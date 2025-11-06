Ayahuasca, decoctul care purifică mintea
Jurnalul.ro, 6 noiembrie 2025 06:10
Ayahuasca este o băutură cu efecte curative specifică Americii de Sud preparată din vița Banisteriopsis caapi și o plantă care conține dimetiltriptamină (DMT), folosită de culturile indigene din bazinul Amazonului și al Orinocoului ca parte a medicinei tradiționale.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
06:30
Poet, eseist, publicist, Benjamin Fondane (pseudonimul lui Benjamin Wechsler) a fost născut la Iași, în 14 noiembrie 1898 și și-a sfârșit zilele în lagărul de la Birkenau-Auschwitz, ucis prin gazare de naziști, în 2 sau 3 octombrie 1944.
Acum 30 minute
06:10
Ayahuasca este o băutură cu efecte curative specifică Americii de Sud preparată din vița Banisteriopsis caapi și o plantă care conține dimetiltriptamină (DMT), folosită de culturile indigene din bazinul Amazonului și al Orinocoului ca parte a medicinei tradiționale.
Acum 6 ore
01:10
Mii de români au rămas fără acces la bani: Probleme majore după fuziunea First Bank – Intesa Sanpaolo # Jurnalul.ro
Situație critică pentru mii de clienți ai First Bank, după preluarea acesteia de către grupul italian Intesa Sanpaolo.
00:50
Din 16 noiembrie, începe sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul: fiecare jurat va avea propria echipă # Jurnalul.ro
Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu intră din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
Acum 8 ore
00:30
Joi, 6 noiembrie 2025, Universul se aliniază spectaculos odată cu intrarea lui Venus în pasionalul Scorpion, iar patru zodii sunt chemate să asculte.
00:10
Odrasle de prizonieri de război, în rând la Catedrala Națională: „Când vrei un popor de sclavi, dai în tradiții și credința lor”
5 noiembrie 2025
23:50
Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș va susține pe 6 noiembrie 2025, de la ora 20:00, un concert în Sala Mare a Philharmonie Berlin, unul dintre cele mai prestigioase spații de concert din Europa.
23:40
Se încheie proiectul cultural „Patrimoniu în dialog: Eminescu, Enescu, Grigorescu, Brâncuși” – un pod simbolic al valorilor românești peste granițe
23:40
Președintele SUA, Donald Trump, și-a început al doilea mandat semnalând că negocierile cu China pentru a opri fluxul de fentanil au fost inutile și, în schimb, a impus tarife de 20% asupra produselor chinezești pentru a încerca să împingă Beijingul să combată traficul de opioide sintetice.
23:20
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 6 noiembrie 2025. Ziua Inițiatului de joi se desfășoară sub Iepurele de Pământ, o energie blândă și hotărâtă care încurajează curajul emoțional și încrederea reînnoită.
23:10
Un bărbat acuzat într-o serie de violuri comise în anii 1980 continuă să fie condamnat # Jurnalul.ro
Un bărbat suspectat de a fi „violatorul cu fața acoperită cu o față de pernă” într-o serie de violuri comise în sudul Floridei în anii 1980 a fost condamnat săptămâna aceasta pentru un altul dintre aceste atacuri, relatează AP.
22:40
Bucătăriile de acasă sunt locuri confortabile iarna. Adesea ne trezim gătind mai mult în această perioadă a anului în pregătirea sărbătorilor, ceea ce generează căldură și arome delicioase. Din păcate, și șoarecii se bucură și de acestea.
Acum 12 ore
22:20
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat la țară și au dezvăluit că au un animal de companie mai special.
22:10
Castelul Peleș, desemnat cea mai căutată destinație din România la gala Google România 2025 # Jurnalul.ro
Principesa Sofia a reprezentat Familia Regală la aniversarea a 15 ani de activitate Google în România, unde Castelul Peleș a fost premiat pentru popularitatea sa online, fiind recunoscut drept simbol al identității și culturii naționale.
22:10
Un învățător de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină.
22:10
Extinderea magistralei de metrou M4 spre zona de Sud a Capitalei, cu 14 stații între Gara de Nord și Gara Progresul, are deja contract de finanțare în valoare de aproximativ 17 miliarde de lei
22:00
Compozitorul Horia Moculescu, una dintre figurile de referință ale muzicii ușoare românești, se află internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, potrivit unor surse medicale citate de News.ro.
21:50
Secretarul de stat Clara Staicu a avut la Sarajevo consultări politico-diplomatice cu ministrul adjunct al afacerilor externe al Bosniei și Herțegovinei, Josip Brkić, discuțiile vizând cooperarea bilaterală și sprijinul României pentru integrarea europeană a Bosniei și Herțegovinei.
21:40
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj emoționant în memoria fostului antrenor Emerich Ienei, evocând momentele care au marcat istoria fotbalului românesc.
21:20
Scandal cultural în Rusia: Serialul „Mașa și Ursul”, acuzat că promovează independența și emanciparea copiilor # Jurnalul.ro
Îndrăgitul serial de desene animate, Mașa și Ursul, a stârnit controverse în Rusia, mai mulți intelectuali cerând interzicerea acestuia.
21:10
Află care sunt cele 5 zodii recunoscute pentru blândețea, compasiunea și răbdarea lor. Aceste semne zodiacale emană căldură și armonie, fiind adevărate suflete vindecătoare.
20:50
Misiunea de întoarcere a navei Shenzhou-20 a fost amânată după un posibil impact cu resturi spațiale # Jurnalul.ro
China a amânat revenirea pe Pământ a navei spațiale cu echipaj Shenzhou-20, după ce vehiculul ar fi fost lovit de fragmente de fragmente de resturi spațiale, a anunțat Agenția Chineză pentru Zboruri Spațiale cu Echipaj, citată de agenția Reuters.
20:40
Moarte misterioasă a modelului taiwanez Iris Hsieh într-un hotel din Malaezia. Cântărețul Namewee, acuzat de droguri și implicat în scandalul șocant # Jurnalul.ro
Modelul și influencerița taiwaneză Iris Hsieh, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă într-un hotel din Malaezia. Cântărețul Namewee a fost arestat pentru posesie de droguri, iar cauza morții este încă sub anchetă.
20:40
Trump l-a demis pe șeful autorității de supraveghere a pieței imobiliare din SUA implicat în anchetele privind creditele ipotecare ale adversarilor săi, potrivit unor surse citate de Reuters.
20:20
Patriarhia: Peste 290.000 de persoane au trecut, în zece zile, prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina # Jurnalul.ro
Peste 290.000 de persoane au trecut pe parcursul a zece zile prin Altarul Catedralei Naţionale pentru a se închina, informează, miercuri, Agenţia Basilica a Patriarhiei Române.
20:10
Marele antrenor Emerich Ienei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, anunță clubul Steaua București.
19:50
Cinci victime, inclusiv patru copii, în urma unui accident între un autoturism și o căruță # Jurnalul.ro
Un adult și patru copii au fost răniți miercuri seara într-un accident rutier produs la ieșirea din localitatea Măieruș spre Apața, județul Brașov, în urma impactului dintre un autoturism și o căruță.
19:50
Leul s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a scăzut comparativ cu dolarul american # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0851 lei, în scădere cu 0,14 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0865 lei.
19:40
Bujduveanu: Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%.
19:30
Scandal uriaș: Călin Georgescu, angajat fictiv în Austria pentru a fugi din România. Stenograme INCENDIARE din dosarul rezerviștilor SRI și SIE # Jurnalul.ro
Ies la iveală informații incendiare din ancheta DNA privind rețeaua rezerviștilor SRI și SIE. Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, ar fi fost angajat fictiv la o firmă din Viena pentru a părăsi România, deși se afla sub control judiciar.
19:20
Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai multe zone din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție.
19:10
Ai rămas cu concediu neefectuat în 2025? Iată până când îl poți folosi ca să nu-l pierzi! # Jurnalul.ro
Zilele de concediu nefolosite în 2025 nu se pierd! Află termenul exact până la care le poți utiliza, conform Codului Muncii actualizat.
18:50
Filme de arhivă, dezbateri și invitați speciali la UrbanEye 2025 între 5 și 9 noiembrie # Jurnalul.ro
Între 5 și 9 noiembrie, UrbanEye Film Festival propune o selecție de filme care privesc orașul ca pe un organism viu: vulnerabil în fața hazardelor, dar capabil de regenerare. Festivalul, dedicat arhitecturii și dialogului despre viața urbană, creează în fiecare an un spațiu de întâlnire între profesioniști, cineaști și publicul interesat de orașele în care locuiesc.
18:50
Ciprian Ciucu denunță o campanie de defăimare: Mizeria acestei campanii este fără margini # Jurnalul.ro
Ciprian Ciucu acuză, pe Facebook, o campanie coordinată de calomnie, site-uri, reclame pe TikTok și postări pe Facebook și anunță că se va documenta pentru a-i chema pe autori în instanță.
18:30
Călătorie cu peripeții pentru ambasadorul Indiei: a rămas blocat în trenul spre Brașov! # Jurnalul.ro
Ambasadorul Indiei la București, Manoj Kumar Mohapatra, a trăit o experiență neplăcută pe Valea Prahovei. Trenul în care se afla, București–Brașov, a avut o întârziere de peste două ore din cauza unei defecțiuni la locomotivă.
18:20
Oamenii de știință au descoperit că inima umană se poate vindeca singură, ceea ce va aduce schimbări revoluționare în tratamentele cardiovasculare.
18:10
Experții analizează diferitele tipuri și niveluri de introvertiți și cum să le folosești în avantajul tău. Dacă ești o persoană casnică sau îți place timpul liniștit și personal, probabil ești un introvertit. Cu alte cuvinte, te „reîncarci” petrecând timp singur (sau în grupuri mici cu cei dragi).
17:50
Un nou studiu arată că berea fără alcool a devenit o alegere activă pentru tot mai mulți români, fiind preferată în contexte care țin de responsabilitate, sănătate și siguranță, de la evenimente sociale și prânzul de la birou, până la momentele dinaintea condusului.
17:40
Cele mai intuitive zodii: 4 semne care își ascultă instinctul și iau mereu deciziile potrivite # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru zodii cu cea mai puternică intuiție – Pești, Rac, Scorpion și Capricorn – și cum își folosesc instinctul pentru a lua decizii inspirate și a-și ghida viața cu încredere.
Acum 24 ore
17:20
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat la București că România și aliații din NATO trebuie să se pregătească pentru o perioadă dificilă, în care riscul unui conflict major în Europa nu mai poate fi ignorat.
17:10
Nicușor Dan despre războiul hibrid: Să ne împărtășim experiențele față de această amenințare # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța cooperării între statele membre NATO pentru a face față agresiunilor hibride, iar secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a subliniat că NATO lucrează intens pentru a se proteja în fața amenințărilor.
17:00
16:50
Rutte: Dacă România ar fi atacată, întregul NATO ar veni în ajutor. Nimeni nu va îndrăzni să încerce # Jurnalul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis la București, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Nicușor Dan, că toate cele 32 de state membre ale Alianței sunt pregătite să intervină pentru apărarea României în cazul unui atac.
16:40
Numărul turiștilor cazați în unitățile din România a scăzut în primele nouă luni ale anului, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.
16:30
ALERTĂ BNR! Un document fals cu sigla băncii circulă pe internet – „Nu semnați și nu distribuiți!” # Jurnalul.ro
BNR avertizează că un document fals circulă online cu sigla sa. Instituția cere publicului să nu-l semneze și să-l raporteze autorităților.
16:20
Daniel Băluță: Bucureștiul arată rău. Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, afirmă că Bucureștiul se confruntă cu o infrastructură învechită și promite investiții în transportul public și extinderea metroului. El spune că, dacă ajunge primar general, ar organiza un referendum local pentru a decide soarta trotinetelor.
16:10
Scena Digitală continuă seria premierelor cu trei creații din FITS – Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2025 # Jurnalul.ro
Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică, circ și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) și a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), continuă să aducă publicului din întreaga lume producții valoroase. În luna noiembrie, platforma prezintă trei premiere, incluse în programul ediției din acest an a FITS, și care reunesc creații semnate de artiști și companii din România, Franța și Regatul Unit.
15:50
Nume grele pomenite în dosarul de la Vaslui: premierul Ilie Bolojan, Rareș Bogdan, Radu Oprea, demnitari și ofițeri în serviciile secrete, apar în interceptări. Fănel Bogos ar fi invocat întâlniri și intervenții la nivel înalt pentru a-și rezolva problemele cu DSVSA Vaslui, spun surse judiciare.
15:40
Fiecare zodie are propriul limbaj al iubirii. Descoperă ce gest romantic cucerește iremediabil un Berbec, un Taur, un Leu sau un Pești și transformă dragostea voastră într-o poveste de neuitat.
15:30
Cum a scăzut puterea de cumpărare a românilor. Ce poți să cumperi astăzi cu 100 de lei # Jurnalul.ro
În 2022, momentul de vârf al inflației, românii puteau achiziționa mai multe alimente de bază și carburanți cu 100 de lei decât în prezent. Sacosele consumatorilor sunt tot mai goale, iar românii își calculează foarte atent fiecare cheltuială.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.