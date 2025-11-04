Probleme cu un avion Ryanair care a rămas pe pistă la Cluj după aterizare: „Doamnei copilot i s-a facut rău” / Două alte zboruri, forțate să se ducă la Sibiu
HotNews.ro, 4 noiembrie 2025 08:20
Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair Bergamo – Cluj Napoca a avut probleme după aterizare și a rămas pe pistă, forțând alte avioane să aterizeze la Sibiu, scrie BoardingPass.…
Black Friday 2025 la eMAG. Număr uriaș de televizoare și telefoane mobile scos la vânzare. Au apărut deja primele reduceri # HotNews.ro
Mai sunt mai puțin de trei zile până începe Black Friday 2025 la eMAG, cel mai important retailer online din România, iar ca de obicei volumele pe care se așteaptă compania să le vândă sunt…
Andrei, un tânăr de 26 de ani din mediul rural, ilustrează perfect statisticile prezentate într-o cercetare publicată luni de Institutul Național de Statistică. Provenit dintr-o familie cu venituri modeste din județul Teleorman, Andrei a abandonat…
Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos după 12 ore de eforturi, dar inima lui s-a oprit în ambulanță și a murit # HotNews.ro
Muncitorul român prins sub dărâmături prăbușirea unei părți dintr-un turn medieval din centrul Romei a fost scos după un efort de salvare de aproape 12 ore, dar a făcut stop cardiac în ambulanță și a…
Descoperire surprinzătoare: China construiește un nou tip de navă de luptă, semi-submersibilă despre care nu s-a mai auzit până acum. E posibil să nici nu aibă echipaj # HotNews.ro
O imagine recentă obținută din satelit cu şantierul Huangpu Shipyard din Guangzhou indică faptul că forțele chineze lucrează la o nouă navă cu aspect neobişnuit. Analistul american H. I. Sutton care a analizat imaginea satelitară…
De ce își pierd majoritatea familiilor bogate banii? Generația care are cheia succesului # HotNews.ro
„Prima generație creează bogăție, a doua se bucură de ea, iar a treia o distruge”, spune o veche maximă în afaceri. Însă, potrivit lui James E. Hughes Jr., un pionier al administrării averii care a…
Bolojan susține amendarea cetățenilor care manifestă ”lipsă de respect” față de funcționari și ”programul stabilit”, dar arată că 20.000 lei e cam mult # HotNews.ro
Guvernul Bolojan susține proiectul reprezentanților Puterii prin care manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta…
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate au avut George Simion și Călin Georgescu în București la ultimele alegeri # HotNews.ro
Partidul AUR a anunțat, luni seară, că o va susține pe Anca Alexandrescu în alegerile pentru Primăria București din 7 decembrie. Ea se alătură unui număr în creștere de candidați care intră în cursa pentru…
Retragerea unei brigăzi de luptă din România reprezintă un mesaj greșit către Putin, scrie Wall Street Journal # HotNews.ro
N-ar fi riscant să pariezi că cei mai mulți americani nici n-ar băga de seamă că SUA își retrag o brigadă a armatei terestre din România, dar poți paria fără vreo emoție că Vladimir Putin…
Drapelul Wagner, fluturat la granița cu Estonia. „De data asta au pus ochii pe Sankt Petersburg?” # HotNews.ro
O șalupă de patrulare a gărzii de coastă ruse a fost zărită pe fluviul Narva cu un drapel al organizației paramilitare Wagner, scrie The Kyiv Independent. Imaginea surprinsă de autoritățile estone pe cursul fluviului care…
Cătălin Drulă, replică pentru Anca Alexandrescu: „Văd că PSD și AUR se curtează reciproc. Îl invit și pe domnul Băluță să se pronunțe” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, răspunde criticilor Ancăi Alexandrescu, susţinută de AUR pentru funcţia lăsată liberă de Nicuşor Dan. Drulă a afirmat, la Digi24, că PSD și AUR…
Rusia înființează unități de rezerviști pentru apărarea infrastructurilor atacate de dronele ucrainene # HotNews.ro
Cele două camere ale parlamentului rus au aprobat un proiect de lege privind crearea unor unități militare alcătuite din rezerviști angajați prin contract și destinate exclusiv apărării infrastructurilor critice ale Rusiei, amenințate de atacurile ucrainene…
Un milion de copaci până în 2040: Lege pentru adaptarea la schimbările climatice, adoptată în Berlin # HotNews.ro
Sute de mii de copaci suplimentari vor fi plantați la Berlin în următorii 15 ani după ce Guvernul acestui land german a adoptat luni, cu o largă majoritate, o lege privind adaptarea la schimbările climatice,…
China permite din nou exporturile de semiconductori produși de Nexperia. Deznodământul unei crize care a creat panică în industria auto # HotNews.ro
Guvernul de la Beijing va permite producătorului chinez de semiconductori Nexperia să reia exporturile acestor componente fabricate în China şi care sunt cruciale pentru lanţurile globale de aprovizionare, conform acordului convenit de preşedinţii american şi…
Zaharova ironizează prăbuşirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei # HotNews.ro
Ministerul italian de Externe a anunţat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbuşirea unui…
Dominic Fritz: „Retorica anti-Bolojan arată că unii nu au înțeles gravitatea situației”. Invitația adresată PSD pentru „un moment al onestității” # HotNews.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, la B1 TV, că retorica în spaţiul public împotriva premierului Ilie Bolojan arată că unii dintre politicieni „nu au înţeles gravitatea situaţiei”. Fritz spune că social-democraţii se înşală dacă…
Farul Constanța a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 3-0 (2-0), luni seară, pe teren propriu, la Ovidiu, în penultimul meci din etapa a 15-a a SuperLigii de fotbal, relatează Agerpres. Gazdele au deschis…
Israelul a ucis un comandant Hezbollah în Liban. Atac în mijlocul zilei cu drone ghidate # HotNews.ro
Forţele armate israeliene au întreprins luni noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizaţiei paramilitare Hezbollah şi un alt bărbat în atacuri separate, au anunţat surse de securitate libaneze pentru DPA, preluată de…
Fosta ministră Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat la Cancelaria premierului Ilie Bolojan # HotNews.ro
Luminiţa Odobescu, fost ministru de Externe, a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Decizia, semnată de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Din iunie, Luminiţa…
Anca Alexandrescu, susținută de AUR la Primăria Capitalei: „Nu este o candidatură contra PSD” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu, care a obținut luni susținerea partidului AUR pentru candidatura sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, a afirmat, răspunzând unei întrebări HotNews, că ea nu candidează contra PSD, ci contra „puterii actuale”. Anca Alexandrescu…
Dizgrația prințului Andrew o afectează și pe fosta sa soție. Reputația lui Sarah Ferguson zguduită de scandalul legăturilor cu Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Fosta soţie a lui Andrew, Sarah Ferguson, rămasă apropiată de fratele mai tânăr al regelui Charles al III-lea în pofida divorţului lor, a fost şi ea privată de titluri şi de o locuinţă regală după…
Reforma pensiilor magistraților rămâne una dintre problemele care crează tensiuni în coaliție. Curtea Constituțională a decis că legea pe care premierul Bolojan este neconstituțională pe 20 octombrie. Guvernul așteaptă motivarea deciziei, PSD cere formarea unui…
Opoziția ungară acuză atacuri informatice constante. „TISZA este ținta unor pirați cibernetici susținuți în mod clar de serviciile ruse” # HotNews.ro
Liderul opoziției ungare Peter Magyar a acuzat luni autoritățile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susținătorilor săi, după un atac informatic cu malware, informează AFP. „Sistemele noastre sunt constant atacate de…
Medicii vor putea refuza să trateze pacienții agresivi verbal sau fizic. Situațiile în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală # HotNews.ro
Medicii vor putea refuza să acorde îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă sau ireverențioasă față de medic”. Prevederile apar în draft-ul…
Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul afirmă că trupele sale continuă să reziste acolo, dar observatori militari semnalează atacuri constante ale dronelor ruseşti…
Trump deplânge situația „tragică” din familia regală britanică, pe fondul presiunilor legate de scandalul Epstein # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru familia regală britanică după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț, pe fondul presiunilor tot mai mari legate de legăturile…
Pedeapsa capitală, discutată în Parlamentul din Israel. Extrema dreaptă face presiuni asupra guvernului Netanyahu # HotNews.ro
Comisia pentru securitate naţională a Parlamentului israelian (Knesset) a votat luni în favoarea unui proiect de lege care prevede introducerea pedepsei cu moartea pentru autorii atacurilor „teroriste”, o măsură susţinută de ministrul israelian al securităţii…
Președintele Letoniei cere reexaminarea unei legi controversate privind combaterea violenței împotriva femeilor # HotNews.ro
Preşedintele Edgars Rinkevics a decis luni să retrimită Parlamentului pentru reexaminare o lege extrem de controversată privind retragerea Letoniei din Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, informează AFP, citată…
Un „Trudeau olandez”, ales la conducerea alianței de stânga, după demisia lui Frans Timmermans în urma eșecului în alegeri # HotNews.ro
Alianța olandeză de stânga dintre Verzi și Partidul Laburist l-a ales luni pe tânărul Jesse Klaver, adept al social media, drept noul său lider, în urma demisiei lui Frans Timmermans, fost vicepreședinte al Comisiei Europene,…
Cine este Zico Kolter, profesorul puțin cunoscut care a fost numit în una din cele mai puternice poziții din Silicon Valley? # HotNews.ro
Dacă crezi că inteligența artificială reprezintă riscuri grave pentru omenire, atunci un profesor de la Universitatea Carnegie Mellon din Statele Unite ocupă în prezent unul dintre cele mai importante roluri din industria tehnologică, scrie techXplore.…
Jurnalistul Charley Ottley a obținut cetățenia română după o așteptare de cinci ani. Documentarele sale au promovat România în întreaga lume # HotNews.ro
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, informează Agerpres. Ottley spunea, în luna septembrie, că a depus dosarul de cetățenie…
FOTO România are de luni o nouă navă militară. Nava de 75 de milioane de euro a ajuns în Portul Constanța din Scoția / Ce rol va avea # HotNews.ro
Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” a intrat luni, 3 noiembrie, în portul militar Constanța, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Echipajul navei a executat un marș de…
România a cumpărat 18 avioane F-16 cu 1 euro fără TVA din Olanda. Avioanele, complet operaționale, au un scop special # HotNews.ro
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale. România cumpără 18 aeronave care vor…
Avertisment de la Bruxelles: România trebuie să amâne adoptarea a două legi privind protecția minorilor pe internet / Ele propun noi reguli și amenzi pentru giganții IT # HotNews.ro
Ministerul Digitalizării a atenționat luni Camera Deputaților, for decizional, că adoptarea legii privind majoratul digital și a legii privind protecția minorilor în fața conținutului nociv de pe marile platforme online (precum Facebook, TikTok, YouTube ori…
Revirimentul vânzărilor Tesla în Europa a durat doar o lună. Impactul „factorului Musk” # HotNews.ro
Vânzările automobilelor Tesla s-au prăbușit în luna octombrie într-o serie de țări europene, precum Spania, Olanda și țările nordice, semn că dificultățile producătorului american în Europa continuă. Tesla anunțase în septembrie o creștere a vânzărilor…
Care sunt cu adevărat cele mai sănătoase alimente la micul dejun și cum să le asociezi corect # HotNews.ro
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebui să fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controla glicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate și…
Șeful eMAG, întrebat despre „lupta” cu Temu: „Taxa aceea e un pas într-o direcție de a egaliza puțin terenul de joc” # HotNews.ro
Tudor Manea, directorul general (CEO) al grupului de e-commerce eMAG, a vorbit luni, la o conferință de presă dedicată campaniei Black Friday 2025, care va debuta pe 7 noiembrie la gigantul online, despre competiția cu…
Un lanț de supermarketuri din Belgia a lansat promoția „2 + 5 gratis”. Ce a făcut apoi lanțul rival # HotNews.ro
Lanțul olandez de supermarketuri Albert Heijn a introdus o nouă ofertă promoțională în locații ale sale din Belgia, unde clienții vor putea pleca acasă cu șapte produse la preț de două pentru o perioadă limitată…
AUR este pregătit să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Cel mai probabil vom miza pe ea” / Ședință decisivă în această seară # HotNews.ro
Conducerea AUR se reunește luni, după ora 17:00, într-o ședință la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susține pentru Primăria Capitalei. De la ora 19:00, Realitatea Plus, postul la care Anca Alexandrescu…
Socialist, musulman și nou venit în politică: cine este Zohran Mamdani, tânărul de 34 de ani care marți are prima șansă să devină primar al New York-ului # HotNews.ro
Alegerile de marți pentru primăria orașului New York au un favorit clar, în persoana candidatului progresist Zohran Mamdani, care și-a divizat propriul partid și a atras atacurile violente ale președintelui republican, în vreme ce a…
Cercetătorii au identificat după 70 de ani numele a 5 din cei 6 milioane de evrei uciși în Holocaust # HotNews.ro
Cinci milioane dintre cei peste șase milioane de evrei uciși în Holocaust au fost acum identificați, iar cu ajutorul suplimentar al inteligenței artificiale (AI), ar putea fi identificate și mai multe nume, au declarat luni…
Replică din USR la adresa social-democraților: „Nu mor caii când vor câinii”/ PSD, acuzat de „o formă misterioasă de coabitare cu opoziția” # HotNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, a declarat, luni, în legătură cu posibilitatea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, invocată din PSD, că „nu mor caii când vor câinii”, menţionând că nu a fost „înghesuială” pentru această funcţie,…
Black Friday 2025 – Un sondaj arată cât sunt dispuși românii să cheltuiască și ce produse caută cel mai mult # HotNews.ro
Un sondaj comandat de procesatorul de plăți PayU arată că 70% dintre români intenționează să cumpere ceva de Black Friday, unii au și buget de peste 2.000 de lei, însă media este cam la jumătate.…
Digi bate toate recordurile în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # HotNews.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți. În total, operatorul român a…
Preşedintele finlandez Alexander Stubb a afirmat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, după declaraţiile repetate ale preşedintelui Donald Trump, care şi-a anunţat intenţia de a relua testele nucleare, relatează AFP și…
Juriul Romanian PR Award anunță nominalizările și diplomele de excelență la cea de-a XXIII-a ediție a competiției. Proiectele nominalizate se detașează prin rigoare, creativitate și impact, consideră membrii juriului. Ediția din acest an s-a bucurat…
Cerealele integrale, proteinele și fructele proaspete ar trebuisă fie nelipsite de la micul dejun, pentru că pot controlaglicemia și mențin senzația de sațietate până la prânz, potrivit studiilor. În schimb, alimentele procesate șiprodusele de patiserie reprezintă o adevărată provocarepentru metabolism. Potrivit dr. Monique Tello, medic la Massachusetts General Hospital și lector la Harvard Medical School, din SUA, organismul reacționează la carbohidrații rafinați, cum sunt cerealele dulci, brioșele sau pâinea albă, la fel cum reacționeazăla deserturi. Nivelul de zahăr din sânge crește brusc, urmat de o secreție intensă de insulină, iar excesul de glucoză ajunge încelulele adipoase sub formă de grăsime. Grăsimile saturate din bacon, cârnați și unt pot bloca arterele șiduc la infarct sau accident vascular cerebral. Sarea în cantitățimari determină retenție de apă și creșterea tensiunii arteriale. Combinația acestor factori cauzează treptat obezitate, hipertensiune și alte boli cardiovasculare. Importanța primei mese Asociația Americană a Inimii (AHA) atrage atenția că aproapedouă treimi dintre persoanele care sar peste micul dejun nu reușesc să își acopere necesarul zilnic de nutrienți. Mai multe cercetări au arătat că cei care nu mănâncă dimineațaau un risc mai mare de diabet, hipertensiune, colesterol crescutși afecțiuni cardiovasculare. La acestea se adaugă un consummai mare de zahăr în timpul zilei și o tendință spre sedentarism. Deși renunțarea la prima masă poate reduce aportul caloric, alimentația devine dezechilibrată. Micul dejun stabilizeazăglicemia, oferă energie constantă și reduce riscul de a mânca înexces mai târziu, potrivit studiilor. După orele de repaus din timpul nopții, organismul are nevoie de alimente care refacenergia și pregătesc metabolismul pentru ziua care urmează. Cele mai potrivite combinații sunt cele care aduc în același timpcarbohidrați complecși, proteine și grăsimi sănătoase. Iată, maijos, câteva exemple concrete. Băuturi care dau energie Apa este primul pas al dimineții. Rehidratează organismul dupăorele de somn, menține temperatura corpului stabilă, lubrifiazăarticulațiile și ajută la eliminarea toxinelor.…
„Spun că dorm 8 ore, dar se trezesc obosiți: mulți dintre ei au apnee.” Legătura dintre sforăit, oprirea respirației și riscul de boli serioase, explicată de dr. Carmen Ardelean, somnolog MedLife # HotNews.ro
Sforăitul este de multe ori tratat anecdotic și unul dintre principalele motive ale unui fenomen tot mai întâlnit astăzi: divorțul de somn. Totuși, orice persoană care sforăie în fiecare noapte ar trebui să meargă la…
VIDEO Un turn medieval din apropierea Colosseumului din Roma s-a prăbușit parțial în timpul unor lucrări de renovare. Muncitori răniți # HotNews.ro
Un muncitor a fost dus la spital cu răni grave, iar un altul a fost prins sub dărâmături, după ce un turn medieval aflat în renovare s-a prăbușit parțial, luni, în centrul Romei, în apropiere…
Anca Alexandrescu spune că mesajul lui Călin Georgescu de duminică „nu e despre candidați”: „A avut o reacție punctuală” # HotNews.ro
„Mesajul domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”, spune Anca Alexandrescu, pe pagina ei de Facebook, după ce Călin Georgescu a cerut boicotarea…
