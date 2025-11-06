Katya devine simbolul luptei pentru animale: Asociația Dreptate pentru Animale a depus 2 plângeri penale și 2 memorii în numele cățelușei abuzate de stăpân

G4Media, 6 noiembrie 2025 12:20

Cazul cățelușei Katya continuă să stârnească emoție și revoltă în rândul iubitorilor de animale din întreaga țară. După ce imaginile și detaliile despre abuzul suferit...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
12:40
Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în București / În cădere, cablul a rănit o femeie aflată pe trotuar / 6 linii de transport sunt blocate G4Media
Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:20
12:20
VIDEO David Popovici rescrie istoria natației: Cum a evoluat cursa regină de 100 m liber în cei 52 de ani G4Media
Cursa de 100 metri liber este considerată proba „regină” a natației, iar de la primul Campionat Mondial, cel din 1973, și până în prezent lucrurile...   © G4Media.ro.
12:20
Un studiu amplu a stabilit o legătură între poluarea aerului şi riscul de autism la copii G4Media
Expunerea femeilor însărcinate la anumite componente ale particulelor fine din aer, în special sulfaţi şi amoniu, poate fi asociată cu un risc crescut de tulburare...   © G4Media.ro.
12:20
Un român a murit în Italia după o coliziune cu un autobuz școlar / Ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens / 20 de elevi au fost răniți G4Media
Un român de 33 de ani a murit joi, în nordul Italiei, lângă Torino, după ce a intrat frontal cu mașina într-un autobuz care transporta...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:00
Cum te ajută mâncatul conștient să fii mai concentrat la birou / „Pentru o mai bună concentrare sunt utile alimente precum peștele oceanic gras, nucile și fructele de pădure” G4Media
Munca de birou vine adesea cu obiceiuri alimentare grăbite: gustări luate în fața calculatorului, mese sărite și porții necontrolate. Tot mai mulți specialiști în nutriție...   © G4Media.ro.
12:00
Cel puţin 17 sud-africani sunt blocaţi în Donbas şi au cerut ajutor guvernului lor după ce s-au alăturat războiului dintre Rusia şi Ucraina G4Media
Guvernul Africii de Sud a anunţat că a primit apeluri de ajutor de la 17 cetăţeni care s-au alăturat forţelor mercenare în conflictul dintre Rusia...   © G4Media.ro.
11:50
11:50
Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din Sectorul 3: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale” / Consultare publică, joi, de la ora 17 G4Media
Peste 5.700 de persoane au semnat o petiție prin care cer Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare a Parcului IOR, pe motiv...   © G4Media.ro.
11:50
Bustul lui Nefertiti ar trebui returnat Egiptului, spun istoricii G4Media
Este un simbol universal al frumuseții, puterii și misterului, care i-a fascinat pe Hitler, Beyonce și activiștii Primăverii Arabe: regina Nefertiti, al cărei nume se...   © G4Media.ro.
11:50
VIDEO FOTO Cetățean bulgar prins la intrarea în țară cu 3,7 kilograme de metamfetamină și pseudoefedrină / Drogurile erau ascunse în cotiera și portbagajul mașinii cu care se deplasa G4Media
Un bărbat de 61 de ani, cetățean bulgar, a fost reținut miercuri, 5 noiembrie, de către procurorii DIICOT Craiova sub acuzațiile de trafic internațional de...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:40
11:30
Vânzările de mașini Tesla din Marea Britanie s-au înjumătățit în luna octombrie G4Media
Vânzările de mașini Tesla în Marea Britanie s-au înjumătățit în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele grupului de cercetare New AutoMotive,...   © G4Media.ro.
11:30
UE vrea să anunțe în decembrie măsuri pentru a face vehiculele electrice mici mai accesibile G4Media
Comisia Europeană intenționează să anunțe în decembrie crearea unei noi categorii de mașini electrice mici și accesibile, în efortul de a contracara concurența chineză și...   © G4Media.ro.
11:30
20 de percheziţii în 7 judeţe într-un dosar ce vizează obţinerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation / Prejudiciul este estimat la 2,4 milioane de lei G4Media
Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi, 20 de percheziţii în şapte judeţe din ţară, în cadrul unui dosar penal privind obţinerea ilegală...   © G4Media.ro.
11:20
Armata israeliană dezvăluie legăturile organizației teroriste Hamas cu Iranul, UNRWA, Al Jazeera și ajutoarele umanitare furate într-o colecție de documente G4Media
Armata israeliană (IDF) a publicat informații declasificate care susțin că Hamas a deviat ajutoarele umanitare din Gaza și a menținut legături cu Iranul, UNRWA și...   © G4Media.ro.
11:20
Watches of Switzerland optimistă pe fondul consolidării afacerilor din SUA în ciuda tarifelor și finalizării ieșirii din Europa G4Media
Raportul privind veniturile Watches of Switzerland Group pentru prima jumătate a anului fiscal 26 (cele 26 de săptămâni până la sfârșitul lunii octombrie) a inclus...   © G4Media.ro.
11:20
Bani și bunuri de 7,8 milioane de euro, confiscate de la 9 români din Italia: vile la malul mării și peste 100 de autoturisme / Sunt acuzați de escrocherii cu mașini second-hand / Nu au declarat niciodată venituri în Italia G4Media
Carabinieri din Ancona au executat o măsură de confiscare a bunurilor unor români în valoare totală de 7,8 milioane de euro, anunță Curierul Italiei, care...   © G4Media.ro.
11:20
Culturile de opiu continuă să scadă puternic în Afganistan G4Media
Cultivarea opiului a scăzut cu 20% în 2025 în Afganistan, țară care în urmă cu câțiva ani era primul producător mondial, cu o suprafață de...   © G4Media.ro.
11:10
VIDEO ”Nu credeam că era Luvrul”: Povestea hoțului „Doudou Cross Bitume” G4Media
Reportaj Il Corriere Della Sera, via Rador: Se pare că unul dintre autorii jafului secolului de la Luvru ar fi „Doudou Cross Bitume” sau „Legenda...   © G4Media.ro.
11:00
Traficul aerian din Statele Unite va fi restricţionat din cauza blocajului bugetar / Mii de zboruri ar putea fi afectate G4Media
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din Statele Unite a anunţat miercuri că intenţionează să reducă cu 10% volumul traficului aerian la 40 de aeroporturi importante...   © G4Media.ro.
10:50
De unde să începi cu dresajul câinelui. Cele 6 principii care stau la baza unui animal de companie educat și disciplinat G4Media
Când vrem să dresăm câinele, majoritatea oamenilor se gândesc automat la obediență, la cum să-l învățăm să stea și să aștepte semnalul că are voie să...   © G4Media.ro.
10:50
Reţea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele şi reintroducerea acestora în aparate / Prejudiciul depăşeşte un milion de lei / Percheziţii în Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti G4Media
Poliţiştii au descoperit în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o reţea care ar fi fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele, permiţând astfel...   © G4Media.ro.
10:50
Dreptul la avort este amenințat în Europa, alertează Amnesty International / În România, numărul „foarte mare” de doctori care refuză să practice avorturi din motive personale sau religioase compromite accesul la această procedură G4Media
Diferite obstacole restricționează accesul femeilor la avort în Europa, un drept pe care anumite mișcări încearcă să îl restrângă, alertează joi Amnesty International, care publică...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:40
WhatsApp lansează aplicația oficială pentru Apple Watch / Ce vei putea face direct de pe ceas G4Media
WhatsApp a lansat prima aplicație dedicată pentru Apple Watch. Utilizatorii pot acum să primească notificări de apel, să citească mesaje complete și să trimită mesaje vocale...   © G4Media.ro.
10:40
Dr. Petre Neagoe, ortoped pediatru cu experiență în Franța, tratează la MedLife Humanitas din Cluj cazuri complexe de scolioză: „Copiii cu dizabilități au nevoie de soluții adaptate creșterii lor G4Media
Scolioza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți, iar în România, metodele de tratament și de îmbunătățire a...   © G4Media.ro.
10:40
Într-un oraș din Italia funcționează de 6 ani Banca Timpului / ”O oră de curățenie valorează cât o oră de lecții de muzică” / E un sistem de servicii între locuitori, bazat pe o singură monedă: orele G4Media
Într-o epocă în care valoarea fiecărui minut este adesea cuantificată în bani, o asociație din Canavese, în nordul Italiei, lângă Torino, schimbă paradigma: Banca del...   © G4Media.ro.
10:30
Nvidia și Deutsche Telekom încheie un parteneriat de 1 miliard de euro pentru un centru de date AI în München G4Media
Nvidia a semnat un parteneriat de 1 miliard de euro cu Deutsche Telekom pentru dezvoltarea unui centru de date dedicat inteligenței artificiale în München, proiect care...   © G4Media.ro.
10:30
Ministerul Sănătății va lansa o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi G4Media
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va...   © G4Media.ro.
10:10
Patronii restaurantelor semnalează un fenomen: pozează în turiști, vin, mănâncă și dispar la desert, fără să plătească / „În proporţie de 70% străini” G4Media
Restaurantele din țară se confruntă cu un fenomen despre care, până acum, se vorbea mai mult în statele occidentale: clienții care consumă iar apoi fug...   © G4Media.ro.
10:10
AUR scade în premieră sub 40% în intenția de vot după alegerile prezidențiale – sondaj Inscop G4Media
Un sondaj realizat de institutul Inscop arată că AUR a scăde în premieră sub 40% la intenția de vot după alegerile prezidențiale, dar partidul extremist...   © G4Media.ro.
10:00
Un profesor de 63 de ani din Craiova, reținut de DIICOT. E acuzat că a făcut sex cu o elevă G4Media
Un profesor în vârstă de 63 de ani din Craiova a fost reținut miercuri de procurorii DIICOT. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de act...   © G4Media.ro.
09:50
România, țara contrastelor: De ce suntem bogații săraci ai Europei / Dorin Cojocaru (APRIL): În lipsa retehnologizării, exportăm materie primă. Cea mai mare greșeală este să blochezi investițiile” G4Media
În fiecare an, aflăm din datele Institutului Național de Statistică, faptul că România importă mai mult decât exportă, iar deficitul comercial se contabilizează, an de...   © G4Media.ro.
09:40
Călin Georgescu spune că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Hanț, care l-ar fi angajat fictiv în Viena / La fel a spus și despre mercenarul Horațiu Potra, apoi a recunoscut ”o relație solidă”  G4Media
Călin Georgescu susține, într-o postare pe Facebook de miercuri seară, că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv...   © G4Media.ro.
09:40
Ronnie O’Sullivan încalcă o regulă elementară din snooker, iar arbitrul îl penalizează G4Media
Ronnie O’Sullivan a părăsit International Championship în turul al treilea, iar pe parcursul duelui pierdut cu Jack Lisowski (scor 5-6) a fost penalizat de arbitru...   © G4Media.ro.
09:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză / Milioane de păsări de curte, ținute în spaţii închise, de teama infectării G4Media
O creştere a cazurilor mortale de gripă aviară în Europa a determinat mai multe ţări să ţină milioane de păsări de curte în spaţii închise,...   © G4Media.ro.
09:30
Mars investește 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare pentru a proteja și perfecționa arahidele G4Media
Gigantul din domeniul gustărilor combate direct problema securității alimentare cu noul său plan „Protect the Peanut” Mars este unul dintre primii cinci cumpărători de arahide...   © G4Media.ro.
09:20
Furtul digitalizat de marfă: Infractorii cibernetici exploatează instrumente de monitorizare la distanță a camioanelor, pentru a se infiltra în rețelele logistice și a fura încărcăturile G4Media
Hackerii se infiltrează în companiile de transport rutier și de marfă într-un plan de a fura și vinde încărcăturile, o campanie în creștere care ar...   © G4Media.ro.
09:20
Un profesor la Facultatea de Mecanică din Iași explică ce trebuie verificat înainte de a cumpăra o mașină second-hand / Cum se falsifică kilometrajul: ”La modele mai vechi e necesară doar o reinscripționare a unei memorii din calculatorul de bord” G4Media
Mulți români care au cumpărat o mașină second-hand descoperă ulterior că au plătit peste valoarea reală pentru un vehicul cu kilometraj mai mare decât cel...   © G4Media.ro.
09:10
Ucraina va putea participa la proiecte de apărare finanțate de UE, în baza unui acord provizoriu al statelor membre G4Media
Companiile ucrainene vor putea să participe la proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul apărării finanţate de UE, în conformitate cu un acord provizoriu la...   © G4Media.ro.
09:10
Hamilton, tot mai izolat la Ferrari: Omul său de încredere părăsește Scuderia G4Media
Riccardo Corte, inginerul de performanță al lui Lewis Hamilton, va pleca de la Ferrari, transmite racingnews365.com. Vestea nu îi pică deloc bine multiplului campion mondial...   © G4Media.ro.
09:10
Jared Isaacman, controversatul miliardar american, arestat pentru emiterea de cecuri false în Las Vegas, a fost propus din nou la conducerea NASA de către Donald Trump G4Media
Președintele Donald Trump l-a nominalizat din nou pe miliardarul și antreprenorul în tehnologie Jared Isaacman pentru a conduce NASA, la cinci luni după ce și-a...   © G4Media.ro.
09:00
Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate” G4Media
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București. Principalele declarații: Contextul actual ne obligă din păcate...   © G4Media.ro.
09:00
Protest, vineri 14 noiembrie, împotriva Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație / ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” / ”Ieșim pentru că Justiția se prăbușește în fața noastră” G4Media
Vineri, 14 noiembrie, de la ora 18.30,  în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, organizațiile ”Corupția Ucide” și ”Rezistența” organizează un miting de protest...   © G4Media.ro.
08:50
Miliardarul american Michael Bloomberg investeşte 100 de milioane de dolari în combaterea emisiilor de metan, al doilea gaz cu efect de seră după CO2 G4Media
Fundaţia filantropică a miliardarului american Michael Bloomberg a anunţat joi o nouă investiţie de 100 de milioane de dolari pentru combaterea emisiilor de metan, un...   © G4Media.ro.
08:50
Acum 6 ore
08:40
11 tipuri de agresivitate la câini explicate de experți: de la frică și durere la instinct și confuzie. Cum recunoști semnele și ce trebuie să faci pentru a le corecta comportamentul G4Media
Agresivitatea câinilor este un subiect sensibil. Există multe tipuri de agresivitate, iar cauzele variază de la refuzul hranei, la atacul în lesă sau situații care apar în...   © G4Media.ro.
08:40
FCSB și Universitatea Craiova, dueluri tari în Europa – Programul tv al transmisiilor de joi G4Media
FCSB va juca joi, de la ora 19:45, în deplasare cu Basel în etapa a patra din Europa League. Tot astăzi, Universitatea Craiova va da...   © G4Media.ro.
08:20
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus vineri după-amiază la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea / ”A fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet” G4Media
Românii își vor putea lua rămas-bun de la marele antrenor Emeric Ienei, vineri, când între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al reputatului...   © G4Media.ro.
08:20
Cristi Chivu, confesiune neașteptată după o nouă victorie cu Inter: „Am eșuat, pentru mine e o lecție” G4Media
Interul merge precum un ceas elvețian în Champions League (4 victorii din tot atâtea meciuri), dar Cristi Chivu a fost nemulțumit la interviul de după...   © G4Media.ro.
