Digi ar putea fi cumpărată de o companie spaniolă cu tarife de 7 ori mai mari decât în România

Indiferent de cât de banal ar părea, orice fel de obiect rar va fi căutat de colecționari din toată lumea. Și jocurile video, o invenție relativ recentă, nu fac excepție de la această regulă. Există unele jocuri, unele dintre ele surprinzător de noi, care se vând acum cu sume uriașe.