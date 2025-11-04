Noi măsuri agreate în coaliţie - 25.000 bugetari şi 10% din parlamentari, concediaţi

17:40

Pleacă ruşii de la Lukoil din România? După mai multe zile de speculaţii, presa de la Moscova pare să confirme că subsidiara Litasco, care deţine cele peste 300 de benzinării de la noi şi rafinăria de la Ploiești, ar urma să fie inclusă în pachetul de active care ar urma să fie transferate către Gunvor, o companie cu sediul în Elveția, cofondată de un oligarh apropiat lui Putin. Ministerul Energiei spune că, atunci când tranzacția va fi oficială, va fi analizată pentru a vedea dacă afectează securitatea națională. Unii analişti avertizează că tranzacția ar putea fi o strategie de a transfera aceste active către o entitate care nu este încă sancționată. Cu alte cuvinte activele Lukoil ar rămâne indirect sub controlul Rusiei sau al oligarhilor ruși.