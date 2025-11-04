Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv”
Cancan.ro, 4 noiembrie 2025 23:20
De ceva timp, Emily Burghelea este internată la o clinică specială pentru mămici. Blondina se confruntă cu mai multe probleme, iar cei de acolo o ajută să le rezolve pe toate. Acum, printre procedurile pe […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
23:50
Ionel Ganea pare să fie „lovit” din toate părțile. Pe lângă dosarele penale în care este cercetat și procesele cu poliția, fostul fotbalist s-a trezit cu un nou dosar, de această dată civil, din cauza […]
23:50
De ce Bianca Drăgușanu nu a fost însoțită de Gabi Bădălău la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară: „Eu i-am spus să vină” # Cancan.ro
Recent, Bianca Drăgușanu a intrat pentru prima data în postura de prezentator de evenimente. Ea a fost cea care a prezentat nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. S-a descurcat de minune, a schimbat […]
23:50
Denise Rifai și Dan Alexa sunt cel mai nou cuplu al momentului! Iar imaginile obținute de CANCAN.RO vorbesc de la sine. Apropierile au existat iar zâmbetele largi au stat mărturie a faptului că se simt […]
23:50
Fosta membră a partidului SOS România, Amalia Bellantoni, a fost săltată de Poliție luni dimineață, după ce doi vecini – un cuplu de pensionari – au reclamat că ea și soțul ei i-ar fi agresat […]
23:50
Haos general în cartierul bogaților! Cunoscuta modelină, acuzată că și-a cumpărat vilă „cu bani murdari”. Scriitorul boem i-a declarat război! # Cancan.ro
Într-o zonă cum e Piața Victoriei și casele valorează milioane de euro, te-ai aștepta să fie o discreție maximă, să locuiască oameni cizelați, preocupați de afacerile lor și fără nici cea mai mică curiozitate despre […]
23:50
Cristian Boureanu a făcut plajă la bustul gol, direct pe iarbă-n Herăstrău. Deputatul Playboy- „Țărăncuță culcată”, varianta 2025 # Cancan.ro
Cristian Boureanu a profitat de ultimele zile însorite ale acestui an și și-a făcut plinul de vitamina D, la bustul gol în Herăstrău. Orientat bine, spre sud, la fel ca o vilă de milionar. CANCAN.RO […]
Acum o oră
23:20
Cum arată abdomenul lui Emily Burghelea, după cea de-a treia naștere: „Trebuie să port ‘gipsul’ 5 zile consecutiv” # Cancan.ro
De ceva timp, Emily Burghelea este internată la o clinică specială pentru mămici. Blondina se confruntă cu mai multe probleme, iar cei de acolo o ajută să le rezolve pe toate. Acum, printre procedurile pe […]
Acum 2 ore
23:00
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Discuția dintre un tată și copilul său te va amuza copios. Un copil îl întreabă pe tatăl său de ce Moș Crăciun este bărbat și […]
22:50
FCSB a pierdut definitiv procesul cu Steaua pentru marcă! Prima reacție a lui Florin Talpan # Cancan.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat decizia finală în procesul pentru marca Steaua, respingând recursul depus de FCSB. Marți, 4 noiembrie 2025, clubul patronat de Gigi Becali nu mai are nicio cale de […]
22:40
Reacția surprinzătoare a lui Gigi Becali după ce FCSB a pierdut procesul cu Steaua! „Să ceară ce vor” # Cancan.ro
Se pare că nu mai există nicio cale pentru Gigi Becali. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul formulat de FCSB în procesul cu CSA Steaua pentru anularea mărcii. Ce reacție a avut […]
Acum 4 ore
21:50
Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat” # Cancan.ro
Tom Brady se înscrie în rândul starurilor care ar face orice pentru animalul lor de companie. Recent, fostul jucător NFL a dezvăluit că actualul său câine, Junie, este o clonă a cățelei sale Lua, care […]
21:40
Concurentul de la Asia Express care a recunoscut de ce nu a păstrat legătura cu tatăl lui: „Consumat de problemele cu alcoolul” # Cancan.ro
Alexandru Ion este unul dintre cei mai cunoscuți actori români și se bucură de un succes răsunător în cariera pe care a urmat-o. Acesta face echipă cu Ștefan Floroaică la Asia Express 2025 și tot […]
21:10
Cum arată acum Alina, sora mai mare a Monicăi Gabor. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a scos-o la un local de lux! # Cancan.ro
De mai bine de o săptămână, Monica Gabor se află în România. Deși mulți se așteptau ca aceasta se îl viziteze și pe Irinel Columbeanu, se pare că până acum nu a ajuns la el. […]
20:50
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei # Cancan.ro
O româncă, medic cardiolog care locuia de mai mulți ani în Franța, a fost găsită fără suflare în locuința ei din Molsheim. Fiul ei, un tânăr în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect […]
20:40
Apariție de gală pe scena Operei Naționale! Ioana Dichiseanu, într-un recital emoționant: ”Tatăl tău, de acolo de sus, sigur este alături de tine!” # Cancan.ro
Ioana Dichiseanu a urcat pe scena Operei Naționale la Gala UCIN 2025 și a oferit publicului un moment de o profunzime și sensibilitate excepționale. Artista a interpretat un recital muzical încărcat de emoție. Cu vocea […]
20:40
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne” # Cancan.ro
Atunci când vine vorba de mezeluri, românii sunt mari fani. Datele recente arată că 7 din 10 români mănâncă mezeluri săptămânal. Iar în fiecare lună un român consumă peste 1 kg de salam, parizer, crenvurști […]
Acum 6 ore
20:00
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online # Cancan.ro
Goana după ofertele de Black Friday a început, iar platformele online sunt luat cu asalt de potențialii clienți. În perioada aceasta, infractorii cibernetici devin din ce în ce mai activi. Falsifică site-uri, trimit e-mailuri de […]
20:00
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei” # Cancan.ro
Acum sunt vedete, au numeroși fani și duc o viață la care mulți visează. Însă, norocul nu a venit peste noapte, iar multe dintre celebritățile din România au muncit din greu înainte să devină cunoscute. […]
19:50
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Emily Burghelea trece din nou prin clipe dificile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta a dezvăluit că nu e deloc ușor, după 3 nașteri și o experiență care i-a pus în pericol viața. Și pentru că […]
19:20
Horoscopul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Unii dintre nativi au parte de vești bune la locul de muncă. Iată lista completă a previziunilor, atât pentru zodie, cât și pentru ascendent. Berbec Ziua de 5 noiembrie […]
19:20
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile # Cancan.ro
Ies la iveală mărturii cutremurătoare despre clinica privată din Constanța, acolo unde o tânără s-a stins din viață la puțin timp după naștere. Persoanele care au fost angajate sau au fost internate în spitalul privat […]
18:50
Locatarii blocurilor din zona exploziei din Rahova trăiesc ca în comunism: „Nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii” # Cancan.ro
La aproape o lună de la explozia puternică produsă în Sectorul 5 al Capitalei, locatarii din blocurile de lângă cel devastat de deflagrație încep să se întoarcă la propriile locuințe. Ceea ce au găsit în […]
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 5 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Gabriela Firea # Cancan.ro
Invitata emisiunii este Gabriela Firea. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:30
Oferte de Black Friday 2025 la energie! Care este prețul cel mai mic pe care îl pot obține clienții # Cancan.ro
Companiile de energie se bat în oferte de Black Friday 2025. Fiecare încearcă să vină cu prețuri cât mai mici, pentru a atrage clienți, dar și cu oferte și reduceri atractive. E.ON Energie, unul dintre […]
18:20
Agent de pază, agresat la metrou de un călător! Imaginile s-au viralizat și Poliția Română s-a autosesizat # Cancan.ro
Caz șocant la o stație de metrou din Capitală. Un agent de pază, în vârstă de 57 de ani, a fost agresat de un călător din motive necunoscute. Momentul a fost filmat de un alt […]
18:10
Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil? # Cancan.ro
După ce au trecut printr-un divorț, Denisa Drăgan și Ramore au decis să își mai dea încă o șansă. De ceva timp, cei doi formează, din nou, un cuplu și se pare că au planuri […]
Acum 8 ore
18:00
Povestea bărbatului care a cheltuit 18.600 de dolari pentru a se căsători cu o hologramă! Akihiko Kondo suferă de o afecțiune inedită # Cancan.ro
Akihiko Kondo este bărbatul care s-a căsătorit cu o hologramă. Cei doi sunt într-o relație care durează de ani buni, iar el postează constant poze relația lui. De ce afecțiune rară suferă? Află în rândurile […]
17:50
Cum se menține Dan Negru în formă, de fapt. Are aceeași greutate de 20 de ani: „Dai jos până la 5 kilograme” # Cancan.ro
Dan Negru este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune. Recent, acesta a mărturisit că are același număr de kilograme ca la 20 de ani. De asemenea, prezentatorul TV și-a amintit cum reușea să […]
17:50
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După „40 de întrebări”, acțiunea s-a mutat la restaurant # Cancan.ro
După o ediție incendiară la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde s-au spus lucruri care au ridicat sprâncene și pulsuri, Dan Alexa pare că nu s-a oprit doar la confesiuni televizate! Așa cum știți, […]
17:50
În România, persoanele care doresc ca partenerii de viață sau părinții fără asigurare de sănătate să beneficieze de servicii medicale în sistemul public pot să facă acest lucru prin plata contribuției la sistemul de sănătate. […]
17:20
Monica Tatoiu și-a luat prin surprindere fanii cu cea mai recentă dezvăluire! Vedeta a vorbit despre sora ei secretă și a povestit cum a întâlnit-o pe aceasta. Afla mai multe detalii în articol! Monica Tatoiu […]
17:20
Acuzații la adresa lui Meghan Markle! Cum ar fi profitat de necazurile sărmanilor: „E uimitor cum a orchestrat totul!” # Cancan.ro
Meghan Markle a ajuns, din nou, în mijlocul unui scandal. Aceasta pare că nu se poate ține departe de „probleme”, iar noi informații au apărut despre comportamentul ei nu tocmai potrivit. Un biograf regal susține […]
17:20
Când intră banii de burse în luna noiembrie 2025. Vestea pe care elevii României o așteaptă! # Cancan.ro
Vești bune pentru elevii din România. Aceștia au așteptat acest moment cu sufletul la gură. S-a aflat data exactă când vor fi livrate bursele de merit în luna noiembrie 2025. Pe ce dată le vor […]
17:10
De ce Mihai Sturzu, fost component al trupei Hi-Q, nu poate avea o relație serioasă? „Adesea conduce la despărțiri dureroase” # Cancan.ro
Mihai Sturzu, fost solist al trupei Hi-Q și unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai anilor 2000, și-a construit un parcurs profesional și personal impresionant, care a traversat muzica, politica și aviația. La 45 de […]
16:50
Ce afecțiune a dezvoltat Dragoș Bucur: „Conduce spre umflarea mâinii și cred că mă ține vreo patru zile, cu durere” # Cancan.ro
Dragoș Bucur și Dana Nălbaru continuă să împărtășească detalii din viața lor la sat cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Cei doi s-au mutat în mediul rural, iar de curând s-au hotărât să își cumpere […]
16:40
Doliu pentru Laura Pausini! Unchiul ei Ettore a murit într-un accident de mașină, cauzat de un șofer român. Detalii de ultimă oră # Cancan.ro
Laura Pausini este în doliu! Unchiul celebrei cântărețe s-a stins din viață. Ettore Pausini și-a găsit sfârșitul la vârsta de 78 de ani, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un român. […]
16:40
Este marți și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
16:30
Directorul liceului Theodor Pallady din București face primele declarații după ce elevii au fost evacuați. De unde susține Distrigaz că venea mirosul de gaze # Cancan.ro
Miercuri după-amiază, Liceul Theodor Pallady din Sectorul 3 al Capitalei a fost evacuat de urgență, după ce în incinta unității de învățământ a fost sesizat un miros puternic de gaze. Autoritățile și echipele de intervenție […]
16:10
Andreea Esca a încins ringul de dans, la propriu, cu Denis Hanganu! Imagini de senzație din culisele PROTEVELION 2026 # Cancan.ro
S-a dat startul filmărilor pentru PROTEVELION 2026, iar CANCAN.RO vă aduce, în exclusivitate, primele imagini din culise! Show-ul care va ține milioane de români în fața televizoarelor în noaptea dintre ani se anunță a fi […]
Acum 12 ore
16:00
Cum se apără George Burcea, după ce a fost acuzat de instigare la violență: “Fragmente trunchiate” # Cancan.ro
George Burcea iese în față, după ce a fost acuzat de instigare la violență. Actorul a stârnit un val de reacții atunci când și-a anunțat candidatura pentru Primăria Capitalei, iar declarațiile din trecut l-au prins […]
15:50
Andreea Bostănică nu l-a impresionat nici pe departe! Irinel Columbeanu a spus-o fără menajamente: “Mie doar de Irina îmi place” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică s-au întâlnit, recent, în Dubai, acolo unde fiica Monicăi Gabor se afla în vizită la mătușa ei. Cu acest prilej, cele două au făcut mai multe postări împreună, în mediul […]
15:50
Guvernul României a aprobat, în ședința din 18 iulie 2024, un proiect de lege care introduce o nouă infracțiune de corupție în legislația națională: mituirea funcționarilor publici străini. Actul normativ, elaborat de Ministerul Justiției, reprezintă […]
15:20
Românii așteaptă cu nerăbdare perioada reducerilor de Black Friday. Prețurile scăzute îi încântă pe oameni și îi determină să facă achiziții pe bandă rulantă. Totuși, aceștia trebuie să fie atenți la anumite aspecte, pentru a […]
15:10
Ultimele cuvinte ale muncitorului român mort în Italia! Ce a spus Octav Stroici înainte să fie scos de sub dărâmături # Cancan.ro
Dimineața a venit cu vești triste! Octav Stroici, românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ajuns în ambulanță. Acesta fusese scos în urma unei […]
15:10
Cristian Botgros, amenințat cu moartea! Mama lui, Adriana Ochișanu, este disperată și pune piciorul în prag: „S-a mers prea departe!” # Cancan.ro
Este mare scandal în familia artistului Nicolae Botgros. Nepotul maestrului, Cristian Botgros, este acuzat că ar fi fost implicat în moartea Andreei Cuciuc, tânăra de 17 ani care a murit în timpul petrecerii balul bobocilor. […]
15:00
A murit Dick Cheney, fostul vicepreședinte al Statelor Unite. S-a confruntat cu probleme de sănătate # Cancan.ro
Dick Cheney a fost una dintre cele mai influente și controversate figuri politice ale ultimelor decenii în Statele Unite. Fost vicepreședinte, strateg al politicii externe americane și om de putere din umbră, a murit la […]
14:50
Catedrala Mântuirii Neamului închide pelerinajul după 11 zile! Urmează o nouă etapă de vizitare și lucrări # Cancan.ro
După mai bine de zece zile de rugăciune continuă, cozi impresionante și un flux constant de credincioși veniți din toată țara, Catedrala Națională își închide porțile pentru pelerini. Începând cu miezul nopții de miercuri, 5 […]
14:50
Un nou oraș din România nu va avea artificii de Revelion! Autoritățile locale au decis să renunțe la tradiționalul foc în noaptea dintre ani pentru a proteja animalele și mediul Află, în articol, toate detaliile! […]
14:50
Ramona Olaru, victima mamei unui fost iubit. Ce a putut să îi facă, doar pentru că nu îi plăcea de ea: „Mi-a legat…” # Cancan.ro
Ramona Olaru a făcut dezvăluiri neștiute despre viața ei amoroasă. Vedeta TV a mărturisit ce a fost în stare mama unui fost iubit de-al ei să facă, doar pentru că nu o voia alături de […]
14:20
Starul din „Bridgerton” și „Wicked” cucerește titlul de cel mai sexy bărbat al anului. Jonathan Bailey, noul simbol al atracției în showbizul internațional # Cancan.ro
Actorul britanic Jonathan Bailey, cunoscut publicului pentru rolurile sale din serialele și musicalurile de succes „Bridgerton” și „Wicked”, a fost desemnat cel mai sexy bărbat în viață de prestigioasa revistă People. Anunțul oficial va fi […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.