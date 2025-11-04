Câtă putere este necesară pentru inteligența artificială? Nici CEO-ul OpenAI, nici cel al Microsoft nu știu
G4Media, 4 noiembrie 2025 20:20
O mare parte a lumii tehnologice s-a concentrat pe calculul ca fiind o barieră majoră în calea implementării AI. Și, în timp ce companiile tehnologice... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
20:40
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă # G4Media
Cu creșteri tot mai mari de prețuri și comenzi reduse, angajatorii au făcut concedieri masive în prima jumătate a anului. © G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:30
Ministrul Educației Daniel David: Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta # G4Media
Ministrul Educației, Daniel David, spune că motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD dar în același timp avem... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:20
Câtă putere este necesară pentru inteligența artificială? Nici CEO-ul OpenAI, nici cel al Microsoft nu știu # G4Media
O mare parte a lumii tehnologice s-a concentrat pe calculul ca fiind o barieră majoră în calea implementării AI. Și, în timp ce companiile tehnologice... © G4Media.ro.
20:20
PSD insistă pentru majorarea salariului minim / Să nu majorezi salariul minim, cu inflația care persistă, din punctul nostru de vedere, al PSD, este o crimă socială, spune Marius Budăi # G4Media
Deputatul Marius Budăi (PSD), fost ministru al Muncii, a declarat marţi că, în situaţia în care suntem acum, cu inflaţia care persistă, să nu majorezi... © G4Media.ro.
20:20
Grindeanu i-ar da o notă între 6 și 7 premierului Bolojan / ”E într-o zonă mediocră” / Spune că nu a fost niciodată prieten cu liberalul # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la Antena 3, că nu a fost niciodată prieten cu premierul Ilie Bolojan. ”Nu a fost una... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Preşedinta Mexicului exclude orice intervenţie armată a SUA împotriva cartelurilor de droguri de aici / ”Asta nu se va întâmpla” # G4Media
Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a exclus marţi o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite ale Americii în Mexic, după informaţii de presă potrivit cărora omologul... © G4Media.ro.
20:00
Prefectul Capitalei: 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de primărie / „O parte dintre aceştia încă stau la hotel” # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că 39 de familii din blocul care a explodat sunt deja mutate în chirii decontate de Primăria Municipiului Bucureşti iar... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Baza Mihail Kogălniceanu va rivaliza ca dimensiune și ca dotări cu baza militară Ramstein din Germania # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, marți, la Digi24, că există un plan de investiții agreat cu aliații din NATO, iar baza Mihail Kogălniceanu va... © G4Media.ro.
19:40
Sondaj: 49,6% dintre locuitorii Floridei se gândesc să se mute din de aici din cauza preţurilor / 90% sunt îngrijorați de inflație, 43% trăiesc „de la salariu la salariu” / Totuși, 53% cred încă în „visul american” # G4Media
Aproape jumătate din locuitorii din Florida (49,6%) se gândesc să se mute din acest stat situat în sud-estul SUA şi care este una din principalele... © G4Media.ro.
19:30
CNA ar putea cere televiziunilor difuzarea clipurilor de interes public / Propunerea, după audierea în Parlament a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan / Discuții despre derapajele TV-urilor # G4Media
Un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou televiziunilor şi radiourilor difuzarea clipurilor de interes public ar putea fi inițiat de... © G4Media.ro.
19:30
Zelenski îi cere lui Viktor Orban să nu blocheze aderarea Ucrainei la UE / Maghiarul a îngheţat de facto procesul de aderare folosindu-şi dreptul de veto # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marţi premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” aderarea ţării sale la Uniunea Europeană, relatează AFP, transmite Agerpres. „Ne-ar... © G4Media.ro.
19:20
Președintele CJ Vâlcea nu mai vrea să plătească salariile celor de la DGASPC: ”De aici încolo este treaba Guvernului să plătească” / Angajații de aici nu mai sunt plătiți din august # G4Media
Consilierii judeţeni liberali cheamă Corpul de control al premierului Bolojan la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Vâlcea, pentru a verifica de... © G4Media.ro.
19:10
INS: Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu aproape 20% față de anul trecut # G4Media
Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 19,7% în trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024, la 153.084 unităţi, arată... © G4Media.ro.
19:10
Probleme după preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo: Clienții nu își pot încasa salariile sau facturile, cozi de ore întregi la sucursale sau în call-center / Mărturia unei cliente: „Noroc că apucasem să scot bani” # G4Media
Clienții First Bank care au fost preluați de Intesa Sanpaolo Bank după fuziunea prin absorbție a First Bank dintre cele două bănci s-au lovit de... © G4Media.ro.
19:10
INTERVIUL INTEGRAL Daniel Băluță: Nu sunt un politician de Cotroceni, sunt un gospodar / În campania asta contează omul, nu partidul / 99% este despre mine, 1% despre PSD / Ce soluții propune pentru trafic/ Ce spune despre politica lui Nicușor Dan de a limita avizele de construcții # G4Media
Daniel Băluță, primar în funcție al Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, susține că Bucureștiul are nevoie de „o administrație care unește, nu... © G4Media.ro.
19:00
Premierul Bolojan, întâlnire cu Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, Pierre Vandier / Santinela Estică, pe agenda discuțiilor # G4Media
Premierul Ilie Bolojan l-a primit, marți, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare-SACT, pentru a discuta prioritățile României în cadrul... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:10
Recital de manele în biserica Muzeului Golești / La moșia boierilor Golești s-a înființat prima școală în limba română gratuită # G4Media
Biserica din incinta Muzeului Viticulturii și Pomiculturii din Golești a devenit scenă pentru clipuri video cu manele, scrie argesulonline.ro. Zilele trecute, spațiul online a fost... © G4Media.ro.
18:00
INTERVIU Daniel Băluță și-a schimbat părerea despre Nicușor Dan după ce îi făcuse plângere penală: ”Avem o relație constructivă. Există linii roșii pe care niciodată, nici eu, nici domnul președinte nu le-am depășit în relația personală” # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, a declarat într-un interviu pentru G4Media că are ”o relație constructivă” cu Nicușor Dan, fostul primar general cu... © G4Media.ro.
18:00
Evreii din New York care votează cu „cel care îi urăște pe evrei”, Zohran Mamdani, sunt proști, susține Trump # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timp ce se deschideau secțiile de votare din New York, că orice evreu din New York care... © G4Media.ro.
17:50
O gaură neagră supermasivă a declanșat cea mai puternică erupție energetică observată vreodată în spațiu # G4Media
Oamenii de ştiinţă au înregistrat cea mai mare degajare de energie observată vreodată în spaţi, care emană dinspre o gaură neagră supermasivă, eveniment ce ar... © G4Media.ro.
17:50
UPDATE Darius Vâlcov, pedeapsă redusă de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență / Decizia, luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea # G4Media
Fostului ministru de Finanțe i-a fost redusă pedeapsa, marți, de la 6 la 5 ani, după ce i s-a prescris fapta de trafic de influență.... © G4Media.ro.
17:50
Coreea de Sud susține că Phenianul a trimis 5.000 de soldaţi nord-coreeni în Rusia din septembrie pentru a ajuta la la „reconstrucţia infrastructurii” # G4Media
Aproximativ 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucţia infrastructurii”, a declarat marţi, la Seul, un deputat... © G4Media.ro.
17:50
Fondul de investiții din Norvegia va vota contra pachetului salarial de 1 trilion de dolari pentru Elon Musk # G4Media
Fondul suveran norvegian, cel mai mare din lume, a declarat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk,... © G4Media.ro.
17:40
China a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar / Aceștia au traficat mii de lucrători și i-au obligat să comită fraude de miliarde de dolari # G4Media
O instanță chineză a condamnat la moarte cinci membri de rang înalt ai mafiei din Myanmar, în timp ce Beijingul își continuă represiunea asupra operațiunilor... © G4Media.ro.
17:20
Cristiano Ronaldo, după ce recent s-a scris că este miliardar: „Nu este adevărat, am devenit miliardar cu mulți ani în urmă” # G4Media
În urmă cu aproape o lună de zile, Bloomberg a anunțat numele primului miliardar din fotbal: Cristiano Ronaldo. Într-un nou interviu exploziv acordat jurnalistului Piers... © G4Media.ro.
17:10
Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost eliberat, marți, pe prescripție, de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, printr-o cale extraordinară de atac, arată... © G4Media.ro.
17:10
Polonia intenționează să construiască propriul zid anti-dronă, fără să mai aștepte inițiativa UE # G4Media
Polonia intenționează să înceapă dezvoltarea unui sistem național anti-drone în următoarele câteva luni, fără a aștepta implementarea inițiativei Uniunii Europene privind sistemul de apărare împotriva... © G4Media.ro.
17:10
USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului, “un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO),... © G4Media.ro.
17:00
Elisabeta Moraru, Google România: Mai mult de 13 milioane de români de peste 18 ani urmăresc videoclipuri pe Youtube / Zilnic, o persoană petrece peste 50 de minute pe platformă # G4Media
Mai mult de 13 milioane de români de peste 18 ani urmăresc videoclipuri pe Youtube, a declarat Elisabeta Moraru, Country Director Google România. © G4Media.ro.
17:00
BREAKING Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, eliberați pe prescripție / Decizia, luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară # G4Media
Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost eliberați pe prescripție, marți, conform surselor G4Media. Decizia a fost... © G4Media.ro.
17:00
Zeci de percheziţii în trei județe, inclusiv la primăria prahoveană Slănic, în legătură cu lucrări făcute fără respectarea condiţiilor tehnice # G4Media
Zeci de percheziţii au fost efectuate, marţi, de anchetatorii prahoveni la adrese din trei judeţe, inclusiv la Primăria Slănic, într-un dosar de înşelăciune, fals în... © G4Media.ro.
16:50
BREAKING Cumnatul lui Geoană și fostul ministru Vlădescu, eliberați pe prescripție / Decizia, luată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, pe o procedură extraordinară # G4Media
Cumnatul lui Geoană și fostul ministru Sebastian Vlădescu au fost eliberați pe prescripție, marți, conform surselor G4Media. știre în curs de actualizare © G4Media.ro.
16:50
Bărbat condamnat în Belgia la şapte ani de închisoare pentru că a înjunghiat un alt bărbat, reținut imediat după eliberarea din Penitenciarul Deva / El ispăşise o pedeaspă primită pentru că a vrut să îşi ucidă fosta soţie # G4Media
Un bărbat de 43 de ani din judeţul Hunedoara, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor deoarece, într-o încăierare, a înjunghiat un alt bărbat, urmează... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:30
Germania va suplimenta cu 3 miliarde de euro ajutorul pentru Ucraina prevăzut în bugetul pe 2026 – surse Handelsblatt, Reuters # G4Media
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul... © G4Media.ro.
16:20
Ministrul Apărării: ”Rusia abia reușește să țină frontul cu Ucraina” / Despre retragerea trupelor americane: ”Evident că nu-i un semnal bun şi înţeleg îngrijorarea multora” # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii... © G4Media.ro.
16:10
Un milion de oameni din Fâșia Gaza au primit ajutor alimentar după încheierea focului, susține ONU # G4Media
Aproximativ un milion de persoane au primit ajutoare alimentare din partea Programului Alimentar Mondial (PAM) de la începerea armistiţiului în Fâşia Gaza, a anunţat marţi... © G4Media.ro.
16:10
Max Verstappen are de recuperat un deficit de 36 de puncte până la liderul Lando Norris, cu patru etape înainte de finalul sezonului din Formula... © G4Media.ro.
16:10
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete cu o oră înainte de vizita şefului Pentagonului în zona de demarcaţie intercoreeană # G4Media
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete de artilerie cu o oră înainte de vizita secretarului american al apărării, Pete Hegseth, la frontiera intercoreeană,... © G4Media.ro.
16:00
NATO-Industry Forum 2025, evenimentul pentru care vine în România secretarul general al Alianţei / Peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare # G4Media
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO organizează, în perioada... © G4Media.ro.
16:00
Primarul Romei declară o zi de doliu după decesul muncitorului român provocat de prăbuşirea turnului Torre dei Conti # G4Media
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marţi o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit... © G4Media.ro.
16:00
Cățelușa Katya scoate oamenii în stradă: Protest în fața secției de poliție unde funcționează Biroul pentru Protecția Animalelor București # G4Media
Miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15:00, Asociația Dreptate pentru Animale organizează un protest în fața secției de poliție unde lucrează angajații de la Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA), cei care au... © G4Media.ro.
15:50
Călin Georgescu: SUA fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering / Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial # G4Media
Călin Georgescu a susținut marți că Statele Unite construiesc împreună cu Rusia un tunel pe sub strâmtoarea Bering, care separă Rusia de statul american Alaska.... © G4Media.ro.
15:50
Ministrul Apărării: Prezenţa americană este şi va rămâne aici / Statele Unite sunt principalul partener strategic pe apărare # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că „prezenţa americană este şi va rămâne” în România, iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener... © G4Media.ro.
15:50
Cercetătorii au reuşit să reactiveze mecanismul natural de reparare a inimii, pentru a o ajuta să se refacă după un infarct miocardic sau insuficienţă cardiacă # G4Media
Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au descoperit că o genă umană, care devine inactivă după naştere, poate fi reactivată pentru a stimula... © G4Media.ro.
15:40
România, codașă la inovația farmaceutică: între promisiunea reformei și riscul de a pierde cursa pentru inovație # G4Media
Reforma sistemului de sănătate, anunțată ca o prioritate în 2025, riscă să blocheze exact zona care ar putea transforma sistemul public: cercetarea și dezvoltarea de... © G4Media.ro.
15:30
VIDEO Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei: Marcel Ciolacu nu a fost corect față de mine / M-a nominalizat înainte de profesorul Cârstoiu după care și-a schimbat brusc și inexplicabil opțiunea/ Grindeanu m-a susținut și mă susține # G4Media
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidat PSD la primăria Capitalei, l-a acuzat într-un interviu pentru G4Media.ro pe fostul lider PSD Marcel Ciolacu că s-ar fi... © G4Media.ro.
15:20
Brandurile chinezești câștigă teren, dar Dacia și Renault rămân lideri în România la înmatriculări # G4Media
Vânzările Tesla au scăzut în octombrie în Norvegia, Suedia și Danemarca, ceea ce reprezintă un semn că producătorul american de vehicule electrice continuă să se... © G4Media.ro.
15:20
Ministrul Apărării, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în... © G4Media.ro.
15:20
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova / Executivele anterioare menționau ”dezvoltarea relației privilegiate cu România în baza comunității de limbă, istorie, cultură” # G4Media
România nu este menționată nici măcar o dată în programul de guvernare al noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, după cum... © G4Media.ro.
15:20
Parcurgerea a 5.000-7.500 de paşi pe zi poate contribui la încetinirea modificărilor cerebrale asociate cu boala Alzheimer, conform unui studiu realizat de o echipă internaţională... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.