Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE”
Gândul, 4 noiembrie 2025 15:50
În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a lansat un val de ironii la adresa preşedintelui Nicuşor Dan şi a vorbit despre aşa-zisa lovitură de stat care a avut loc în timpul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici emisiunea integrală Florin Călinescu a vorbit despre lovitura […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:00
Caz INCREDIBIL în Craiova. Un bărbat a forat ilegal un puț, la care a racordat sute de familii. Dosar penal pentru „apă vândută” ilegal # Gândul
Caz incredibil in Craiova, unde locatarii mai multor blocuri, dar și proprietarii unor case erau racordați la un sistem de alimenatre cu apă ilegal. Cazul a ieșit la iveală, după un control făcut de inspectorii Administraței Bazinale de Apă Jiu. Concret, un bărbat a făcut – fără a deține avize și autorizații legale, un foraj […]
16:00
Călinescu, necruțător: „USR trage tare să facă bani / PNL e ca o femeie gonflabilă cu 2000 de marinari încinși ” # Gândul
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul jurnalistului, actorul Florin Călinescu a făcut o radiografie necruțătoare a peisajului politic actual mai tensionat ca niciodată. Context în care, apreciază vedeta de televiziune, se detașează USR prin oportunism. Însă, nici despre PNL nu a avut cuvinte de laudă. Chestionat de moderator în […]
Acum 15 minute
15:50
Florin Călinescu critică anularea alegerilor: „Cineva a încercat să vadă dacă se poate de lovitura de stat. S-a putut, de acum se poate ORICE” # Gândul
În cadrul unei ediţii transmise live de Gândul a emisiunii Ai aflat! cu Ionuţ Cristache, actorul Florin Călinescu a lansat un val de ironii la adresa preşedintelui Nicuşor Dan şi a vorbit despre aşa-zisa lovitură de stat care a avut loc în timpul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici emisiunea integrală Florin Călinescu a vorbit despre lovitura […]
Acum 30 minute
15:40
FOTO. Andreea Marin, mărturisiri din viața sentimentală. ”Poate că am anumite STANDARDE de la care nu vreau să fac pași înapoi” # Gândul
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a făcut declarații despre relațiile sale sentimentale. ”Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi” , a afirmat aceasta. Andreea Marin a format un cuplu cu Adrian Brâncoveanu, de care s-a separat anul acesta. Vedeta a fost căsătorită de trei ori […]
15:40
Angajata filmată în timp ce lovea un pacient dintr-un centru de dizabilități a fost REȚINUTĂ. Un alt beneficiar al centrului este cercetat # Gândul
Angajata centrului pentru persoane cu dizabilități din Bihor, surprinsă în timp ce lovea violent un beneficiar al instituției, a fost reținută. Poliția Bihor a anunțat, marți dimineața, că o infirmieră din cadrul centrului de recuperare pentru persoane cu dizabilități din Bratca, a fost reținută, după ce filmările, în care aceasta lovea un pacient, au fost […]
Acum o oră
15:20
Fie ca vorbim despre o încheiere sau o reaprindere a sentimentelor, foștii parteneri revin în viețile a patru zodii înainte de 22 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionilor este cunoscut ca o perioadă de transformare și mister. Nu trebuie să fii surprins dacă un fost iubit își trimite un mesaj pe neașteptate sau dacă îl întâlnești undeva […]
15:20
Veste supriză din Spania: Digi România ar putea să fie vândut unei companii spaniole de telecomunicații. Suma vehiculată este de miliarde de euro # Gândul
Unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din lume, compania spaniolă Telefónica, vrea să se extindă în Europa prin achiziția Digi Communications pentru 3,8 mld. euro. Gigantul spaniol ar urma să plătească o datorie de 1,8 mld. de euro și o primă de 20% față de valoarea actuală de piață a Digi, scrie Economedia. […]
15:20
Ieri ungurii, azi bulgarii. România a ajuns GLUMA economiștilor de la Sofia, după ce presa maghiară a râs de noi. În Bulgaria, stabilă economic și cu moneda euro aproape adoptată, specialiștii spun în cor: „Nu vrem să ajungem ca România! Ce îi sperie pe vecini la cuplul Nicușor-Bolojan # Gândul
România tandemului Nicușor Dan – Ilie Bolojan tinde să devină ținta predilectă a ironiilor. După ce presa din Ungaria ne-a luat peste picior pentru ne pregătim să devenim un „gigant militar” pe continent, deși americanii „dictează totul”, a venit și rândul vecinilor de peste Dunăre. Bulgaria se pregătește să acceseze zona euro în data de […]
15:10
Este important să mergi și să vezi lucrurile cu ochii tăi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025. Berbec Probabil că ego-ul tău s-a simțit puternic în ultima vreme și s-ar putea să simți un plus de încredere în tine. Nu te mira dacă ego-ul tău se simte amenințat de […]
15:10
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea # Gândul
Cu mici excepții, și toamna lui 2025 a fost una frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. Profitând de vremea blândă, mulți proprietari mai bat un cui, taie lemne sau își folosesc flexul pentru diferite treburi casnice. Însă, oricât de urgente ar părea lucrările, legea spune că orele de liniște trebuie […]
15:10
Șase tipuri de alimente pe care să NU le pui niciodată pe ușa frigiderului, potrivit nutriționiștilor # Gândul
Există o serie de alimente pe care nu ar trebui să le depozitezi niciodată pe rafturile amplasate pe ușa frigiderului. Specialiștii în nutriție vin cu explicații referitoare la acest aspect, menționând cum ar putea fi afectate produsele alimentare. Deși frigiderele sunt aparate electrocasnice care pot ușura cu mult viețile oamenilor, având diverse dotări, există și […]
Acum 2 ore
15:00
Un val de aer rece din Rusia va străbate România. Temperaturile au scăzut brusc și cu 10 grade Celsius # Gândul
Un val de aer rece din Rusia a provocat o scădere bruscă a temperaturilor în întreaga țară, după ce în ultima perioada ne-am bucurat de o vreme caldă. Situația aceasta va persista toată săptămâna. În București, mercurul din termometre a coborât cu aproape 9-10 grade Celsius față de ziua precedentă, când au fost înregistrate 20 […]
14:50
Cel mai vechi premiu literar din Franța a fost acordat scriitorului Laurent Mauvignier. Ce nume au mai fost pe lista finaliștilor # Gândul
Goncourt 2025, cel mai vechi și mai prestigios premiu literar din Franța, a fost acordat, marți, scriitorului Laurent Mauvignier pentru romanul „La maison vide” (Casa Goală n.r.), relatează BFM TV. Premiul a fost acordat, așa cum este tradiția, la ora prânzului la restaurantul Drouant din cartierul Opéra din Paris. Patru autori au fost finaliști: Nathacha […]
14:50
Momentul intens când un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj. Copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău # Gândul
Noi detalii în cazul avionului rămas, luni seară, pe pistă la Aeroportul din Cluj-Napoca după ce copilotului, o femeie în vârstă de 31 de ani, i s-a făcut rău. Pilotul a cerut ajutor imediat turnului de control, femeia fiind transportată la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Comandantul aeronavei a raportat chiar înainte de aterizare o […]
14:40
Actrița Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a mărturisit că frumusețea a fost un avantaj în cariera sa, însă nu întotdeauna. Monica Bîrlădeanu a dezvăluit, într-un interviu pentru libertatea.ro, că frumusețea naturală nu i-a fost întotdeauna de ajutor în carieră. Actrița a explicat că uneori frumusețea a împiedicat-o să obțină anumite roluri. ”Normal […]
14:40
Care este noul program de vizitare a Catedralei Mânturii Neamului. Miercuri se încheie pelerinajul. Anunțul oficial al Patriarhiei # Gândul
Programul de vizitare a Catedralei Mânturii Neamului, azi, 4 noiembrie 2025. Patriarhia Română a făcut anunțul oficial. Miercuri, 5 noiembrie 2025, se încheie pelerinajul. A fost anunțat programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului pentru ziua în curs, 4 noiembrie 2025. Pelerinajul se încheie în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025. În acest sens, […]
14:40
Când vor fi virate pensiile în noiembrie 2025. Programul complet al Poștei Române, dar și al băncilor # Gândul
La început de noiembrie, aproximativ cinci milioane de pensionari din România își vor primi pensiile, potrivit calendarului stabilit de Casa Națională de Pensii și Poșta Română. Autoritățile au organizat un program în așa fel încât fiecare beneficiar să aibă acces la bani la timp, indiferent dacă optează pentru plata la domiciliu sau prin transfer bancar. […]
14:30
Cum să îngrijești corect IASOMIA de iarnă, planta care înflorește în sezonul rece. Sfaturi utile pentru de la specialiști # Gândul
Iasomia de iarnă este o plantă ornamentală extrem de apreciată, care înflorește în sezonul rece. Are flori galbene, ca niște mici luminițe, iar perioada ei de maximă dezvoltare este între lunile decembrie – martie. Această plantă aduce viață și culoare în orice grădină, mai cu seamă că înflorește în perioada de iarnă. Tot ce trebuie […]
14:10
Minune medicală. Medicii din Germania au salvat o fetiță născută prematur, la doar 300 de grame. Cum a decurs tot procesul # Gândul
O fetiță născută cu 16 săptămâni înainte de termen, la numai 300 de grame, a fost salvată de o echipă de specialiști din Germania. Pentru doctori, menținerea în viață a micuței a fost un „succes medical extraordinar“ – deoarece, astfel de copii supraviețuiesc doar într-unul din patru cazuri la nivel mondial. Potrivit Spitalului Universitar Magdeburg, […]
14:10
Polonia își face propriul său „zid anti-drone”. Varșovia nu vrea să mai aștepte Bruxelles-ul # Gândul
În timp ce la nivelul Uniunii Europene se discută lansarea unui sistem de protecție împotriva dronelor, Varșovia a decis să nu mai tragă de timp și să lanseze propriul sistem de apărare. Primele elemente vor deveni funcționale în doar trei luni, iar sistemul complet urmează să acopere toată țara în aproximativ 2 ani, anunță Cezary […]
Acum 4 ore
14:00
Cercetătorii britanici au descoperit că ora la care este luat micul dejun poate influența starea de sănătate. Studiul publicat în revistele de specialitate arată că nu doar conținutul mesei de dimineaţă contează, ci şi ora la care este consumată. Se pare că momentul la care se servește micul dejun ar avea un impact semnificativ asupra […]
14:00
Se reiau discuţiile în coaliţie despre pensiile magistraţilor şi reforma administraţiei. Grindeanu a propus un grup de lucru # Gândul
Coaliţia de guvernare se întruneşte marţi, la ora 14.00, pentru o nouă rundă de discuţii pe marginea pensiilor magistraţilor şi reforma administrativă. Ilie Bolojan se va afla în faţa liderilor PSD, după ce aştia i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România, iar premierul a refuzat pe […]
14:00
Zodiile afectate de Marte în Săgetător, în următoarea perioadă. Nativii care sunt orientați către dezvoltare și optimism # Gândul
Marte în Săgetător aduce schimbări importante în cazul mai multor zodii. Nativii sunt orientați către dezvoltare, expansiune și pot căpăta o atitudine mai optimistă. De altfel, alți nativi pot prinde curaj să își urmeze visurile și planurile, iar alții pot avea succes în plan amoros. Începând cu ziua de marți, 4 noiembrie 2025, mai multe […]
14:00
Cardurile sociale au început să fie alimentate. Ce poți să faci dacă nu ai primit încă banii # Gândul
Este a doua zi de când a început alimentarea cardurilor sociale. Guvernul României a anunțat demararea oficială a alimentării cardurilor pentru alimente și mese calde, pentru categoriile vulnerabile. În 2025, beneficiarii primesc 250 de lei în două tranșe egale, prima fiind deja virată către mai multe județe din țară. Măsura face parte din programul național […]
14:00
Liceul Theodor Pallady, din Sectorul 3 al Capitalei, a fost evacuat, marți, din cauza mirosului de gaze. Potrivit ISU București – Ilfov, la Liceul Theodor Pallady, Distrigaz a identificat o scurgere la o vană exterioară, anunță Mediafax. În prezent, se fac verificări în sălile de clasă. Pentru siguranță, personalul școlii și elevii au fost evacuați. Știre […]
13:40
Mărturiile tulburătoare ale colegilor românului ucis la Roma. „Totul se cutremura, totul se prăbușea / Un nor imens ne-a învăluit” # Gândul
Un muncitor italian, rănit grav în prăbușirea Torre dei Conti din centrul Romei, povestește momentele de groază și disperare trăite în timp ce încerca să scape. Un sucevean de 66 de ani a murit după ce a fost strivit de turnul istoric din capitala Italiei și a așteptat mai multe ore sub dărâmături să fie […]
13:40
Dick Cheney, cel mai puternic și controversat vicepreședinte republican al SUA, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani # Gândul
Dick Cheney a fost vicepreședinte între anii 2001 și 2009, în timpul mandatelor lui George W. Bush. Cheney a fost cel mai puternic vicepreședinte modern al Statelor Unite, principalul arhitect al „războiului împotriva terorismului” și cel care a contribuit la implicarea SUA în războiul din Irak pe baza unor presupuneri eronate despre armele de distrugere […]
13:30
Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili # Gândul
Românii care au ales să locuiască în străinătate plătesc la curent sume care diferă semnificativ de la o țară la alta, în funcție de consum, de tipul de contract și de regiunea de reședință. Prețurile plătite pentru curent variază considerabil între Italia, Spania și Marea Britanie, trei dintre cele mai populare destinații pentru diaspora românească. […]
13:30
„MIHAI ȘI MIHAELA” este un spectacol special, prilejuit de lansarea romanului de dragoste cu același nume scris de fondatorul Grupului VOUĂ, Adrian Fetecău. De aceea, alături de momente care garantează reprize de râs sănătos, cu un umor fin, dar spumos, unic astăzi în peisajul de gen, în spectacol își găsesc locul și câteva momente de […]
13:30
FOTO. MOTIVUL pentru care Giulia Anghelescu nu mai cântă așa de des. ”Mai am concerte doar uneori, spre foarte rar” # Gândul
Cântăreața Giulia Anghelescu, în vârstă de 40 de ani, a explicat care este motivul pentru care nu mai cântă așa de des ca înainte. Giulia Anghelescu este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. . Este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii simpatici, o fetiță, pe nume Sabina Antonia, și […]
13:20
Profesorul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică din Iași, arată cum să ne ferim de țepele samsarilor de MAȘINI. La ce trebuie să fim atenți # Gândul
Nu puțini sunt românii care, după ce își cumpără o mașină la mâna a doua, descoperă ulterior că au fost păcăliți, plătind mai mult decât face autoturismul. Fie kilometrajul a fost „cosmetizat”, fie există daune importante, mascate de aspectul îngrijit al vehiculului. Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, […]
13:20
Bancul de marți are în centrul atenției un dialog scurt între doi prieteni, Bulă și Ștrulă. Subiectul discuției este divorțul lui Bulă. Spor la râs! – Bulă, am auzit că divorțezi. E adevărat? – Așa este, Ștrulă. – În cazul acesta, ți-aș putea recomanda o avocată bună. – Îți mulțumesc, prietene, dar deja mi-am găsit […]
13:20
Bolojan nu mai vrea să participe deloc la “Ora Premierului”. Pretinde că nu are timp, dar azi a fost la ședința PNL din… Parlament. Gândul publică invitația trimisă premierului # Gândul
Ilie Bolojan alege să ignore o nouă solicitare din partea Parlamentului, de a se prezenta la Ora Premierului, pentru a da socoteală pentru retragerea unei părți a trupelor SUA din România. După ce a invocat că ar avea „o agendă încărcată” ca să discute despre problemele de securitate ale țării noastre, premierul și-a făcut, însă, […]
13:10
Scandal uriaș în Franța. Administrația Macron se luptă cu păpușile „rușinii“. Cum au ajuns procurorii să vâneze cumpărătorii de păpuși sexuale de pe Shein, AliExpress, Temu și Wish # Gândul
Scandalul „păpușilor rușinii“ ia amploare în Franța. Autoritățile de la Paris au pornit o adevărată „vânătoare“ pentru a-i identifica pe cumpărătorii jucăriilor sexuale, cu chip de copii, vândute de retaileri precum Shein, AliExpress, Temu sau Wis. După ce produsul cu caracter sexual a făcut titluri în presa din lumea întreagă, seara trecută, purtătorul de cuvânt […]
13:10
O cerere de recalculare a pensiei reprezintă un formular prin care solicitantul cere casei de pensii reevaluarea drepturilor de pensie, pe baza unor venituri nevalorificate anterior sau a unor noi perioade de cotizare. Documentul trebuie completat cu datele personale și semnat, alături de depunerea documentelor justificative, cum ar fi adeverințele de venituri sau acte de […]
13:00
Amendă de până la 9.000 de lei pentru locatarii de la bloc. Ce NU au voie să facă proprietarii # Gândul
Există o serie de penalități care pot fi aplicate proprietarilor, îndeosebi atunci când fac lucrări de amenajare sau de modificare la bloc. În condițiile în care nu au autorizație, aceștia pot primi amenzi de până la 9.000 de lei. În lege se stipulează care sunt lucrările care necesită autorizație. Locuitorii de la bloc pot să […]
12:50
Alertă alimentară în Statele Unite. Șase oameni au murit din cauza unui focar național de listerioză. Ce alimente au consumat # Gândul
Alertă alimentară în Statele Unite. Șase persoane au murit și alte 25 au ajuns la spital din cauza infectării cu bacteria listeria. Îmbolnăvirile au fost cauzate de consumul unor paste semipreparate, retrase acum de pe piață, și vândute în mai multe supermarketuri din țară. Focarul a fost anunțat pentru prima dată în iunie și a […]
12:40
FOTO. Mihai Sturzu, despre PLECAREA Danei Nălbaru din trupa Hi-Q. ”Atunci am fost cei mai supărați din lume” # Gândul
Mihai Sturzu a vorbit despre fosta sa colegă din trupa Hi-Q, Dana Nălbaru, și despre plecarea acesteia din formația alături de care a cunoscut succesul. Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut […]
12:40
Mark Rutte vine, miercuri, la NATO-Industry Forum. Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni # Gândul
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Bucureşti. Oficialul va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței. Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment […]
12:30
Şapte procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), între care şi şefa Serviciului Teritorial Iaşi, Cristina Chiriac, au solicitat în instanţă majorarea cu 60% a salariilor. Ei cer ca lefurile să le fie aduse la acelaşi nivel cu cele ale procurorilor europeni din cadrul Parchetului European (EPPO). În dosarul trimis la instanță, magistraţii reclamanţi au scris […]
12:30
Fructul care a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Producția a fost compromisă de vremea neprielnică # Gândul
Un fruct a ajuns să se vândă cu 55 de lei per kilogram, în România. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, producția a fost compromisă, iar agricultorii abia reușesc să se bucure de roadele muncii lor. Deși în ultimii ani, livezile au fost pline, acum situația s-a schimbat din cauza vremii. Recolta a fost compromisă în […]
12:30
Până și UE confirmă: Ucraina are un regres în lupta cu corupția. Cât mai durează până Zelenski aduce Ucraina în Uniunea Europeană # Gândul
Ucraina a demonstrat un „angajament remarcabil” față de momentul când a depus cererea de aderare la UE, în ciuda războiului la scară largă al Rusiei, dar trebuie să inverseze urgent tendințele negative în lupta împotriva corupției și să intensifice reformele statului de drept, spune Comisia Europeană în proiectul său de raport cheie privind extinderea, văzut […]
12:30
Doliu în Gașca Zurli! Mirela Retegan a făcut anunțul TRIST: „A fost bunicul miilor de copii” # Gândul
Doliu în Gașca Zurli! A murit domnul Bartha, „bunicul Zurli”. Doliu în Gașca Zurli Celebra gașcă Zurli este în doliu. Unul dintre cei mai iubiți membri ai echipei, domnul Bartha, a murit, scrie epitesti.ro. Acesta lasă în urmă o familie artistică minunată și mii de copii care i-au fost mereu alături. Anunțul trist a fost […]
12:20
Un bărbat care frecventează magazinele de tip second-hand pentru cumpărături a crezut că a făcut o afacere profitabilă atunci când credea că a găsit un simplu organizator pentru unelte, entuziasmul său a crescut în momentul în care a ajuns acasă și și-a dat seama ce era de fapt. În timp ce bărbatul făcea cumpărături la […]
12:10
SUA testează miercuri, 5 noiembrie, prima rachetă nucleară. Lansarea are loc după ce Trump a ordonat Pentagonului să înceapă testele nucleare # Gândul
Statele Unite vor face miercuri, 5 noiembrie, primul test cu racheta balistică intercontinentală Minuteman III, capabilă să transporte o încărcătură nucleară. Lansarea va avea loc la baza Vandenberg a Forțelor Spațiale ale SUA, se artă în comunicatul de pe site-ul bazei americane. Lansarea rachetei Minuteman III este programată între orele 23:01 și 5:01, ora Pacificului, […]
Acum 6 ore
12:00
Fotbalistul din Liga 1 pe care Gică Craioveanu îl compară cu legendarul Ilie BALACI. Joacă la una dintre forțele campionatului # Gândul
Gică Craioveanu comentează meciurile din Liga 1, iar după ultima etapă gândurile i-au rămas la duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. „Grande” a descoperit și un fotbalist extrem de interesant, pe care nu s-a ferit să-l compare cu legendarul Ilie Balaci. Universitatea și Rapid au produs cel mai spectaculos meci […]
12:00
COMUNICAT | Trei zile de spectacol culinar și inovație la FoodService & Hospitality Expo 2025 # Gândul
Peste 450 de expozanți, zeci de show-uri culinare live și mii de oportunități de business – totul într-un singur loc: București devine epicentrul HoReCa în noiembrie 2025 Între 8 și 10 noiembrie 2025, Bucureștiul se transformă în capitala ospitalității și a retailului alimentar din Europa de Sud-Est, găzduind cea de-a 4-a ediție a FoodService & […]
11:50
Călin Georgescu, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: „E o farsă. Votul liber al românilor a fost furat” # Gândul
Călin Georgescu se prezintă marți, 4 noiembrie, la Poliția Buftea pentru semnarea controlului judiciar, unde este așteptat de sute de susținători. Oamenii au venit cu icoane și pancarte, încă de la orele dimineții și scandează „Călin Georgescu, președinte”. De asemenea, aceștia au venit și cu boxe din care răsună piesa piese patriotice. UPDATE: Călin Georgescu […]
11:50
Celebra publicație The Times numește Catedrala Mântuirii Neamului o PROVOCARE pentru Moscova. Simbolul ortodox al Rusiei, îngenuncheat după 300 de ani # Gândul
Inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului a avut ecou și în celebra publicație britanică The Times, care compară impunătorul lăcaș de cult din inima Capitalei, cu celebra Catedralală Sfinții Petru și Pavel din Sankt Petersburg. Analiza jurnaliștilor de la The Times susține că ridicarea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă „o provocate pentru Rusia”. „La trei secole după ce […]
11:40
Scandalul dintre jurnaliștii Sidonia Bogdan și Ovidiu Vanghele ia amploare. În apărarea Sidoniei sare și Lili Ruse, de la Digi24: ca una înjurată frecvent, înțeleg perfect prin ce trece # Gândul
Jurnalista Sidonia Bogdan a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva lui Ovidiu Vanghele, pe care îl acuză de „abuz asupra demnității umane”. UPDATE: Lili Ruse sare în apărarea Sidoniei Bogdan Jurnalista Liliana Ruse, de la Digi 24, a sărit în apărarea Sidoniei Bogdan. Într-o postare pe Facebook, marți […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.