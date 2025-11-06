Rapid Viena – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Oltenii, în căutarea primei victorii
Fanatik, 6 noiembrie 2025 12:20
Urmărește Rapid Viena - U Craiova live video în etapa 3 de Conference League! Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
12:40
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să ia atitudine în privința jucătorului: „Ne ocupăm cu mare atenție de el. Știm situația” # Fanatik
Marius Șumudică îi cere lui Mihai Rotaru să aibă grijă de fotbalistul Universității Craiova împrumutat tot în SuperLiga, la Oțelul. Jucătorul se află într-o perioadă dificilă.
Acum 30 minute
12:20
Rapid Viena – U Craiova, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 3. Oltenii, în căutarea primei victorii # Fanatik
Urmărește Rapid Viena - U Craiova live video în etapa 3 de Conference League! Rămâi pe FANATIK pentru toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
Acum o oră
12:10
Fanii Stelei, omagiu pentru Emeric Ienei în Ghencea! Ce banner uriaș a afișat Peluza Sud: „Cei care nu au trădat”. Foto # Fanatik
Moartea lui Emeric Ienei a îndoliat lumea fotbalului din România. Fanii echipei Steaua s-au adunat la stadionul Ghencea pentru a-i aduce un omagiu marelui antrenor.
11:50
El e jucătorul de la FCSB care calcă apăsat pe urmele lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali: „Acum am aflat și eu” # Fanatik
Gigi Becali a numit jucătorul de la FCSB care ar putea deveni „noul Vlad Chiricheș”. Patronul campioanei a dezvăluit că fotbalistul va evolua începând de acum pe postul de fundaș central.
Acum 2 ore
11:40
Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc! La ce echipă a ajuns să antreneze fostul selecționer # Fanatik
Cristi Dulca a semnat un nou contract în fotbalul românesc. Ultima oară selecționer la feminin, antrenorul a preferat să continue în aceeași direcție.
11:40
Care este, de fapt, starea lui Horia Moculescu? Celebrul compozitor se luptă pentru viață, iar medicii fac tot ce pot pentru a-l salva. Situația este extrem de delicată!
11:20
Gianni Infantino, președintele FIFA, reacție emoționantă după decesul lui Emeric Ienei: „Cuvintele par insuficiente” # Fanatik
Gianni Infantino a oferit un mesaj emoționant după decesul lui Emeric Ienei. Ce a spus președintele FIFA despre trecerea în neființă a antrenorului român.
11:20
Daniel Băluță a prezentat contractul de finanţare pentru extinderea magistralei M4. „Metroul trebuie să treacă la Primăria Capitalei”. Video # Fanatik
Prelungirea magistralei M4, cel mai amplu proiect de infrastructură derulat vreodată în București, este o realitate, anunţă Daniel Băluţă, candidatul PSD la Primăria Capitalei.
11:10
Universitatea Craiova, „spionată“ la meciul cu Rapid, de pe Oblemenco. Declarații impresionante ale jucătorului din SuperLiga în presa din Austria: „Sunt cei mai buni pe care i-am văzut!“ # Fanatik
Un jucător care evoluează în SupeLiga le-a oferit celor de la Rapid Viena mai multe informații prețioase despre Universitatea Craiova. Cum a descris echipa lui Mirel Rădoi.
10:50
Singurul antrenor român din Elveția a analizat pe larg Basel înainte de duelul cu FCSB: „Aici e o pâine de mâncat!” # Fanatik
Singurul tehnician român care activează în Elveția a vorbit despre următorul duel al FCSB-ului împotriva lui Basel. Cum poate campioana României să câștige acest meci
10:50
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub 40%. Ce scor are PSD înainte de Congresul pentru alegerea președintelui # Fanatik
Cel mai recent sondaj INSCOP care arată intenția de vot a românilor pentru alegerile parlamentare poziționează AUR tot pe locul 1, dar în scădere. Ce scoruri au PSD, PNL și USR.
Acum 4 ore
10:30
„S-a băgat vreodată Neluțu Varga peste tine să facă primul 11 la CFR Cluj?”. Marius Șumudică a dezvăluit tot! # Fanatik
Marius Şumudică a vorbit despre implicarea lui Neluţu Varga în echipa de start şi la schimbările de la CFR Cluj. Fostul antrenor al ardelenilor a avut o reacţie categorică.
10:10
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România # Fanatik
Mircea Sandu vine cu detalii despre stilul de viață pe care îl are în Franța. Fostul internațional român spune că traiul este mai bun decât în România.
10:00
FC Basel – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 4. Echipa de start anunțată de Gigi Becali # Fanatik
Urmărește FC Basel - FCSB live video în etapa 4 de Europa League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, analize și declarații de final.
09:50
Rio Ferdinand a dezvăluit de ce s-a mutat definitiv în Dubai. Legenda lui Manchester United critică guvernul britanic # Fanatik
Rio Ferdinand spune care este motivul pentru care s-a stabilit în orașul Dubai. Celebrul sportiv vine cu o serie de acuzații la adresa guvernului din Marea Britanie.
09:30
Susținere specială pentru Universitatea Craiova chiar de la Viena! Dinamovistul înfocat va face galerie pe Allianz: „Poate le dau vreun sfat!” # Fanatik
Universitatea Craiova va fi susținută la Viena nu doar de fanii veniți din Bănie, ci și de comunitatea de români din capitala Austriei. Cum a fost catalogată Rapid Viena și ce șanse i s-au dat trupei lui Mirel Rădoi.
09:20
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a luat o decizie radicală din cauza unui fotbalist de la FCSB. Totul a plecat după ce jucătorul a avut mai multe prestații slabe.
09:10
Cum arăta Bucureștiul acum 25 de ani, cât de mult s-a schimbat și ce promit candidații la alegerile din 7 decembrie # Fanatik
Cum arăta Bucureștiul acum 25 de ani, cât de mult s-a schimbat cel mai mare oraș din România și ce promit candidații la noile alegeri, cele din 7 decembrie 2025?
Acum 6 ore
08:40
Puțină lume știe acest lucru despre Emeric Ienei. Ce funcție importantă a ocupat legendarul antrenor al Stelei din ’86 # Fanatik
De-a lungul vieții sale, Emeric Ienei a primit ranguri și a ocupat poziții importante, însă nu toată lumea cunoaște aceste lucruri. Află cele mai interesante aspecte despre viața profesională a tehnicianului
08:10
Universitatea Craiova va juca pe un stadion construit în timp record! Care sunt asemănările arenei din Viena cu celebra „Allianz Arena“ din Munchen # Fanatik
Universitatea Craiova și Rapid Viena se întâlnesc la Viena, pe unul dintre stadioanele moderne ale Europei, ridicate în timp record! Cât timp a durat construcția și de ce se aseamănă cu stadionul lui Bayern Munchen.
07:40
Incredibil! Mașina de 1.800 CP pe care Cristiano Ronaldo a plătit peste 4.000.000 de euro, însă pe care nu o va conduce vreodată. Foto # Fanatik
Cristiano Ronaldo și-a achiziționat recent o mașină de 1.800 CP pentru o sumă fabuloasă, însă nu plănuiește să o conducă vreodată. Care este motivul pentru care a cumpărat-o
07:10
Daniel Bîrligea și Darius Olaru, doi dintre fotbaliștii importanți ai lui FCSB, sunt optimiști înaintea partidei cu Basel. Ce au declarat înaintea partidei din Elveția
Acum 8 ore
06:30
Cerința expresă a suporterilor Stelei după moartea lui Emeric Ienei: „Este o datorie morală!” # Fanatik
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Ce dorință și-au manifestat suporterii Stelei, de fapt, după dispariția legendei clubului. Cerere către FRF!
05:50
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic # Fanatik
Câți bani a strâns statul în prima lună la fondul de sănătate de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Numărul total al persoanelor care au fost taxate cu 10% din indemnizația de creștere a copilului
Acum 12 ore
01:10
Cristi Chivu, pus la zid de Fabio Capello în direct! Antrenorul lui Inter și-a turnat cenușă în cap după meciul cu Kairat # Fanatik
„Inter m-a dezamăgit!” Fabio Capello, atac după meciul cu Kairat! Reacția antrenorului român a venit pe loc. „La final mă interesează cele trei puncte”.
00:40
Ce i-a spus Mirel Rădoi lui Emeric Ienei: „Îmi pare rău, nea Imi, nu pot fi ca dumneavoastră!” # Fanatik
Mirel Rădoi, reacție sinceră după moartea lui Emeric Ienei: „Am învățat multe de la dânsul.” Ce amintire l-a marcat pe antrenor. „A intrat în vestiar râzând”.
00:20
Decizie ireală în Club Brugge – Barcelona! Arbitrul le-a anulat un gol belgienilor în prelungiri după o gafă colosală a lui Szczesny. Video # Fanatik
Scandal în Club Brugge - Barcelona! Belgienilor li s-a anulat golul victoriei în prelungiri, după o gafă uriașă a lui Szczęsny. Decizia luată de arbitru e greu de înțeles.
Acum 24 ore
23:40
Apărarea lui Cristi Chivu a dormit la golul lui Kairat Almaty! Vedetele lui Inter au greșit fatal # Fanatik
Apărarea lui Cristi Chivu a gafat grav în meciul cu Kairat Almaty! Inter a încasat un gol neașteptat după o eroare colectivă a vedetelor din defensivă.
23:20
Pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga. Cotă de 6.35 de la Superbet cu meciuri din etapa 16 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 6 noiembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 16.
23:20
UEFA, omagiu pentru legendarul Emeric Ienei pe site-ul oficial. Ce a scris forul european despre uriașul antrenor # Fanatik
Emeric Ienei a fost primul antrenor ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu o echipă din estul Europei, iar UEFA i-a adus un omagiu pe site-ul oficial
23:10
Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el # Fanatik
Ana Bogdan a publicat o avalanșă de imagini care fac furori pe internet. Inclusiv faimosul antrenor Darren Cahill a rămas impresionat și a venit cu o reacție.
22:50
Georgina Rodríguez, declarație neașteptată despre fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Cum au fost surprinși cei doi # Fanatik
Georgina Rodríguez, dezvăluire surpriză în privința băiatului cel mare al lui Cristiano Ronaldo. Ipostaza în care au apărut cei doi în vizorul tuturor.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 noiembrie 2025. Câștig de 1.242 de lei cu fotbal românesc în cupele europene # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 6 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 1.242 de lei cu ajutorul meciurilor echipelor românești din cupele europene.
22:40
Emeric Ienei, interviu de colecție după câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua: „Riscul este al oamenilor curajoși” # Fanatik
Emeric Ienei va rămâne în istorie ca antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni din 1986 cu Steaua. FANATIK vă prezintă unul dintre puținele interviuri pe care le-a dat după acea mare performanță.
22:20
Elias Charalambous, discurs după ultimele două tragedii din lumea fotbalului înainte de Basel – FCSB: „Realizăm cât contează lucrurile mici” # Fanatik
Înainte de Basel - FCSB din faza ligii a UEFA Europa League, Elias Charalambous și-a început conferința de presă cu un discurs după ultimele două tragedii ce au cutremurat lumea fotbalului
22:00
Vlad Chiricheș nu a făcut deplasare în Elveția! Unde a fost surprins cu o zi înainte de Basel – FCSB # Fanatik
Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea cu FCSB în Elveția pentru meciul cu Basel! Căpitanul campioanei a fost surprins în tribune la un alt meci important.
21:40
Ce se întâmplă, de fapt, cu Adrian Șut! Dezvăluirea lui Mihai Stoica despre căderea colosală de formă a mijlocașului FCSB # Fanatik
Adrian Șut continuă să fie cel mai criticat jucător de la FCSB. Mijlocașul a fost pus la zid chiar și după victoria cu U Cluj, scor 2-0. Ce se întâmplă, de fapt, cu el
21:20
Nicușor Dan a reacționat după decesul lui Emeric Ienei. Omagiul președintelui pentru antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni în România # Fanatik
Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea lui Emeric Ienei. Președintele României a adus un omagiu legendei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua.
21:10
Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea dintr-o clădire istorică # Fanatik
În ciuda faptului că a primit subvenții de 24 de milioane de euro în decurs de un an, PNL a ajuns în situația neplăcută de a fi chemată în instanță pentru neplata chiriei.
21:00
Cum crede Dumitru Dragomir că se vor termina meciurile formațiilor românești în cupele europene. Pronosticurile „Oracolului din Bălcești” pentru Basel - FCSB și Rapid Viena - U Craiova, în direct la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.
20:50
Lucrul pozitiv remarcat de Mirel Rădoi înainte de Rapid Viena – Universitatea Craiova: „Am crescut foarte mult” # Fanatik
Mirel Rădoi, încrezător înainte de Rapid Viena - Universitatea Craiova! Antrenorul oltenilor a dezvăluit ce l-a mulțumit cel mai mult după ultimele meciuri din Conference League.
20:40
Una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață! Omul care i-a fost aproape în ultimii ani a publicat fotografia: „Deosebit” # Fanatik
Sandu Boc a postat una dintre ultimele poze cu Emeric Ienei în viață. Care a fost mesajul bunului prieten al lui „nea Imi” după trecerea antrenorului în neființă.
20:20
David Popovici, apariție rară alături de una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Cine este femeia care l-a făcut să spună: ”Vor fi geloși” # Fanatik
David Popovici, ipostază unică împreună cu una dintre cele mai apreciate vedete din țara noastră. Descrierea pe care a lăsat-o înotătorul va stârni invidie.
20:10
Cristiano Ronaldo a reacționat după ce „recent” a devenit miliardar: „Nu este nimic adevărat”. Replica genială a superstarului # Fanatik
Deși informația că superstarul lui Al Nassr a devenit recent primul fotbalist miliardar din istorie s-a împrăștiat rapid, Ronaldo a negat acest lucru, după care a dat o replică fabuloasă
19:50
Patronul liderului din SuperLiga, răspuns la ironiile lui Gigi Becali: “Îi iau pe Bîrligea şi Tănase la pachet, cu 500.000 de euro!” # Fanatik
Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa unui patron din SuperLiga, iar acum a venit și răspunsul. Patronul FCSB a fost ironizat la finalul turului din sezonul regulat.
19:40
Iată că nunta secolului în fotbal va avea loc în 2026. Deja se cunosc niște detalii despre marele eveniment care de altfel era deja așteptat de ani de zile.
19:20
Un fost coleg de la Steaua cu Ienei, mărturie emoționantă: ”A murit de ziua Sfântului Emeric” # Fanatik
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Un fost coleg de la Steaua a fost extrem de afectat de trecerea în neființă a acestuia chiar în ziua în care trebuia să fie sărbătorit de ”Sfântul Emeric”.
19:00
Daniel Pancu vrea să o ducă pe CFR Cluj în play-off: „Lotul e unul de primele șase”. Video # Fanatik
Daniel Pancu a susținut prima conferință de presă ca antrenor al CFR Cluj și se arată încrezător înaintea debutului său. Tehnicianul crede că formația din Gruia are un lot valoros, capabil să prindă play-off-ul.
18:40
Artista din România care a avut o relație cu regretatul Sven Goran Eriksson. A spus adevărul abia acum # Fanatik
Cântăreața româncă care a avut o legătură sentimentală cu regretatul antrenor sudez Sven Goran Eriksson. Tânăra a dat cărțile pe față în urmă cu puțin timp.
18:30
Mihai Stoica, devastat de dispariția lui Emeric Ienei: „Îți mulțumesc din inimă pentru tot!”. Ce a transmis președintele FCSB # Fanatik
Mihai Stoica, îndurerat după moartea lui Emeric Ienei. Președintele de la FCSB a transmis un mesaj emoționant în memoria legendarului antrenor al Stelei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.