Femeie lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din în București. STB: Mai multe linii au fost deviate
HotNews.ro, 6 noiembrie 2025 12:20
Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, potrivit STB. Un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În…
Acum 10 minute
12:40
Polonia lansează un program de instrucție militară prin care vrea să pregătească 400.000 de persoane anul viitor # HotNews.ro
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instruire militară, ca parte a unui plan mai amplu de a pregăti aproximativ 400.000 de persoane în anul 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării de la…
Acum 30 minute
12:30
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul de tentativă de omor # HotNews.ro
Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pe cântărețul de manele Dani Mocanu în dosarul deschis după ce a fost implicat în august 2022 într-o bătaie într-o benzinărie…
12:30
O întrebare pentru premierul Bolojan: este uzual să vină la Guvern pentru „audiențe politice” colegii din PNL însoțiți de oameni de afaceri, care-i cer să le rezolve problemele? # HotNews.ro
„Cazul Bogos” nu e povestea unui lider local care sosește în București, de mână cu un afacerist dintr-un județ. E mai mult de atât. Șeful PNL Vaslui Mihai Barbu a fost trimis la Vaslui acum…
12:30
17 sud-africani ademenți să lupte alături de „mercenari” în Ucraina au sunat de urgență pentru a fi salvați din Donbas # HotNews.ro
Guvernul de la Pretoria a anunțat joi că a primit apeluri de urgență de la 17 sud-africani care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul dintre Rusia și Ucraina, informează Reuters. Bărbații au vârste cuprinse între…
12:20
„Faceți listă din timp și nu dați datele de card la telefon”. Câteva recomandări pentru un Black Friday fără incidente în 2025 # HotNews.ro
Faceți din timp o listă, fiți atenți la reduceri, nu dați prin telefon date despre carduri. Sunt câteva dintre recomandările ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online, pentru cei cumpără de Black Friday. ARMO estimează că…
12:20
Acum o oră
12:10
„Taxele vamale impuse de SUA par a fi în pericol”. Curtea Supremă îl poate lăsa pe Trump fără instrumentul său preferat de politică externă și comercială # HotNews.ro
Întrebările dure adresate de Curtea Supremă a SUA administrației Donald Trump cu privire la taxele vamale au alimentat speculațiile că acestea vor fi anulate de judecătorii constituționali și au generat perspectiva unui haos suplimentar, deoarece…
12:10
„Se aliază cu un dictator ale cărui agresiuni militare hibride sunt îndreptate împotriva țării noastre”. Critici la Berlin după ce un apreciat dirijor a fost decorat de Vladimir Putin # HotNews.ro
Un parlamentar conservator a cerut joi luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care s-a deplasat săptămâna aceasta la Moscova unde marți a primit „Ordinul Prieteniei” din partea președintelui rus Vladimir Putin, relatează Politico.…
12:00
Autoritățile nu îndrăznesc să ne spună ce să facem pentru a reduce facturile la energie / Un fost șef ANRE a fost dat afară pentru asta # HotNews.ro
Facturile la energie s-au dublat odată cu liberalizarea pieței și reprezentanții statului au vorbit până acum doar despre cauze și posibile soluții pentru reducerea prețurilor la electricitate pe termen lung. Nimeni din domeniu nu le-a…
12:00
Cum funcționează Fiscul în alte state: scanează internetul în funcție de numele tău, vede site-urile de vânzări pe care intri și compară banii cheltuiți cu venitul # HotNews.ro
Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. El a făcut…
12:00
Dosar penal deschis după apariția imaginilor cu primarul din Livezile și o angajată în ipostaze intime. PSD: „Așteptăm concluziile autorităților” / PNL: „O rușine pentru comunitate” # HotNews.ro
Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma aparițieiunor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian…
11:50
Altex și Media Galaxy au pornit a doua etapă Black Friday 2025. Ce reduceri promit companiile # HotNews.ro
Altex, Media Galaxy și Brico Depot au început joi a doua etapă din campania de Black Friday, etapă care va ține până în 12 noiembrie. Companiile promit „reduceri de până la 50%, la sute de…
11:50
Semnal de răcire a consumului: vânzările din comerț au scăzut în septembrie. De ce e important acest lucru # HotNews.ro
După o vară cu inflație ridicată, comerțul cu amănuntul – principalul barometru al consumului intern – dă primele semne de oboseală. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INSSE), în luna septembrie 2025 vânzările…
11:50
Lingouri, monede istorice și bijuterii spectaculoase, într-o nouă licitație doar cu aur # HotNews.ro
Aurul, eternul simbol al valorii, revine în lumina reflectoarelor Artmark! Prețiosul metal este prezent într-un eveniment extraordinar, intitulat „Sparkling Gold – Licitația de Aur”, programat în data de 20 noiembrie, de la ora 12.00, exclusiv…
11:50
Pirații au atacat cu focuri de armă și grenade un petrolier sub pavilion maltez, în largul coastelor Somaliei # HotNews.ro
Nava matleză se afla joi în drum spre Durban, Africa de Sud, când a fost atacată de pirați, în largul coastelor Somaliei, potrivit autorităților maritime, citate de Reuters și Sky News. Agenția britanică pentru operațiuni…
Acum 2 ore
11:30
Programul Rabla 2025 – Câți oameni s-au înscris în prima oră pentru a-și lua mașini cu motor termic # HotNews.ro
Joi dimineață a pornit a doua sesiune în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoanele fizice, iar datele AFM arată că aproape 4.000 de oameni s-au înscris în aplicația informatică pentru a-și lua mașini noi. cu…
11:30
Google vrea să construiască un centru de date de importanță strategică pe o insulă minusculă unde populația de crabi o depășește pe cea a oamenilor # HotNews.ro
Google intenționează să construiască un mare centru de date pentru inteligență artificială (AI) pe o insulă izolată a Australiei din Oceanul Indian – Insula Crăciunului – după semnarea unui acord de cloud cu Departamentul australian…
11:20
Ce promite și ce poate AI, în acest moment. Mihai Constandiș, Cognizant România: „2025-2026 este o perioadă de Error & Trial” # HotNews.ro
Puține subiecte atrag azi mai mult atenția sau stârnesc mai multe dezbateri decât inteligența artificială. De la ședințele din consiliile de administrație și întâlnirile echipelor de dezvoltatori, până la discuțiile dintre reglementatori sau conversațiile de…
10:50
Pelerinajul la altarul Catedralei Naționale s-a încheiat. Câți oameni au trecut pragul lăcașului / Noul program de vizitare # HotNews.ro
Sfințirea Catedralei Naționale a permis, timp de 11 zile, accesul credincioșilor în altar. Reprezentanții Patriarhiei au transmis că în perioada 26 octombrie – 5 noiembrie, s-au închinat în Catedrala Națională 315.000 de oameni. Accesul pelerinilor…
10:50
Zohran Mamdani, votat masiv în rândul tinerelor femei în New York: 84%. Cine au fost mai exact alegătorii noului primar al metropolei americane # HotNews.ro
Victoria tânărului democrat socialist Zohran Mamdani a fost alimentată de o prezență record la vot și de un entuziasm în rândul progresiștilor și al tinerilor și în general de votul persoanelor educate, al celor nereligioase…
Acum 4 ore
10:40
Un scafandru croat stabilește un record uluitor care deschide noi perspective în lumea medicală # HotNews.ro
Scafandrul croat Vitomir Maricic a stabilit un nou record mondial Guinness, ținându-și respirația sub apă timp de 29 de minute și 3 secunde, cu aproape cinci minute mai mult decât recordul anterior. Acum, se pregătește…
10:40
Sam Altman și-a făcut un plan de rezervă și spune că vrea ca OpenAI să fie condusă de o inteligență artificială când va putea fi înlocuit # HotNews.ro
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, așteaptă momentul când un sistem de inteligența artificială îl va înlocui și spune că i-ar fi rușine în cazul în care compania care a creat ChatGPT nu va fi prima condusă…
10:40
Climate Change Summit confirmă rolul României în conversația globală despre climă, competitivitate și inovație # HotNews.ro
Cea de-a patra ediție a Climate Change Summit a reunit peste 1.300 de lideri și inovatori și a generat peste 1 milion de vizualizări online, confirmând rolul României în dialogul internațional despre economie, climă și…
10:40
Sondaj INSCOP: AUR scade sub 40% pentru prima dată după prezidențiale. Care partide cresc # HotNews.ro
Partidul lui George Simion este primul în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare cu 38%, dar se află pe un tren descendent, potrivit unui sondaj INSCOP Research publicat joi. AUR este urmat în…
10:00
Avertismentul șefului NATO: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la Forumu NATO de la Bucureşti, că dialogul dintre Alinață şi industria de apărare este esenţial, pentru că ameninţarea venită din partea Moscovei nu se va…
09:50
Centrul care a ridicat standardul în tratamentul endometriozei, cu dublă acreditare internațională, coordonat de Prof. Dr. Elvira Brătilă: „Tratăm cazuri complexe de endometrioză, într-o echipă multidisciplinară în care fiecare știe ce are de făcut pe tot parcursul tratamentului” # HotNews.ro
Durerea puternică la menstruație, oboseala constantă, disconfortul în timpul contactului sexual sau dificultatea de a rămâne însărcinată sunt simptome pe care multe femei ajung, din păcate, să le considere normale. Însă, în spatele lor, se…
09:40
UE se pregătește să dezvăluie planul „Schengen militar”, care permite mutarea trupelor mai rapid pe continent, în cazul unui război cu Rusia # HotNews.ro
Planul Comisiei Europene se concentrează pe sporirea capacității de a transporta militari, muniţie şi echipamente rapid şi fără întârzieri birocratice între țările membre UE, potrivit presei poloneze, citate de News.ro. Ideea de a crea un…
09:10
Nicușor Dan, la Forumul NATO: Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea înarmarea nu este o alegere, este o necesitate # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în prezența secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, la NATO-Industry Forum 2025, că din nefericire vorbim tot mai des de înarmare, dar de care țara noastră are nevoie.…
09:10
Cum își plătește statul datoriile din banii tăi, fără să te întrebe. Mecanismul, explicat de un reputat economist # HotNews.ro
Într-un moment în care românii simt scumpirile zilnice, dar aud promisiuni de stabilitate, economistul Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a pus degetul pe rană: România trăiește o formă de represiune financiară – adică statul folosește…
09:10
Editura Nemira a lansat miercuri, 5 noiembrie, la librăria Cărtureşti Verona, volumul de eseuri şi fotografie „Din Priviri”, sub semnătura profesionistului de comunicare Mihaela Nicola. Cel de-al cincilea titlu al autorului propune o colecție inedită…
09:10
Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița reamintește firmelor înregistrate în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligate să își…
09:00
Ghidul britanic de etică cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în sistemul judiciar # HotNews.ro
La data de 31 octombrie 2025, a intrat în vigoare în Marea Britanie „Regulamentul intern de funcționare a instanțelor de judecată, cu privire la utilizarea inteligenței artificiale” (engl. “Artificial Intelligence (AI) Guidance for Judicial Office…
Acum 6 ore
08:30
Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, a confirmat, pentru Profit.ro, că tăierea de posturi deja a început, relatează News.ro. „Referitor la reducerea…
08:00
Important furnizor de energie, bănuit că a păcălit statul pentru a încasa subvenții uriașe. Percheziții în mai multe locații # HotNews.ro
Polițiștii fac sute de percheziții joi dimineața pentru a destructurara niște reţele specializate în infracţiuni economico-financiare, potrivit News.ro. Prejudiciul total estimat în dosarele instrumentate, care vizează o serie de infracțiuni, depăşeşte 220 de milioane de…
07:30
Jensen Huang, CEO-ul și unul dintre fondatorii gigantului tech Nvidia, compania care a avut cel mai mult de câștigat de pe urma ascensiunii fulminante a tehnologiei IA, a avertizat că China va învinge Statele Unite…
07:30
Urșii vor putea fi împușcați imediat dacă intră în localități și amenință viața oamenilor / Amenzi severe pentru cei care îi hrănesc, prevăzute în OUG așteptată azi # HotNews.ro
Guvernul vrea să aprobe joi, 6 octombrie, prin ordonanță de urgență, noi măsuri de intervenție imediată, pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora în intravilanul localităților. În plus, actul prevede amenzi…
07:20
SUA reduce cu 10% zborurile pe principalele aeroporturi. Jumătate dintre cele mai aglomerate aeroporturi se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian # HotNews.ro
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în…
07:10
Apartamentele stau uneori 67 de zile pe piață, iar prețurile cresc cu 15%. De ce se întâmplă asta # HotNews.ro
Creșterea TVA și lipsa predictibilității legislative redesenează raportul de forțe din real estate. După doi ani de dominație absolută a dezvoltatorilor pe piața imobiliară românească, paradigma se schimbă. Majorarea cotei standard de TVA la 21%…
07:10
INTERVIU Cum se vede din Polonia retragerea de trupe americane de pe teritoriul României. „Pe flancul estic, fiecare soldat american contează. Putin a început o nouă fază a războiului” # HotNews.ro
„Ignorarea agresorului înseamnă întotdeauna să îl inviți să facă mai mult”, spune dr. Beata Gorka Winter, expertă în securitate internațională și profesor la Universitatea din Varșovia, într-un dialog cu HotNews. SUA au anunțat că vor…
07:00
Șeful Gunvor – Blocarea tranzacției privind Lukoil ar putea afecta piața europeană de carburant # HotNews.ro
Europa se confruntă cu riscul pierderii locurilor de muncă și al întreruperii aprovizionării cu combustibili dacă acordul ambițios de achiziționare a activelor străine ale grupului petrolier rus Lukoil de la Gunvor va fi blocat, scrie…
07:00
Conglomeratul petrolier MOL din Ungaria a preluat o companie de comerț angro cu gaz petrolier lichefiat (GPL) din vestul României, relevă date analizate de Profit.ro. Citiți mai mult pe Profit.ro.
07:00
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»” # HotNews.ro
Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost reținut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat de DNA că „a apelat la rețele…
Acum 8 ore
05:40
Unul dintre autorii prezumați ai jafului secolului de la Luvru ar fi „Doudou Cross Bitume” sau „Legenda Motocrossului”, așa cum este cunoscut în suburbiile nordice ale Parisului Niakate Abdoulaye, în vârstă de 39 de ani.…
Acum 12 ore
00:30
Cine îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor? Răspunsul venit de la Londra respinge comparația între două războaie majore, dar indică o excepție # HotNews.ro
Un înalt oficial de la Londra a oferit informații actualizate cu privire la eforturile „Coaliției de Voință” de a asigura o pace durabilă în Ucraina odată ce luptele vor înceta. Secretarul britanic al apărării, John…
00:10
VIDEO Manifestații rivale în Belgrad în aceeași seară. Susținătorii guvernului s-au adunat la parlament, nu departe de protestatarii anti-Vucic # HotNews.ro
Mii de susținători ai guvernului sârb și protestatari antiguvernamentali s-au adunat miercuri seară în zona parlamentului de la Belgrad, pentru două manifestații diferite, potrivit AFP. În 1 noiembrie s-a împlinit un an de când s-a…
Acum 24 ore
23:40
De ce e foarte mică sigla PSD pe panourile electorale ale lui Daniel Băluță. Explicația primarului: „Doar 1% politică” # HotNews.ro
Daniel Băluţă, prim-vicepreședintele PSD și candidatul formațiunii la funcția de primar general al Capitalei, a încercat să explice, miercuri seară, de ce dimensiunea siglei partidului pe panourile sale electorale este foarte mică. „Veţi vedea de…
23:30
Trump spune că ar putea lucra la un plan de „denuclearizare” cu Rusia și China. „Suntem puterea nucleară numărul 1, lucru pe care urăsc să îl recunosc” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unei cooperări cu Moscova și Beijingul în vederea dezarmării nucleare, miercuri, în contextul în care săptămâna trecută anunțase că a ordonat armatei americane să reia testele nucleare.…
23:10
Scurgere de gaze în zona centrală din București, pe strada Popa Tatu. Pompierii intervin de urgență # HotNews.ro
Pompierii bucureșteni intervin miercuri seară pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în urma sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu din București. „A fost identificată o scurgere de gaze la o…
22:50
AfD, acuzat în parlamentul german că adăpostește „o celulă latentă loială Rusiei”. Replica partidului de extremă dreapta: „Cartea «nazismului» nu mai funcționează” # HotNews.ro
Legiuitori germani au acuzat miercuri Alternativa pentru Germania (AfD) că adăpostește o „celulă latentă” rusească, cea mai recentă dintr-o serie de acuzații de spionaj în favoarea Moscovei pe care partidul de extremă dreapta le neagă,…
22:50
Și Călin Georgescu apare în dosarul DNA al omului de afaceri vasluian Bogos, primind ajutor de la un fost general SIE. Fostul candidat spune că informațiile sunt „nefondate” # HotNews.ro
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu urma să fie extras din țară după ce a fost angajat în mod fictiv într-o companie din Austria, la Viena, de către persoane care apar în dosarul rezerviștilor SRI și…
