Fraţii Micula nu a fost găsiţi de procurori şi există indicii că sunt plecaţi din ţară. Poliţia caută să afle unde au dispărut
Gândul, 4 noiembrie 2025 09:50
Fraţii Micula se află în epicentrul anchetei ample desfăşurate de Parchetul General prin Operaţiunea ‹Jupiter› lansată în urmă cu două zile. Surse judiciare au dezvăluit pentru Gândul că aceştia nu au fost găsiţi pânâ acum pentru a fi aduşi la audieri şi că există indicii că ar fi plecaţi din ţară. Afaceriştii sunt bănuiți că […]
Acum 10 minute
10:00
Orașul european în care o cină costă cât o cafea la Paris. Este o destinație perfectă pentru gurmanzi # Gândul
Tot mai mulți turiști sunt atrași de un oraș europen în care o cină costă cât o cafea la Paris. Această destinație ar putea fi perfectă pentru gurmanzi, iar peisajele par a fi „rupte” de realitate. Acest loc este descris de jurnaliștii britanici ca fiind „grandios, dar fără prețul marilor capitale”. De altfel, vizitatorii au […]
Acum 30 minute
09:50
Gigantul Oracle ar urma să facă disponibilizări în masă, fiind vorba despre un întreg proces de restructurare a activității în România. Până în acest moment, însă, compania nu a anunțat oficial măsura. În spațiul public a apărut informația potrivit căreia 400 de angajați ai gigantului Oracle ar urma să fie disponibilizați, scrie Zoso.ro. Concedieri în […]
09:50
Valentin Stan: Când MOȘTEANU anunță peste tot că nu are probleme dacă pleacă americanii, ei chiar pleacă # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre greșelile pe care le fac politicienii români atunci când discută public chestiuni legate de securitatea națională. El l-a dat exemplu pe Crin Antonescu, în perioada în care candida pentru funcția de președinte al României. […]
09:50
09:40
Noi vești de la meteorologi. ANM a transmis, pentru Gândul, cât de rece va fi azi și unde va ploua. Ce ne așteaptă în București # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat că vremea se răcește în toate regiunile. În această dimineață de noiembrie, ceața și-a făcut, din nou, simțită prezența, iar ANM a emis coduri galbene pentru județele Tulcea și Mehedinți. Ce ne așteaptă astăzi – 4 noiembrie 2025 – a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de […]
09:40
09:40
Calculul pensiei minime. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite # Gândul
Pensia minimă garantată are valoarea de 1.281 de lei în 2025. Aceasta este acordată persoanelor care au realizat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii. Acest calcul ține cont de mai mulți factori printre care venitul lunar asigurat, punctajul obținut și valoarea punctului de referință. Punctele de stabilitate, introduse prin Legea […]
Acum o oră
09:30
Vânzările de mașini electrice în SUA s-au prăbușit, în octombrie 2025. Ford și Hyundai acuză eliminarea subvenţiilor de până la 7.500 de dolari # Gândul
Vânzările de mașini electrice în Statele Unite au înregistrat o scădere semnificativă în luna octombrie. Din câte se pare, de vină ar fi eliminarea stimulentelor federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de vehicule electrice. CNBC a adunat date de la mai mulţi producători auto, iar cifrele raportate indică o prăbușire a vânzărilor […]
09:30
România este cel mai mare exportator de cereale, din UE. Florin Barbu: „Cel mai important client al grâului comun românesc este Arabia Saudită” # Gândul
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că România este cel mai mare exportator european de cereale pe piețele terțe, în perioada 1 iulie 2025 – 31 iunie 2026. Cu toate acestea, prețurile de vânzare se află sub media europeană. În cîteva luni, România a livrat pe piețele terțe 2.257.260 t de grâu comun, 747.162 t de […]
09:30
Adio lux! Mario Iorgulescu trăiește în izolare, într-un centru destinat pușcăriașilor. Ar fi fost internat și într-un „azil de bătrâni” # Gândul
Mario Iorgulescu, fiul șefului FRF, Gino Iorgulescu, ar fi și la acest moment internat într-instituție din Italia, însă nu ar fi vorba de o clinică de lux, ci mai degrabă de un centru de reintegrare a persoanelor care trec prin „perioade dificile”. Mario, condamnat la opt ani de închisoare pentru omor, nu a mai revenit […]
09:30
„Săgeți” la adresa arbitrajului de la Petrolul – FC Botoșani, meciul care a dus echipa moldavă pe primul loc în Superliga # Gândul
Eugen Neagoe, antrenorul de la Petrolul Ploiești, a analizat meciul cu FC Botoșani, 0-0. După remiză, echipa moldavă a încheiat turul Superligii pe primul loc. Dar, antrenorul formației prahovene susține că „lupii” ar fi trebuit să aibă un penalty în prima parte a meciului, când Chică Roșă ar fi fost faultat. Apoi, Ricardinho a înscris […]
09:20
Cine era ROMÂNUL care a murit după prăbușirea turnului de la Roma. Bărbatul a fost scos de sub dărâmături după 12 ore. Meloni transmite condoleanțe # Gândul
În urma prăbușirii unui turn medieval din centrul Romei, un cetățean român a murit. Octav Stroici fusese, inițial, scos de sub dărâmături de către salvatori, la 12 ore după ce o secţiune a Torre dei Conti s-a prăbușit. În urma rănilor cauzate de prăbușire, corpul lui a cedat în ambulanță. Un incident tulburător a avut […]
09:20
Pericolul ascuns din spatele Wi-Fi-ului gratuit. Cum îți pot fura HACKERII datele în câteva secunde # Gândul
Ai fost vreodată în situația în care să ai nevoie urgentă de internet și să apelezi la rețelele gratuite de Wi-Fi, din parcuri, cafenele sau aeroporturi? Dacă da, atunci trebuie să știi că deși aceste soluții pot părea ideale, specialiștii avertizează că aceste rețele ascund de fapt riscuri majore de securitate cibernetică. Rețelele Wi-Fi publice […]
09:20
Regimul recomandat pentru pancreas și ficat. Când este recomandat și care sunt cele mai sănătoase alimente # Gândul
Alimentația atent aleasă este primul pas pentru un regim ideal pentru pancreas și ficat. Aceasta trebuie să fie ușor de digerat ca să poată proteja cele două dintre cele mai importante organe implicate în metabolism și digestie, de aceea, este important să știm ce este indicat și ce nu. Tipul acesta de regim ajută la […]
09:20
09:10
DISCRIMINAREA INDIRECTĂ. Ai voie să urci cu haine murdare în mijloacele de transport în comun? După 6 ani, ICCJ a dat verdictul în „conflictul” dintre Primăria Cluj-Napoca și CNCD. Cristian Jura: „Impunerea unei vestimentații curate, fără alte criterii obiective, îngrădește drepturile persoanelor vulnerabile” # Gândul
Printr-o decizie recentă, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut o hotărâre în care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a constatat că sintagma „ținută vestimentară curată care să nu deterioreze starea de curățenie a mijlocului de transport public de persoane” este discriminatorie. În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – membru CNCD – […]
Acum 2 ore
09:00
Noaptea trecută, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea # Gândul
În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave […]
08:50
08:50
Singura persoană din afara dinastiei conducătoare Kim care a ocupat funcția de șef de stat în Coreea de Nord s-a stins din viață. Informația a fost făcută publică de presa oficială de la Phenian. Kim Yong Nam, ex-președinte al Prezidiului Adunării Populare Supreme a țării și diplomat de lungă durată, care a servit toți cei […]
08:50
Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie # Gândul
Dacă ești șofer cu siguranță te-ai lovit cel puțin odată de situația în care pur și simplu nu ai unde să-ți parchezi mașina. În marile orașe precum București, Cluj sau Brașov, găsirea unui loc de parcare a devenit „misiune imposibilă” pentru mulți șoferi români, chiar și pe străduțe sau între blocuri. Așa se face că […]
08:40
Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene # Gândul
Ofițerii de la Garda Financiară din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au reușit să identifice o bandă care producea și vindea haine cu etichete „Made in Italy”, ele erau de fapt produse la noi în țară. În urma acestei anchete, au fost reclamate cinci persoane cu acuzații de fraudă, iar mai apoi a fost descoperită […]
08:40
Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături # Gândul
Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj după ce românul Octav Stroici, în vârstă de 65 de ani, a murit în urma prăbușirii turnului medieval Torre dei Conti. MAE a transmis condoleanțe familiei îndurerate a bărbatului decedat, care a încetat din viață, în drum spre spital, după ce a timp de 11 ore, echipele de […]
08:40
Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect” # Gândul
ANAF poate menţine măsurile asiguratorii asupra companiilor deţinute de fraţii Micula din Bihor. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Asupra S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. au fost instituite măsuri pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula, explică ANAF. […]
08:40
Este doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Decesul a fost confirmat de fiica sa, Laura Dern. Actrița nominalizată la Oscar a decedat în locuința sa din Ojai, California. Fiica ei, Laura Dern, i-a adus un omagiu plin de emoție. Cele două au avut o […]
08:30
FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite” # Gândul
FC Botoșani a încheiat turul Superligii pe primul loc, după ce a terminat la egalitate cu Petrolul, 0-0, în ultimul meci din etapa a 15-a. Moldovenii puteau câștiga meciul, dar Zoran Mitrov a ratat un penalty (79), șutul său fiind apărat de portarul Stefan Krell. Petrolul e neînvinsă de patru etape, iar echipa moldavă nu […]
08:30
08:20
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici # Gândul
Românii ar putea beneficia, începând cu anul 2026, de o nouă zi liberă legală, dedicată primei zile de școală. Inițiativa vine în sprijinul familiilor care, în prezent, sunt nevoite să își ia concediu sau învoire la de serviciu pentru a fi alături de cei mici în această zi plină de emoție. Românii ar putea avea […]
08:10
Un pilot Ryanair ar fi fost luat inconștient, după ce avionul pe care îl pilota a aterizat pe Aeroportul Cluj. Traficul aerian a fost perturbat # Gândul
Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost luat inconștient, după ce avionul pe care îl pilota a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, pilotul ar fi anunțat că ar exista o urgență medicală și că al doilea pilot ar fi […]
Acum 4 ore
08:00
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 4 noiembrie 2025, în a 1.349-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Trupele ruse continuă să avanseze în interiorul orașului Pokrovsk, din est, potrivit Moscovei, în timp ce Kievul susține că trupele sale încă rezistă acolo. Apărarea ucraineană, sub loviturile dronelor Observatori militari semnalează atacuri constante ale […]
07:50
Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private # Gândul
A doua zi a Operațiunii Jupiter 4 a început cu peste 200 de percheziții domiciliare. Astfel, marți sunt puse în executare 68 mandate de aducere în mai multe județe ale țării. Prejudiciul estimat depășește 16 milioane de lei. Sunt cercetate infracțiuni diverse, între care delapidare, violarea vieții private, furt, abuz în serviciu. Este cea de-a […]
07:30
07:30
Forțele armate israeliene au întreprins noi lovituri în sudul Libanului, ucigând un comandant al organizației paramilitare Hezbollah și un alt bărbat, în ceea ce au fost atacuri separate, au anunțat surse de securitate libaneze pentru dpa. Ministerul Sănătății libanez a anunțat că o persoană a fost ucisă și șapte civili au fost răniți într-un atac […]
07:20
4 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Matthew McConaughey împlinește 56 de ani, Traian Băsescu 74. Este patentată prima coroană dentară din aur # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 4 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Matthew McConaughey, născut pe 4 noiembrie 1969 în Uvalde, Texas, este unul dintre cei mai carismatici actori de la Hollywood. După ce s-a făcut remarcat în anii ‘90 cu filme precum Dazed […]
07:10
Încă un moment RATAT în plan extern! România, din nou, FĂRĂ REACȚIE, de data asta în scandalul global „Lukoil”. În timp ce TOȚI vecinii noștri caută soluții DE URGENȚĂ la sancțiunile americane, România este paralizată de indecizie politică. Președintele Nicușor Dan așteaptă să decidă ALȚII pentru noi # Gândul
La 2 săptămâni de când Trezoreria SUA, la solicitarea fermă a Președintelui Donald Trump, a lovit Rusia cu sancțiuni majore asupra titanilor Lukoil și Rosneft – ca să gripeze „mașina de război” ce avansează puternic în Ucraina, România este încă șovăielnică, nu ia nicio decizie și pare chiar pierdută pe un drum pe care nu […]
07:10
Alegeri decisive în New York. Cine este “comunistul” care îl poate învinge pe Trump. Și asta îl scoate din minți # Gândul
La alegerile de mâine pentru Primăria celui mai populat oraș din Statele Unite (peste 8 milioane de locuitori), s-au remarcat trei candidați controversați. Atât de controversați că Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a declarat pe ton ironic că va impune o taxă de 100% oricărui rezident care „se va muta din New York City […]
06:40
Valentin Stan: Oamenii trebuie să strângă cureaua, dar șefii companiilor de stat și-au MĂRIT salariile și Guvernul nu poate să facă nimic # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan nu se poate atinge de companiile de stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Dar dacă le pot rezolva miniștri, cât de prost să fii […]
06:10
S.O.S. fără salvare. După ce și-a alungat aproape toți membrii, colaboratorii și, inclusiv, soțul din organizație, acum riscă să-și piardă partidul. Cum a ajuns Diana Șoșoacă să fie singură împotriva nimănui # Gândul
2020. Anul care a schimbat tot ce ne putem imagina despre viața noastră, sănătate, drepturi și libertăți. O voce s-a ridicat atunci mai mult decât toate celelalte împotriva sistemului, mai exact, împotriva măsurilor luate de autorități în timpul pandemiei. Din stradă, vocea a ajuns în Parlamentul României și, mai apoi, în Parlamentul Europei. Părea de […]
Acum 6 ore
05:10
Doi transsexuali s-au încăierat în Penitenciarul Jilava pentru un deținut. Unul a fost înjunghiat, iar adversarul său și-a pierdut un dinte # Gândul
Doi transsexuali încarcerați în Penitenciarul Jilava s-ar fi încăierat, din gelozie. În urma incidentului, unul ar fi fost rănit cu un cuțit artizanal, în timp ce oponentul său și-a pierdut un dinte. Unul dintre cei mai populari transsexuali de pe social media a povestit, într-o postare pe TikTok, o întâmplare violentă în care a fost […]
04:30
Ar putea fi premiată pentru cel mai înfricoșător costum de Halloween. Cum a arătat Heidi Klum costumată în Medusa # Gândul
Heidi Klum a atras atenția cu cel mai înfricoșător costum de Halloween. Actrița în vârstă de 52 de ani s-a costumat în Medusa, o gorgonă cu șerpi în loc de păr care poate pietrifica orice ființă vie cu privirea. Klum spune că adoră mitul grecesc al Medusei,o femeie frumoasă care a fost violată de Poseidon […]
Acum 8 ore
02:30
Motivul pentru care Shein își retrage toate păpușile sexuale din vânzare după ce autoritățile franceze au amenințat magazinul online cu închiderea # Gândul
Shein și-a retras toate păpușile sexuale de pe platforma sa de marketplace după scandalul din Franța. La Bazar de l’Hotelde Ville, câteva persoane au protestat împotriva gigantului magazin chinez de vestimentație, chiar pe durata deschiderii primului magazin Shein de la Paris. Manifestanții au apărut cu pancarte pe care erau scrise mesaje „Rușine Shein!”, „Shein este […]
02:20
Acum 12 ore
00:30
Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii: „Guvernul instalat de președinte taie banii pentru lucrări” # Gândul
Victor Ponta reacționează la scandalul Planșeului Unirii, după ce Gândul a publicat un amplu material cu titlul: „Lucrările la planșeul Unirii se suspendă până la anul. Explicațiile constructorului, în EXCLUSIVITATE pentru Gândul”. Din cauza redimensionării bugetelor alocate pentru proiectele finanţate prin Anghel Saligny, există riscul ca una dintre cele mai importante lucrări să se oprească, […]
00:10
3 noiembrie 2025
23:30
Primul BEBELUȘ „fabricat” de Inteligența Artificială. Programul Sperm Tracking and Recovery a avut nevoie de un singur spermatozoid de nădejde # Gândul
Cercetătorii de la Universitatea Columbia, din Statele Unite, au reuşit o premieră medicală: prima sarcină obţinută printr-o metodă de fertilizare asistată de inteligenţă artificială (AI). Tehnica, numită STAR (Sperm Tracking and Recovery), permite identificarea şi recuperarea spermatozoizilor viabili chiar şi la bărbaţii cu azoospermie – o formă severă de infertilitate masculină. „Ai nevoie doar de […]
23:20
Badantă din Italia, amenințată de fiul bătrânei pe care o îngrijea: „Dacă nu te întorci cu mine, îți omor copiii” # Gândul
Un bărbat Italian în vârstă de 44 de ani din Alba, regiunea Piemont, a fost condamnat la 8 ani de pușcărie de Tribunalul din Asti pentru violență agravată și împiedicarea înfăptuirii justiției. Conform anchetatorilor, bărbatul, pe nume Joseph Borgogno, ar fi agresat-o în mod repetat pe îngrijitoarea mamei lui, cu care avusese anterior o relație […]
23:10
SCANDAL între doi jurnaliști. Sidonia Bogdan anunță că-l dă în judecată pe Ovidiu Vanghele. Jurnalista face apel la femeile care ar fi fost jignite de acesta s-o ajute # Gândul
Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”. În mesajul public, aceasta face apel la femeile care ar fi fost agresate verbal de jurnalist să îi trimită capturi de ecran cu mesajele sau postările […]
23:00
Revolut a început să blocheze conturile rușilor și belarușilor. Banca online se conformează ultimului pachet de sancțiuni al UE # Gândul
Revolut, banca online populară printre expații din Uniunea Europeană, a început să blocheze conturile cetățenilor ruși și belaruși. Potrivit companiei, măsura este un efort de a se conforma celui mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, adoptat pe 23 octombrie, relatează Meduza. Această mișcare bruscă i-a făcut pe clienți să se chinuie să-și […]
22:50
George Clooney își exprimă „disprețul” față de Hunter Biden. Anul trecut, actorul i-a cerut fostului președinte Joe Biden să se retragă din alegeri # Gândul
George Clooney a sugerat disprețul său față de Hunter Biden după ce fostul fiu al primului președinte l-a criticat pe actor pentru un articol de opinie pe care l-a scris, cerându-i tatălui său să demisioneze Actorul a afirmat că înlocuirea președintelui Joe Biden cu vicepreședinta Kamala Harris în postura de candidat desemnat din partea Partidului […]
22:40
Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută # Gândul
Controversă la CJ Brașov: Consilierii s-au întrunit în ședință pentru a desemna un vicepreședinte care să semneze hotărârile aprobate luna trecută, în contextul în care vicepreședintele prezent atunci e acum sub control judiciar și nu are voie să ia legătura cu instituția. Asfel, consilierii județeni brașoveni s-au întrunit luni, 3 noiembrie, într-o ședință de îndată, […]
22:30
Scene șocante în județul Neamț. Un bărbat de 74 de ani din municipiul Roman s-a împușcat în cap, în timpul unei transmisiuni live pe internet, luni după-amiază, în jurul orei 16:30. Incidentul a fost semnalat la 112 de un bărbat care a văzut în direct momentul, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului. Din […]
