Sibiu: Doi adolescenţi de 16 ani care circulau pe o trotinetă electrică, loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum
News.ro, 4 noiembrie 2025 13:50
Doi tineri care circulau, marţi, cu o trotinetă electrică au fost loviţi de un buldoexcavator care efectua lucrări la drum. Accidentul s-a produs în judeţul Sibiu.
Acum 5 minute
14:30
Moşteanu: O să venim, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarificăm, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale / Aliaţii sunt aici, lângă noi, apărarea României nu e vulnerabilă # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că va veni în Parlament, în momentul în care agenda premierului va permite, să clarifice, în măsura în care se pot face dezbateri cu nişte elemente clasificate şi confidenţiale, despre retragerea unor trupe SUA din România. El a precizat că aliaţii sunt aici, lângă noi, iar apărarea României nu e vulnerabilă.
14:30
Scurgere de gaz de la o vană exterioară, la Liceul Theodor Pallady / Unitatea a fost evacuată # News.ro
Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată.
Acum 15 minute
14:20
Notarea posesiei în cartea funciară admisă în favoarea moştenitorilor – o soluţie care poate schimbă practica în materia cadastrului şi publicităţii imobiliare # News.ro
O soluţie obţinută recent de echipa de avocaţi formată din Alin Panghios şi Isabela Hagiu demonstrează că posesia, ca stare de fapt, poate fi notată în cartea funciară chiar şi împotriva proprietarului tabular, reflectând corect realitatea juridică a terenului.
Acum 30 minute
14:10
Juriul Goncourt a acordat, marţi, premiul său romanului „La Maison vide” de Laurent Mauvignier.
14:10
Moşteanu, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă, să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.
Acum o oră
14:00
UPDATE - Dick Cheney, vicepreşedintele lui George W. Bush şi gigant al politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani # News.ro
Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA în mandatul lui George W. Bush, fost şef de cabinet al Casei Albe, secretar al apărării şi congresman, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat marţi familia sa.
14:00
Prahova: Incendiu la un atelier auto în care sunt depozitate şi aproximativ 50 tone cu azotat de amoniu # News.ro
Pompierii intervin, marţi, în Albeşti Paleologu, judeţul Prahova, la un incendiu care a cuprins un atelier auto în care sunt depozitate şi aproximativ 50 tone cu azotat de amoniu.
13:50
Cum vede un elev olimpic la matematică sistemul de învăţământ românesc şi ce ar schimba la el # News.ro
Andrei Ionuţ Pintea este elev în clasa a XII-a, pasionat de matematică, multiplu premiat la Olimpiada Naţională şi multiplu campion în cadrul Brio Challenge.
13:50
13:50
Acum 2 ore
13:30
„Ţărăncuţă odihnindu-se” a lui Grigorescu, pictura cel mai bine vândută pe piaţa românească de artă, poate fi admirată La Miţa Biciclista - Stabiliment Creativ/ FOTO # News.ro
Cea de-a patra expoziţie anuală de la Miţa Biciclista - Stabiliment Creativ - “Întâlniri. Sau cum se naşte o lume nouă” - s-a deschis publicului. Vizitatorii pot admira pictura „Ţărăncuţă odihnindu-se”, a lui Nicolae Grigorescu, expusă pentru a aminti că întâlnirea cu celălalt începe cu o privire, cu o clipă de atenţie şi disponibilitate. Această lucrare a lui Grigorescu este şi pictura cel mai bine vândută pe piaţa românească de artă.
13:30
Şedinţă a coaliţiei de guvernare, la ora 14.00. Se reiau discuţiile privind reforma pensiior magistraţilor şi reforma administraţiei / Premierul, în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament, după retragerea parţială a trupelor SUA # News.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, marţi, la ora 14.00, urmând să reia discuţiile privind reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei. De asemenea, premierul Ilie Bolojan se va afla pentru prima dată în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica retragerea parţială a trupelor SUA din România. O altă temă vizează reducerea numărului de parlamentari la 300, unde nu s-a ajuns la un consens.
13:20
Românul de 66 de ani mort după prăbuşirea unui turn medieval în Roma lucra la o cunoscută companie specializată în restaurarea monumentelor istorice/ Cum a decurs ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa # News.ro
Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.
13:10
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu o oră înainte de vizita şefului Pentagonului în zona de demarcaţie intercoreeană # News.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană, a declarat marţi armata sud-coreeană pentru AFP.
13:10
Dezbatere USR în Parlament: Impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie eliminat, pentru a încuraja investiţiile în România # News.ro
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi efectele sale asupra mediului de afaceri din România. USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură care descurajează investiţiile şi sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România.
13:10
Ange Postecoglou a fost asociat cu o revenire la Celtic după plecarea lui Brendan Rodgers, iar o voce neaşteptată s-a alăturat celor care cer revenirea australianului la echipa din prima ligă scoţiană: rapperul american Snoop Dogg, relatează Reuters.
13:00
Actorul Jonathan Bailey, desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viaţă din 2025” # News.ro
Jonathan Bailey, vedeta din „Bridgerton” şi „Wicked”, a fost desemnat de revista People „cel mai sexy bărbat în viaţă din 2025”.
12:50
Auchan şi BRD lansează, în premieră în România, un pachet de soluţii de finanţare sustenabilă, dedicat susţinerii tranziţiei durabile a furnizorilor retailerului # News.ro
Auchan România şi BRD – Groupe Société Générale anunţă lansarea în premieră a unui pachet de finanţare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan. Această iniţiativă face parte dintr-un parteneriat strategic ce susţine decarbonizarea operaţiunilor şi a produselor alimentare şi nealimentare.
12:50
12:50
ANPC a verificat peste 800 de operatori economici care activează în domeniul intermedierii de credite / Au fost date amenzi de peste 37.000 de lei # News.ro
Peste 800 de operatori economici care activează în domeniul intermedierii de credite au fost verificaţi de comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), în urma neregulilor fiind date amenzi de peste 37.000 de lei. ANPC recomandă consumatorilor să acorde o atenţie deosebită mai multor aspecte înainte de a apela la un intermediar de credite.
12:40
Ministerul Agriculturii: România a realizat vânzări de aproape jumătate de miliard de euro din exportul de animale vii, în primele zece luni ale anului # News.ro
România a realizat vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, din exporturile de ovine vii, bovine vii şi carne de pasăre către pieţele terţe, anunţă Ministerul Agriculturii, citând date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.
Acum 4 ore
12:30
12:30
Rusia a atacat în cursul nopţii obiective energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalaţie a companiei private DTEK, care anunţă că daunele sunt semnificative şi reparaţiile vor necesita timp.
12:30
Accident într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud / 1.000 de litri de motorină au curs dintr-un bazin aflat în remorca unei maşini – FOTO # News.ro
Două maşini s-au ciocnit, marţi, într-o benzinărie din judeţul Bistriţa-Năsăud, iar o mie de litri de motorină, care se aflau într-un bazin din remorca unuia dintre vehicule, s-au scurs.
12:30
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii. Lăcaşul va fi deschis spre vizitare în perioada 6-14 noiembrie, între orele 11.00-19.00 # News.ro
Închinarea credincioşilor în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale se încheie miercuri, la miezul nopţii (ora 24.00). În perioada 6-14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Naţională este deschisă zilnic spre vizitare, între orele 11.00-19.00, anunţă Patriarhia Română.
12:20
Albanezul Juxhin Xhaja va arbitra meciul FC Basel – FCSB, care se va disputa joi, de la ora 19.45, pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a fazei principale a Ligii Europa.
12:10
Ilie Bolojan, mesaj după decesul muncitorului român: Am sperat cu toţii, până în ultima clipă, că va fi salvat / Condoleanţe transmise familiei / Şi premierul a apreciat curajul celor care au intervenit # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitprului tromân la Roma, apreciind curajul celor care au intervenit.
12:00
Handbal feminin: Adrian Vasile nu mai este antrenorul echipei CSM Bucureşti / Clubul a acceptat şi demisia Cristinei Vărzaru # News.ro
CSM Bucureşti a anunţat, marţi încetarea colaborării cu antrenorul principal al echipei de handbal feminin, Adrian Vasile.
12:00
Comentariu provocator al Mariei Zaharova după prăbuşirea turnului medieval de la Roma, soldat cu moartea unui român. Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE italian: „Declaraţiile sunt ruşinoase şi inacceptabile, cuvinte josnice” # News.ro
Tragedia prăbuşirii turnului Torre dei Conti din Roma, în care un muncitor român implicat în lucrările de restaurare a murit luni, a fost exploatată de Moscova pentru o nouă ofensivă verbală împotriva Italiei pe tema ajutorului acordat Ucrainei. Ambasadorul Federaţiei Ruse în Italia a fost convocat la MAE italian, după ce purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a făcut un comentariu lipsit de respect, relatează Euronews Italia.
12:00
Melatonina folosită pe termen lung poate afecta sănătatea inimii, sugerează un studiu care va fi prezentat la Conferinţa anuală a Asociaţiei Americane a Inimii # News.ro
Suplimentele cu melatonină ar putea creşte riscul de insuficienţă cardiacă la persoanele cu insomnie cronică, potrivit rezultatelor unui studiu care va fi prezentat la Sesiunea Ştiinţifică anuală a Asociaţiei Americane a Inimii (American Heart Association/AHA) ce începe vineri. O analiză a datelor medicale pe cinci ani a peste 130.000 de adulţi care sufereau de insomnie şi foloseau melatonină de cel puţin un an a arătat că aceştia aveau o probabilitate mai mare de a fi diagnosticaţi cu insuficienţă cardiacă, de a necesita spitalizare din cauza acestei afecţiuni sau de a deceda din orice cauză.
11:50
11:50
Compania de tehnologie AROBS Transilvania Software a achiziţionat 65% în Gess Engineering, companie de inginerie din Sibiu specializată în testarea şi validarea sistemelor auto # News.ro
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţionarea unei participaţii majoritare de 65% în Gess Engineering (Global Engineering Services & Solutions SRL), companie românească de inginerie cu sediul în Sibiu, care dezvoltă şi implementează soluţii complexe de testare, validare şi integrare a vehiculelor. Aceasta este cea de-a treia tranzacţie a AROBS din acest an.
11:50
„Operaţiunea Black Bag”, thriller de spionaj cu Cate Blanchett, Michael Fassbender şi Pierce Brosnan, se vede de marţi pe SkyShowtime/ VIDEO # News.ro
„Operaţiunea Black Bag”, dramă de spionaj produsă de Focus Features şi regizată de laureatul premiului Oscar Steven Soderbergh („Traffic”, „Contagion”), este disponibilă pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime în România, începând de marţi.
11:40
Operaţiunea Jupiter 4 – Mai multe dosare de evaziune fiscală instrumentate / 14 percheziţii în Bucureşti şi Dâmboviţa, într-un dosar cu prejudiciu de peste 8,5 milioane de lei. # News.ro
Mai multe dosare de evaziune fiscală sunt instrumentate de către poliţişti şi procurori în cadrul Operaţiunii Jupiter, ziua 2, 14 percheziţii având loc în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar cu prejudiciu de peste 8.5 milioane de lei.
11:40
Bolojan: A fost închisă procedura privind susţinerea lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei / Are experienţă, are rezultate şi onestitate # News.ro
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunaţat că a fost închisă în cadrul Partidului Naţional Liberal procedura privind susţinerea lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan a afirmat că Ciucu are experienţă în administraţie, are rezultate, dar şi o onesitate pe care a probat-o în ultimii ani în funcţiile publice.
11:40
„The King of Kings”, animaţie inspirată de povestea lui Charles Dickens, în cinema din decembrie/ VIDEO # News.ro
„King of Kings/ Împăratul Împăraţilor”, animaţia inspirată de povestea lui Charles Dickens, cu vocile lui Kenneth Branagh, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker, Ben Kingsley şi Oscar Isaac, ajunge în România.
11:40
INS: În luna septembrie, preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 6,1%, comparativ cu luna septembrie 2024 # News.ro
În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:30
Compania Kazmunaygaz (KMG) din Kazahstan şi Lukoil din Rusia, recent sancţionată de SUA, continuă să lucreze la proiecte comune în conformitate cu obligaţiile contractuale, a relatat marţi agenţia rusă Interfax citând un oficial al companiei din Kazahstan.
11:30
11:10
Ilie Bolojan: Vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale # News.ro
Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.
11:00
Ucraina ar trebui să depună mai multe eforturi în ceea ce priveşte statul de drept, se arată în raportul periodic referitor la extindere al Comisiei Europene (draft) # News.ro
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce priveşte aderarea la UE, dar trebuie să inverseze tendinţele negative recente înregistrate în lupta împotriva corupţiei şi să accelereze reformele în domeniul statului de drept, afirmă Comisia Europeană în proiectul raportului pentru extindere consultat luni de Reuters şi care urmează să fie publicat marţi.
10:50
UPDATE - Operaţiunea Jupiter 4 – Mai multe dosare care vizează tăieri ilegale de arbori şi transport de lemne fără documente, intrumentate / Mii de arbori tăiaţi ilegal din Parcul Natural Munţii Maramureşului / Prejudiciu de sute de mii de lei # News.ro
Poliţiştii şi procurorii care fac cercetări în cadrul Operaţiunii Jupiter 4 intrumentează mai multe dosare care vizează tăieri ilegale de arbori şi transport de lemne fără documente, dar şi alte infracţiuni. Mii de arbori au fost tăiaţi ilegal din Parcul Natural Munţii Maramureşului, infracţiunile fiind încurajate de lipsa de acţiune a pădurarilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la sute de mii de lei.
10:50
UPDATE - Grav accident de circulaţie în Bucureşti - Sunt implicate un tramvai şi un autobuz / Mai multe persoane au fost rănite / Tramvaiele liniei 41 sunt blocate / Anchetă internă la STB - FOTO / VIDEO # News.ro
Un tramvai şi un autobuz sunt implicate, marţi, într-un accident rutier produs în Bucureşti. Mai multe persoane au fost rănite.
10:50
Djokovici şi-a confirmat participarea la Turneul Campionilor, anunţă preşedintele Federaţiei Italiene de Tenis # News.ro
Novak Djokovici şi-a confirmat participarea la Turneul Campionilor, de la Torino, a declarat Angelo Binaghi, preşedintele Federaţiei Italiene de Tenis, înlăturând temerile că jucătorul sârb s-ar putea retrage din competiţie, relatează Reuters.
10:50
Preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor îi cere lui Mircea Abrudean să numească o nouă conducere a ICR: „În timp ce Guvernul României declară război risipei şi împovărează populaţia cu noi şi noi taxe, preşedintele ICR huzureşte” # News.ro
Preşedintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaţilor, Mihail Neamţu (AUR) îi cere preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, demiterea lui Liviu Jicman de la conducerea Institutului Cultural Român şi numirea unei noi conduceri.
10:40
Grav accident de circulaţie în Bucureşti - Sunt implicate un tramvai şi un autobuz / Mai multe persoane au fost rănite # News.ro
Un tramvai şi un autobuz sunt implicate, marţi, într-un accident rutier produs în Bucureşti. Mai multe persoane au fost rănite.
Acum 6 ore
10:30
Operaţiunea Jupiter 4 – Mai multe dosare care vizează tăieri ilegale de arbori şi transport de lemne fără documente, intrumentate / Mii de arbori tăiaţi ilegal din Parcul Natural Munţii Maramureşului / Prejudiciu de sute de mii de lei # News.ro
Poliţiştii şi procurorii care fac cercetări în cadrul Operaţiunii Jupiter 4 intrumentează mai multe dosare care vizează tăieri ilegale de arbori şi transport de lemne fără documente, dar şi alte infracţiuni. Mii de arbori au fost tăiaţi ilegal din Parcul Natural Munţii Maramureşului, infracţiunile fiind încurajate de lipsa de acţiune a pădurarilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la sute de mii de lei.
10:30
Reuters: Ameninţarea lui Trump de a lovi Nigeria a provocat un şoc la Pentagon, tulburându-i priorităţile # News.ro
Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al apărării a răspuns rapid: „Da, să trăiţi”. Însă mai mulţi oficiali ai Pentagonului care au vorbit cu Reuters sub acoperirea anonimatului au descris sentimentul de şoc provocat de ordinele lui Trump, în timp ce încearcă să înţeleagă obiectivele unei administraţii care, în ultimele luni, a ridicat la rang de prioritate probleme care înainte erau lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democraţia în Venezuela şi traficul de cocaină.
10:30
Spectacolul de musical „Kiss me, Kate!”, programat în 8 şi 9 noiembrie la Teatrul Naţional de Operetă # News.ro
Spectacolul „Kiss me, Kate!” are două reprezentaţii în 8 şi 9 noiembrie, de la ora 18.00, la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”.
10:30
