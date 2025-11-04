Argintul, metalul care poate reduce poluarea. Rezultatele suprinzătoare obținute de cercetătorii australieni
HotNews.ro, 4 noiembrie 2025 22:10
Un singur atom de argint, care acţionează în sinergie cu atomi de carbon şi de azot, poate transforma în mod eficient deşeurile azotate poluante provenite din agricultură şi minerit în îngrăşăminte lichide, potrivit unui studiu…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
22:10
Un general american avertizează privind retragerea parțială trupelor SUA din România și amintește de o afirmație făcută de Trump, câteva ore mai târziu: „Implică ceva cu mult mai periculos” # HotNews.ro
Generalul-locotenent în retragere Mark Hertling, fost comandant al trupelor americane din Europa, susține, într-un articol publicat în The Bulwark, că retragerea unor efective militare ale SUA din Europa nu este doar o simplă revenire la…
22:10
VIDEO Anca Alexandrescu, după ce Călin Georgescu a dat de înțeles că nu o susține la Primăria Capitalei: Am știut dinainte că o să facă această declarație # HotNews.ro
Candidata AUR în cursa pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a afirmat marți seară că nu ar fi îndrăznit „niciodată” să-i ceară lui Călin Georgescu să o susțină, în contextul în care fostul candidat la alegerile…
22:10
Argintul, metalul care poate reduce poluarea. Rezultatele suprinzătoare obținute de cercetătorii australieni # HotNews.ro
Un singur atom de argint, care acţionează în sinergie cu atomi de carbon şi de azot, poate transforma în mod eficient deşeurile azotate poluante provenite din agricultură şi minerit în îngrăşăminte lichide, potrivit unui studiu…
Acum o oră
21:50
Condamnați într-un dosar cu mită de 20 de milioane de euro. Pentru ce primiseră șase ani și șapte ani de închisoare Ionuț Costea și Sebastian Vlădescu, puși acum în libertate de Curtea Supremă # HotNews.ro
Fostul director al Eximbank Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu au fost puși în libertate în urma deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție, la doi ani…
21:50
Nota pe care o dă Sorin Grindeanu relației cu premierul Bolojan: „Undeva într-o zonă mediocră” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nota pe care ar da-o relației sale cu primul-ministru Ilie Bolojan este una „ de trecere”, însă a spus că nimeni nu are pretenția la…
21:30
Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders, inculpat pentru spălare de bani prin intermediul unor bilete de loterie # HotNews.ro
Didier Reynders, fost comisar european pentru justiție, a fost inculpat pentru spălare de bani și alte delicte încă neprecizate, anunță presa belgiană. Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 noiembrie 2024…
21:30
SuperLiga: Mihai Stoica, despre presupusul conflict Tănase – Olaru: „Cineva să se uite la limbajul corpului” # HotNews.ro
Mihai Stoica, managerul general al clubului FCSB, a venit cu clarificări despre relația dintre Florin Tănase și Darius Olaru, fotbaliști foarte importanți pentru campioana României. Reacția oficialului vine după ce voci importante din fotbalul românesc…
Acum 2 ore
21:00
VIDEO Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea au fost puși în libertate, la câteva ore de la decizia ICCJ # HotNews.ro
Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană și fost președinte Eximbank, au fost puși în libertatea marți seară, la câteva ore după ce Înalta Curte de Casaţie şi…
20:30
VIDEO Dezbatere în Parlament cu oameni „plătiți cu 200 de lei, ca să dea bine în sală”. „E sfidător pe un subiect delicat să aduci oameni contra-cost”, acuză un activist / Ce spun organizatorii # HotNews.ro
O filmare intrată în posesia HotNews arată cum mai multe persoane flutură plicuri cu bani, în Palatul Parlamentului. Momentul a fost surprins la dezbaterea privind proiectul de lege pentru stoparea căsătoriilor timpurii, organizată de Asociația…
20:30
SUA relaxează sancțiunile împotriva Belarusului, inclusiv în privința avionului lui Lukașenko # HotNews.ro
Departamentul american al Trezoreriei a relaxat marți unele sancțiuni împotriva Belarusului, ridicând măsurile împotriva companiei aeriene naționale și permițând tranzacțiile legate de avionul prezidențial al liderului Aleksandr Lukașenko, informează Reuters. Această măsură este cea mai…
Acum 4 ore
20:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut marți premierului ungar Viktor Orban „să nu blocheze” aderarea țării sale la Uniunea Europeană, informează AFP. Lansat cu mare fast în urma invaziei ruse, procesul de aderare a Ucrainei…
19:40
În ce constă decizia CCR invocată de Sebastian Vlădescu și de Ionuț Costea pentru a ieși din închisoare # HotNews.ro
Decizia CCR, indicată de Înalta Curte în hotărârea prin care au fost admise recursurile în casație formulate de Sebastian Vlădescu și Mircea Costea vizează o excepție de neconstituționalitate ridicată de fostul primar de Toplița, Stelu…
19:30
Tensiuni între Italia și Rusia, după postarea Mariei Zaharova despre prăbușirea turnului din Roma în care a murit muncitorul român Octav Stroici # HotNews.ro
Italia l-a convocat marți pe ambasadorul adjunct al Rusiei pentru a protesta împotriva comentariilor catalogate drept „vulgare” ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, care a legat prăbușirea unui…
19:10
Zeci de procese intentate de procurori DNA și DIICOT. Ei cer în instanță creșterea salariilor cu 60% și acuză că „sunt discriminați salarial” / Cum motivează # HotNews.ro
Peste 100 de procurori din București și alte 13 județe au dat parchetele în judecată, începând cu anul 2024, arată datele centralizate de HotNews de pe portalul instanțelor de judecată. Ei cer creșterea salariilor lunare…
19:00
Pedeapsa fostului ministru Darius Vâlcov, redusă cu un an prin decizia ÎCCJ. Procesul penal pentru trafic de influență, stopat în urma prescripției # HotNews.ro
Pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor, a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi…
18:50
Război între giganții Pfizer și Novo Nordisk pentru a prelua o companie care dezvoltă medicamente pentru slăbit. Ultima ofertă a ajuns la 10 miliarde de dolari # HotNews.ro
Lupta dintre giganții din domeniul farmaceutic Pfizer și Novo Nordisk pentru achiziționarea companiei Metsera, dezvoltatoare de medicamente împotriva obezității, s-a intensificat marți, când ambele companii au prezentat oferte îmbunătățite, Metsera afirmând că oferta de 10…
18:50
Site românesc ce ajută la găsirea aplicațiilor AI potrivite, amendat cu aproape 6.000 EUR pentru cookie-uri # HotNews.ro
O platformă online românească, ce adună într-un singur loc instrumente de inteligență artificială și ajută oamenii să găsească cea mai bună soluție AI pentru nevoile lor, tocmai a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere…
18:50
Gunvor, grupul care vrea să cumpere activele Lukoil, a început discuțiile cu „autorități de reglementare” / Consiliul Concurenței din România spune că nu a primit „nimic oficial” # HotNews.ro
Grupul Gunvor, care are legături de lungă durată cu industria energetică a Rusiei, a început discuțiile cu autoritățile de reglementare cu privire la achiziția activelor din străinătate deținute Lukoil, a relatat Bloomberg News, potrivit Reuters.…
18:40
Război între Giganții Pfizer și Novo Nordisc pentru a prelua o companie care dezvoltă medicamente pentru slăbit. Ultima ofertă a ajuns la 10 miliarde de dolari # HotNews.ro
Lupta dintre giganții din domeniul farmaceutic Pfizer și Novo Nordisk pentru achiziționarea companiei Metsera, dezvoltatoare de medicamente împotriva obezității, s-a intensificat marți, când ambele companii au prezentat oferte îmbunătățite, Metsera afirmând că oferta de 10…
18:30
Fostul șef al serviciilor secrete din Franța, judecat într-un dosar de șantaj. Victima este un om de afaceri aflat în litigiu cu DGSE # HotNews.ro
Fostul director general al serviciilor secrete franceze (DGSE) va compărea joi în faţa tribunalului din Bobigny, fiind acuzat de complicitate la tentativă de şantaj împotriva unui om de afaceri aflat de ani de zile în…
18:30
Nu toate teoriile mari s-au născut ca urmare a unor idei mari care căutau confirmare. Multe teorii celebre s-au născut din întrebarea: „de ce nu se potrivește?”. Unele au apărut aproape din întâmplare – când…
Acum 6 ore
18:10
Numele „eroului” care le-a salvat viața pasagerilor în fața atacatorului cu cuțitul din trenul spre Londra, dezvăluit # HotNews.ro
Samir Zitouni, în vârstă de 48 de ani, se află în stare critică după ce a încercat să-i protejeze pe pasageri în timpul atacului cu cuțitul de sâmbătă, din trenul companiei feroviare LNER care circula…
18:00
Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți o lege privind introducerea încorporării în forțele armate ruse pe tot parcursul anului. Conform legii aprobate de parlamentul rus la sfârșitul lunii noiembrie, începând cu anul viitor activitățile…
18:00
Iisus, nu Fecioara Maria, a salvat Lumea, afirmă marți Vaticanul. De ce a fost nevoie de această precizare semnată de Papa Leon # HotNews.ro
Iisus poate că a auzit cuvinte înțelepte de la mama sa, Fecioara Maria, dar ea nu l-a ajutat să salveze lumea de la damnare, a anunțat marți Vaticanul, citat de agenția de presă Reuters. Într-un…
18:00
O expertă în drepturile omului, propunerea USR pentru funcția de Avocatul Poporului. Decizia va fi susținută de coaliție # HotNews.ro
Roxana Rizoiu, fost Agent Guvernamental al României la CEDO și formator INM, este propunerea USR pentru a o înlocui pe Renate Weber în fruntea Avocatului Poporului. Ea va fi susținută de către coaliția de guvernare,…
18:00
Coreea de Nord trimite alte mii de soldați în Rusia să ajute la „reconstrucția infrastructurii” # HotNews.ro
Aproximativ 5.000 de soldaţi nord-coreeni au fost trimişi în Rusia din septembrie pentru a participa la „reconstrucţia infrastructurii”, a declarat marţi, la Seul, un deputat sud-coreean, după un briefing al serviciilor de informaţii, relatează AFP,…
17:50
România se pregătește pentru un an remarcabil în 2026. Va fi un an plin de evenimente majore culturale, muzicale, sportive și din domeniul jocurilor, care promit să atragă vizitatori atât din țară, cât și din…
17:50
Bucureștiul e de patru ori mai bogat decât Vasluiul. România urcă un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare, dar decalajele interne sunt uriașe # HotNews.ro
Puterea de cumpărare a românilor a crescut în 2025, însă diferențele dintre regiuni rămân printre cele mai mari din Europa. Potrivit studiului „NIQ GfK – Purchasing Power Europe 2025”, publicat marți, România urcă un loc…
17:30
Liderii industriei de apărare a NATO se reunesc la București. Vor fi prezente peste 300 de companii de armament # HotNews.ro
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO organizează, în perioada 5-6 noiembrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care reuneşte…
17:20
Raportul anual privind extinderea UE: două țări candidate „doar cu numele” și două aprope de aderare # HotNews.ro
Ucraina trebuie să accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul pe care şi l-a impus de a încheia procesul de aderare la Uniunea Europeană până la finalul lui 2028, indică raportul anual al Comisiei Europene…
17:20
Dr. Anca Tâu, coordonatoarea primului Centru de Cardio-Oncologie din România acreditat internațional: „Pacienții care trec prin tratamente oncologice trebuie să știe că inima lor are nevoie de atenție” # HotNews.ro
Aproximativ 21% dintre pacienții cu cancer au deja o boală cardiovasculară concomitentă, înainte de începerea tratamentului oncologic, iar una din șase persoane tratate pentru cancer prezintă modificări imagistice ale funcției cardiace asociate terapiei oncologice, conform…
17:20
Mutare șoc a Norvegiei, care suspendă regulile de investiții etice ale fondului său suveran, cel mai mare din lume # HotNews.ro
Parlamentul Norvegiei a votat marți în favoarea suspendării temporare a regulilor care au făcut ca fondul suveran al țării, în valoare de 2,1 trilioane de dolari – cel mai mare din lume – să se…
17:20
BREAKING. Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, și fostul ministru Sebastian Vlădescu, eliberați din închisoare, pe bază de prescripție, după o decizie a Înaltei Curți # HotNews.ro
„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea au fost puși în libertate în urma constatării prescripției răspunderii penale sunt o consecință a aplicării Deciziei nr.50/2025 a Curții Constituționale, care reafirmă principiul…
17:10
Zelenki, vizită pe front, la 20 de kilometri de orașul strategic asediat de ruși. Ce le-a transmis soldaților din Garda „Azov” implicați în lupte # HotNews.ro
Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu soldații ucraineni din Corpul 1 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Azov”, a anunțat marți liderul de la Kiev. Zelenski a vizitat un post de comandă al Corpului 1, care…
17:00
O miză de miliarde – Începe în Brazilia COP 30, cel mai mare summit pe probleme climatice. Care sunt temele principale și la ce ne putem aștepta # HotNews.ro
Între 10 și 21 noiembrie se va ține la Belem, în regiunea amazoniană a Braziliei, cel mai mare summit pe probleme climatice din 2025. Anul trecut, la Baku, summit-ul COP 29 s-a încheiat cu mai…
16:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat marți, la finalul celei mai recente runde din SuperLigă, cel mai bun „unsprezece” și antrenorul etapei. Iată cum arată „echipa ideală” a etapei a 15-a, publicată de site-ul…
16:50
Un videoclip viral care arată doi mufloni luptându-se în fața unui spital din Praga, Cehia, a atras atenția publicului, scrie publicația Prague Morning, într-o postare publicată pe Facebook. Distribuit pe Facebook, clipul pare să arate…
16:40
O investiție de 12.000 de dolari l-a făcut miliardar pe șeful Reddit, 20 de ani mai târziu # HotNews.ro
Tehnologia a devenit o rampă de lansare pentru antreprenori care pot atinge rapid averi de zece cifre la doar câțiva ani după ce și-au lansat companiile. Însă alții au fost nevoiți să joace pe termen…
16:40
Un agent de pază de la metrou, în vârstă de 57 de ani, a fost lovit în plină figură de un bărbat, în staţia Piaţa Unirii 2, după ce între cei doi a izbucnit un…
16:40
DOCUMENT Primești bani dacă vei consuma mai puțină energie în anumite ore. Transelectrica va plăti actorii de pe piața spot dispuși să-și reducă consumul în orele cu producție redusă. Costurile: suportate de toți consumatorii # HotNews.ro
Cea mai sigură strategie de integrare a producției intermitente de energie regenerabilă, care pune cea mai redusă presiune pe rețelele de distribuție și transport, este aceea potrivit căreia curba consumului o urmează pe cea a…
16:30
Fără a numi SUA, Moscova și Beijingul promit un răspuns comun la sancțiunile „coercitive unilaterale” / Xi anunță „o alegere strategică” pentru ambele țări # HotNews.ro
China și Rusia s-au angajat, pe fondul vizitei oficiale efectuate de prim-ministrul rus, să răspundă în comun la „sancțiunile unilaterale”, în timp ce președintele chinez Xi Jinping a reafirmat angajamentul țării sale de a promova…
16:30
Germania vrea să majoreze considerabil ajutorul pentru Ucraina în 2026. Scopul în care vor fi utilizați banii de la Berlin # HotNews.ro
Germania are în plan să crească ajutorul financiar pentru Ucraina cu circa 3 miliarde de euro în 2026, au indicat marţi două surse din cadrul guvernului federal pentru Reuters, confirmând o informaţie difuzată de cotidianul…
Acum 8 ore
16:20
Climate Change Summit 2025. Ce rețetă pentru sănătatea creierului și a planetei oferă singurul medic din lume specializat în sănătate planetară: „Am scăzut riscul de boli și amprenta de carbon în două luni“ – VIDEO # HotNews.ro
Orașele sunt tot mai aglomerate, cu prea puțini copaci și cu locuitori din ce în ce mai stresați – aceasta este realitatea dezbătută la Climate Change Summit 2025, evenimentul dedicat soluțiilor și inovațiilor pentru mediu,…
16:10
Legea Nordis. După ce PNL a forțat un vot pe proiect ca reacție la chemarea lui Bolojan în Parlament, acum legea stagnează din nou # HotNews.ro
În ședința Biroului Permanent (BP) al Camerei Deputaților de luni reprezentanții PNL nu au mai cerut introducerea proiectului Legii Nordis pe ordinea de zi pentru a fi votat, spun pentru HotNews surse politice din patru…
16:10
„Extinderea UE este realistă în următorii ani”. Bile albe, dar și avertismente ale Comisiei Europene pentru Ucraina și Republica Moldova # HotNews.ro
Aderarea la UE până în 2030 este un obiectiv realist pentru unele țări aspirante, a spus marți șefa diplomației UE Kaja Kallas, în ziua în care Comisia Europeană a dat publicității un raport privind stadiul…
16:10
Miliardarul Ioan Micula, despre dosarul penal în care este vizat alături de fratele său: „Nu am fugit nicăieri” # HotNews.ro
Ioan Micula cataloghează perchezițiile efectuate luni de procurori la grupul European Food and Drinks, deținut alături de fratele său Viorel Micula, drept „intimidări” pentru că se află într-un conflict juridic vechi cu statul român, potrivit…
16:00
„Teroarea aeriană”. Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate aeriene asupra Ucrainei în octombrie # HotNews.ro
Rusia și-a intensificat semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în octombrie, lansând peste 5.328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și orașelor din apropierea liniei frontului, a anunțat marți Ministerul ucrainean al Apărării,…
16:00
„Fiecare face cum crede”. Călin Georgescu, întrebat din nou despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, a folosit iarăși cuvântul „farsă” referindu-se la alegerile locale pentru Primăria Capitalei. Întrebat de reportera România TV dacă i se pare „o trădare” candidatura Ancăi Alexandrescu,…
16:00
VIDEO David Beckham a fost făcut cavaler de regele Charles: „Este ceva cu adevărat special” # HotNews.ro
David Beckham, unul dintre cei mai celebrați fotbaliști britanici, a fost înnobilat marți de regele Charles la Castelul Windsor, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa, de-a lungul a mai multor decenii, la sport și…
15:50
Navigarea pas cu pas din Google Maps a evoluat considerabil de la începuturile sale modeste în 2009, însă un element important lipsea în continuare: posibilitatea de a detecta atunci când o mașină se află pe…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.