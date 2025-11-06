Conducerea PSD stabilește joi, la Vila Lac, modificările la statut și organizarea congresului de vineri / Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia partidului

G4Media, 6 noiembrie 2025 07:50

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres...

• • •

Acum 10 minute
08:00
România, printre cele mai opace piețe auto din Europa. Kilometrajele „date înapoi” și daunele ascunse rămân o practică frecventă G4Media
România își păstrează poziția 22 din 25 de țări analizate în indicele de transparență al pieței mașinilor second-hand din Europa, conform unui studiu publicat de...
08:00
Instalațiile nu funcționează de trei luni la Fabrica de Pulberi Făgăraș: au expirat autorizațiile ISCIR / Angajații cer demisia conducerii / Rheinmetall va construi la Victoria cea mai modernă fabrică de pulberi din lume G4Media
Zeci de angajați ai Fabricii de Pulberi Făgăraș au participat miercuri la un protest spontan în curtea fabricii, prin care cer demisia conducerii, anunță Agenția...
Acum 30 minute
07:50
Republica Moldova ezită să se alăture sancțiunilor împotriva Lukoil. Premierul anunță dependența de kerosenul pentru aeroport G4Media
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a recunoscut că țara este dependentă de unele servicii ale companiei Lukoil, gigantul rus de pe piața petrolieră din Moldova, care...
07:50
Conducerea PSD stabilește joi, la Vila Lac, modificările la statut și organizarea congresului de vineri / Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia partidului G4Media
Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte joi, începând cu ora 17:00, la Vila Lac, pentru a stabili ultimele detalii organizatorice cu privire la congres...
07:40
Comisia Europeană propune construirea unei linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta și alta între Sofia și Atena G4Media
Comisia Europeană propune construirea unor linii feroviare de mare viteză între București și Budapesta, dar și între Sofia și Atena. Scopul este de a atinge...
07:40
S-au încheiat lucrările la cel mai mare terminal regional din România, Aeroportul Craiova / ”Va oferi servicii pentru un bazin de captare de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, din România, Bulgaria și Serbia” G4Media
Lucrările de extindere a Aeroportului Internaţional Craiova s-au încheiat şi, până la finalul acestui an, noua clădire şi infrastructura aeroportuară construite urmează să fie operaţionalizate,...
07:40
Trump se foloseşte de ameninţarea „comunismului” după înfrângeri electorale usturătoare / Republicanii trebuie să asculte avertismentul, spune ideologul MAGA Steve Bannon G4Media
Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit înfrângeri usturătoare în alegerile locale, care pun partidul său într-o poziţie delicată...
07:40
SURSE Percheziții la Tinmar Energy, unul dintre cei mai mari traderi de energie / Ar fi tranzacționat energia în cadrul grupului ca să îi crească artificial prețul și să deconteze sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare G4Media
Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR fac percheziții la această oră la firmele din grupul Tinmar, unul dintre cei...
Acum o oră
07:30
Scriitoarea canadiană Margaret Atwood îşi publică autobiografia, la 86 de ani / Autoarea distopiei „Povestea slujitoarei” a scris 50 de romane, eseuri și culegeri de poezii G4Media
Scriitoarea emblematică a Canadei anglofone, Margaret Atwood, îşi lansează joi autobiografia, în care povesteşte despre copilăria petrecută în pădure, luptele sale feministe şi imensul succes...
07:30
VIDEO EXCLUSIV | Călătoria cu animalul de companie: Tot ce trebuie să știi dacă vrei să pleci la drum cu blănosul tău / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea G4Media
Călătoria alături de animalul de companie poate fi o experiență extrem de plăcută, atât pentru om cât și pentru patruped, cu respectarea câtorva sfaturi simple...
07:30
A fost depășit termenul de instalare a stațiilor de desalinizare din Mureș / Târnava Mică are depășiri de până la 90% a concentrației de sare, iar populația primește apă potabilă îmbuteliată G4Media
Procedurile de punere în funcțiune a stațiilor de desalinizare pentru asigurarea apei potabile în zona Suplac și Fântânele sunt întârziate din cauza problemelor legate de...
07:30
Reprezentanții Pentagonului, criticați în Congres pentru retragerea trupelor din România G4Media
Senatori americani denunță deciziile discrete de suspendare a ajutorului militar pentru Kiev și de retragere a unei brigăzi americane din România, care i-au nedumerit pe...
07:30
Unul din suspecții în cazul jafului de la Luvru este o vedetă a reţelelor sociale şi fost paznic de muzeu, potrivit unor surse media G4Media
Unul dintre bărbaţii arestaţi sub suspiciunea de furtul bijuteriilor coroanei în valoare de 88 de milioane de euro (77 de milioane de lire sterline) din...
07:30
Bulgarii călătoresc cu feribotul în România pentru cumpărături în piețe și supermarketuri G4Media
Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc...
07:20
Meghan Markle se pregăteşte să revină pe marile ecrane / Soţia prinţului Harry a filmat scene pentru filmul „Close Personal Friends” G4Media
Meghan Markle va reveni pe marile ecrane cu un mic rol într-un film care se filmează în prezent în Los Angeles, California, au relatat miercuri...
07:20
Peștera Comarnic va fi închisă vizitatorilor pentru protejarea liliecilor / ”Nu dorim să le perturbăm ciclul natural de odihnă” G4Media
După un sezon estival în care câteva sute de turiști din toată țara și din străinătate au vizitat Peștera Comarnic, cel mai important obiectiv turistic...
07:20
UE vrea un „Schengen militar” pentru deplasarea rapidă a trupelor și armamentului, în fața amenințării Rusiei G4Media
Bruxelles-ul ia măsuri pentru a reduce birocrația excesivă și pentru a construi un „Schengen militar" pentru transportul rapid al trupelor, pe fondul îndoielilor legate de...
07:10
EXPLICATIV Cum a cucerit Zohran Mamdani Gen Z la nivel global și ce rol au avut rețelele de socializare G4Media
Lângă DJ, în cluburi la miezul nopții, pe stradă alături de cetățenii New York-ului în interviuri scurte despre problemele orașului, alergând la un maraton, la...
07:10
Ucraina va renunța la termenul ”copeică” și va reintroduce ”șah”, pentru subdiviziunea monedei hrivna / O parte a reformei care marchează desprinderea totală de moştenirea rusă G4Media
Ucraina intenţionează să renunţe la denumirea "copeică" pentru moneda sa, un simbol rămas din perioada dominaţiei sovietice, urmând să introducă în loc termenul istoric "şah",...
Acum 2 ore
06:40
FOTO | Cum faci cea mai simplă prăjitură cu măr / Perfectă lângă un ceai sau cafea la micul dejun, sau ca desert, la orice oră a zilei G4Media
Aceasta este cea mai simplă rețetă de prăjitură cu măr pe care am experimentat-o până acum. Nu doar că e simplă, e gustoasă și rapidă,...
06:40
O liberare fără de lege. Completul Savonea i-a pus în libertate fără temei legal pe Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea G4Media
Punerea în liberate a lui Sebastian Vlădescu și Ionuț Costea, condamnați definitiv pentru corupție, în urma unui recurs în casație intentat de cei doi, nu...
06:10
Alarmă la Ferrari: Noii angajați ai Scuderiei, șocați de performanțele motorului pentru 2026 G4Media
Motorul pe care Ferrari îl dezvoltă pentru sezonul 2026 din Formula 1 ridică mari semne de întrebare. Inginerii veniți de la Renault la Maranello atrag...
Acum 8 ore
00:30
Nu e doar Black Friday. E momentul tău Dreame. Descoperă inovația care aduce confortul și eficiența în viața de zi cu zi. Din 7 noiembrie inovează-ți stilul de viață! (P) G4Media
© G4Media.ro.
00:10
Champions League: Barcelona, egal nebun în Belgia cu Club Brugge, scor 3-3 / Inter și Cristi Chivu, victorie la limită cu Kairat Almaty G4Media
FC Barcelona a remizat miercuri seară în deplasarea din Belgia cu Club Brugge într-un meci nebun terminat cu scorul de 3-3, în cea de-a patra...
00:10
Cum a devenit Black Friday oglinda felului în care trăim digital / O experiență personală: de la ritualul de pregătire până la clipa în care „wishlist-ul” devine realitate G4Media
Black Friday a devenit, pentru mine, o tradiție digitală. Un fel de ritual tehnologic. Nu doar pentru reduceri, ci pentru tot ce înseamnă experiența din...
Acum 12 ore
23:20
BREAKING Întâlnire majoră în SUA, a omului de afaceri clujean Ștefan Berciu cu Eric Trump, fiul președintelui SUA și coordonator al Trump Organization / Proiecte imobiliare de anvergură vor începe în Capitală și în Cluj, din februaire, când urmează să ajungă în România și Eric Trump G4Media
Familia omului de afaceri clujean Ștefan Berciu se află în SUA, la o întâlnire de afaceri cu Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump și...
22:40
Pisicile din Cernobîl: cum au supraviețuit radiațiilor și dezastrului. De ce există mai mulți câini decât pisici în Zona de Excludere / Povestea animalelor abandonate de stăpâni în 1986 G4Media
La aproape patru decenii de la dezastrul de la Cernobîl, cel mai grav accident nuclear din lume, semnele de viață revin în zona de excludere....
22:40
POLITICO: UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen cu intrări multiple în majoritatea cazurilor G4Media
Conform surselor citate de POLITICO,  UE se pregătește să înăsprească și mai mult regulile privind vizele pentru cetățenii ruși, punând efectiv capăt eliberării permiselor Schengen...
22:30
Vânzătorii biletelor de loterie din Spania solicită un jackpot de Crăciun mai mare, pentru a compensa inflaţia G4Media
Vânzătorii biletelor de loterie din Spania au îndemnat Guvernul de la Madrid să majoreze preţul biletelor pentru tradiţionala extragere de Crăciun din ţară şi să...
22:30
Președintele Nicușor Dan, sesizare de neconstituţionalitate în privința Legii privind autorizarea construcţiilor infrastructurii de transport de interes naţional G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare...
22:20
Australia va adăuga Reddit şi Kick pe lista platformelor ce vor fi interzise pentru utilizatorii sub 16 ani G4Media
Forumul online Reddit şi platforma de streaming live Kick vor fi adăugate pe lista platformelor de socializare interzise utilizatorilor sub 16 ani din Australia, începând...
22:20
Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire” / În mai multe sondaje, partidul AfD e contat în avans față de partidul Cancelarului Friedrich Merz G4Media
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire" şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei,...
22:10
Președintele Nicușor Dan întoarce la Parlament legea privind noile taxe consulare G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi...
22:10
Amazon dă în judecată Perplexity pentru instrumentul de cumpărături cu AI / Startup-ul, acuzat că accesat în secret conturile clienților G4Media
Amazon a dat în judecată Perplexity AI pentru funcția „agentică" de cumpărături a startup-ului, care utilizează automatizarea pentru a plasa comenzi pentru utilizatori, afirmând că...
22:10
Ciprian Ciucu: Mizeria acestei campanii este fără margini! Manipularea este odioasă! Să-ți fie rușine, Daniel! G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Prmăria Capitalei, acuză o „mega contra campanie" în mediul online, dar și zeci de camionate plasate prin...
22:00
Un învăţător din Timiș a fot reţinut de poliţie după ce ar fi lovit peste faţă două eleve de 10 ani G4Media
Un învăţător de 51 de ani din Lugoj a fost reţinut pentru 24 de ore, miercuri seara, pentru purtare abuzivă, după ce ar fi lovit...
21:50
Ministrul Mediului: Mafia gunoaielor trebuie oprită. Toţi cei care încalcă legea trebuie să înţeleagă că vor exista consecinţe pentru faptul că întregi comunităţi sunt otrăvite de acţiunile lor / Garda de Mediu, amenzi de 553.000 lei în Dâmboviţa G4Media
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, alături de Jandarmerie şi Poliţia Română, au avut miercuri o amplă acţiune de control în judeţul Dâmboviţa, în localităţile Mătăsaru...
21:40
VIDEO Scurgere de gaze peste limita admisă, pe strada Popa Tatu din București / Traficul este oprit în zonă G4Media
Pompierii au constatat, miercuri seara, că se înregistrează scurgeri de gaze peste limita admisă, pe strada Popa Tatu din București. Traficul rutier a fost oprit...
21:30
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate G4Media
După ce au aprobat în Coaliție tăierile din administrație, de teama revoltei primarilor înainte de congresul partidului, liderii social-democrați nu mai vor să dea declarații...
21:20
VIDEO Fostul jucător de fotbal american Tom Brady afirmă că şi-a clonat câinele, în urmă cu doi ani / Este vorba de pitbullul său Junie G4Media
Prezent la semnarea unui parteneriat financiar cu o companie specializată în genetică şi clonare, legenda fotbalului american Tom Brady a afirmat că şi-ar fi clonat...
21:00
Președintele Nicușor Dan: „Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!” G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa...
20:50
VIDEO | Cartofi românești pe raftul magazinelor tot timpul anului/ Nicolae Șerban (Șerban Holding): „Totul pleacă de la pământ, de la respectul pe care i-l arăți pământului” G4Media
„Fiecare produs local de pe raft are o poveste în spate, despre oameni, despre pasiunea lor. Noi ne mândrim că putem transmite această poveste celor...
20:50
Comisia Europeană a blocat temporar peste 200 de milioane de euro din planul de redresare al Bulgariei / Autoritățile de Sofia au întârziat reforma instituției anticorupție G4Media
Bruxellesul a blocat temporar o treime din fondurile europene destinate planului de redresare al Bulgariei, din cauza întârzierilor în reforma instituției anticorupție. Decizia a fost...
20:50
Ciprian Ciucu, despre posibilitatea ca președintele Nicuşor Dan să vină și la lansarea candidaturii sale: Va trebui să-l contactez şi să-l întreb dacă ar dori să vină G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat miercuri, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă că nu are „nicio...
20:40
Schneider Electric lansează în Europa o nouă soluţie de stocare a energiei în baterii G4Media
Schneider Electric lansează în Europa o nouă soluţie locală de stocare a energiei în baterii, Schneider Boost Pro, care ajută atât clădirile comerciale, cât şi...
20:40
Eutanasierea urșilor care vin în localități, simplificată printr-un proiect de ordonanță de urgență aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului de vineri / Ce este „ursul habituat”, care poate fi eutanasiat imediat G4Media
Guvernul va discuta, în ședința de vineri, un proiect de ordonanță de urgență care simplifică procedura privind extragerea urșilor prin eutanasiere sau împușcare, în special...
20:40
Polonia negociază importuri suplimentare de gaz natural lichefiat din SUA, pentru a alimenta Ucraina şi Slovacia G4Media
Polonia poartă negocieri cu Statele Unite pentru a importa volume suplimentare de gaz natural lichefiat (GNL), destinate aprovizionării Ucrainei şi Slovaciei, potrivit unor surse familiare...
20:40
Cardurile educaționale pentru anul școlar 2025-2026 vor fi încărcate în luna noiembrie, anunță ministrul Educației Daniel David G4Media
Cardurile educaționale pentru elevii din învățământul preuniversitar vor fi încărcate în luna noiembrie, a anunțat miercuri, 5 noiembrie, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, în cadrul...
20:40
IPJ Bistrița Năsăud, autosesizare după apariţia unor imagini în care primarul din Livezile pare că ar agresa sexual o angajată/ Edilul susţine că fotografiile sunt făcute cu ajutorul inteligenţei artificiale G4Media
Poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud anunţă că s-au autosesizat după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un primar din judeţ pare că agresează...
20:30
Din anul școlar 2026-2027 îmi propun să avem standarde de evaluare și notare la clasele primare, gimnaziu și liceu, spune ministrul Educației, Daniel David G4Media
Ministrul Educației Daniel David a spus că probabil anul viitor în iunie „vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătire a...
