Președintele american Donald Trump se confruntă cu un eșec major după alegerile locale din 2025, unde Partidul Republican a suferit pierderi considerabile. Potrivit unei analize AFP, votul sancționează promisiunile nerespectate ale liderului de la Casa Albă privind scăderea costului vieții, tema-cheie care i-a adus realegerea cu doar un an în urmă. Deși Trump insistă că
Trump, lovit de propriile promisiuni: inflația și costul vieții prăbușesc Partidul Republican # SportMedia
Președintele american Donald Trump se confruntă cu un eșec major după alegerile locale din 2025, unde Partidul Republican a suferit pierderi considerabile. Potrivit unei analize AFP, votul sancționează promisiunile nerespectate ale liderului de la Casa Albă privind scăderea costului vieții, tema-cheie care i-a adus realegerea cu doar un an în urmă. Deși Trump insistă că
Un învățător în vârstă de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină. Miercuri, polițiștii din Lugoj au fost sesizați,
Horoscop zilnic pentru 6 noiembrie 2025.
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 5 noiembrie, în etapa a 4-a de pe tabloul principal al Ligii Campionilor. În partidele disputate de la ora 19:45, Pafos a câștigat pe teren propriu cu Villarreal, în timp ce Qarabag și Chelsea au oferit un egal cu multe goluri. De la 22:00, Inter, echipa lui Chivu, s-a impus
Gelul revoluționar care poate regenera smalțul dinților ar putea fi disponibil chiar de anul viitor. Cum funcționează # SportMedia
O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Nottingham, în colaborare cu cercetători din întreaga lume, a dezvoltat un gel care poate repara și regenera smalțul dentar deteriorat. Potrivit cercetătorilor, nu există în prezent nicio altă soluție de acest fel disponibilă – odată pierdut, smalțul era pierdut pentru totdeauna până acum –, deci
Nu sună bine, dar ar putea fi o rezolvare: bacteriile din alimentele contaminate, exterminate cu virusuri? # SportMedia
Aproximativ 600 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor contaminate. De vină sunt adesea bacterii comune, dar periculoase, precum E. coli și Salmonella, care se dezvoltă în alimente insuficient gătite sau manipulate necorespunzător. Aceste microorganisme reprezintă o problemă majoră mai ales în produsele gata de consum, provocând frecvent rechemări masive din comerț. Oamenii de știință
Administrarea pe termen lung a suplimentelor de melatonină, adesea folosite pentru a combate insomnia sau pentru a îmbunătăți somnul, ar putea fi asociată cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă, spitalizare și deces din orice cauză. Un studiu, realizat de o echipă de la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din New York și care
Soldații ruși care pleacă pe front sunt vânați de văduve negre, care abia așteaptă să fie uciși în Ucraina # SportMedia
Tot mai multe femei din Rusia se căsătoresc cu militari care pleacă pe front, în încercarea de a obține despăgubirile acordate de stat în caz de deces. Când soldatul rus Serghei Khandojko s-a căsătorit a doua zi după înrolare, în octombrie 2023, membrii familiei și prietenii săi erau nedumeriți. Bărbatul de 40 de ani nu
Rețea de firme de familie, prinsă cu o fraudă de 55 milioane de lei. Au inventat tranzacții și au cerut rambursări ilegale de TVA # SportMedia
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală, prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor și a obține rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul total estimat depășește 55 milioane de lei. Potrivit ANAF, cele patru companii au
Nicușor Dan retrimite în Parlament legea privind noile taxe consulare: risc de discriminare față de cetățenii UE # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului spre reexaminare Legea privind serviciile consulare și nivelul taxelor percepute de ambasadele și consulatele României din străinătate. Actul normativ prevede introducerea unor taxe consulare pentru cetățenii străini, păstrând însă gratuitatea pentru români, în cazul serviciilor notariale oferite de misiunile diplomatice și oficiile consulare. Ce prevede legea Legea reglementează activitatea
Ministerul Educației pregătește o serie de schimbări majore pentru anul școlar 2026-2027, de la introducerea standardelor unice de evaluare și notare la toate nivelurile de învățământ, până la noi programe pentru liceu și reguli mai clare privind temele pentru acasă. Totodată, vor fi folosite fonduri europene atât pentru plata primei de carieră didactică, cât și
Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a scăpa de control judiciar. Stenogramele care dezvăluie cum s-a încercat scoaterea lui din țară # SportMedia
Fostul candidat la președinție Călin Georgescu, judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale și aflat sub control judiciar, ar fi urmat să fie scos din țară de persoane care apar în dosarul rețelei de influență formată din rezerviști SRI și SIE, politicieni și oameni de afaceri. Informațiile reies din stenograme aflate în dosar. Potrivit documentelor, membrii
Rutte s-a întâlnit și cu Bolojan și Grindeanu: Obiectivul Guvernului este de a moderniza capabilitățile militare și de a relansa industria de apărare # SportMedia
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Discuțiile au vizat consolidarea securității pe Flancul Estic, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova, dar și relansarea industriei românești de apărare. Bolojan: România finalizează lista investițiilor pentru
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, de Ziua Națională a României, șoferii vor putea parcurge integral Autostrada Moldovei (A7) între București și Focșani, odată cu finalizarea lucrărilor pe lotul Ploiești-Buzău. CNAIR a confirmat că, până la finalul lunii noiembrie, va fi deschisă circulației secțiunea Ploiești-Buzău a Autostrăzii Moldovei, ultimul tronson
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, fostul lider al clasamentului mondial, a decis să nu agațe încă racheta în cui, la 45 de ani, urmând să participe în luna ianuarie la turneul WTA de la Auckland (Noua Zeelandă), au anunțat organizatorii, citați de AFP. Cea mai mare dintre surorile Williams, care are în palmare șapte
Ciprian Ciucu vrea să-l invite pe Nicușor Dan la lansarea programului său pentru Primăria Capitalei: E o onoare să-l ai prezent pe președintele României # SportMedia
Ciprian Ciucu, cadidatul PNL la alegerile pentru funcția de edil al Capitalei, a declarat, miercuri, că ia în calcul să-l invite pe președintele Nicușor Dan la evenimentul în care își va prezenta programul. „De ce nu? Mi se pare că este o figură importantă în politica românească. Este președintele României. Este o onoare să-l ai
Stenograme DNA: numele lui Ilie Bolojan apare în ancheta privind o rețea de influență formată din politicieni și foști generali. Reacția premierului # SportMedia
Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul instrumentat de procurorii DNA, care investighează o presupusă rețea de influență formată din politicieni, foști generali și rezerviști ai serviciilor secrete. Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos ar fi încercat să obțină sprijin politic pentru schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, arată documentele anchetei,
Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectaţi joi, 6 noiembrie, de întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor, anunţă Distrigaz Sud Reţele. Astfel, gazele vor fi oprite între orele 08:00 și 22:00. Compania roagă clienţii ca,
Rusia amenință că va trimite o rachetă hipersonică în Venezuela: Americanii ar putea avea parte de surprize # SportMedia
Rusia amenință că trimite rachete hipersonice în Venezuela, un oficial de la Moscova avertizând că americanii „ar putea avea parte de surprize". Alexei Juravliov, prim-vicepreședintele Comisiei de Apărare din Duma de Stat a Rusiei, a declarat presei că nu vede „niciun obstacol" în furnizarea de rachete Oreşnik sau Kalibr Venezuelei, o „țară prietenă" a Rusiei.
Vasilică Priceputu urmează să ocupe funcția de deputat, el fiind următorul pe lista candidaților PSD pentru alegerile parlamentare din Brăila, după ce Florin Mircea și-a dat dem
Mateu Lahoz s-a convins de Istvan Kovacs: Verdict ferm despre faza controversată din Liverpool – Real Madrid # SportMedia
Fostul arbitru Mateu Lahoz a dat verdictul de specialist în privința fazei controversate judecate de Istvan Kovacs în meciul Liverpool – Real Madrid 1-0. Lahoz s-a declarat de părere că Istvan Kovacs a luat decizia corectă și a explicat de ce. Spaniolul i-a dat sută la sută dreptate lui Kovacs, care n-a acordat un penalty … The post Mateu Lahoz s-a convins de Istvan Kovacs: Verdict ferm despre faza controversată din Liverpool – Real Madrid appeared first on spotmedia.ro.
Liviu Dragnea reapare și îl atacă pe Grindeanu: „Nu am fost invitat la congres din lașitate” # SportMedia
Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a revenit miercuri în atenția publică, lansând un atac dur la adresa președintelui interimar al partidului, Sorin Grindeanu. Reacția vine după ce Grindeanu a declarat că nu l-a invitat pe Dragnea la congresul PSD din weekend, din cauza unei presupuse interdicții de participare. Într-o postare pe Facebook, Liviu Dragnea … The post Liviu Dragnea reapare și îl atacă pe Grindeanu: „Nu am fost invitat la congres din lașitate” appeared first on spotmedia.ro.
Ultima zi de intrare în altar. Aproape 300.000 de oameni au fost la Catedrala Națională. Programul până în 2026 # SportMedia
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin altarul Catedralei Naționale, pentru a se închina. Miercuri (până la ora 24) e ultima zi în care oamenii mai pot avea acces în altarul lăcașului de cult. Persoanele care doresc să participe la pelerinajul de la Catedrala Națională pot verifica online timpul de … The post Ultima zi de intrare în altar. Aproape 300.000 de oameni au fost la Catedrala Națională. Programul până în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Fostul rapper care a ajuns primar al orașului New York: Cine este Zohran Mamdani (Video) # SportMedia
Politicianul democrat în vârstă de 34 de ani a trecut de la statutul de aspirant la funcția de primar ales al orașului New York, reușind să atragă furia lui Donald Trump. Cum a ajuns aici Zohran Mamdani? Zohran Mamdani, musulman de origine indiană născut în Uganda, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi … The post Fostul rapper care a ajuns primar al orașului New York: Cine este Zohran Mamdani (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj la FCSB are șanse de reușită spre zero. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a făcut un anunț ferm în această privință. Stoica a spus că „nu s-a făcut”, în ciuda negocierilor dintre Gigi Becali și Nelu Varga, patronii celor … The post FCSB oprește negocierile: Transferul dorit, „un capitol închis” appeared first on spotmedia.ro.
Rutte, la Cotroceni: Dacă această țară e atacată, sunt alte 31 care vin să salveze România (Video) # SportMedia
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis miercuri, la București, un mesaj ferm de sprijin pentru România, afirmând că, „dacă ar avea loc un atac de oriunde”, întreaga Alianță Nord-Atlantică ar interveni pentru a apăra țara noastră. Oficialul a subliniat că „România este un aliat valoros”, iar NATO „este hotărâtă să apere fiecare centimetru … The post Rutte, la Cotroceni: Dacă această țară e atacată, sunt alte 31 care vin să salveze România (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Justiției, după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea: Este o situație regretabilă # SportMedia
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, consideră că punerea în libertate a fostului ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi a fostului preşedinte Eximbak Ionuţ Costea este „o situaţie absolut regretabilă”. Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, şi fostul ministru Sebastian Vlădescu au fost eliberați ca urmare a deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a aplicat … The post Ministrul Justiției, după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea: Este o situație regretabilă appeared first on spotmedia.ro.
Nume importante din fotbalul românesc au reacționat, miercuri, la decesul lui Emeric Ienei. Legendarul antrenor s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, la 88 de ani, după ce a stat internat în spital în ultimele săptămâni. Gică Hagi, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Ladislau Boloni, dar și echipele Steaua București sau FC Bihor au transmis condoleanțe … The post Emeric Ienei a murit: Reacții după decesul legendarului antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Miniștrii Mediului din Uniunea Europeană au ajuns la un acord preliminar privind obiectivele climatice pentru 2040 și au stabilit un nou plan climatic pentru 2035. După negocieri maraton care au durat toată ziua de marți și până miercuri dimineața, miniștrii au aprobat în unanimitate planul climatic mult așteptat al blocului, salvând UE de la rușinea … The post După negocieri maraton, țările UE au stabilit un obiectiv climatic pentru 2040 appeared first on spotmedia.ro.
General american: Retragerea trupelor americane din România, o dovadă a haosului din politica externă a lui Trump # SportMedia
Un general american care a participat la dezvoltarea forțelor rotative din bazele de la Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu critică dur retragerea militarilor SUA din România. Această decizie inversează un arc strategic a cărui construire a durat mulți ani și este o dovadă periculoasă de derivă, subliniază el. Săptămâna trecută, administrația Trump a făcut două … The post General american: Retragerea trupelor americane din România, o dovadă a haosului din politica externă a lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a stabilit prețul de transfer al lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat prețul pentru care este dispusă să spună „da” plecării lui Daniel Bîrligea. Becali a făcut anunțul în contextul în care a dezvăluit o ofertă de șapte milioane de euro primită … The post FCSB i-a stabilit prețul lui Daniel Bîrligea appeared first on spotmedia.ro.
Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele # SportMedia
La 150 de ani de când a fost ridicată, una dintre clădirile emblematice din Băile Herculane – Vila Elisabeta, a împărătesei Sisi – a devenit ținta hoților și riscă să fie distrusă și mai mult. O parte din acoperișul construcției a fost furat, iar apa se infiltrează prin tavan. Acum e nevoie de bani pentru … The post Vila împărătesei Sisi din Herculane riscă să fie distrusă. Hoții au furat acoperișul de cupru, iar apa roade tavanele appeared first on spotmedia.ro.
Percheziții într-un dosar de corupție. Ar fi vizați un afacerist reținut pentru uciderea unui cal, un general SIE apropiat de pe filiera Georgescu și un fost procuror # SportMedia
Procurorii DNA Iași au făcut, miercuri, 23 de percheziții în București și 8 județe, într-un dosar de corupție. Este vorba de un dosar în care sunt implicate 10 persoane și vizează infracțiuni de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. … The post Percheziții într-un dosar de corupție. Ar fi vizați un afacerist reținut pentru uciderea unui cal, un general SIE apropiat de pe filiera Georgescu și un fost procuror appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu, convins că a dat lovitura cu un transfer făcut de Inter: „Un jucător complet” # SportMedia
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, este convins că a dat lovitura cu un transfer făcut de „nerazzurri”. Petar Sucic (22 de ani), sosit în vară la Inter de la Dinamo Zagreb, l-a convins deja pe Chivu că va fi un fotbalist de top. Antrenorul român a avut doar cuvinte de laudă la … The post Cristi Chivu, convins că a dat lovitura cu un transfer făcut de Inter: „Un jucător complet” appeared first on spotmedia.ro.
Scandal la Washington: Congresul acuză Pentagonul că a ascuns planul de retragere a trupelor din România # SportMedia
Într-o audiere marcată de acuzaţii şi confuzie, congresmeni republicani şi democraţi au denunţat lipsa de comunicare a Pentagonului privind decizii sensibile, inclusiv reducerea prezenţei militare americane în România. Legislatorii susţin că oficialii Apărării ignoră Congresul, ba chiar oficialii de rang înalt din domeniul Apărării par să submineze politicile preşedintelui american Donald Trump. Este o rară … The post Scandal la Washington: Congresul acuză Pentagonul că a ascuns planul de retragere a trupelor din România appeared first on spotmedia.ro.
Jurnaliștii celui mai citit ziar din Ungaria, Blikk, și-au exprimat indignarea după ce un grup media considerat apropiat de partidul premierului Viktor Orbán, Fidesz, a cumpărat tabloidul de la foștii săi proprietari elvețieni. Achiziția, care are loc în contextul în care Ungaria se pregătește pentru alegeri cruciale anul viitor, în care Orbán se confruntă cu … The post Șoc în Ungaria: Aliații lui Orbán au preluat controlul asupra celui mai citit ziar appeared first on spotmedia.ro.
A murit Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Doliu în fotbalul românesc. Legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, s-a stins din viață la 88 de ani, miercuri, 5 noiembrie. În ultima perioadă, el a fost internat la Spitalul … The post A murit Emeric Ienei appeared first on spotmedia.ro.
Eșec amar la locale pentru republicani: Trump dă vina pe lipsa numelui său de pe buletinul de vot # SportMedia
Donald Trump a reacționat după înfrângerile suferite de Partidul Republican în mai multe alegeri locale, punând rezultatele pe seama blocajului bugetar care paralizează SUA de peste o lună și a faptului că el nu a fost pe buletinul de vot. În New York, democrații au reușit o victorie istorică: Zohran Mamdani, un socialist de 34 … The post Eșec amar la locale pentru republicani: Trump dă vina pe lipsa numelui său de pe buletinul de vot appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1351 Rușii nu știu ce i-a lovit azi-noapte. Un maniac care a dezertat din Ucraina terorizează o regiune rusă. Putin își laudă „superarmele” # SportMedia
În ziua 1351 de război, Rusia a lansat un nou atac aerian în nordul, sudul și estul Ucrainei. Potrivit primelor informații, acesta s-a soldat cu trei răniți în Cernigău și a provocat daune ale infrastructurii. Însă loviturile Ucrainei au fost mult mai consistente. Peste 50 de drone au lovit azi-noapte o rafinărie Lukoil din regiunea … The post Ziua 1351 Rușii nu știu ce i-a lovit azi-noapte. Un maniac care a dezertat din Ucraina terorizează o regiune rusă. Putin își laudă „superarmele” appeared first on spotmedia.ro.
Google vrea să amplaseze centre de date în spațiu pentru a satisface cererea de inteligență artificială # SportMedia
Google elaborează planuri pentru amplasarea în spațiu a unor centre de date pentru inteligență artificială, primul echipament de testare urmând să fie trimis pe orbită la începutul anului 2027. Oamenii de știință și inginerii companiei cred că o constelație densă de aproximativ 80 de sateliți alimentați cu energie solară ar putea fi amplasată pe orbită … The post Google vrea să amplaseze centre de date în spațiu pentru a satisface cererea de inteligență artificială appeared first on spotmedia.ro.
Primăria Constanța se alătură altor orașe din țară care au decis să renunțe la focurile de artificii din noaptea de Anul Nou. Cluj-Napoca, Brașov și Iași au anunțat deja decizii similare, optând pentru jocuri de lumini sau spectacole de lasere. În Ploiești, sute de localnici au semnat o petiție prin care cer Primăriei să renunțe … The post Patru orașe mari din România renunță la artificiile de Revelion appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, și-a stabilit viitorul. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a dezvăluit o ofertă de șapte milioane de euro primită pentru Bîrligea din MLS. Dorit în liga nord-americană de fotbal, după cum a dezvăluit conducerea FCSB, Bîrligea nu se gândește la transfer. „Încerc să îmi fac treaba … The post Dorit în MLS, Daniel Bîrligea și-a stabilit viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Armata japoneză a trimis, miercuri, trupe în zona montană din nordul ţării, pentru a ajuta la prinderea urşilor, în urma unei solicitări urgente din partea autorităţilor locale care se confruntă cu un val de atacuri. Operaţiunea a început în oraşul Kazuno, unde locuitorilor li s-a recomandat de câteva săptămâni să evite pădurile dense care îl … The post Atacuri mortale record ale urșilor în Japonia. Guvernul a trimis armata împotriva lor appeared first on spotmedia.ro.
Compania germană Knauf Insulation și-a inaugurat oficial noua fabrică de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș Investiția se ridică la 140 de milioane de euro, pentru care compania a primit și ajutor de stat, potrivit Ecomonedia. Reprezentanții companiei spun că fabrica este cea mai mare investiție a grupului în Europa Centrală și de … The post Gigantul german Knauf Insulation a inaugurat noua fabrică din România, la Târnăveni appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit răspunsul final în privința transferului lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj. Campioana României, FCSB, a negociat în ultimele zile posibilul transfer al lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la pachet cu Lindon Emerllahu și a oferit în schimbul celor doi 4,5 milioane de euro. Potrivit Digi Sport, … The post FCSB a primit răspunsul final după oferta făcută pentru transferul lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
Max Dowman a devenit marți seara cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor la fotbal, la vârsta de 15 ani și 308 zile, după ce a disputat ultima jumătate de oră a meciului câștigat de echipa sa, Arsenal Londra, cu scorul de 3-0, pe terenul formației Slavia Praga, informează EFE. Tânărul fotbalist englez, deja … The post Bornă istorică: Max Dowman de la Arsenal, cel mai tânăr debutant în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
Medici suspectați că au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova. Percheziții la Ministerul Sănătății # SportMedia
Mai mulţi medici sunt suspectați că au cerut Ministerului Sănătăţii recunoaşterea studiilor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, deși rezidenţiatul nu s-a efectuat în realitate. În acest caz, procurorii şi poliţiştii fac, miercuri, 14 percheziţii într-un dosar care vizează înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de … The post Medici suspectați că au cerut recunoașterea unor diplome obținute fraudulos în Republica Moldova. Percheziții la Ministerul Sănătății appeared first on spotmedia.ro.
Cel puţin şapte persoane au murit şi alte 11 au fost rănite după ce un avion de marfă s-a prăbuşit la scurt timp după decolare de pe aeroportul din Louisville, Kentucky, provocând un incendiu uriaș la sol. Printre persoanele decedate se află și cele trei persoane aflate la bordul aeronavei. ”Zborul UPS 2976 s-a prăbuşit … The post Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA: Șapte morți și 11 răniți (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria New York-ului. Este primul edil musulman al celui mai mare oraș american # SportMedia
Zohran Mamdani, un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, a câștigat alegerile pentru Primăria orașului New York. Mamdani este un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent ”feroce” al lui Donald Trump. Va deveni primul primar musulman … The post Zohran Mamdani câștigă cursa pentru primăria New York-ului. Este primul edil musulman al celui mai mare oraș american appeared first on spotmedia.ro.
Cățelușa Katya scoate oamenii în stradă: Protest la Biroul pentru Protecția Animalelor București # SportMedia
Asociația Dreptate pentru Animale organizează miercuri, de la ora 15.00, un protest în fața secției de poliție unde lucrează angajații de la Biroul pentru Protecția Animalelor (BPA), cei care au instrumentat pentru prima dată cazul unei cățelușe pe nume Katya, bătută de fostul proprietar. Peste 5.000 de persoane au semat o petiție online în cer … The post Cățelușa Katya scoate oamenii în stradă: Protest la Biroul pentru Protecția Animalelor București appeared first on spotmedia.ro.
