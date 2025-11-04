Dramă în fotbalul european: un antrenor a murit, după ce i s-a făcut rău la meci
Click.ro, 4 noiembrie 2025 13:50
Tehnicianul de doar 44 de ani s-a prăbușit la pământ.
Locatarii de la bloc riscă amenzi de până la 9.000 de lei. Află ce le este interzis proprietarilor # Click.ro
În general, viața la bloc este mult mai simplă, însă există și câteva detalii legislative la care proprietarii trebuie să aibă grijă. De exemplu, există o situație anume în care autoritățile vor fi nevoite să aplice amenzi de chiar și 9.000 de lei, dacă este încălcată o anumită regulă.
Lovitură pentru români. Pensiile și salariile vor fi înghețate în 2026. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor # Click.ro
Românii primesc vești deloc îmbucurătoare pentru anul 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că pensiile și salariile nu vor fi majorate, deoarece Coaliția de guvernare a decis înghețarea veniturilor pe anumite paliere. Măsura, inclusă deja în Pachetul I și transmisă la Bruxelles, t
Ce îndemn are Ornela Pasăre pentru cei care vor să „fenteze” coada imensă de la Catedrala Mântuirii Neamului?! Câte ore a stat la rând vedeta? „E un loc divin” # Click.ro
Ornela Pasăre a stat doar două ore în toiul nopții, ca să intre în Sfântul Altar, la Catedrala Neamului.
Centralul va conduce un meci de mare anvergură în Liga Campionilor.
A trecut definitiv peste George Burcea! Viviana Sposub iubește din nou. Fosta iubită a actorului ar forma un cuplu cu un tânăr celebru # Click.ro
Viviana Sposub pare că și-a găsit fericirea din nou, la mai bine de un an de la despărțirea de George Burcea. Fosta prezentatoare TV, care a preferat să fie discretă în privința vieții amoroase, a fost surprinsă tot mai des alături de un tânăr celebru pe internet, despre care presa mondenă scrie că
Colțuri de paradis ascunse: țări spectaculoase pe care aproape nimeni nu le vizitează. Locuri de care puțini oameni știu cât de uimitoare sunt cu adevărat # Click.ro
Indiferent de cât de scumpe și aglomerate ar fi, există unele locații de pe glob care rămân mereu printre cele mai populare destinații de vacanță.
Pe 5 noiembrie 2025, cerul va fi luminat de Luna plină în Taur, o fază lunară care aduce stabilitate, reflecție și claritate. Această Lună plină este un moment în care energiile Taurului ne încurajează să ne concentrăm pe nevoile noastre fundamentale
Catedrala Mântuirii Neamului poate fi vizitată în noiembrie și decembrie, fără cozi interminabile. Programul complet # Click.ro
După un maraton de 11 zile de rugăciune și cozi interminabile, Catedrala Națională își închide perioada de pelerinaj.Credincioșii mai pot ajunge la Sfântul Altar doar până miercuri, 5 noiembrie, la miezul nopții.
Ce se întâmplă în satul în care s-au mutat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur: „Sunt și localnici care nu ne iubesc” # Click.ro
După ani petrecuți în agitația Capitalei, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au ales un trai liniștit în mijlocul naturii, mutându-se împreună cu familia în satul Moșteni–Greci, din județul Argeș.
Viața decentă devine un lux! Cât te „costă” să trăiești normal în România, în 2025. În unele județe ai nevoie de peste 20.000 de lei pe lună # Click.ro
În 2025, traiul decent în România a devenit tot mai greu de atins pentru multe familii. Prețurile cresc constant, iar veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile zilnice. Cele mai recente analize arată că, în unele județe, o familie are nevoie de peste 20.000 de lei pe lună pentru a duce o viață nor
Clubul din Capitală trece printr-un val de schimbări.
Moscova, atac „josnic” după prăbușirea turnului medieval Torre dei Conti. „Întreaga Italie se va prăbuși” # Click.ro
Prăbuşirea turnului medieval Torre dei Conti din Roma, soldată cu moartea unui muncitor român, a devenit prilej pentru o nouă ofensivă verbală a Rusiei împotriva Italiei. Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova,
Înlocuiește cafeaua cu aceste gustări delicioase. Oferă un plus de energie și sunt foarte sănătoase # Click.ro
Ritmul de viață modern este unul rapid și extenuant, iar mulți oameni apelează la diferite băuturi energizante pentru a putea naviga ușor diferitele provocări cotidiene. Însă sucurile și cafeaua nu sunt deloc singura opțiune pe care o avem la dispoziție pentru un plus de energie!
Fructul care este din ce în ce mai scump în piețele din România. Kilogramul a ajuns la 55 de lei. Ce a dus la această situație # Click.ro
Românii care se pregătesc de sărbători cu gândul la tradiționalii cozonaci cu nucă vor avea parte, anul acesta, de o surpriză neplăcută la tarabe.
Descoperirea inedită făcută de un bărbat într-un magazin second-hand: „Este uimitor la ce renunță oamenii” # Click.ro
Un bărbat care obișnuia să facă cumpărături în magazine second-hand a crezut că a găsit un obiect banal, de care avea nevoie. Însă, după ce l-a cumpărat și a ajuns acasă, el a observat că acest obiect ascundea o comoară de-a dreptul neașteptată.
Revelion fără bubuituri! Încă un oraș din România spune „STOP” artificiilor pentru binele animalelor # Click.ro
Constanța se alătură orașelor care renunță la artificiile de Revelion. Autoritățile locale au decis ca, în noaptea dintre ani, să nu mai organizeze tradiționalul foc de artificii. Măsura a fost luată pentru protejarea animalelor și a mediului, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții Primăriei.
Carmen Brumă te învață cum să-ți ajuți copilul să slăbească. Top 5 reguli de care orice părinte ar trebui să țină cont # Click.ro
În contextul unei creșteri alarmante a numărului de copii supraponderali și obezi, Carmen Brumă lansează astăzi "Parinți și copii versus kilograme",un ghid care conține informații de bază, concrete, din surse oficiale, utile pentru orice părinte îngrijorat.
Meteorologii anunță cum va fi vremea în luna noiembrie. Care sunt regiunile ce vor fi lovite de ploi și unde vor fi temperaturi peste normalul perioadei # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să înaintăm în prima parte a lunii noiembrie, însă vremea de afară nu pare deloc să reflecte acest lucru.
Amenajarea unui interior modern: De la concept la execuție, cu accent pe estetică și funcționalitate # Click.ro
Amenajarea unui interior modern nu se rezumă doar la selecția pieselor de mobilier sau la alegerea paletelor cromatice în tendințe.
La începutul lunii noiembrie, aproape cinci milioane de pensionari din România își așteaptă pensiile. Casa Națională de Pensii și Poșta Română au stabilit programul de distribuire, astfel încât fiecare beneficiar să primească banii la timp, fie în cont, fie la domiciliu.
NOSTALGIA IMAGINARIUM 2025. O lume între trecut și viitor te așteaptă la Romexpo, pe 7 și 8 noiembrie # Click.ro
Pregătiți-vă să dansați, să visați și să vă amintiți. Pe 7 și 8 noiembrie, NOSTALGIA Imaginarium revine la Romexpo București, cu o nouă ediție care promite să transforme începutul sezonului rece într-un weekend al emoțiilor calde.
IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată # Click.ro
[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări
Mărturiile colegilor lui Octav Stroici, salvați la limită din fața morții. „Voiam să ies din acel iad” # Click.ro
Cinci muncitori lucrau la reabilitarea turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei, foarte aproape de Colosseum. Starea construcțiie era extrem de afectată, iar la consolidarea ei se lucra încă din vară. Românul Octav Stroici
Elena Udrea, vacanță în Italia doar cu fiica sa! Motivul pentru care Adrian Alexandrov a rămas acasă # Click.ro
Elena Udrea s-a bucurat de o vacanță binemeritată alături de fiica sa, Eva Maria, după o perioadă dificilă din viața ei. Fostul ministru a ales Italia ca destinație, însă de această dată partenerul ei, Adrian Alexandrov, nu le-a putut însoți. De ce partenerului fostei blonde de la Cotroceni a rămas
De ce nu-și mai dorește Răzvan Ochea să participe la „Mireasa”. A fost curtat de producători, dar a zis pas # Click.ro
Răzvan s-a impus ca unul dintre cei mai remarcabili concurenți de la Mireasa, reality show-ul difuzat de Antena 1. Deşi fanii ar fi vrut să-l revadă pe ecran, tânărul a confirmat că nu intenționează să revină în emisiune.
Armata Română pregătește următoarea campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari. Când va fi și ce beneficii financiare primesc tinerii # Click.ro
Armata Română pregătește următoarea campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru primăvara anului 2026, în contextul consolidării rezervei operative și a tensiunilor geopolitice din regiune.
Anda Adam și Joseph, gest de suflet pentru familiile care i-au ajutat în Asia Express: „Pregătim pentru ei niște pachete” # Click.ro
Din recunoștință pentru faptul că în Asia Express au întâlnit oameni minunați care i-au găzduit și din puținul lor le-a oferit mai departe Andei Adam și soțului ei un confort cât de cât favorabil pentru momentul în care au avut nevoie, artista nu a rămas nepăsătoare.
Se deschide un nou traseu! O drumeție spectaculoasă cu priveliști spre Bucegi și Piatra Craiului, printre arbori, aer curat şi istorii de legendă # Click.ro
Pasionații de natură, istorie și drumeții au un motiv în plus să viziteze Râșnov: un traseu nou spre Cetatea Râșnov a fost recent amenajat, oferind o experiență completă între aer curat, pădure și priveliști montane impresionante.
Pensia minimă garantată în România în 2025 are valoarea de 1.281 de lei și se acordă persoanelor care au acumulat cel puțin 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii.
Cum arată viața deținuților pe una dintre ultimele insule-închisoare din Europa. Criminali și traficanți periculoși trăiesc aici într-un regim surprinzător # Click.ro
Închisorile din Italia se confruntă cu numeroase dificultăți: lipsa personalului, condiții igienice precare și, mai ales, supraaglomerarea. Țara are unul dintre cele mai ridicate numere de deținuți din Europa, iar această situație a dus, în ultimul an, la un record tragic de sinucideri. Cu toate ace
Gogoșile sunt foarte ușor de pregătit, iar această rețetă nu numai că are un gust delicios, dar arată și foarte spectaculos! Gogoșile răsucite împletite sunt foarte ușor de pregătit și sunt gustarea perfectă atunci când vă este poftă de ceva dulce.
Dieta preistorică din Grecia, reconstruită prin analiza colagenului din oase vechi de 40.000 de ani # Click.ro
Un studiu recent aduce într-o lumină diferită dieta preistorică a locuitorilor Peșterii Franchthi, unul dintre cele mai importante situri arheologice din Grecia. Cercetătorii au descoperit că oamenii se bazau în principal
Amalia Năstase a vorbit deschis despre o problemă gravă de sănătate apărută în urma unor lucrări dentare din copilărie. Fosta prezentatoare a descoperit, după analize recente, că are urme de mercur în organism, rămase de la plombele cu amalgam folosite în trecut.
Echipa Gașca Zurli trece prin momente de profundă tristețe după ce domnul Bartha, unul dintre cei mai iubiți membri ai trupei, a încetat din viață.
Cum a reușit Ioana Ginghină să fie cerută în căsătorie de trei ori? Ce sfaturi le dă femeilor de peste 40 de ani?! „Dacă mâine divorțez, găsesc altul!” # Click.ro
Ioana Ginghină a oferit sfaturi prețioase pentru femeile trecute de 40 de ani, în exclusivitate pentru Click!
Actorul Jonathan Bailey, primul gay declarat public, a fost desemnat „Cel mai sexy bărbat în viață” # Click.ro
Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut pentru rolurile din Bridgerton și Wicked, a fost desemnat de revista People drept „Cel mai sexy bărbat în viață”. Titlul, acordat anual unei vedete din lumina reflectoarelor
Orașul din Europa unde o cină costă cât o cafea la Paris. Aproape un milion de turiști îl vizitează an de an # Click.ro
Belgradul, unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, devine tot mai popular în rândul turiștilor care caută o destinație accesibilă, dar plină de farmec.
De ce a ales Serge Celebidachi numele „Cravata galbenă” pentru filmul despre tatăl său: „Dorul de România l-a însoțit profund întreaga viață” # Click.ro
Să porți numele uneia dintre cele mai fascinante figuri ale muzicii secolului XX nu este doar o onoare, ci și o provocare. Regizorul Serge Ioan Celebidachi a vorbit deschis despre acest destin, despre alegerea de a urma calea cinematografiei și nu a muzicii, dar și despre cel mai personal proiect al
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are? # Click.ro
Aurelian Leahu, fost fundaș stânga la Petrolul Ploiești, s-a mutat la Versoix, în apropiere de Geneva, după retragerea din fotbal.
Ce se știe despre Octav Stroici, românul mort sub cărămizile turnului medieval Torre dei Conti din Roma # Click.ro
Se numea Octav Stroici, avea 66 de ani și venise din Suceava în Italia pentru o viață mai bună. A muncit ani întregi pe șantierele Romei, iar soarta l-a adus chiar în inima orașului etern, la restaurarea unui simbol medieval, Torre dei Conti.
Alimentul natural care îngrașă mai mult decât zahărul. Carmen Brumă: „Mănânci mai multe calorii” # Click.ro
Mierea, chiar și consumată în cantități mici, poate fi mai calorică decât zahărul – ce trebuie să știe cei care vor să slăbească.
Bărbatul care a vizitat 41 de țări spune care este destinația lui favorită: „Este un loc superb unde nu ajung mulți turiști” # Click.ro
Un britanic a decis să facă o schimbare radicală în viața sa, cu doi ani în urmă. În vârstă de 41 de ani, Bobby Bolton și-a lăsat în urmă orașul natal și a început să călătorească de-a lungul lumii. Acum, el a vizitat nu mai puțin de 41 de țări și spune care locație este favorita lui.
Autoritățile intensifică controalele și aplică sancțiuni mai mari pentru cei care blochează peluzele și aliniamentele de copaci
Un bărbat din Roman, gest extrem în direct pe TikTok. S-a împușcat în cap în timpul transmisiunii live # Click.ro
Scene șocante au avut loc în municipiul Roman, unde un bărbat a încercat să-și ia viața în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Acesta s-a împușcat în cap, în timp ce mai mulți utilizatori urmăreau imaginile în direct. Unul dintre spectatori a alertat imediat autoritățile, iar echipajele de inte
Românul prins sub dărâmăturile Torre dei Conti din Roma a murit, după o intervenție dramatică de 11 ore, sub ochii soției | VIDEO # Click.ro
Muncitorul român prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti din centrul Romei a murit, scrie Corriere della Sera. Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, a fost scos după aproape 12 ore de la prăbușirea unei părți
Fumatul în scara blocului te poate costa scump. Ce riscuri îți asumi și cine te poate sancționa # Click.ro
Un obicei aparent banal, dar care poate deveni extrem de costisitor: fumatul în scara blocului este interzis prin lege și se pedepsește cu amenzi care pot ajunge până la 15.000 de lei.
Descoperă cele mai bune parfumuri din toate timpurile – de la Chanel No. 5 la Tom Ford Black Orchid. Arome legendare care au cucerit lumea și continuă să inspire generații.
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă, în perioada 6 -11 noiembrie. Acești nativi își schimbă total viața # Click.ro
Două zodii vor simți din plin aceste vibrații pozitive și vor avea parte de o bucurie uriașă: Scorpionul și Capricornul.
Cartofii sunt unul dintre cele mai consumate alimente din lume, dar și printre cele mai controversate. Se spune adesea că „cartofii reîncălziți devin toxici” – o afirmație care circulă de ani de zile pe internet și care provoacă neliniște multora. Dar cât este mit și cât adevăr în această idee?
