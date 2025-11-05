”Strictul necesar!” Nota primită de Cristi Chivu din partea italienilor după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty
Sport.ro, 6 noiembrie 2025 00:20
Inter s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Kairat Almaty, în faza principală Champions League.
• • •
Inter a tremurat serios pe San Siro în duelul cu Kairat Almaty.
"Minunea de la Sevilla nu cred că se întâmpla fără Ienei!" Un stelist celebru își și argumentează declarația # Sport.ro
Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani
Moartea lui Emeric Ienei a îndoliat fotbalul românesc.
Antrenorul lui Villarreal, revoltat după eșecul cu Pafosul lui Vlad Dragomir: ”Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în Champions League!” # Sport.ro
Pafos a obținut o victorie uriașă în Champions League în fața celor de la Villarreal, scor 1-0, în faza principală a competiției.
Fotbalistul român din actuala generație pe care Emeric Ienei l-a remarcat: "A crezut că poate face ceva și chiar a făcut" # Sport.ro
Emeric Ienei a fost atent la fotbalul românesc până în ultimul moment.
Stiven Nsimba are o singură dorință înainte de Rapid Viena - Craiova: ”Nu contează dacă sunt titular, rezervă sau în fața televizorului” # Sport.ro
Rapid Viena - Universitatea Craiova este joi seară de la ora 22:00.
Perioada de antrenor a lui „Mister” a fost mereu agitată.
Suporterii catalanilor au dat foc la un autobuz, în drumul lor spre stadion.
MM Stoica a intervenit după ce Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Cum să faci așa ceva?” # Sport.ro
Adrian Șut l-a supărat extrem de tare pe Gigi Becali după meciul roș-albaștrilor din Europa League cu Bologna.
Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu # Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, se duelează cu Kairat Almaty în faza principală Champions League.
Mirel Rădoi a dezvăluit ce discuție a purtat cu Emeric Ienei: ”Am avut prilejul să stau de vorbă cu el” # Sport.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 de ani.
Tehnicianul a avut o scurtă aventură la campioana României acum câțiva ani.
Nota primită de Vlad Dragomir în meciul în care Pafos a scris istorie în Champions League # Sport.ro
Pafos a obținut o victorie uriașă în faza principală Champions League în fața lui Villarreal, scor 1-0.
Inter joacă astăzi pe San Siro cu Kairat Almaty, de la ora 22:00, în etapa a 4-a din Liga Campionilor. Sport.ro transmite meciul în format LIVE TEXT.
Vârful francez de 29 de ani i-a oferit o lecție subtilă tânărului său coechipier supărăcios.
Marți seară a avut loc meciul dintre Paris Saint-Germain și FC Bayern Munchen în UEFA Champions League.
Surpriză în grupele Champions League.
Universitatea Craiova se va duela cu Rapid în faza principală Conference League.
Președintele Nicușor Dan, reacție la dispariția lui Emeric Ienei: ce a remarcat în postarea sa # Sport.ro
Șeful statului a avut un mesaj emoționant după o tragedie care a trecut toate celelalte subiecte ale zilei în plan secund.
Mihai Rotaru a ratat o lovitură uriașă.
Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul lui FC Basel în runda a patra din Europa League, joi seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Decizia luată de FCSB după moartea lui Emeric Ienei. Ce vor face jucătorii la meciul cu Basel # Sport.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, la 88 de ani.
Silviu Lung, cu vocea tremurândă despre Emeric Ienei: „În ultimul timp mă recunoștea foarte greu” # Sport.ro
Moartea lui Emeric Ienei, la 88 de ani, a lovit puternic lumea fotbalului românesc.
Elias Charalambous a descris-o în două cuvinte pe Basel înaintea meciului de joi: ”O să suferim” # Sport.ro
Basel - FCSB este joi seară de la ora 19:45.
Ultima fotografie cu Emeric Ienei în viață: cine au fost oamenii care i-au stat alături până la final # Sport.ro
O figură legendară a sportului românesc s-a stins, astăzi, la 88 de ani.
Dennis Man a fost titular în remiza dintre PSV Eindhoven, echipa la care internaționalul român a ajuns în vară, și Olympiacos, scor 1-1, în faza principală Champions League.
Federaţia din Zimbabwe l-a numit pe Marian (Mario) Marinică în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale, cu aproximativ şase săptămâni înainte de Cupa Africii pe Naţiuni, oferindu-i un contract pe un an.
Legendarul antrenor s-a stins din viață la 88 de ani.
În țara pensiilor speciale, omul care ne-a adus Cupa Campionilor Europeni în 1986, primea o sumă foarte mică raportată la realizările sale inegalabile.
Florin Tănase, categoric înainte de Basel - FCSB: ”Reprezentăm România! Trebuie să facem asta” # Sport.ro
Basel - FCSB este joi seară de la ora 19:45.
Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea.
Radu Drăgușin va avea mari bătăi de cap după ce va reveni la Spurs! Concurentul, de neoprit: ”Poate să facă asta dacă e nervos” # Sport.ro
Radu Drăgușin nu a mai jucat la Tottenham Hotspur din ianuarie 2025.
Lamine Yamal trăiește deja o viață de superstar!
Ienei, înmormântare cu onoruri militare: Steaua a anunțat în ce oraș va fi condus pe ultimul drum # Sport.ro
Regretatul antrenor, care s-a stins astăzi la 88 de ani, a adus Cupa Campionilor Europeni în vitrina „militarilor“, în 1986.
Anghel Iordănescu, sfâșiat de moartea lui Emeric Ienei: „Mi-a fost frate, antrenor, reper” # Sport.ro
Dispariția lui Emeric Ienei, la 88 de ani, lasă un gol uriaș în fotbalul românesc.
Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei, s-a stins din viață în cursul zilei de miercuri, la vârsta de 88 de ani.
Ilie Năstase, devastat de moartea lui Emeric Ienei: ”Îl cunosc de la 16 ani, un om extraordinar. Trebuia să aibă statuie până acum” # Sport.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 de ani, în urma unei comoții cerebrale.
FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Preferatul lui Gigi Becali a marcat # Sport.ro
FCSB s-a calificat în turul al treilea al căii campioanelor naționale în competiția de fotbal pentru juniori Youth League, după ce a învins formația croată Lokomotiva Zagreb cu scorul de 3-2 (2-0), miercuri, la Centrul de Fotbal al FRF de la Buftea, în manşa secundă din turul al doilea.FCSB s-a calificat în turul al treilea al Youth League! Mihai Toma a marcatDupă ce s-a impus şi în prima manşă cu acelaşi scor, 3-2, pentru FCSB au marcat Robert Necşulescu (23), David Popa (39) şi Mihai Toma (59), în timp ce golurile oaspeților au fost înscrise de Dino Godec (47) şi Ante Utrobiic (90).Antrenorul Marius Lucian Ştefan a aliniat echipa: Matei Popa - Cristian Pompaş, Luca Ciobanu (Emilian Tătaru, 67), Andrei Dăncuş, Denis Ciocîrlan - Mihai Toma (Matei Pădure, 84), Matei Manolache, Robert Necşulescu (Andrei Panait, 77) - David Popa, Alexandru Stoian (Luca Ilie, 67), Denis Colibăşanu (Andrei Roşu, 84).În sezonul trecut, Lokomotiva a eliminat-o pe Farul Constanța din Youth League, cu două victorii, 2-0 la Ovidiu şi 4-1 în Croația.În turul al treilea, FCSB o va înfrunta pe învingătoarea dintre Puskas Akademia (Ungaria) şi Brann Bergen (Norvegia). În prima manşă, cele două echipe au încheiat nedecis, la Bergen, iar revanşa are loc miercuri la Felcsut.Agerpres
Florentin Petre, amintire cu Emeric Ienei.
Elvețienii au spus la ce este Gigi Becali ”numărul 1” în Europa: ”Așa este considerat patronul de la FCSB!” # Sport.ro
FCSB va juca pe terenul lui FC Basel în runda a patra din Europa League, joi seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Primele declarații ale lui Daniel Pancu din postura de antrenor al CFR. Ce a spus despre Louis Munteanu # Sport.ro
În acest sezon, CFR Cluj și-a schimbat președintele și antrenorul de trei ori.
Răgușit, afectat teribil de vestea dispariției fostului său antrenor, Ladislau Bölöni (72 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele, în dialog cu Sport.ro.
Ienei, mutarea decisivă pentru EURO 2000. Mircea Sandu dezvăluie pas cu pas ce s-a întâmplat # Sport.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.
Cum l-a descris Iuliu Mureșan pe Daniel Pancu la conferința de prezentare: ”Am observat deja ce face la antrenamente” # Sport.ro
Daniel Pancu este noul antrenor al lui CFR Cluj.
Emeric Ienei, marele antrenor care condus-o pe Steaua spre câștigarea CCE în 1986, s-a stins din viață.
Ce situație! Tatăl lui Lamine Yamal se însoară cu o femeie cu doi ani mai tânără decât iubita starului Barcelonei # Sport.ro
Lamine Yamal este pe val la Barcelona, însă viața sa particulară este destul de tumultuoasă.
Emeric Ienei, iubit în toată Ungaria. Două cluburi maghiare l-au omagiat pe legendarul antrenor: ”Nu-l vom uita niciodată” # Sport.ro
Emeric Ienei s-a stins din viață la 88 de ani.
Genoa a renunțat la serviciile lui Patrick Vieira după un start slab de sezon.
Un colos al fotbalului românesc s-a stins la 88 de ani, iar dispariția sa l-a mișcat pe un rival dinamovist cu care a avut dueluri crâncene pe terenul de fotbal.
