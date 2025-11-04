Valentin Stan: O vizită în SUA fără o agendă puternică este foarte periculoasă. Un adevărat dezastru diplomatic

08:10

Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost luat inconștient, după ce avionul pe care îl pilota a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, pilotul ar fi anunțat că ar exista o urgență medicală și că al doilea pilot ar fi […]