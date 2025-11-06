Katya devine simbolul luptei pentru animale: Asociația Dreptate pentru Animale a depus 2 plângeri penale și 2 memorii în numele cățelușei abuzate de stăpân
G4Media, 6 noiembrie 2025 12:20
Cazul cățelușei Katya continuă să stârnească emoție și revoltă în rândul iubitorilor de animale din întreaga țară. După ce imaginile și detaliile despre abuzul suferit...
• • •
Acum 10 minute
12:40
Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în București / În cădere, cablul a rănit o femeie aflată pe trotuar / 6 linii de transport sunt blocate # G4Media
Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie...
Acum 30 minute
12:20
Katya devine simbolul luptei pentru animale: Asociația Dreptate pentru Animale a depus 2 plângeri penale și 2 memorii în numele cățelușei abuzate de stăpân # G4Media
Cazul cățelușei Katya continuă să stârnească emoție și revoltă în rândul iubitorilor de animale din întreaga țară. După ce imaginile și detaliile despre abuzul suferit...
12:20
VIDEO David Popovici rescrie istoria natației: Cum a evoluat cursa regină de 100 m liber în cei 52 de ani # G4Media
Cursa de 100 metri liber este considerată proba „regină" a natației, iar de la primul Campionat Mondial, cel din 1973, și până în prezent lucrurile...
12:20
Expunerea femeilor însărcinate la anumite componente ale particulelor fine din aer, în special sulfaţi şi amoniu, poate fi asociată cu un risc crescut de tulburare...
12:20
Un român a murit în Italia după o coliziune cu un autobuz școlar / Ar fi adormit la volan și a intrat pe contrasens / 20 de elevi au fost răniți # G4Media
Un român de 33 de ani a murit joi, în nordul Italiei, lângă Torino, după ce a intrat frontal cu mașina într-un autobuz care transporta...
Acum o oră
12:00
Cum te ajută mâncatul conștient să fii mai concentrat la birou / „Pentru o mai bună concentrare sunt utile alimente precum peștele oceanic gras, nucile și fructele de pădure” # G4Media
Munca de birou vine adesea cu obiceiuri alimentare grăbite: gustări luate în fața calculatorului, mese sărite și porții necontrolate. Tot mai mulți specialiști în nutriție...
12:00
Cel puţin 17 sud-africani sunt blocaţi în Donbas şi au cerut ajutor guvernului lor după ce s-au alăturat războiului dintre Rusia şi Ucraina # G4Media
Guvernul Africii de Sud a anunţat că a primit apeluri de ajutor de la 17 cetăţeni care s-au alăturat forţelor mercenare în conflictul dintre Rusia...
11:50
BREAKING Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor / A fost condamnat și la 6 ani și 5 luni pentru proxenetism, dar a scăpat pe decizia CCR privind prescripția # G4Media
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și...
11:50
Petiție împotriva modernizării Parcului IOR din Sectorul 3: „Nu dorim fântâni muzicale și spații comerciale” / Consultare publică, joi, de la ora 17 # G4Media
Peste 5.700 de persoane au semnat o petiție prin care cer Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare a Parcului IOR, pe motiv...
11:50
Este un simbol universal al frumuseții, puterii și misterului, care i-a fascinat pe Hitler, Beyonce și activiștii Primăverii Arabe: regina Nefertiti, al cărei nume se...
11:50
VIDEO FOTO Cetățean bulgar prins la intrarea în țară cu 3,7 kilograme de metamfetamină și pseudoefedrină / Drogurile erau ascunse în cotiera și portbagajul mașinii cu care se deplasa # G4Media
Un bărbat de 61 de ani, cetățean bulgar, a fost reținut miercuri, 5 noiembrie, de către procurorii DIICOT Craiova sub acuzațiile de trafic internațional de...
Acum 2 ore
11:40
BREAKING Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor # G4Media
Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. știre în curs de actualizare Minuta instanței Ora estimata:...
11:30
Vânzările de mașini Tesla în Marea Britanie s-au înjumătățit în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele grupului de cercetare New AutoMotive,...
11:30
UE vrea să anunțe în decembrie măsuri pentru a face vehiculele electrice mici mai accesibile # G4Media
Comisia Europeană intenționează să anunțe în decembrie crearea unei noi categorii de mașini electrice mici și accesibile, în efortul de a contracara concurența chineză și...
11:30
20 de percheziţii în 7 judeţe într-un dosar ce vizează obţinerea ilegală de fonduri prin programul Start-up Nation / Prejudiciul este estimat la 2,4 milioane de lei # G4Media
Poliţiştii braşoveni de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi, 20 de percheziţii în şapte judeţe din ţară, în cadrul unui dosar penal privind obţinerea ilegală...
11:20
Armata israeliană dezvăluie legăturile organizației teroriste Hamas cu Iranul, UNRWA, Al Jazeera și ajutoarele umanitare furate într-o colecție de documente # G4Media
Armata israeliană (IDF) a publicat informații declasificate care susțin că Hamas a deviat ajutoarele umanitare din Gaza și a menținut legături cu Iranul, UNRWA și...
11:20
Watches of Switzerland optimistă pe fondul consolidării afacerilor din SUA în ciuda tarifelor și finalizării ieșirii din Europa # G4Media
Raportul privind veniturile Watches of Switzerland Group pentru prima jumătate a anului fiscal 26 (cele 26 de săptămâni până la sfârșitul lunii octombrie) a inclus...
11:20
Bani și bunuri de 7,8 milioane de euro, confiscate de la 9 români din Italia: vile la malul mării și peste 100 de autoturisme / Sunt acuzați de escrocherii cu mașini second-hand / Nu au declarat niciodată venituri în Italia # G4Media
Carabinieri din Ancona au executat o măsură de confiscare a bunurilor unor români în valoare totală de 7,8 milioane de euro, anunță Curierul Italiei, care...
11:20
Cultivarea opiului a scăzut cu 20% în 2025 în Afganistan, țară care în urmă cu câțiva ani era primul producător mondial, cu o suprafață de...
11:10
Reportaj Il Corriere Della Sera, via Rador: Se pare că unul dintre autorii jafului secolului de la Luvru ar fi „Doudou Cross Bitume" sau „Legenda...
11:00
Traficul aerian din Statele Unite va fi restricţionat din cauza blocajului bugetar / Mii de zboruri ar putea fi afectate # G4Media
Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din Statele Unite a anunţat miercuri că intenţionează să reducă cu 10% volumul traficului aerian la 40 de aeroporturi importante...
10:50
De unde să începi cu dresajul câinelui. Cele 6 principii care stau la baza unui animal de companie educat și disciplinat # G4Media
Când vrem să dresăm câinele, majoritatea oamenilor se gândesc automat la obediență, la cum să-l învățăm să stea și să aștepte semnalul că are voie să...
10:50
Reţea suspectată că a fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele şi reintroducerea acestora în aparate / Prejudiciul depăşeşte un milion de lei / Percheziţii în Mehedinţi, Ilfov şi Bucureşti # G4Media
Poliţiştii au descoperit în Strehaia, judeţul Mehedinţi, o reţea care ar fi fraudat Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) prin dezactivarea dispozitivelor care compactau ambalajele, permiţând astfel...
10:50
Dreptul la avort este amenințat în Europa, alertează Amnesty International / În România, numărul „foarte mare” de doctori care refuză să practice avorturi din motive personale sau religioase compromite accesul la această procedură # G4Media
Diferite obstacole restricționează accesul femeilor la avort în Europa, un drept pe care anumite mișcări încearcă să îl restrângă, alertează joi Amnesty International, care publică...
Acum 4 ore
10:40
WhatsApp lansează aplicația oficială pentru Apple Watch / Ce vei putea face direct de pe ceas # G4Media
WhatsApp a lansat prima aplicație dedicată pentru Apple Watch. Utilizatorii pot acum să primească notificări de apel, să citească mesaje complete și să trimită mesaje vocale...
10:40
Dr. Petre Neagoe, ortoped pediatru cu experiență în Franța, tratează la MedLife Humanitas din Cluj cazuri complexe de scolioză: „Copiii cu dizabilități au nevoie de soluții adaptate creșterii lor # G4Media
Scolioza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale coloanei vertebrale la copii și adolescenți, iar în România, metodele de tratament și de îmbunătățire a...
10:40
Într-un oraș din Italia funcționează de 6 ani Banca Timpului / ”O oră de curățenie valorează cât o oră de lecții de muzică” / E un sistem de servicii între locuitori, bazat pe o singură monedă: orele # G4Media
Într-o epocă în care valoarea fiecărui minut este adesea cuantificată în bani, o asociație din Canavese, în nordul Italiei, lângă Torino, schimbă paradigma: Banca del...
10:30
Nvidia și Deutsche Telekom încheie un parteneriat de 1 miliard de euro pentru un centru de date AI în München # G4Media
Nvidia a semnat un parteneriat de 1 miliard de euro cu Deutsche Telekom pentru dezvoltarea unui centru de date dedicat inteligenței artificiale în München, proiect care...
10:30
Ministerul Sănătății va lansa o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi # G4Media
Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va...
10:10
Patronii restaurantelor semnalează un fenomen: pozează în turiști, vin, mănâncă și dispar la desert, fără să plătească / „În proporţie de 70% străini” # G4Media
Restaurantele din țară se confruntă cu un fenomen despre care, până acum, se vorbea mai mult în statele occidentale: clienții care consumă iar apoi fug...
10:10
AUR scade în premieră sub 40% în intenția de vot după alegerile prezidențiale – sondaj Inscop # G4Media
Un sondaj realizat de institutul Inscop arată că AUR a scăde în premieră sub 40% la intenția de vot după alegerile prezidențiale, dar partidul extremist...
10:00
Un profesor de 63 de ani din Craiova, reținut de DIICOT. E acuzat că a făcut sex cu o elevă # G4Media
Un profesor în vârstă de 63 de ani din Craiova a fost reținut miercuri de procurorii DIICOT. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de act...
09:50
România, țara contrastelor: De ce suntem bogații săraci ai Europei / Dorin Cojocaru (APRIL): În lipsa retehnologizării, exportăm materie primă. Cea mai mare greșeală este să blochezi investițiile” # G4Media
În fiecare an, aflăm din datele Institutului Național de Statistică, faptul că România importă mai mult decât exportă, iar deficitul comercial se contabilizează, an de...
09:40
Călin Georgescu spune că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Hanț, care l-ar fi angajat fictiv în Viena / La fel a spus și despre mercenarul Horațiu Potra, apoi a recunoscut ”o relație solidă” # G4Media
Călin Georgescu susține, într-o postare pe Facebook de miercuri seară, că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv...
09:40
Ronnie O'Sullivan a părăsit International Championship în turul al treilea, iar pe parcursul duelului pierdut cu Jack Lisowski (scor 5-6) a fost penalizat de arbitru...
09:30
Răspândirea rapidă a gripei aviare în Europa provoacă îngrijorări privind o nouă criză / Milioane de păsări de curte, ținute în spaţii închise, de teama infectării # G4Media
O creştere a cazurilor mortale de gripă aviară în Europa a determinat mai multe ţări să ţină milioane de păsări de curte în spaţii închise,...
09:30
Mars investește 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare pentru a proteja și perfecționa arahidele # G4Media
Gigantul din domeniul gustărilor combate direct problema securității alimentare cu noul său plan „Protect the Peanut" Mars este unul dintre primii cinci cumpărători de arahide...
09:20
Furtul digitalizat de marfă: Infractorii cibernetici exploatează instrumente de monitorizare la distanță a camioanelor, pentru a se infiltra în rețelele logistice și a fura încărcăturile # G4Media
Hackerii se infiltrează în companiile de transport rutier și de marfă într-un plan de a fura și vinde încărcăturile, o campanie în creștere care ar...
09:20
Un profesor la Facultatea de Mecanică din Iași explică ce trebuie verificat înainte de a cumpăra o mașină second-hand / Cum se falsifică kilometrajul: ”La modele mai vechi e necesară doar o reinscripționare a unei memorii din calculatorul de bord” # G4Media
Mulți români care au cumpărat o mașină second-hand descoperă ulterior că au plătit peste valoarea reală pentru un vehicul cu kilometraj mai mare decât cel...
09:10
Ucraina va putea participa la proiecte de apărare finanțate de UE, în baza unui acord provizoriu al statelor membre # G4Media
Companiile ucrainene vor putea să participe la proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul apărării finanţate de UE, în conformitate cu un acord provizoriu la...
09:10
Riccardo Corte, inginerul de performanță al lui Lewis Hamilton, va pleca de la Ferrari, transmite racingnews365.com. Vestea nu îi pică deloc bine multiplului campion mondial...
09:10
Jared Isaacman, controversatul miliardar american, arestat pentru emiterea de cecuri false în Las Vegas, a fost propus din nou la conducerea NASA de către Donald Trump # G4Media
Președintele Donald Trump l-a nominalizat din nou pe miliardarul și antreprenorul în tehnologie Jared Isaacman pentru a conduce NASA, la cinci luni după ce și-a...
09:00
Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, organizat la București. Principalele declarații: Contextul actual ne obligă din păcate...
09:00
Protest, vineri 14 noiembrie, împotriva Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație / ”Vrem revocarea apărătoarei corupților!” / ”Ieșim pentru că Justiția se prăbușește în fața noastră” # G4Media
Vineri, 14 noiembrie, de la ora 18.30, în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, organizațiile "Corupția Ucide" și "Rezistența" organizează un miting de protest...
08:50
Miliardarul american Michael Bloomberg investeşte 100 de milioane de dolari în combaterea emisiilor de metan, al doilea gaz cu efect de seră după CO2 # G4Media
Fundaţia filantropică a miliardarului american Michael Bloomberg a anunţat joi o nouă investiţie de 100 de milioane de dolari pentru combaterea emisiilor de metan, un...
08:50
Nicușor Dan, la Forumul NATO pentru Apărare: ”România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe flancul estic și pentru propria sa securitate” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi, la NATO Industry: Principalele declarații: Contextul actual ne obligă din păcate să vorbim tot mai mult de reînarmare...
Acum 6 ore
08:40
11 tipuri de agresivitate la câini explicate de experți: de la frică și durere la instinct și confuzie. Cum recunoști semnele și ce trebuie să faci pentru a le corecta comportamentul # G4Media
Agresivitatea câinilor este un subiect sensibil. Există multe tipuri de agresivitate, iar cauzele variază de la refuzul hranei, la atacul în lesă sau situații care apar în...
08:40
FCSB și Universitatea Craiova, dueluri tari în Europa – Programul tv al transmisiilor de joi # G4Media
FCSB va juca joi, de la ora 19:45, în deplasare cu Basel în etapa a patra din Europa League. Tot astăzi, Universitatea Craiova va da...
08:20
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus vineri după-amiază la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea / ”A fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet” # G4Media
Românii își vor putea lua rămas-bun de la marele antrenor Emeric Ienei, vineri, când între orele 16:00 și 19:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al reputatului...
08:20
Cristi Chivu, confesiune neașteptată după o nouă victorie cu Inter: „Am eșuat, pentru mine e o lecție” # G4Media
Interul merge precum un ceas elvețian în Champions League (4 victorii din tot atâtea meciuri), dar Cristi Chivu a fost nemulțumit la interviului de după...
