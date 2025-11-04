CEDO: Interdicţia de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului
Bursa, 4 noiembrie 2025 14:30
Estonia a încălcat Convenţia europeană privind drepturile omului atunci când le-a interzis deţinuţilor să fumeze, a apreciat marţi Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că dreptul la viaţă privată şi libertatea de a face alegeri se menţin şi în închisoare
• • •
Acum 5 minute
14:40
Rusia afirmă că îşi strânge încercuirea în jurul forţelor ucrainene din oraşul Pokrovsk, un nod logistic strategic din regiunea Doneţk, potrivit Reuters. Ministerul Apărării de la Moscova susţine că trupele sale au and #8222;eliberat and #8221; 35 de clădiri şi că avansează şi în apropierea localităţii Kupiansk, în regiunea Harkov, însă informaţiile nu au putut fi verificate independent.
Acum 15 minute
14:30
14:30
Hidroelectrica depăşeşte pragul de un milion de clienţi şi devine liderul pieţei de furnizare din România # Bursa
Hidroelectrica a anunţat că a depăşit pragul de un milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Momentul marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în 2020 şi a devenit rapid unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu.
14:30
Armata belgiană a primit ordinul să doboare orice drone necunoscute care sunt zărite deasupra bazelor sale, a declarat luni şeful Apărării, generalul Frederik Vansina, conform Belga News
14:30
Auchan şi BRD lansează primul program de finanţare sustenabilă pentru furnizorii din România # Bursa
Auchan România şi BRD - Groupe Societe Generale au lansat, în premieră pe piaţa locală, un pachet de finanţare sustenabilă dedicat furnizorilor Auchan, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Iniţiativa, prezentată în cadrul Climate Supplier Event by Auchan, organizat sub egida Climate Change Summit, face parte dintr-un parteneriat strategic menit să sprijine tranziţia către o economie durabilă şi decarbonizarea operaţiunilor şi produselor.
Acum 30 minute
14:20
Booking Holdings România, Servier Pharma şi JYSK, cei mai apreciaţi angajatori ai anului 2025 # Bursa
Booking Holdings România ocupă primul loc în Top Angajatori Undelucram.ro 2025, urmată de Servier Pharma şi JYSK România, potrivit platformei Undelucram.ro. Clasamentul, realizat pe baza evaluărilor anonime oferite de angajaţi între 16 octombrie 2024 şi 15 octombrie 2025, reflectă percepţiile reale asupra mediului de lucru, fără influenţe din campanii de imagine.
14:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei
14:20
Philip Morris România îşi consolidează angajamentul faţă de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Acestea au fost montate în parcarea şi pe acoperişul clădirilor de producţie, cu sprijinul ENGIE România, şi au fost puse în funcţiune la 1 noiembrie. Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea şi modernizarea fabricii din Otopeni. O parte din aceste investiţii au fost direcţionate spre măsuri de sustenabilitate, inclusiv instalarea panourilor solare.
14:20
BBC ar fi and #8222;manipulat and #8221; un discurs al lui Donald Trump, făcându-l să pară că încurajează revolta de la Capitoliu # Bursa
Emisiunea Panorama de la BBC, difuzată cu o săptămână înainte de alegerile americane, a and #8222;indus complet în eroare and #8221; telespectatorii, arătându-l pe preşedinte spunându-le susţinătorilor că va merge cu ei la Capitoliu pentru a and #8222;lupta ca naiba and #8221;, când, de fapt, a spus că va merge cu ei and #8222;pentru a-şi face vocile auzite în mod paşnic şi patriotic and #8221;
Acum o oră
14:10
ADVERTORIAL Finanţare inteligentă pentru antreprenori: cum să-ţi creşti afacerea fără să-ţi sufoci bugetul # Bursa
Orice lider de companie ştie că între viziune şi execuţie stă un ingredient esenţial: finanţarea. Chiar şi cea mai solidă strategie de creştere poate eşua dacă resursele nu sunt gestionate cu precizie. Într-un mediu economic volatil, cu dobânzi oscilante şi competiţie acerbă, finanţarea inteligentă devine un avantaj competitiv în sine, nu doar o necesitate operaţională.
14:10
SUA ar urma să trimită membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza # Bursa
SUA trimit membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza
14:10
Embryos Clinic achiziţionează centrul Calla din Oradea şi devine cel mai mare lanţ de clinici FIV din România # Bursa
Embryos Clinic, una dintre cele mai importante reţele de fertilizare in vitro din România, a anunţat achiziţia Centrului de diagnostic şi tratament al infertilităţii Calla din Oradea, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Tranzacţia consolidează prezenţa Embryos în vestul ţării şi marchează o nouă etapă în strategia de expansiune naţională a companiei.
14:10
Statul Major al Armatei Poloneze a declarat că, în contextul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, s-a înregistrat o intensificare a operaţiunilor psihologice îndreptate împotriva Ucrainei şi desfăşurate pe teritoriul polonez
14:00
Finanţare inteligentă pentru antreprenori: cum să-ţi creşti afacerea fără să-ţi sufoci bugetul # Bursa
Orice lider de companie ştie că între viziune şi execuţie stă un ingredient esenţial: finanţarea. Chiar şi cea mai solidă strategie de creştere poate eşua dacă resursele nu sunt gestionate cu precizie. Într-un mediu economic volatil, cu dobânzi oscilante şi competiţie acerbă, finanţarea inteligentă devine un avantaj competitiv în sine, nu doar o necesitate operaţională.
14:00
APIA se alătură iniţiativei internaţionale pentru diversificarea combustibililor sustenabili # Bursa
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) anunţă oficial aderarea la Declaraţia comună ANFAVEA-JAMA - and #8222;Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity and #8221; - un apel internaţional pentru o tranziţie deschisă tehnologic şi extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea neutralităţii climatice până în 2050
14:00
Dezbatere USR în Parlament: Impozitul minim pe cifra de afaceri trebuie eliminat, pentru a încuraja investiţiile în România # Bursa
O dezbatere a fost organizată de USR, la Parlament, pe tema impozitulului minim pe cifra de afaceri şi efectele sale asupra mediului de afaceri din România. USR susţine eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o măsură care descurajează investiţiile şi sufocă mai ales firmele care angajează oameni în România
14:00
Organizaţiile de mediu cer ministrei Mediului, Diana Buzoianu, protecţie strictă pentru râul Jiu # Bursa
Zeci de organizaţii locale şi de mediu i-au solicitat, marţi, printr-o scrisoare deschisă, ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, instituirea unui regim de protecţie strict pentru râul Jiu în Planul de Management al Parcului Naţional Defileul Jiului, potrivit România Curată.
13:50
Soluţiile de tip Data Warehouse reduc timpul de obţinere a rapoartelor manageriale de la ore la minute # Bursa
Pentru companiile mature, care utilizează o infrastructură digitală compusă din multiple sisteme operaţionale, adoptarea unei soluţii de tip Data Warehouse accelerează semnificativ viteza de lucru şi procesul de obţinere a rapoartelor şi analizelor de business
13:50
Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează conferinţa and #8222;Ziua Profesiilor Liberale din România and #8221; # Bursa
Uniunea Profesiilor Liberale din România (UPLR) va organiza miercuri, 5 noiembrie 2025, la Sala Panoramic a Hotelului Marshal Garden din Bucureşti, cea de-a XVIII-a ediţie a Conferinţei and #8222;Ziua Profesiilor Liberale din România and #8221;, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
13:50
Studiu FORTIM: Investitorii români au fost cei mai activi cumpărători de proprietăţi comerciale în primele nouă luni din 2025 # Bursa
Potrivit celui mai recent raport realizat de Fortim Trusted Advisors, membră în alianţa BNP Paribas Real Estate, investitorii români ocupă prima poziţie în clasamentul achiziţiilor de proprietăţi imobiliare comerciale din România, înregistrate în primele nouă luni ale anului 2025
13:50
Google marchează 15 ani de activitate în România şi îşi consolidează prezenţa în domeniul inteligenţei artificiale # Bursa
Google aniversează 15 ani de prezenţă în ţara noastră, perioadă în care echipa locală s-a extins de la câţiva angajaţi la peste 400, iar activitatea companiei s-a diversificat de la digital advertising la dezvoltare tehnologică, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
Acum 2 ore
13:40
Rottaprint, companie de familie cu acţionariat 100% local, a raportat pentru trimestrul al treilea din 2025 o cifră de afaceri de peste 28 milioane de euro, peste 22% generată de exporturi. Produsele companiei ajung în 16 ţări din Europa, Asia şi SUA, Germania şi Ungaria fiind principalele pieţe externe pentru Rottaprint
13:40
ANPC a verificat aproape 900 de intermediari de credite şi a constatat abateri la peste o sută de firme # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat 859 de operatori economici din domeniul intermedierii de credite, constatând abateri la 107 dintre aceştia, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
13:40
XTB: Amazon urcă pe valul investiţiilor în AI, în timp ce Palantir pierde din încrederea investitorilor # Bursa
Sezonul raportărilor financiare a adus evoluţii contrastante pe pieţele internaţionale, companiile mature fiind recompensate de investitori, iar cele cu evaluări ridicate, penalizate, potrivit unei analize semnate de Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
13:30
Creşterea costurilor din ultimul an şi contextul economic complicat au afectat capacitatea antreprenorilor şi managerilor din companii mici şi mijlocii de a gestiona cash flow-ul şi a face investiţii urgente fără presiuni pe buget
13:30
Alpha Quest avertizează că modificările din OUG 38/2025 pot genera riscuri juridice şi reputaţionale majore pentru România # Bursa
Fondul de investiţii Alpha Quest - cel mai mare deţinător instituţional de puncte de despăgubire emise de ANRP, cu o cotă de 40% din piaţă - atrage atenţia că modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2025 şi amendamentele la PLX 318/2025 pot produce efecte retroactive asupra dreptului de proprietate şi pot afecta credibilitatea României ca destinaţie investiţională.
13:20
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro, a anunţat astăzi lansarea abonamentului eToro Club, care oferă utilizatorilor acces la nivelul Platinum al eToro Club pentru doar euro4,99 pe lună sau euro49,99 pe an (cu o perioadă de încercare gratuită de 7 zile)
13:20
Analiză Storia: Piaţa chiriilor, reechilibrare în octombrie - stagnări în jumătate dintre marile oraşe analizate, creşteri punctuale în sud şi vest # Bursa
Luna octombrie a adus o reechilibrare a pieţei chiriilor în marile oraşe ale ţării, potrivit analizei realizate de Storia - cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Evoluţiile diferă de la un oraş la altul: în aproximativ jumătate dintre oraşele analizate, preţurile medii ale chiriilor au rămas la acelaşi nivel sau au fost mai mici decât anul trecut
13:10
PepsiCo îşi extinde flota de transport sustenabil prin integrarea camionului electric Mercedes-Benz eActros 600, livrat de Daimler Truck and Bus România. Noul vehicul va deservi ambele fabrici pe care compania le deţine în România - cea de snackuri în Popeşti-Leordeni şi cea de băuturi în Dragomireşti-Deal
13:00
Parteneriat de peste 20 de ani între BCR şi Cris-Tim Family Holding, bazat pe capital de încredere şi capital financiar. BCR a fost implicat în etapele de evoluţie ale companiei, de la conturarea strategie de expansiune şi gestionarea riscului, la consolidarea sănătăţii financiare şi pregătirea pentru o nouă etapă de guvernanţă şi maturitate corporativă
12:50
Rusia a atacat în cursul nopţii obiective energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalaţie a companiei private DTEK, care anunţă că daunele sunt semnificative şi reparaţiile vor necesita timp.
Acum 4 ore
12:20
Deltamed va livra Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) 121 de ambulanţe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului naţional de sănătate şi utilizarea unor funcţii avansate de teleasistenţă şi monitorizare medicală în timp real
12:20
Polonia intenţionează să înceapă construirea unui sistem naţional anti-drone în câteva luni, fără a aştepta iniţiativa Uniunii Europene privind and #8222;zidul anti-drone and #8221;, a declarat ministrul adjunct al Apărării al ţării, relatează Bloomberg.
12:20
Auchan România şi BRD - Groupe Societe Generale anunţă lansarea în premieră a unui pachet de finanţare sustenabilă dedicat exclusiv furnizorilor Auchan. Această iniţiativă face parte dintr-un parteneriat strategic ce susţine decarbonizarea operaţiunilor şi a produselor alimentare şi nealimentare
12:10
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat marţi and #39; and #39;profund îngrijorată de încălcările continue and #39; and #39; ale încetării focului în Fâşia Gaza, după doi ani de război devastator între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmite agenţia France Presse.
11:50
În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
11:30
Bolojan: BPN al PNL a reînnoit sprijinul pentru reducerea numărului de parlamentari, reforma administraţiei şi a pensiilor speciale # Bursa
Biroul Politic Naţional al PNL a reînnoit sprijinul pentru reducerea numărului de parlamentari, rezolvarea în luna noiembrie a problemei privind pensiile speciale şi pentru reforma administraţiei publice locale şi centrale, a precizat marţi preşedintele formaţiunii, premierul Ilie Bolojan.
11:20
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul autoimpus de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi de Comisia Europeană, relatează DPA.
11:00
Biroul Politic Naţional al PNL a validat, marţi, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.
Acum 6 ore
10:40
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţionarea unei participaţii majoritare de 65% în Gess Engineering (Global Engineering Services and Solutions S.R.L.), companie românească de inginerie cu sediul în Sibiu, care dezvoltă şi implementează soluţii complexe de testare, validare şi integrare a vehiculelor, oferind servicii complete, de la proiectare şi design, testare de prototipuri şi analiză de performanţă pentru marii jucători globali din industria automotive şi furnizori direcţi ai acestora (Tier 1).
10:40
Când preşedintele Donald Trump a lansat o ameninţare surprinzătoare în acest weekend pe reţelele sociale, afirmând că va lansa atacuri în Nigeria, secretarul său al apărării a răspuns rapid: and #8222;Da, să trăiţi and #8221;.
10:20
O uzină petrochimică din regiunea rusă Başkortostan a fost avariată într-un atac ucrainean cu drone # Bursa
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, în regiunea Başkortosan, provocând prăbuşirea parţială a unei instalaţii de tratare a apei, dar fără a face victime, au declarat marţi autorităţile regionale, relatează Reuters.
10:10
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III # Bursa
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, la 153.084 unităţi, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:00
Pe fondul schimbărilor majore din economia locală, aproape jumătate dintre manageri (41%) anticipează o scădere a economiei României în 2026, ca urmare a unui context economic şi politic dificil.
09:30
Într-un răspuns transmis DCBusiness, instituţia precizează că nu poate oferi un termen pentru reluarea lucrărilor, dar că Romgaz va deveni antreprenor general, urmând să continue proiectul în regie proprie după rezilierea contractului cu compania spaniolă Duro Felguera.
09:30
CCR, veste proastă pentru primari: Legea incompatibilităţilor şi activitatea ANI au fost declarate constituţionale # Bursa
Prin Decizia nr. 243 din 15 mai 2025, publicată luni, 3 noiembrie, în Monitorul Oficial nr. 1012, judecătorii au respins excepţiile de neconstituţionalitate invocate de doi foşti aleşi locali şi au reafirmat că ANI are rol strict administrativ, nu penal.
09:30
Forţele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marţi, infrastructura portuară ucraineană situată pe fluviul Dunărea, context în care patru aeronave militare de poliţie aeriană din România au supravegheat spaţiul aerian naţional, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
09:00
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauz and #227; ANAF menţinând m and #227;surile asigur and #227;torii instituite asupra companiilor S.C. EUROPEAN FOOD S.A. şi S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L
09:00
Nazare: Decizia ICCJ în dosarul and #39;Micula and #39; demostrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal # Bursa
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul and #39;Micula and #39;, decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro, a anunţat, luni, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Acum 8 ore
08:40
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat and #8221;efortul impresionant al echipelor de salvare italiene and #8221;. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.
