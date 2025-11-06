Atacul lui Donald Trump la adresa lui Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „Un comunist la primărie”
StirileProtv.ro, 6 noiembrie 2025 07:50
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată pentru alegerile legislative din toamna anului 2026.
Donald Trump a declarat miercuri că se va „ocupa" de New York după ce socialistul Zohran Mamdani a câştigat alegerile pentru funcţia de primar, o victorie despre care preşedintele SUA a spus că subminează "suveranitatea" ţării, relatează AFP.
