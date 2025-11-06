RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 761. SUA au depus la ONU un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza
6 noiembrie 2025
Statele Unite au depus la Organizația Națiunilor Unite un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza. Proiectul prevede desfășurarea unei forțe internaționale, compusă în principal din țări arabe și musulmane, desfășurată în Gaza pentru a supraveghea securitatea. Ședință la Consiliul de Securitate al ONU Ambasadorul SUA, Mike Waltz, i-a convocat pe cei 10 […]

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Florin Talpan, o nouă victorie în fața lui Gigi Becali. Analizăm și duelul din Europa League: Basel – FCSB # Gândul
„Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport. A fost o săptămână plină de evenimente. De la decesul lui Emeric Ienei la vârsta de 88 de ani și până la procesul pentru mărcile Steaua câștigat de Florin Talpan […]
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea # Gândul
În cursul zilei de vineri, 7 noiembrie 2025, sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Tot în aceeași zi, toți cei care doresc să își ia rămas bun de la fostul selecționer al naționalei României de fotbal, singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor […]
Cazul tânărului care s-a angajat la Google, însă locuia în mașină pentru că nu își permitea o chirie. Ulterior a aflat că nu era singurul # Gândul
Un tânăr care și-a dorit cu orice preț să lucreze pentru Google, s-a trezit pus în situația de a locuit trei luni de zile în mașină pentru că nu își permitea chirie în zonă. După ceva timp, a aflat că și alți colegi erau în aceeași situație, și că unul dintre ei stătea într-o rulotă […]
Un zidar din Spania a aflat că a fost concediat printr-un mesaj pe WhatsApp, după ce a suferit un infarct. El a dat compania în judecată # Gândul
Înalta Curte de Justiție din Andaluzia, Spania, a declarat nulă concedierea unui angajat efectuată prin WhatsApp, după ce suferise un infarct în cursul activității sale profesionale. Instanța a decis că măsura aceasta a încălcat dreptul la egalitate, întrucât a fost dispusă în perioada în care lucrătorul era în concediu medical. Deși compania a invocat motive […]
Scăpăm de umbrele? Meteorologii ANM au transmis, pentru Gândul, noi informații despre vreme. Cât de rece va fi azi și unde vor fi intensificări ale vântului # Gândul
Dimineață de toamnă autentică în întreaga țară, iar temperaturile – potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) – se încadrează în limitele normale pentru această perioadă, însă se află pe un trend descendent. Ca și în diminețile precedente, meteorologii au emis coduri galbene de ceață, de data aceasta fiind vizate județele Cluj, Harghita și Maramureș. Nu […]
EXPLOZIA din Rahova putea fi evitată. Angajații Distrigaz și ai firmei private au ignorat procedurile de siguranță, se arată în motivarea instanței # Gândul
Motivarea instanței în cazul arestării angajaților Distrigaz Sud Rețele și ai firmei AM Property Construct arată că explozia din blocul din Rahova, soldată cu trei morți, printre care o femeie gravidă, ar fi putut fi evitată dacă lucrătorii ar fi respectat procedurile de siguranță. Judecătorii, care au analizat toate datele din anchetă confirmă că deflagrația […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 761. SUA au depus la ONU un proiect de rezoluție care susține planul lui Trump pentru Gaza # Gândul
Aparatele electrocasnice care se transformă în „vampiri energetici”, iarna, și îți umflă factura la curent # Gândul
Câteva dintre aparatele electrocasnice pe care cetățenii români le au în casă se pot transforma în „vampiri energetici”, iarna. În urma lor, consumatorii ajung să plătească facturi mai mari la curent. Unele dintre aceste aparate pot consuma energie chiar și atunci când sunt închise, însă rămân conectate la priză. Aceste aparate electrocasnice pot fi privite […]
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani # Gândul
Operațiunea „Jupiter 4” întră în a patra zi de actiune. Polițiștii desfășoară peste 300 de percheziții în întreaga țară, într-un dosar mamut ce vizează combaterea infracțiunilor economico-financiare, a faptelor de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani, dar și fapte comise cu violență, deținerii ilegale de arme și materiale explozive. Poliția Română, sub coordonarea Parchetului […]
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul # Gândul
Președintele Nicușor Dan a făcut o nouă gafă chiar în fața reprezentanților NATO, de la Forumul pentru industria de Apărare. În momentul în care președintele a fost chemat pentru a susține un discurs, acesta a părut derutat și s-a dus la pupitrul greșit. Din fericire pentru liderul, asistenta sa, Delia, l-a ajutat să se orienteze […]
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute # Gândul
Temperaturile vor rămâne scăzute astăzi și mâine la București, respectiv 6 și 7 noiembrie. În weekend, însă, situația se va schimba. Joi, 6 noiembrie, cerul va fi mai mult noros, temporar va și ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11…12 grade, iar cea minimă […]
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și Mircea Geoană au venit la NATO Industry Forum, eveniment, unde președintele Nicușor Dan va susține un discurs. Evenimentul este organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (ACT) și de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului […]
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan susține, joi 6 noiembrie, un discurs la NATO Industry Forum, desfășurat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. „Tema este reînarmarea NATO, este deosebit de relevantă având în vedere contextul, care din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult de reînarmare. Reînarmarea nu este o alegere este o necesitate”
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 6 noiembrie 2025, în a 1.351-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac nocturn cu drone a ucis o persoană în regiunea rusă Volgograd, din sudul țării, și a provocat un incendiu într-o zonă industrială, au anunțat autoritățile locale, potrivit Le Figaro. Bilanțul atacului ucrainean „În […]
Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE # Gândul
Procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins joi dimineață la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Companiile sunt suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețurile și a deconta sume uriașe de la stat prin schema […]
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile # Gândul
Înscrierile în Programul Rabla 2025 încep de joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, pentru persoanele fizice. Buget total si situeză la 200 de milioane de lei. Iată până când se pot face înscrierile. Persoanele fizice care doresc să se înscrie în Programul Rabla 2025 o pot face până la data de 15 decembrie […]
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate # Gândul
„Ceaușescu reales, la al XIV-lea congres.” Un refren pe care nu ne imaginam că îl vom mai auzi vreodată. Dar iată că partidele noastre democratice se comportă ca pe vremea lui nea Nicu. Partidul, candidatul, președintele. Nicio competiție, niciun contracandidat. Fie că vorbim despre progresiști, suveraniști, liberali sau social-democrați, în acest an, marile partide s-au […]
Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 5 noiembrie 2025, a vorbit despre cum statul român a evoluat față de alte modele, punctând un contrast între statul arab și România în gestionarea resurselor și oportunităților pentru tineri și studenți. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a amintit că […]
Ultima decizie a ÎCCJ privind marca „Steaua” riscă să declanșeze un adevărat tsunami în fotbalul românesc. Gigi Becali primește amenințări și se vorbește inclusiv de desființarea FCSB. Cel care a declanșat ofensiva totală împotriva latifundiarului din Pipera este Florin Talpan, juristul CSA Steaua. Talpan: „Becali trebuie să scoată banii” Într-o nouă ieșire publică, avocatul care […]
Omagiu adus lui Emeric IENEI, în Ghencea. Galeria Stelei a transformat „Templul” într-un altar închinat antrenorului care a câștigat CCE în 1986 # Gândul
Dispariția lui Emeric Ienei nu putea trece fără o reacție din partea galeriei Stelei. În fața stadionului din Ghencea, acolo unde fotbalul românesc a cunoscut cele mai mari performanțe din întreaga sa istorie, suporterii „roș-albaștri” s-au strâns pentru a-i aduce un omagiu celui care a cucerit Europa, ca antrenor, în 1986. Arena din Sectorul 6, […]
Interzis pentru locatari. Ce nu ai voie să depozitezi pe casa scării. Gestul poate să atragă reclamații și sancțiuni # Gândul
Te-ai gândit vreodată ce interdicții au locatarii? Așa cum arată legea, aceștia nu au voie să depoziteze diverse obiecte pe casa scării. Un astfel de gest poată atragă nu doar reclamații din partea celorlalți vecini, ci și sancțiuni. De altfel, practicile respective pot să pună în pericol siguranța locatarilor. Chiar dacă, uneori, ar putea să […]
Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre motivele care stau în spatele plecării tinerilor din țară, mai ales în zona satului românesc. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „O comună care avea 6000-7000 de locuitori, acum are […]
6 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ethan Hawke împlinește 55 de ani, Ana Ivanović 38. Emma Stone face 37 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 6 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ethan Hawke, născut la 6 noiembrie 1970, în Austin, Texas, este unul dintre cei mai versatili și respectați actori, regizori și scriitori americani ai generației sale. Cu o carieră care se întinde […]
Valentin Stan: Moșteanu vrea ca Ucraina să câștige RĂZBOIUL dar Țoiu știe de la americani că Puțin va câștigă # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 3 noiembrie 2025, profesorul universitar Valentin Stan a oferit o analiză incisivă a situației din Ucraina și a implicării României în contextul conflictului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat că, deși există declarații optimiste despre victoria Ucrainei, realitatea este mult mai complexă și […]
De ce eșuează ANAF de ani de zile să bage meditațiile în legalitate. EVAZIUNEA fiscală a depășit 350 milioane de euro. Doar 3% dintre profesori declară venituri din meditații # Gândul
Piața neagră a meditațiilor estes înfloritoare, existând puține șanse ca lucrurile să se schimbe în viitorul apropiat. ANAF nu reușește să scoată meditațiile din zona neagră și să le ducă în legalitate, deși veniturile de acest tip sunt la o valoare aproape dublă față de anul 2022. Totuși, valoarea pieței negre rămâne uriașă – peste […]
România condusă de Nicușor Dan, la 1 an cu Donald Trump președinte al SUA. Ce efecte directe au fost pentru toți românii # Gândul
În urmă cu un an, candidatul republican Donald Trump a învins-o zdrobitor pe vicepreședinta democrată Kamala Harris. Cel de-al 45-lea POTUS a devenit și cel de-al 47-lea. Și parcă într-o Republicanii au obținut majoritate în Senat și în Casa Reprezentanților din Congresul SUA. „Este începutul Epocii de Aur a Americii”, a spus Trump la momentul […]
Gigi Nețoiu: „Pe timpul lui Ceaușescu, Lunca Dunării era cel mai mare BAZIN legumicol din țară” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre care au fost cei mai mari cultivatori de fructe și legume în comunism. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „În fiecare vară, deci 60% din producție pleca la export. În […]
Valentin Stan: Declarațiile lui Naumescu la adresa lui TRUMP sunt mai jignitoare decât cele făcute de Gheorghiu # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a discutat despre consilierul prezidențial Valentin Naumescu. Analistul a scos în evidență declarațiile contradictorii ale acestuia la adresa președintelui american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ungaria, o țară importantă a Uniunii Europene Valentin […]
Valentin Stan: Nicușor Dan nu își aduce aminte dacă a dat ȘPAGĂ, dar își aduce aminte configurația parlamentară 2016-2020 # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre o declarație recentă a lui Nicușor Dan despre fake news. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Pe noi nu ne mai păcălește nimeni la alegeri. Aici suntem […]
Cum explică Metrorex incidentul în care un tren Metropolis a atins instalația de stingere de la „Anghel Saligny”, de pe M3. Sursele Gândul spun altceva # Gândul
Reprezentanții Metrorex au explicat în exclusivitate pentru Gândul cum s-a produs incidentul de la linia de garare a stației Anghel Saligny, de pe Magistrala 3, unde un tren nou, Metropolis, produs de Alstom, a lovit două duze de la instalația de stingere a incendiilor. „Situația a fost generată de poziționarea duzelor în zona gabaritului de […]
De ambele părți ale gratiilor. Fost pușcăriaș, angajat gardian la Jilava și pus să păzească deținuții. Polițistul de penitenciare a fost închis pentru criminalitate organizată # Gândul
Un polițist de penitenciare angajat la Jilava să-i păzească pe deținuți a fost închis, la rândul său, într-un penitenciar francez. Bărbatul ar fi comis, pe teritoriul Franței, infracțiuni asociate criminalității organizate și ar fi suferit două condamnări, dintre care una cu executare. Ulterior, fostul pușcăriaș a reușit să se angajeze în sistemul penitenciar românesc. Când […]
Președintele francez Emmanuel Macron petrece în Brazilia, iar fostul președinte Nicolas Sarkozy primește bani pentru a-și renova celula de detenție # Gândul
Emmanuel Macron, Președintele Franței, pare că se distrează în Brazilia. A vizitat Casa Culturală Benin din orașul brazilian Salvador. Președintele francez se află în Brazilia pentru a pleda pentru o „relație transatlantică reimaginată” care să implice America de Sud și Africa, înainte de a participa la Conferința Climatică COP30 de la Belem. În imagini, președintele […]
Caria ar putea deveni o amintire de trecut! Oamenii de știință au creat un gel care repară smalțul dentar # Gândul
Cercetătorii britanici au creat un gel care acționează ca un cadru. Protejează, întărește și literalmente „crește” smalțul din nou. Oamenii de știință numesc această invenție „Sfântul Graal al stomatologiei”. Gelul folosește substanțe chimice găsite în salivă pentru a repara și regenera smalțul dentar, ceea ce ar putea preveni dezvoltarea cariilor care necesită plombe. Smalțul, stratul dur […]
Cum poate fi caracterizat Zohran Mamdani, noul PRIMAR din New York: socialist, musulman, rapper. Portretul celui care l-a învins pe Trump # Gândul
Zohran Mamdani a devenit pe 4 noiembrie 2025 primul primar ales de religie musulmană, de origine indiană și din generația milenială al orașului New York. Născut pe 18 octombrie 1991, în Kampala (Uganda), este fiul comentatorului politic Mahmood Mamdani de origine indiană care predă ca profesor la Universitatea Columbia și al regizoarei indience Mira Nair. […]
Coaliția de guvernare din Germania este la un pas de destrămare. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg # Gândul
În Uniunea Creștin-Democrată au început discuțiile despre o posibilă destrămare a coaliției pe fondul crizei guvernamentale din Germania. Friedrich Merz se confruntă cu riscul pierderii puterii la jumătate de an după instalarea guvernului de coaliție. În această perioadă, coaliția CDU și SPD trece prin prima criză serioasă. Creștin-democrații și social-democrații nu se mai înțeleg Între partide […]
Vaticanul decide: doar Iisus a salvat omenirea, nu și Fecioara Maria. Și pune capăt unei dezbateri de zeci de ani # Gândul
Un decret al biroului doctrinar al Vaticanului, aprobat de suverranul pontif, susține că numai Iisus Cristos a salvat omenirea de focurile iadului și, prin urmare, catolicii nu trebuie să o numească pe Fecioara Maria „co-mântuitoare”, punând capăt unei dezbateri de lungă durată între experții bisericii care i-a divizat chiar și pe papi. Papa Leon le-a […]
Președintele Bundestagului cere interzicerea prostituției și pedepsirea clienților în Germania: „A ajuns bordelul Europei” # Gândul
Președinta Parlamentului Federal din Germania și deputata Uniunii Creștin-Democrate, Julia Klöckner, a susținut ferm interzicerea prostituției în Germania. Conservatoarea a declarat în timpul ceremoniei de decernare a premiului Heldinnen-Award la Berlin că țara sa a devenit „bordelul Europei”. „Când vorbim despre drepturile femeilor, dar afirmăm că prostituția este o profesie ca oricare alta, nu este doar […]
Angelinei Jolie i s-a furat șoferul în Ucraina. Fost emisar al ONU pentru refugiaţi, ilustrabila a pozat pentru copii # Gândul
Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiaţi, a aterizat miercuri în Ucraina. Prima destinație, Herson, un oraş din sudul Ucrainei nimicit de ruși, au raportat mass-media ucrainene, informează AFP, citată de Agerpres. Diva a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai […]
Un serial lansat recent a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor: „Cea mai PROASTĂ serie TV din toate timpurile” # Gândul
Serialul „All’s Fair”, produs de Disney+ și lansat pe 4 noiembrie, a primit recenzii dezastruoase din partea criticilor. Producția le are în rolurile principale pe Kim Kardashian şi Naomi Watts. „The Times” a notat că este „cea mai proastă serie TV din toate timpurile”, în timp ce site-ul de specialitate „Rotten Tomatoes” i-a acordat scorul […]
Gigi Nețoiu: „Nicușor Dan a cerut al doilea MANDAT să își ducă proiectele la sfârșit, apoi a plecat” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă din 5 noiembrie 2025, Gigi Netoiu și-a exprimat nemulțumirile legate de clasa politică și starea actuală a administrației locale, făcând un apel la responsabilitate și transparență. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Vă e teamă de Drulă?” a fost întrebarea cu care a deschis dialogul Marius Tucă, urmând apoi […]
Gigi Netoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal” # Gândul
Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 noiembrie 2025, a vorbit despre un episod legat de cazul său și al altor persoane implicate, inclusiv Gica Popescu, în care a menționat execuția publică a unor procese, fără colaborări între cei implicați, și despre faptul că nu a fost contactat personal de cineva care […]
Firea se ia și de Biserică pentru „spectacolul” de la Sfințirea Catedralei: „A fost un moment monden”. L-a taxat și pe fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a criticat dur modul în care a fost organizată sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și a afirmat că evenimentul a semănat mai degrabă cu un „spectacol monden” decât cu o manifestare religioasă. Urmăriți aici emisiunea integrală „Am primit invitație […]
Românii se împrumută tot mai des la BĂNCI, care se întrec în oferte, dar economiștii ne îndeamnă să facem credite doar dacă avem cu adevarat nevoie # Gândul
Salariile ajung tot mai puţin, de la o lună la alta, românii se împrumută tot mai mult. Iar băncile se întrec în oferte şi nu se limitează doar la dobânzi atractive. Vin inclusiv cu asigurări în caz de şomaj şi rate pe o perioadă de 30 de luni. Economiştii ne recomandă, însă, să analizăm toate […]
Gigi Nețoiu: „Statul s-a obișnuit să pună din ce în ce mai multe TAXE pe oamenii obișnuiți, amărâți” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum se devalorizează valuta și cresc taxele. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Acum este devalorizare atât de tare încât nimeni nu mai poate să controleze absolut nimic” Invitat la […]
Donald Trump: „Am câștigat războaie, încă le mai câștigăm. Îi bombardăm la greu, îi ocupăm și ne retragem. Nici noi nu știm de ce facem asta”” # Gândul
Donald Trump a vorbit la un an de la victoria obținută în alegerile prezidențiale din 2024, la un forum de afaceri din Miami. În timp ce se pregătește pentru a desfășura operațiuni militare de amploare în Venezuela , președintele american a făcut o remarcă ironică în privința istoricului militar al Statelor Unite: „Am câștigat Primul […]
Accident MORTAL pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Un pieton a fost lovit de şoferul unui TIR, care se deplasa spre Autostrada 1 # Gândul
Un pieton a murit, miercuri seară, după ce a fost lovit de şoferul unui TIR care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către Autostrada 1 (A1). „Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul […]
Marius Tucă Show începe joi, 6 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la consumul record de MEZELURI din România. Care sunt „vedetele” din farfurie # Gândul
Românii consumă tot mai multe mezeluri, cârnații și salamul fiind „vedetele” din farfurie, alături de șuncă, parizer și crenvurști, produse pe care mulți le cumpără pentru că sunt mai ieftine decât carnea proaspătă. Conform celor mai recente date oficiale, citate de Știrile Pro TV, ar fi vorba de un consum lunar de 1,2 kilograme de […]
Donald Trump promite transformarea Americii în „Capitala Criptomonedelor și a inteligenței artificiale” # Gândul
În discursul ținut miercuri de la Forumul de Business de la Miami, președintele Donald Trump a declarat că SUA se transformă în liderul global al criptomonedelor și al tehnologiilor de Inteligența Artificială. După ce și-a lansat propria Criptomonedă ($TRUMP) , președintele susține că AI și piața cripto vor întări puterea economică a Statelor Unite și vor […]
Horia Moculescu este internat în stare foarte gravă la Matei Balș. Medicii sunt extrem de rezervați # Gândul
Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. Acesta este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare. În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu […]
