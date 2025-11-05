Ce scriu italienii despre Cristi Chivu, după a 4-a victorie în Champions League: „Nu e de sărbătorit”
Gazeta Sporturilor, 6 noiembrie 2025 00:20
Cristi Chivu a obținut a patra victorie în Champions League pe banca lui Inter, scor 2-1, cu Kairat Almaty, în al patrulea lui meci ca antrenor în UCL. Presa italiană a analizat de s-a întâmplat miercuri seară pe „Giuseppe Meazza”.Italienii au scris că Inter a făcut cât a avut nevoie pentru a obține victoria în fața campioanei din Kazahstan, iar succesul îl va ajuta pe Chivu să trateze cu calm viitoarele partidei. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
00:30
Manchester City - Borussia Dortmund 4-1 » Victorie categorică a „cetățenilor” + un nou record stabilit de robotul Haaland # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus pe teren propriu în fața Borussiei Dortmund, scor 4-1, în runda cu numărul #4 din Liga Campionilor. Erling Haaland a marcat împotriva fostei sale echipe și și-a trecut în cont o nouă bornă impresionantă.Programul complet al etapei #4 din Liga Campionilor (Faza Ligii)Etihadul a vibrat din nou în ritmul Champions League, într-o seară în care Manchester City s-a ridicat la nivelul așteptărilor, oferindu-le celor peste 50. ...
Acum 30 minute
00:20
00:20
Mircea Sandu, prezență rară în media din România » Dezvăluie un moment de cotitură: „Mi-a spus și oncologul, atunci au început marile probleme” + schimbarea majoră propusă în Superligă și patronul pe care îl apreciază # Gazeta Sporturilor
Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Mircea Sandu a purtat un dialog sincer despre parcursul său, despre ce a însemnat să conducă o instituție atât de importantă, despre realizări, controverse și lecțiile rămase în urma unei cariere dedicate sportului.De peste patru decenii, numele lui Mircea Sandu este legat strâns de fotbalul românesc. ...
00:10
Dezastru pentru Jose Mourinho în Liga Campionilor: o nouă înfrângere și ZERO puncte pentru Benfica # Gazeta Sporturilor
Benfica a pierdut în fața celor de la Bayer Leverkusen, scor 1-0 într-un meci din etapa #4 a Ligii Campionilor și a rămas una dintre cele 2 echipe care nu au acumulat puncte în acest sezon din cea mai importantă competiție intercluburi.Astfel. clubul condus de pe bancă de renumitul Jose Mourinho este în clasamentul Champions League sub echipe precum Kairat Almaty sau Pafos. ...
Acum 2 ore
23:30
CSM CSU Oradea și CS Vâlcea 1924, învingătoare în FIBA Europe Cup » Veteranul bihorenilor, performanță istorică în această competiție # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 5 noiembrie, CSM CSU Oradea a obținut a 3-a victorie în FIBA Europe Cup, CS Vâlcea 1924 și-a trecut în cont primul succes european din istorie, în timp ce CSM Corona Brașov a încasat a 4-a înfrângere consecutivă în această competiție.În această săptămână, s-a desfășurat etapa a 4-a din prima fază a stagiunii 2025-2026 a FIBA Europe Cup, competiție în care România este reprezentată de 3 echipe. Bilanțul zilei de miercuri este de 2-1. ...
23:20
Exact cum ar trebui să fie! Polivalenta din Basel, arena care nu se odihnește niciodată » Turnee finale, concerte și mai nou Eurovision: iată cum arată în interior # Gazeta Sporturilor
Vis-a-vis de „St. Jakob-Park”, arena pe care FCSB va „descinde” joi seara în Europa League, Baselul se mai laudă cu o construcție emblematică pentru comunitate. St. Jakobshalle, „polivalentă” renumită în toată Elveția, are o carte de vizită impresionantă: anul acesta a găzduit Eurovisionul, fiind totodată casa turneului pe care Roger Federer l-a câștigat de 10 ori. ...
22:50
„Florian Wirtz a distrus mijlocul lui Liverpool!” » Arsene Wenger, atac dur la adresa transferului de 125 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz (22 de ani) a fost protagonistul unuia dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii. „Cormoranii” de la Liverpool l-au achiziționat din Bundesliga, de la Bayer Leverkusen, în schimbul sumei de 125 de milioane de euro. Totuși, germanul are doar trei pase de gol și niciun gol marcat în 15 meciuri oficiale. ...
Acum 4 ore
22:40
Novak Djokovic a ales cele mai bune meciuri din cariera sa: „Nivelul a fost foarte ridicat” # Gazeta Sporturilor
Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) este în sferturile de finală la turneul ATP 250 de la Atena. În capitala Greciei, unde locuiește acum, el a acordat un interviu pentru ATP în care a numit cele mai bune trei partide din cariera sa, în acestea fiind implicați și rivalii săi cei mai mari, Roger Federer și Rafael Nadal. ...
22:40
Amintiri dintr-o altă viață » Legătura uitată dintre FCSB și Mohamed Salah: roș-albaștrii, martori de lux la nașterea unei legende # Gazeta Sporturilor
FCSB și FC Basel se întâlnesc joi seara pentru a treia oară într-un meci oficial, după „dubla” consumată în 2013, în grupele UCL. Elvețienii se bazau atunci pe fotbalistul devenit ulterior un superstar global, Mohamed Salah. Egipteanul, 21 de ani la acel moment, a jucat în ambele manșe, transferându-se la câteva luni distanță la Chelsea. FC Basel - FCSB e programat joi, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. ...
22:40
Rafael Nadal a vorbit din nou despre cea mai mare rivalitate din istoria tenisului. Într-un interviu acordat publicației spaniole As, legendarul spaniol a comparat duelurile pe care le-a avut de-a lungul carierei împotriva lui Novak Djokovic și Roger Federer, subliniind cât de diferiți sunt din punct de vedere al jocului și al personalității.Spaniolul a jucat nu mai puțin de 60 de meciuri împotriva lui Novak Djokovic, iar sârbul conduce în confruntările directe cu 31 la 29. ...
22:30
Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova, a prefațat meciul cu Rapid Viena, din grupa unică de Conference League.Rapid Viena - Universitatea Craiova va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Francezul prevede un duel tare, ambele echipe având nevoie de puncte pentru a mai spera la calificarea în fazele eliminatorii. Rapid Viena a pierdut în primele două etape, 0-3 cu Fiorentina și 1-4 cu Lech Poznan. ...
22:10
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a transmis un mesaj la moartea legendarului Emeric Ienei.Fostul mare antrenor al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor în 1986, a murit la vârsta de 88 de ani, pe 5 noiembrie. Va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea. ...
22:10
Meci din Youth League umbrit de insulte rasiste! Incident grav la Qarabag - Chelsea U19 # Gazeta Sporturilor
Partida dintre Qarabag și Chelsea, contând pentru etapa a 4-a din UEFA Youth League, a fost întreruptă pentru câteva minute după un incident rasist șocant.Potrivit BBC Sport, un suporter azer a imitat gesturi și sunete de maimuță la adresa jucătorilor londonezi, imediat după golul de deschidere marcat de Sol Gordon, în minutul 57. ...
21:50
Noul antrenor de la CSM București, în premieră: „E un șoc, nu se aștepta nimeni” # Gazeta Sporturilor
Iulia Curea, antrenor interimat la CSM București, a vorbit despre ce urmează pentru campioana României. Fosta jucătoare va conduce primul meci în calitate de „principal” sâmbătă, cu Sola, în Liga Campionilor, de la 19:00.Curea a rămas A1 la CSM București după demiterea lui Adrian Vasile. Ea a fost antrenor secund în mandatul fostului „principal”. Va fi pe banca „tigroaicelor” cel puțin până la finalul anului. ...
21:40
Scene șocante înainte de Club Brugge - Barcelona: fanii catalanilor au aprins torțe în autocar, iar vehiculul a luat foc # Gazeta Sporturilor
Scene șocante pe străzile din Bruges, înainte de startul duelului din Liga Campionilor dintre echipa locală și Barcelona. Fanii catalani aflați în deplasare au aprins torțe în autocarul cu care se deplasau, iar vehiculul a luat foc.Acest incident a întârziat fanii catalani din a ajunge la arena din Bruges pentru duelul din etapa 34 a fazei principale din Liga Campionilor. ...
21:30
Nicușor Dan, reacție la moartea lui Emeric Ienei: „Model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească” # Gazeta Sporturilor
Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei și al echipei naționale.Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie, la 88 de ani. Va fi înmormântat la Oradea, la Cimitirul Municipal Rulikowski, sâmbătă, la ora 14:00. ...
20:50
Mirel Rădoi, amintire cu Emeric Ienei: „Abia atunci am realizat cât de mare este” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a povestit o întâmplare cu Emeric Ienei, în ziua în care fostul mare tehnician al Stelei a murit.Se întâmpla în 2006, în primăvara Cupei UEFA. FCSB, numită Steaua pe atunci, s-a dus la Sevilla pentru a juca cu Betis, în optimi. Alături de roș-albaștri au fost mai multe legende steliste, printre care și Emeric Ienei. ...
20:50
Milan și Inter au cumpărat stadionul San Siro pentru o sumă imensă! Tranzacția istorică, sub anchetă pentru „aranjarea licitației” # Gazeta Sporturilor
Rivalele AC Milan și Internazionale Milano au finalizat oficial achiziția celebrului stadion San Siro, pentru suma de 197 de milioane de euro, punând capăt unei ere de 77 de ani în care arena s-a aflat în proprietatea municipalității. Totuși, momentul istoric este umbrit de o anchetă deschisă de Parchetul din Milano, privind suspiciuni de „bid-rigging” (aranjarea licitației). ...
Acum 6 ore
20:40
Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA) s-a impus în fața Igăi Swiatek (24 de ani, 2 WTA) cu 6-7 (3), 6-4, 6-3 și este pentru prima oară în penultimul act la WTA Finals.Presiunea și tensiunea au fost la cote înalte miercuri seară, în King Saud University Indoor Arena din Riyadh, unde Iga Swiatek și Amanda Anisimova s-au întâlnit pentru a stabili cine se califică în semifinale la WTA Finals. ...
20:40
Omagii pentru Emeric Ienei în Ghencea și la Oradea. Ce au scris „militarii” pe stadionul Steaua # Gazeta Sporturilor
După moartea legendarului Emeric Ienei la 88 de ani, oficialii cluburilor, cât și suporterii i-au adus omagii pe stadioanele din Oradea și Ghencea, arene pe care scris istorie.Fotbaliștii de la FC Bihor, formația din Liga 2, împreună cu o delegație au aprins lumânări la mijlocul stadionului local „Iuliu Bodoloa”.De asemenea, la stadionul din Ghencea câteva candele au fost aprinse pe esplanada stadionului Steaua. ...
20:30
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea de contract a fundașului central titular, Kennedy Boateng. Președintele celor de la Dinamo a anunțat că au început negocierile cu fotbalistul căruia îi expiră contractul în vara anului viitor. ...
20:20
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a prefațat duelul cu Rapid Viena, din etapa a treia a grupei unice de Conference League.Rapid Viena - Universitatea Craiova va avea loc joi, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Mirel Rădoi a lăudat echipa austriacă și s-a declarat surprins intensitatea celor de la Rapid Viena. ...
20:20
Andrei Nicolescu a oferit ultimele detalii despre prelungirea de contract a titularului: „E greu să aduci alte argumente” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre prelungirea de contract a fundașului central titular, Kennedy Boateng. Președintele celor de la Dinamo a anunțat că au început negocierile cu fotbalistul căruia îi expiră contractul în vara anului viitor. ...
20:20
Liderul de la FCSB face o reverență: „A pus fotbalul românesc pe harta mondială” » Plan pentru a bloca vedetele lui Basel: „Pot fi contracarați” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, unul dintre liderii celor de la FCSB, a prefațat confruntarea cu FC Basel de joi seara, din Europa League, nu înainte de a vorbi despre pierderea care a îndoliat întreg fotbalul românesc, moartea legendarului Emeric Ienei. FC Basel - FCSB e programat joi, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. Reporterii speciali Remus Dinu și Cezar Titor se află în Elveția și transmit pentru cititorii Gazetei cele mai relevante informații înaintea partidei din Europa League. ...
20:10
La Basel, fotbalul se joacă peste magazine » FCSB revine pe „St. Jakob-Park”, stadionul cu mall sub Tribuna 1! Locul unui moment șocant din fotbalul românesc # Gazeta Sporturilor
FCSB revine pe St. Jakob-Park din Basel pentru duelul din etapa a patra a Europa League, iar GSP a luat pulsul locului înaintea confruntării. Arena, cea mai mare din Elveția, arată impecabil. În momentul vizitei noastre, se lucra la ultimele detalii: mici retușuri logistice, finisaje la tribune și îngrijirea atentă a gazonului, o suprafață perfect uniformă, demnă de a fi numită „masă de biliard”.FC Basel - FCSB e programat joi, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. ...
20:10
Elias Charalambous, discurs cu ecouri, după veștile triste din ultimele zile: „Asta arată presiunea uriașă pe care fotbalul o pune pe umerii noștri” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Basel din runda #4 de Europa League, în această seară, în sala de conferințe a stadionului „St. Jakob-Park”.În această dimineață, fotbalul românesc a fost zguduit de trecerea în neființă a antrenorului român care a adus Cupa Campionilor la București, Emeric Ienei, iar cipriotul și-a exprimat și el regretul în acestă direcție. ...
19:50
PSG, decimată după duelul cu Bayern Munchen din Liga Campionilor: au anunțat o nouă accidentare importantă # Gazeta Sporturilor
Valul de accidentări la PSG continuă. Parizienii au dezvăluit că Nuno Mendes a suferit o entorsă la genunchiul stâng în meciul cu Bayern Munchen, scor 1-2 și va fi sub supravegherea departamentului medical al clubului „în următoarele săptămâni”.Fundașul stânga de 23 de ani ar urma să rateze ultimele meciuri ale naționalei Portugaliei în calificările pentru Campionatul Mondial, pe 13 noiembrie, în Irlanda, și pe 16, împotriva Armeniei, acasă, scriu cei de la abola. ...
19:40
În ziua decesului lui Emeric Ienei, FCSB a făcut cerere la UEFA ca jucătorii să poată purta banderole negre la meciul cu Basel, din grupa unică de Europa League. De asemenea, roș-albaștrii au solicitat un moment de reculegere în memoria fostului mare antrenor.FCSB o va întâlnit joi pe Basel, în deplasare, de la ora 19:45, în etapa a patra a grupei unice din Europa League. Meciul se va juca la o zi după decesul lui Emeric Ienei. ...
19:30
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, l-a prezentat pe Daniel Pancu ca antrenor al echipei și a vorbit despre obiectivul din acest sezon, în cadrul unei conferințe de presă.La jumătatea sezonului regular, CFR Cluj are 13 puncte și e pe locul 13 în Superliga. Pentru Daniel Pancu, cel mai important obiectiv e câștigarea Cupei României, după cum a anunțat conducerea clubului. ...
19:30
Gloria Bistrița, victorie fără probleme pe terenul Craiovei, într-un meci din „Liga Florilor” » Sonia Seraficeanu a marcat 10 goluri # Gazeta Sporturilor
Într-un meci din Liga Florilor, CS Gloria Bistrița s-a impus, fără probleme, în fața lui SCM U Craiova, controlând jocul de la început până la final. Profitând de o prestație excelentă a Soniei Seraficeanu și a portarului Renata De Arruda, trupa lui Carlos Viver s-a impus cu 28-23.După o revenire impresionantă pe terenul lui Buducnost, în Liga Campionilor, Gloria Bistrița s-a deplasat la Craiova, pentru un meci din Liga Florilor. ...
19:00
CSM București pleacă mâine în Norvegia pentru meciul de sâmbătă cu Sola din Liga Campionilor. După demiterea lui Adrian Vasile, echipa va fi condusă la meciul de sâmbătă de Iulia Curea. Aceasta nu are licența „master coach”, aceasta fiind obligatorie la meciurile din Liga Campionilor. ...
18:50
Scandal uriaș la Steaua! Daniel Oprița răbufnește după atacul lui Florin Talpan: „Să mă lase în pace! Eu mâine plec dacă sunt lăsat!” # Gazeta Sporturilor
Tensiunile de la Steaua ating un nou nivel! După criticile dure lansate de Florin Talpan, juristul CSA Steaua, la adresa antrenorului Daniel Oprița (44 de ani), tehnicianul „militarilor” a răbufnit și a oferit o reacție extrem de fermă, acuzându-l pe colonel că „nu se pricepe la fotbal” și că „are frustrări foarte mari”.„Eu am decis de mult timp să nu mai discut cu Florin Talpan sau despre el, pentru că știu ce fel de om este. ...
Acum 8 ore
18:40
Daniel Pancu l-a băgat în ședință pe Louis Munteanu: „Așa ceva nu am mai văzut în fotbal. Mesajul a fost scurt” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor de la CFR Cluj, a susținut prima lui conferință de presă ca tehnician al echipei ardelene și a vorbit despre situația lui Louis Munteanu (23 de ani, atacant).Golgeterul echipei din sezonul trecut a avut o răbufnire vineri, după eșecul cu Dinamo, 1-2. A declarat că spera să se bată la titlu, nu la retrogradare, atunci când a rămas la club în vară, apoi a plecat din interviu. ...
18:30
„Ar fi bine să nu subestimăm această echipă” » Antrenorul lui Basel explică ce tactică va aborda cu FCSB + Inside-uri de la elvețieni: vedeta Shaqiri, ca la 20 de ani! # Gazeta Sporturilor
Ludovic Magnin, 46 de ani, tehnicianul lui FC Basel, a prefațat, miercuri după-amiaza, partida din Europa League cu FCSB, programată mâine seară, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. Antrenorul elvețian ia în calcul toate scenariile înintea duelului contra campioanei României.FC Basel - FCSB e programat joi, de la 19:45, pe „St. Jakob-Park”. ...
18:20
Daniel Pancu, primele cuvinte ca antrenor la CFR Cluj: „Acesta e principalul motiv pentru care am venit” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani) a susținut prima conferință de presă ca antrenor la CFR Cluj.Tehnicianul ardelenilor a preluat frâiele echipei sâmbătă. După câteva zile de antrenament, a vorbit în premieră și a numit problemele observate la CFR Cluj.Pancu a declarat că vrea să creeze o echipă care să marcheze multe goluri și a anunțat că vrea să vadă la lucru toți jucătorii înainte de a decide pe cine se va baza. ...
18:20
Doliu în comunitatea baschetbalistică din Cluj! Marius Crăciun, fostul pivot al Universității, a decedat la 72 de ani # Gazeta Sporturilor
Marius Crăciun, un fost baschetbalist emblematic al Universității Cluj-Napoca, a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 72 de ani, după mai multe săptămâni petrecute în spital, afectat de o boală gravă.În ziua în care sportul românesc a fost lovit de vestea decesului legendarului Emeric Ienei, comunitatea clujeană a primit încă o veste tristă. Marius Crăciun, pivot al Universității Cluj-Napoca în perioada 1974-1989, a murit la vârsta de 72 de ani. ...
18:20
Kylian Mbappe, în instanță cu PSG! Starul lui Real Madrid cere 55 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Războiul dintre Kylian Mbappe și Paris Saint-Germain e departe de a se fi încheiat. Deși francezul a plecat în vară la Real Madrid, fostul căpitan al parizienilor se va confrunta din nou cu clubul din capitala Franței, de data aceasta, în instanță.Conform RMC Sport, Mbappe și PSG au fost chemați în fața Tribunalului Muncii din Paris pe 17 noiembrie, într-un proces privind salarii și bonusuri neplătite, în valoare totală de 55 de milioane de euro.Mbappe vs. ...
18:10
Jucătorul lui Basel a copilărit în România și mărturisește: „Mă jucam pe stradă și mă bucuram de libertate” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Basel - FCSB, a patra partidă din grupa unică de Europa League, Flavius Daniliuc a fost delegatul elvețienilor la conferința de presă premergătoare partidei. Stoperul adversarei campioanei României este născut la Viena, în Austria, din părinți români originari din Suceava, plecați dintre hotare înainte de căderea regimului comunist.Acesta a optat să reprezinte selecționata Austriei, unde a bifat deja câteva apariții. ...
18:10
Mihai Stoica, reacție pe rețelele de socializarea după moartea lui Emeric Ienei: „Îți mulțumesc din inimă pentru tot” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit o scurtă reacție pe rețelele de socializare după decesul lui Emeric Ienei, antrenorul legendar al Stelei București. Oficialul de la FCSB a rememorat momentul în care a fost alături de Emeric Ienei la Sevilla, la 20 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Emeric Ienei a fost antrenorul echipei care triumfa în fața Barcelonei în finala celei mai importante competiții intercluburi. ...
18:00
Provocarea lui Cristi Chivu: ce obiectiv are la meciul cu Kairat » Programul infernal care o așteaptă pe Inter! # Gazeta Sporturilor
Inter își poate prelungi seria de victorii în meciul cu Kairat Almaty, păstrându-și traseul perfect în Liga Campionilor: 12 puncte din 12 posibile. În cazul în care trupa antrenată de Cristi Chivu va câștiga împotriva campioanei din Kazahstan la cel puțin trei goluri diferență va deveni liderul grupei.În prezent, prima poziție este împărțită de cele două formații care au acumulat 12 puncte în patru meciuri: Bayern Munchen (golaveraj 14-3) și Arsenal (11-0). ...
18:00
Elena Rybakina s-a calificat fără emoții pentru prima oară în semifinale la WTA Finals # Gazeta Sporturilor
Elena Rybakina (26 de ani, 6 WTA) s-a calificat în premieră în penultimul act la WTA Finals, după ce a obținut a treia victorie în grupa „Serena Williams”. A învins-o cu 6-4, 6-4 pe Ekaterina Alexandrova (30 de ani, 10 WTA), a doua rezervă de la Riyadh, cea care i-a luat locul lui Madison Keys (30 de ani, 8 WTA), americanca invocând contractarea unui virus. ...
18:00
Fotbalistul marocan Achraf Hakimi ar urma să lipsească de la PSG aproximativ cinci săptămâni. Fundașul în vârstă de 27 de ani a suferit o accidentare gravă la gleznă în meciul de marți din Liga Campionilor cu Bayern Munchen, scor 1-2 și, potrivit cotidianului L’Equipe, va fi indisponibil până la jumătatea lunii decembrie. ...
17:50
Vlad Chiricheș, absent la meciul cu Basel » Unde a fost surprins fundașul campioanei # Gazeta Sporturilor
Surpriză în lotul campioanei României înaintea duelului european din Elveția. Vlad Chiricheș (35 de ani), proaspăt introdus pe lista UEFA, nu a făcut deplasarea pentru partida cu FC Basel, din etapa a 4-a a grupei unice din Europa League.Meciul Basel - FCSB se joacă joi seară, de la ora 19:45, și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
17:40
Inter - Kairat, în Liga Campionilor » Cristi Chivu poate intra în istoria Champions League # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, va primi vizita lui Kairat Almaty, în etapa a patra a grupei unice de Champions League. Meciul se va juca de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3.Dacă Inter va câștiga fără să primească gol, Cristi Chivu va intra în istoria Champions League. Ar deveni primul antrenor care câștigă primele 4 meciuri fără gol primit în UCL. Până acum, Inter are 3 victorii în care a păstrat poarta intactă. ...
17:40
Pafos - Villareal, un noul duel pentru Vlad Dragomir în Liga Campionilor» Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Partida Pafos - Villarreal, din etapa #4 a Ligii Campionilor, a fost programată astăzi, 5 noiembrie, de la ora 19:45. Partida va fi transmis în format liveTEXT PE GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Românul Vlad Dragomir este unul dintre cei mai importați jucători de la Pafos și este așteptat să fie titular împotriva partidei cu „submarinul galben”. ...
17:40
„Sneaky move” » Acțiunea Soniei Seraficeanu din Liga Campionilor a strâns sute de mii de vizualizări # Gazeta Sporturilor
O acțiune reușită de Sonia Seraficeanu și de Monika Kobylinska, în timpul meciului Podravka - Gloria Bistrița, scor 26-29, a strâns sute de mii de vizualizări pe rețelele de socializare.Gloria Bistrița a fost condusă în deplasarea de la Koprivnica și a trebuit să tragă tare pe final pentru a patra victorie în grupa de Liga Campionilor. ...
17:40
U-BT Cluj-Napoca – Cedevita Olimpija Ljubljana, derby în EuroCup » Meciul va începe cu un moment de reculegere # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca este în căutarea celei de-a treia victorii consecutive în BKT EuroCup, una care poate să îi consolideze locul în topul grupei A. Duelul cu Cedevita Olimpija Ljubljana va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Prima Sport 3 și pe EuroLeague TV. ...
17:40
Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show de baschet, FIBA 3x3 World Tour # Gazeta Sporturilor
Echipele din circuitul mondial de baschet 3x3 care reprezintă Olanda, Franța și Lituania, podiumul olimpic de la Paris 2024 vin la București pentru un ultim duel înainte de marea finală FIBA 3x3 World Tour.Evenimentul va avea loc în ParkLake Shopping Center, în zilele de 8 și 9 noiembrie. ...
17:30
Fotbalistul lăudat de Emeric Ienei în ultimul dialog față în față pentru GSP: „Acel număr 7” # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor a realizat un reportaj la Oradea, în iunie 2024, în drum spre Euro 2024, iar legendarul Emeric Ienei l-a remarcat pe Florinel Coman, care tocmai cucerise titlul cu FCSB, și a urat succes tricolorilor la turneul final din GermaniaAm avut privilegiul să-l (re)întâlnesc pe legendarul Emeric Ienei anul trecut, la începutul lunii iunie, într-un popas făcut la Oradea în drum spre Euro 2024. ...
17:20
E seară de Liga Campionilor » Manchester City - Borussia Dortmnd, cap de afiș + Chivu caută a patra victorie cu Inter în grupă # Gazeta Sporturilor
Ediția specială GSP Live revine miercuri, 5 noiembrie, ora 21:30, cu prilejul meciurilor din runda a patra a grupei Ligii Campionilor.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
