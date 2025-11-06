Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny”, de pe M3. Sursele Gândul spun altceva
Gândul, 6 noiembrie 2025 06:10
Reprezentanții Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul cum s-a produs incidentul de la linia de garare a stației Anghel Saligny, de pe Magistrala 3, unde un tren nou, Metropolis, produs de Alstom, a lovit două duze de la instalația de stingere a incendiilor. „Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de […]
Acum 10 minute
06:30
Valentin Stan: Nicușor Dan nu își aduce aminte dacă a dat ȘPAGĂ, dar își aduce aminte configurația parlamentară 2016-2020 # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan despre fake news. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pe noi nu ne mai păcălește nimeni la alegeri. Aici suntem […]
Acum 30 minute
06:10
Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny", de pe M3. Sursele Gândul spun altceva
Reprezentanții Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul cum s-a produs incidentul de la linia de garare a stației Anghel Saligny, de pe Magistrala 3, unde un tren nou, Metropolis, produs de Alstom, a lovit două duze de la instalația de stingere a incendiilor. „Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de […]
Acum 2 ore
05:10
De ambele părți ale gratiilor. Fost pușcăriaș, angajat gardian la Jilava și pus să păzească deținuții. Polițistul de penitenciare a fost închis pentru criminalitate organizată # Gândul
Un polițist de penitenciare angajat la Jilava să-i păzească pe deținuți a fost închis, la rândul său, într-un penitenciar francez. Bărbatul ar fi comis, pe teritoriul Franței, infracțiuni asociate criminalității organizate și ar fi suferit două condamnări, dintre care una cu executare. Ulterior, fostul pușcăriaș a reușit să se angajeze în sistemul penitenciar românesc. Când […]
05:10
Președintele francez Emmanuel Macron petrece în Brazilia, iar fostul președinte Nicolas Sarkozy primește bani pentru a-și renova celula de detenție # Gândul
Emmanuel Macron, Președintele Franței, pare că se distrează în Brazilia. A vizitat Casa Culturală Benin din orașul brazilian Salvador. Președintele francez se află în Brazilia pentru a pleda pentru o „relație transatlantică reimaginată” care să implice America de Sud și Africa, înainte de a participa la Conferința Climatică COP30 de la Belem. În imagini, președintele […]
04:40
Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar # Gândul
Cercetătorii britanici au creat un gel care acționează ca un cadru. Protejează, întărește și literalmente „crește” smalțul din nou. Oamenii de știință numesc această invenție „Sfântul Graal al stomatologiei”. Gelul folosește substanțe chimice găsite în salivă pentru a repara și regenera smalțul dentar, ceea ce ar putea preveni dezvoltarea cariilor care necesită plombe. Smalțul, stratul dur […]
Acum 4 ore
03:10
Cum poate fi caracterizat Zohran Mamdani, noul PRIMAR din New York: socialist, musulman, rapper. Portretul celui care l-a învins pe Trump # Gândul
Zohran Mamdani a devenit pe 4 noiembrie 2025 primul primar ales de religie musulmană, de origine indiană și din generația milenială al orașului New York. Născut pe 18 octombrie 1991, în Kampala (Uganda), este fiul comentatorului politic Mahmood Mamdani de origine indiană care predă ca profesor la Universitatea Columbia și al regizoarei indience Mira Nair. […]
Acum 6 ore
01:40
Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg # Gândul
În Uniunea Creștin-Democrată au început discuțiile despre o posibilă destrămare a coaliției pe fondul crizei guvernamentale din Germania. Friedrich Merz se confruntă cu riscul pierderii puterii la jumătate de an după instalarea guvernului de coaliție. În această perioadă, coaliția CDU și SPD trece prin prima criză serioasă. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg Între partide […]
01:10
Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani # Gândul
Un decret al biroului doctrinar al Vaticanului, aprobat de suverranul pontif, susține că numai Iisus Cristos a salvat omenirea de focurile iadului și, prin urmare, catolicii nu trebuie să o numească pe Fecioara Maria „co-mântuitoare”, punând capăt unei dezbateri de lungă durată între experții bisericii care i-a divizat chiar și pe papi. Papa Leon le-a […]
Acum 8 ore
00:10
Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei” # Gândul
Președinta Parlamentului Federal din Germania și deputata Uniunii Creștin-Democrate, Julia Klöckner, a susținut ferm interzicerea prostituției în Germania. Conservatoarea a declarat în timpul ceremoniei de decernare a premiului Heldinnen-Award la Berlin că țara sa a devenit „bordelul Europei”. „Când vorbim despre drepturile femeilor, dar afirmăm că prostituția este o profesie ca oricare alta, nu este doar […]
5 noiembrie 2025
23:30
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii # Gândul
Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a aterizat miercuri în Ucraina. Prima destinație, Herson, un oraş din sudul Ucrainei nimicit de ruși, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres. Diva a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai […]
23:20
Un serial lansat recent a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor: „Cea mai PROASTĂ serie TV din toate timpurile” # Gândul
Serialul „All’s Fair”, produs de Disney+ și lansat pe 4 noiembrie, a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor. Producția le are în rolurile principale pe Kim Kardashian şi Naomi Watts. „The Times” a notat că este „cea mai proastă serie TV din toate timpurile”, în timp ce site-ul de specialitate „Rotten Tomatoes” i-a acordat scorul […]
23:20
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă din 5 noiembrie 2025, Gigi Netoiu și-a exprimat nemulțumirile legate de clasa politică și starea actuală a administrației locale, făcând un apel la responsabilitate și transparență. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Vă e teamă de Drulă?” a fost întrebarea cu care a deschis dialogul Marius Tucă, urmând apoi […]
23:10
Gigi Netoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal” # Gândul
Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 noiembrie 2025, a vorbit despre un episod legat de cazul său și al altor persoane implicate, inclusiv Gica Popescu, în care a menționat execuția publică a unor procese, fără colaborări între cei implicați, și despre faptul că nu a fost contactat personal de cineva care […]
23:10
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat dur modul în care a fost organizată sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și a afirmat că evenimentul a semănat mai degrabă cu un „spectacol monden” decât cu o manifestare religioasă. Urmăriți aici emisiunea integrală „Am primit invitație […]
22:50
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie # Gândul
Salariile ajung tot mai puţin, de la o lună la alta, românii se împrumută tot mai mult. Iar băncile se întrec în oferte şi nu se limitează doar la dobânzi atractive. Vin inclusiv cu asigurări în caz de şomaj şi rate pe o perioadă de 30 de luni. Economiştii ne recomandă, însă, să analizăm toate […]
22:40
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum se devalorizează valuta și cresc taxele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Acum este devalorizare atât de tare încât nimeni nu mai poate să controleze absolut nimic” Invitat la […]
22:40
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”” # Gândul
Donald Trump a vorbit la un an de la victoria obținută în alegerile prezidențiale din 2024, la un forum de afaceri din Miami. În timp ce se pregătește pentru a desfășura operațiuni militare de amploare în Venezuela , președintele american a făcut o remarcă ironică în privința istoricului militar al Statelor Unite: „Am câștigat Primul […]
Acum 12 ore
22:30
Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1 # Gândul
Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost lovit de şoferul unui TIR care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către Autostrada 1 (A1). „Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist.
22:10
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la consumul record de MEZELURI din România. Care sunt „vedetele” din farfurie # Gândul
Românii consumă tot mai multe mezeluri, cârnații și salamul fiind „vedetele” din farfurie, alături de șuncă, parizer și crenvurști, produse pe care mulți le cumpără pentru că sunt mai ieftine decât carnea proaspătă. Conform celor mai recente date oficiale, citate de Știrile Pro TV, ar fi vorba de un consum lunar de 1,2 kilograme de […]
22:10
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale” # Gândul
În discursul ținut miercuri de la Forumul de Business de la Miami, președintele Donald Trump a declarat că SUA se transformă în liderul global al criptomonedelor și al tehnologiilor de Inteligența Artificială. După ce și-a lansat propria Criptomonedă ($TRUMP) , președintele susține că AI și piața cripto vor întări puterea economică a Statelor Unite și vor […]
22:00
Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați
Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş", în secţia ATI. Acesta este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare. În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu […]
21:50
Călin Georgescu reacționează la dosarul generalilor rezerviști instrumentat de DNA: „Nu am avut niciun contract cu persoanele menționate. Nu le cunosc” # Gândul
Fostul prezidențiabil, Călin Georgescu a reacționat la dosarul generalilor rezerviști, apropiați de serviciile secrete și alte instituții de forță în care este menționat numele său și neagă orice implicare cu cei din dosar. „Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, astăzi, 5 noiembrie 2025, în care numele meu este vehiculat în legătură cu o […]
21:50
Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați # Gândul
Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. Acesta este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare. Știre în curs de actualizare…
21:20
Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde cumpărăm animalul pentru Crăciun: supermarket vs. producător local # Gândul
Cât costă un porc Marele Alb acum, în noiembrie 2025. De unde este mai avantajos să cumpărăm: supermarket versus producător local. Cât costă porcul de Crăciun în noiembrie 2025 Sărbătorile de iarnă bat la ușă și românii se întreabă de unde pot cumpăra savuroasa carne de porc la un raport bun calitate-preț, scrie capital.ro. Desigur, […]
21:10
Statele Unite trec prin cel mai îndelungat „shutdown" din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown" din istorie. Închiderea guvernamentală declanșată din 1 octombrie 2025 a ajuns la ziua 36. Donald Trump aruncă vina pe membrii democrați din Casa Reprezentanților a Congresului SUA. Între timp, funcționarii publici rămân neplătiți. Milioane de americani nu pot apela la servicii esențiale. Chiar și Armata SUA riscă să rămână […]
21:10
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein au fost reținuți de procurorii DNA Iași în această seară. Vor fi deferiți justiției cu propunere de arestare preventivă. Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare în audierile procurorilor DNA, potrivit unor surse judiciare. Mâine este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, […]
21:10
Victoria lui Zohran Mamdani la primăria New York-ului a declanșat, în mediile progresiste, un val de entuziasm. Alegerea tânărului de origine ugandeză și indiană, membru al aripii socialiste a Partidului Democrat, este prezentată ca dovada a unei reveniri în forță a progresismului în fața Americii trumpiste. Dar această lectură, oricât de seducătoare ar părea, se […]
21:00
Serbia polarizată: Susținătorii lui Vucic protestează în tandem cu studenții care cer judecarea celor responsabili pentru tragedia de la Nova Sad # Gândul
Susținătorii președintelui sârb Aleksandar Vučić demonstrează lângă corturile studenților protestatari, care cer tragere la răspundere a celor responsabili pentru prăbușirea acoperișului unei gări, soldată cu 16 morți, un incident tragic petrecut în urmă cu un an. În urma ciocnirilor dintre protestatarii antiguvernamentali și susținătorii președintelui sârb de la protestele de pe 2 noiembrie, 37 de […]
21:00
Oamenii de afaceri Fănel Bogoș, Mihai Aniței, Laura Iusein au fost reținuți de procurorii DNA Iași în această seară. Vor fi deferiți justiției cu propunere de arestare preventivă. Rareș Cristea și Silviu Ularu sunt în continuare în audierile procurorilor DNA, potrivit unor surse judiciare. Mâine este chemat la sediul DNA Iași și liderul PNL Vaslui, […]
21:00
Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de ordonanță de urgență care simplifică procedura privind extragerea urșilor prin eutanasiere sau împușcare, în special a celor care vin în localități și au devenit un pericol pentru viața oamenilor. Proiectul introduce și o nouă definiție – „ursul habituat”, care poate fi eutanasiat imediat. „Scopul principal al […]
20:50
PERICOL de incendiu și explozie pe strada Popa Tatu din București. Reizorul de gaze amplasat pe trotuar scapă gaze # Gândul
Alertă în centrul Capitalei. Un reizor de gaze aflat pe strada Popa Tatu nr. 66 scapă gaze în atmosferă, iar pompierii intervin chiar în aceste momente pentru a preveni un posibil incendiu sau o explozie. Se așteaptă Distrigaz de peste 20 de minute să vină să deschidă capacul reizerului de gaze pe care l-au închis […]
20:40
Dan Negru a dezvăluit DIETA prin care reușește să slăbească rapid și să-și mențină greutatea, la 54 de ani. „E reţeta pe care o am de 20 de ani” # Gândul
Vedeta TV Dan Negru a dezvăluit cum reușește să-și mențină greutatea şi să fie mereu în formă, la vârsta de 54 de ani. Este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune din România, acum fiind prezentatorul emisiunilor de cultură generală de la Kanal D. Recent, a vorbit – într-un interviu pentru Click, despre alimentația […]
20:20
Incendiu devastator într-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut
Numărul morților în urma unui incendiu la un azil de bătrâni din Tuzla, în nordul Bosniei-Herțegovina, a crescut miercuri la 11, iar aproximativ 30 de persoane au fost rănite, a declarat poliția, citată de CNN. Incendiul a cuprins etajul șapte al vechii clădiri de nouă etaje în jurul orei 20:45, ora locală, marți, flăcările și […]
20:20
Românii se înghesuie la licitațiile organizate de ANAF, unde pot găsi case, apartamente și mașini cu prețuri de până la 50% mai mici decât pe piață # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare case, apartamente, terenuri, mașini, alături de alte bunuri executate silit de la românii care nu și-au plătit datoriile la Fisc, iar unele prețuri sunt cu mult sub cele ale pieței. Tocmai de aceea, licitațiile sale sunt luate cu asalt. ANAF vrea să recupereze bani după ce […]
20:10
Incendiu devastator întru-un azil din Bosnia-Herțegovina. Cel puțin 11 morți, numărul răniților, necunoscut # Gândul
Numărul morților în urma unui incendiu la un azil de bătrâni din Tuzla, în nordul Bosniei-Herțegovina, a crescut miercuri la 11, iar aproximativ 30 de persoane au fost rănite, a declarat poliția, citată de CNN. Incendiul a cuprins etajul șapte al vechii clădiri de nouă etaje în jurul orei 20:45, ora locală, marți, flăcările și […]
19:50
Câți bani sunt dispuși românii să cheltuiască de BLACK FRIDAY, în acest an. Pentru mulți tineri, acesta este momentul cheie al anului # Gândul
Unul din șapte români a planificat să cheltuiască peste 5.000 lei de Black Friday, în 2025, adică mai mult cu 60% decât acum 2 ani, conform unui studiu recent. Conform acestuia, dintre românii care sunt familiarizați cu fenomenul „Vinerea Neagră”, mai mult de jumătate au declarat că urmează să facă achiziții în acest an. Când […]
19:50
Previziunea lui Firea: Tot emoția va câștiga Primăria Capitalei. Se va decide primarul în ultimele zile de campanie # Gândul
Invitată în studioul Gândul, Gabriela Firea a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema candidaților cu cele mai mari șanse în scrutinul din 7 decembrie, care va desemna viitorul primar al Capitalei. Fostul edil apreciază că votul va fi unul preponderent emoțional, opțiunea decisivă urmând să fie luată în ultimele zile […]
19:50
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală a ajuns la ziua 36, iar Trump aruncă vina pe democrați # Gândul
SUA traversează prin cel mai îndelungat „shutdown” din istorie. Închiderea guvernamentală declanșată din 1 octombrie 2025 a ajuns la ziua 36. Donald Trump aruncă vina pe membrii democrați din Casa Reprezentanților a Congresului SUA. Între timp, funcționarii publici rămân neplătiți. Milioane de americani nu pot apela la servicii esențiale. Chiar și Armata SUA riscă să […]
19:10
Am putea avea o iarnă geroasă cu multă ZĂPADĂ! Meteorologii vorbesc de un fenomen atmosferic care apare în prognozele din săptămânile următoare # Gândul
Iarna ar putea debuta cu temperaturi mult mai scăzute perioadei în mare parte din Europa, SUA și Canada, în contextul în care un fenomen atmosferic rar începe să apară în prognozele pentru săptămânile următoare. Acesta va duce la încetinirea și perturbarea vortexului polar, scrie Severe Weather. Anul acesta, meteorologii au observat în prognoze un semn […]
19:10
CTP îl ia la țintă pe Călin Georgescu: „Lupul lui Dumnezeu. Aș vrea să știu cum explică asta un preot român” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Călin Georgescu, după ce acesta s-a intitulat „Lupul lui Dumnezeu” în mesajul prin care anunța că boicotează alegerile pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, CTP ironizează contradicția dintre imaginea religioasă pe care și-o asumă Georgescu și simbolul ales pentru a se descrie: „Lupul […]
19:00
Premierul francez lansează procedura de suspendare a magazinului Shein după scandalul privind păpușile sexuale cu înfățișare infantilă # Gândul
Sebastien Lecornu, Prim-ministrul Franței, a anunțat miercuri lansarea procedurii de suspendare a magaznului Shein. Reacția dură a guvernului francez vine după scandalul în care este implicat platforma comercială online de „fast fashion” din Republica Populară Chineză. Autoritățile judiciare au depistat un produs ilegal ce ar promova „pornografia infantilă” și „pedofilia”: o păpușă sexuală cu „înfățișare […]
19:00
(Ep.3) Călin Georgescu, Laura Codruța Koveși și lideri PSD, șefi de servicii secrete – invocați și ei de „rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL. Gruparea susține că a ajuns în biroul lui Bolojan și voia demiterea șefului DNA # Gândul
Și fostul prezidențiabil Călin Georgescu apare invocat în dosarul fluviu al DNA Iași. Rețeaua formată din alte 3 grupări încerca cu tot dinadinsul să-l dea afară pe Mihai Ponea de la DSVSA Vaslui. Acesta din urmă se afla în conflict cu omul de afaceri din Vaslui, Bogos Fănel, pe care îl amendase. Gruparea invocă în […]
19:00
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul: Bolojan s-a văzut cu Bogos din Rețeaua Rezerviștilor, dar susține că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore # Gândul
Guvernul confirmă dezvăluirea Gândul cum că Bolojan s-a văzut cu fănel Bogos din Rețeaua Rezerviștilor. Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, susține însă că discuția a durat 15 minute și „nu a avut niciun fel de urmări.” În rechizitoriul DNA, întâlnirea ar fi durat 4 ore. Gândul a scris în premieră despre dosarul în care […]
18:50
Ce l-a UCIS pe „Nea Imi”. Afecțiunile din cauza cărora LEGENDARUL Jenei a pierdut marele meci # Gândul
După ce a suferit mai multe complicații medicale, în dimineața zilei de 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață. Starea de sănătate a lui Emeric Ienei a început să se deterioreze la începutul anului trecut. Legendarul antrenor ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, Emeric Ienei a […]
18:30
(Ep.1) “Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL și mai mulți oameni de afaceri susține că a ajuns și în biroul lui Ilie Bolojan din Modrogan. Principalul suspect ar fi stat 4 ore în biroul premierului. Intermediarii ar fi luat mită sute de mii de euro și un portbagaj de produse alimentare. Apare invocat și liberalul Rareș Bogdan. „S-a făcut joncțiunea personal direct cu BOLOJAN!” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogos ca să îl demită […]
18:30
(Ep. 2) „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!” # Gândul
Rețeaua de oameni apropiați serviciilor secrete, partidelor aflate la guvernare, și instituțiilor de forță, care a fost prinsă astăzi de DNA Iași, ar fi fost implicată și în alegerile prezidențiale de anul trecut. Mai întâi, o serie de personaje ar fi susținut candidatura lui Mircea Geoană la Președinție. Ulterior, rețeaua s-ar fi redirecționat către grupul […]
18:30
Nepalezul bătut în Cluj cu o bucată de lemn, în luna august, s-a trezit din COMĂ. Ce spun medicii despre starea sa de sănătate din acest moment # Gândul
Muncitorul nepalez din Cluj, care a fost bătut cu o bucată de lemn, în luna august a acestui an, s-a trezit din comă. Însă, potrivit medicilor, starea sa rămâne gravă, având „paralizie pe o parte a corpului, dificultăți de alimentație și de comunicare”. În prezent, pacientul se află internat pe Secția de Neurologie, unde urmează tratamente […]
18:20
"Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu.
18:00
Avalanșă de noutăți pe HBO Max în noiembrie, de la drame istorice și comedii romantice la producții originale pline de farmec și documentare emoționante. Platforma pregătește o ofertă diversă, potrivită oricărui gust — fie că ești pasionat de povești de dragoste complicate, de acțiune spectaculoasă, de gastronomie, fie că aștepți debutul sezonului sporturilor de iarnă. […]
