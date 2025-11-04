Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”

De ceva timp, Emily Burghelea este internată la o clinică specială pentru mămici. Blondina se confruntă cu mai multe probleme, iar cei de acolo o ajută să le rezolve pe toate. Acum, printre procedurile pe […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan.ro