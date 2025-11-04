CEDO: Interdicţia de a fuma în închisoare este incompatibilă cu drepturile omului

14:20

Philip Morris România îşi consolidează angajamentul faţă de sustenabilitate prin instalarea a 6.188 de panouri solare, cu o capacitate totală instalată de 3,4 MWh, în fabrica din Otopeni, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Acestea au fost montate în parcarea şi pe acoperişul clădirilor de producţie, cu sprijinul ENGIE România, şi au fost puse în funcţiune la 1 noiembrie. Din 2017, Philip Morris International (PMI) a investit peste 730 de milioane de dolari în retehnologizarea şi modernizarea fabricii din Otopeni. O parte din aceste investiţii au fost direcţionate spre măsuri de sustenabilitate, inclusiv instalarea panourilor solare.