Platforma pe care angajații din sănătate vor putea să scrie ce nu funcționează în sistem și să propună ce ar trebui schimbat, în lucru la Ministerul Sănătății | AUDIO
Europa FM, 6 noiembrie 2025 14:00
Ministrul Sănătății anunță că instituția pe care o conduce lucrează la o nouă platformă electronică destinată personalului medical, dar și pacienților. Alexandru Rogobete spune că vrea să obțină astfel un feedback real din partea angajaților din sănătate – de la medici și asistente medicale până la personal TESA și manageri de spital. Platforma electronică la […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
14:00
Dolj: Un al doilea profesor al Liceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova este cercetat după ce a întreținut raporturi sexuale cu o elevă minoră. Bărbatul deținea și materiale explicite cu aceasta | AUDIO # Europa FM
Încă un profesor de la Liceul de Artă din Craiova este cercetat pentru act sexual cu minor. Acesta este suspectat și de pornografie infantilă. Victima este o elevă. Este vorba despre un cunoscut profesor al Liceului de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, artist vizual, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Potrivit anchetatorilor, în perioada […]
14:00
Spania: Vânzătorii de bilete de loterie cer guvernului să crească suma care poate fi câștigată: „Înainte, puteai cumpăra două apartamente cu banii câştigaţi” | AUDIO # Europa FM
În Spania, vânzătorii biletelor de loterie au cerut Guvernul de la Madrid să majoreze suma care poate fi câștigată, pentru a ține pasul cu inflația. Propunerea asociaţiei – care îi reunește pe acești comerciați – a fost trimisă agenţiei de loterie de stat şi Ministerului Bugetului. Reprezentanţii agenţiei care organizează extragerea de Crăciun au refuzat […]
14:00
REPORTAJ. Sute de mii de oameni au venit să vadă Catedrala Națională de la sfințire încoace. La coadă, familii cu copii își exprimă gândurile înainte să-i calce pragul: Ne rugăm pentru „liniște, armonie și toleranță” | GALERIE FOTO # Europa FM
300.000 de persoane au trecut pragul Catedralei Naționale până acum. Ieri a fost ultima zi în care credincioșii au putut trece prin Sfântul Altar. De astăzi, Catedrala se poate vizita zilnic până pe 14 noiembrie, între orele 11:00 și 19:00. Aproape de ora 21:00. Intrarea în zona Catedralei dinspre parcul Izvor. Sute de oameni așteptau […]
14:00
București: O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un cablu de la linia de tramvai, în Sectorul 2 # Europa FM
O femeie din București a ajuns la spital joi, 6 noiembrie, după ce a fost lovită de un cablu de la linia de tramvai, în zona Dristor din Sectorul 2 al Capitalei. Accidentul a avut loc joi, în jurul orei 11:20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu. Femeia, în vârstă de 69 […]
14:00
14:00
Contabil acuzat că a sustras peste un milion de lei din conturile a două școli din București. Bărbatul a dus la audieri | AUDIO # Europa FM
Un contabil e acuzat că a sustras peste un milion de lei din conturile a două școli din București. Bărbatul a fost prins și dus la audieri, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Bărbatul acuzat de delapidare are 33 de ani și este contabil la două școli din Sectorul 5 al Capitalei. Din […]
14:00
Cazul Bogos. Este statul abuziv sau patronii necinstiți? Un om de afaceri din Vaslui este reținut de DNA pentru încercarea de a influența schimbarea șefului Direcției Sanitar Veterinare din județ nemulțumit de controalele acestuia. Omul de afaceri a obținut și o întâlnire cu premierul Bolojan prin intermediul liderului PNL local. Premierul spune că nu i-a […]
14:00
Dani Mocanu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor, decizie definitivă. Fratele manelistului a primit şapte ani de închisoare | AUDIO # Europa FM
Cântărețul de manele Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare, pentru tentativă de omor. Fratele manelistului a primit şapte ani de închisoare în același dosar. În urmă cu trei ani, cei doi au bătut cu ranga un bărbat într-o benzinărie din Piteşti. În cazul acuzației de tentativă de omor, Curtea de […]
14:00
Timiș: Peste 20 de percheziții domiciliare în mai multe localități din vestul județului, în cadrul operațiunii JUPITER. Ce au descoperit polițiștii | AUDIO # Europa FM
O nouă zi în operațiunea Jupiter, alte percheziții. În Timiș, ofițerii de la Serviciul Arme, Explozibil și Substanțe Toxice au descins la 22 de adrese din mai multe localități din zona de vest a județului, din apropierea graniței cu Ungaria și Serbia. Oamenii legii au descoperit mai multe arme neletale, pentru care este nevoie de […]
14:00
Mehedinți: Trei persoane din Strehaia ar fi obținut peste 200.000 de euro din PET-uri, după ce au modificat ilegal aparatele de colectare | AUDIO # Europa FM
Trei români din localitatea Strehaia, județul Mehedinți, ar fi reușit să obțină peste 200.000 de euro din PET-uri, după ce au modificat ilegal aparatele. Le dezactivau și reintroduceau ambalajele de mai multe ori. Procurorii fac percheziții în acest caz în București și județele Mehedinți și Ilfov. Anchetatorii spun că doi bărbați și o femeie din […]
14:00
There is no excerpt because this is a protected post.
14:00
Hunedoara: Femeie reținută pentru înșelăciune, după ce ar fi promis „ritualuri și dezlegări” contra unor sume mari de bani | AUDIO # Europa FM
Femeie din Hunedoara, reținută pentru înșelăciune. Promitea „ritualuri și dezlegări” contra unor sume mari de bani. O femeie din municipiul Hunedoara a fost reținută pentru 24 de ore de polițiști, fiind bănuită de comiterea infracțiunii de înșelăciune. Potrivit probatoriului, femeia ar fi indus în eroare o localnică, în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2025, sub […]
Acum 6 ore
10:00
Vaslui: Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru şantaj şi cumpărare de influenţă. Avocatul său susține că acesta se consideră nevinovat: „Domnia sa apreciează că este o victimă” | AUDIO # Europa FM
Omul de afaceri din Vaslui Fănel Bogos, care ar fi dorit să schimbe conducerea Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, nemulțumit că nu a primit despăgubiri după ce la fermele sale s-a confirmat infectarea cu salmonella – a fost reținut aseară pentru 24 de ore, potrivit postului public de televiziune. Acuzațiile sunt de şantaj şi cumpărare de […]
10:00
Mark Rutte: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiți, iar NATO își va face partea sa” # Europa FM
„Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiți” în fața amenințărilor Rusiei, a declarat joi, 6 noiembrie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul evenimentului NATO Industry Forum, care se desfășoară la București în aceste zile. La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că „reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate”. Secretarul […]
10:00
Timiș: Poliția a reținut pentru 24 de ore un învățător, după ce ar fi lovit două eleve în vârstă de zece ani | AUDIO # Europa FM
Incident grav într-o școală din județul Timiș. Un învățător a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi lovit două eleve în vârstă de zece ani, în timpul unei ore de curs. Dascălul în vârstă de 51 de ani riscă acum să fie acuzat de purtare abuzivă. Incidentul care a avut loc la […]
Acum 24 ore
22:00
Enayati Wargha, medic: Poți fi foarte bun din punct de vedere profesional în medicină, dar dacă lipsește dimensiunea spirituală, riscul de a deveni doar un animal inteligent este foarte mare | VIDEO # Europa FM
România are nevoie de modele, dar cum le recunoaștem, cum le formăm și care este legătura dintre reperele morale și sănătatea unei națiuni? Ce anume a dus la declinul moral al societăților moderne? Medicul și antreprenorul Enayati Wargha a analizat aceste întrebări în cadrul emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Mădălinei Dobrovolschi, unde a vorbit despre […]
22:00
Polițiștii din Bistrița-Năsăud deschid dosar penal după apariția imaginilor în care primarul din Livezile apare în ipostaze intime cu o angajată | AUDIO # Europa FM
Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, după apariția pe rețelele de socializare a unor fotografii cu primarul PSD din comuna Livezile, aflat în ipostaze intime cu o angajată, în biroul lui. Edilul ar fi fost cel care a publicat din greșeală fotografiile, după […]
22:00
Parlamentarii condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și-ar putea pierde mandatul, propune deputatul USR Ștefan Tănasă printr-o inițiativă legislativă: „Este o chestiune de normalitate și de respect față de cetățeni” | AUDIO # Europa FM
Parlamentarii condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și-ar putea pierde mandatul, propune deputatul USR, Ștefan Tănasă, printr-o inițiativă legislativă. Actualul Statut al Deputaților și Senatorilor prevede că un ales aflat în această situație poate fi exclus din Parlament, însă doar cu votul plenului. Deputatul USR Ștefan Tănasă: „Consider că este o chestiune de normalitate și […]
18:00
Peste 40 de morți în Haiti și peste un milion de persoane afectate în Jamaica în urma uraganului Melissa, transmite purtătorul de cuvânt adjunct al ONU | AUDIO # Europa FM
Peste 40 de morți în Haiti și peste un milion de persoane afectate în Jamaica în urma uraganului Melissa. Țara din Marea Caraibilor a suferit pagube în infrastructură, iar rețelele de energie electrică și comunicații au fost avariate, a transmis purtătorul de cuvânt adjunct al ONU. Guvernul din Haiti a anunțat pe 4 noiembrie că […]
18:00
Camera Deputaților a respins proiectul de lege privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să analizeze cauzele exploziei din Rahova. Deputat AUR: „Nu am cerut o vânătoare de vrăjitoare, am cerut adevărul” | AUDIO # Europa FM
Camera Deputaților a respins înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să investigheze circumstanțele în care s-a produs explozia din cartierul Rahova și cine sunt responsabilii în acest caz. Propunerea fusese făcută de AUR, SOS și POT. Deputatul AUR, Valeriu Munteanu: „Am cerut să fie știut de ce instituțiile care aveau datoria să prevină o […]
18:00
Ilie Bolojan: „De Emerich Ienei se leagă multe din momentele memorabile ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol” # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj de omagiu pentru Emeric Ienei, a cărui carieră este strâns legată de unele dintre cele mai importante momente ale fotbalului românesc din ultima jumătate de secol. Noaptea în care Steaua București, sub conducerea sa, a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986 rămâne un reper de neuitat, un eveniment care […]
18:00
Se înființează Catalogul Național al Serviciilor Publice, prin care cetățenii vor afla ce servicii oferă instituțiile, ce documente sunt necesare, ce taxe se percep și cum pot fi plătite | AUDIO # Europa FM
Se înființează Catalogul Național al Serviciilor Publice, unde vor fi listate toate serviciile publice ale statului român. Cetățenii vor putea afla, dintr-un singur loc, de ce documente au nevoie, ce taxe au de plătit și unde pot face acest lucru. Proiectul a fost adoptat astăzi de Camera Deputaților, for decizional. Toate serviciile publice ale statului […]
18:00
Reclamele la jocuri de noroc ar putea fi interzise pe social media între orele 06:00-24:00, iar vârsta la care tinerii au acces în sălile de jocuri de noroc ar putea crește la 21 de ani | AUDIO # Europa FM
Tinerii cu vârste de până la 21 de ani vor avea interdicție să participe la jocuri de noroc, iar reclamele la pariuri vor fi interzise online între orele 06:00 și 24:00. Este un nou proiect de lege inițiat de deputatele Raluca Turcan (PNL) și Diana Stoica (USR), însă susținut de toate partidele din coaliția de […]
18:00
Oamenii de știință au descoperit un anticorp care neutralizează 98,5% din peste 300 de tulpini diferite de HIV | AUDIO # Europa FM
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea din Köln, Germania, a descoperit anticorpul 04_A06, care neutralizează virusul imunodeficienței umane (HIV) în aproape toate variantele testate in vitro. După decenii fără un vaccin eficient și cu medicamente care oferă speranță, dar nu o soluție, acest anticorp ar putea deveni baza imunizării pasive, oferind protecție imediată […]
18:00
Mark Rutte și Nicușor Dan, declarații după discuțiile de la Cotroceni. Șeful statului: „Țara noastră are aliați și este protejată în mod corespunzător față de orice potențiale amenințări” | VIDEO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan susține declarații comune cu secretarul general al NATO, după o discuție purtată la Palatul Cotroceni. Mark Rutte efectuează în aceste zile prima sa vizită în România de când a preluat conducerea Alianței Nord-Atlantice. Acesta participă la NATO-Industry Forum, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate și care […]
18:00
Primele reacții după decesul lui Emeric Ienei, antrenorul care a marcat istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi: „Un om de o valoare extraordinară, un mentor și un antrenor de excepție” | AUDIO # Europa FM
Reacții de regret după ce s-a stins din viață Emeric Ienei, antrenorul care a scris cea mai frumoasă pagină din istoria sportului românesc – cucerirea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București, în 1986. Avea 88 de ani. De la foști jucători la actuali antrenori și oficiali, întreaga lume a fotbalului îi aduce un omagiu marelui […]
18:00
Piața Victoriei: România are nevoie de modele. Invitat este medicul și antreprenorul Enayati Wargha # Europa FM
Cum le recunoaștem, cum le creștem și ce legătură există între modelul moral și starea de sănătate a unei națiuni? Cine sunt modelele României de azi? Mai avem repere morale și profesionale autentice? Medicul și antreprenorul Enayati Wargha este invitatul Mădălinei Dobrovolschi în emisiunea Piața Victoriei, astăzi, de la ora 18:15, la Europa FM.
18:00
CCR a decis că legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor la Parlament este constituțională, după contestațiile AUR și SOS | AUDIO # Europa FM
CCR a decis că legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor la Parlament este constituțională, după ce a fost contestată de AUR și SOS. Proiectul de lege obligă fiecare deputat și senator să anunțe la ce întâlniri au participat și cu cine, cum ar fi cele cu sindicatele sau patronatele. Legea, susținută de […]
18:00
Mark Rutte: „Dacă această țară va fi atacată, sunt 31 de națiuni care vor veni să apere România. Suntem de neînvins” | AUDIO # Europa FM
Asigurări de la cel mai înalt nivel NATO: dacă România este atacată, sunt alte 31 de state care vor sări în ajutor, spune secretarul general al Alianței, Mark Rutte, după discuțiile avute la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Rutte a subliniat că Alianța va apăra cu toate mijloacele fiecare centimetru al teritoriului său în cazul […]
18:00
Scriitoarea Herta Müller, recompensată cu Premiul Cultural German pentru întreaga sa carieră | AUDIO # Europa FM
Herta Müller va primi premiul Cultural German pentru întreaga sa carieră. Ceremonia de decernare va avea loc pe 14 noiembrie, la München. Scriitoarea germană de origine română a fost laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2009. Premiul Cultural German, pe care scriitoarea Herta Müller îl va primi, are o valoare de 30.000 de euro. […]
Ieri
14:00
Zece oameni au murit și 20 au fost răniți într-un incendiu izbucnit la un cămin de bătrâni din din nord-estul Bosniei # Europa FM
Zece oameni au murit şi alţi 20 au fost răniţi într-un incendiu care s-a declanşat marţi seara într-un cămin de bătrâni în oraşul Tuzla din nord-estul Bosniei, a anunţat poliţia bosniacă, relatează agenția de știri Reuters. Incendiul a izbucnit marți seară, aproape de ora 21:00, la etajul al șaptelea al căminului de bătrâni din orașul […]
14:00
Percheziții într-un dosar în care 18 medici au cerut Ministerului Sănătății să le fie recunoscute studiile de rezidențiat din Republica Moldova, deși ar fi absentat de la acestea | AUDIO # Europa FM
Mai mulți medici au cerut Ministerului Sănătății să li se recunoască studiile de rezidențiat din Republica Moldova, însă în realitate nu ar fi participat la aceste studii, anunță procurorii de la Parchetul General. Împreună cu polițiștii, aceștia au făcut, miercuri dimineață, 14 pecheziții în București și în mai multe județe la domiciliile persoanelor suspectate în […]
14:00
Ministrul Sănătății, despre cazul medicilor suspectați că ar fi obținut ilegal recunoașterea studiilor de rezidențiat: „Dacă se găsesc vinovați cei din minister, voi fi primul care le va desface contractul de muncă” | AUDIO # Europa FM
Ministerul Sănătății transmite că percheziţiile efectuate miercuri de polițiști și procurori în dosarul în care mai multe persoane ar fi obținut ilegal recunoașterea în România a studiilor de rezidențiat efectuate în Republica Moldova nu s-au desfăşurat la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă (COSU) din cadrul Ministerului Sănătăţii. Potrivit anchetatorilor, „există indicii că unele stagii […]
14:00
A murit Emeric Ienei, celebrul antrenor care a dus Steaua către victoria Cupei Campionilor Europeni în 1986. Președintele FRF: „Fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar” | AUDIO # Europa FM
Doliu în lumea fotbalului! A murit Emeric Ienei, cel care a antrenat Steaua când echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. El s-a stins în această dimineață în casa lui, după ce în ultima vreme a avut mai multe probleme de sănătate. Federația Română de Fotbal își exprimă regretă față de trecerea în neființă, […]
14:00
România în Direct. Părinți versus festivaluri. Îți lași copilul singur la festival? Invitat este Selly | VIDEO # Europa FM
Părinți versus festivaluri. Îți lași copilul singur la festival? În această săptămână toate marile festivaluri de muzică din România pun în vânzare bilete la prețuri foarte mici, cu ocazia reducerilor din noiembrie. Iar în foarte multe familii părinții vor fi asaltați de copii ca să cumpere aceste bilete. România este gazda mai multor festivaluri care […]
14:00
STUDIU: Unul din trei români vrea să cheltuiască mai mult de 3.000 de lei de Black Friday | AUDIO # Europa FM
Black Friday în România: multe magazine sunt deja în perioada reducerilor, altele se pregătesc pentru eveniment. Un studiu recent arată că unul din trei potențiali cumpărători de Black Friday vrea să cheltuiască mai mult de 3.000 de lei. Iar cele mai căutate produse vor fi electrocasnicele mici. Unul din trei români care se gândește […]
14:00
Taxa de timbru pentru divorț și partaj a fost eliminată pentru victimele violenței domestice, după votul final în Camera Deputaților. Alina Gorghiu: Este „o opțiune pentru libertate” | AUDIO # Europa FM
Victimele violenței domestice vor fi scutite plata taxei de timbru pentru divorț și partaj, așa prevede un proiect aflat la vot final astăzi, în Camera Deputaților. Proiectul a fost inițiat de deputata PNL, Alina Gorghiu. Alina Gorghiu, deputată PNL: „E o măsură de eliberare economică, care permite victimelor să înceapă o nouă etapă în viața […]
14:00
Ladislau Bölöni, fost jucător: Emeric Ienei a reprezentat vârful piramidei. A fost un mare filosof al fotbalului, care credea în stilul lui de a vedea lucrurile | AUDIO # Europa FM
Emeric Ienei va rămâne în istoria fotbalului românesc, spune la Europa FM fostul internațional Alexandru Boc. Câștigarea unui trofeu precum Cupa Campionilor Europeni va fi o victorie greu de egalat de un alt antrenor român, mai spune acesta. Alexandru Boc: „A fost unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut fotbalul românesc” „Domnul Emeric […]
14:00
INS: Numărul turiștilor a scăzut cu 2% în primele nouă luni ale lui 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai vizitate orașe | AUDIO # Europa FM
Turismul din România a înregistrat o ușoară scădere în primele nouă luni ale anului, arată o analiză de la Institutul Național de Statistică (INS). În această perioadă – dacă ne uităm la turiștii străini – cei mai mulți au venit din Germania, Italia și Israel. Între ianuarie și septembrie numărul turiștilor din unitățile de cazare […]
14:00
Care sunt zonele cu cele mai frecvente incidente în care sunt implicate rețelele de gaze naturale. Președintele Asociației Energia Inteligentă: Multe imobile nu au reviziile efectuate | AUDIO # Europa FM
București, Tunari, Corbeanca, Domnești și Sibiu sunt zonele cu cele mai frecvente incidente în care sunt implicate rețelele de gaze naturale. Este harta realizată de Asociația Energia Inteligentă. Potrivit Asociației, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziția exactă a conductelor de gaze. În urma unei analize a informațiilor publicate de operatorii rețelelor de […]
10:00
Aeroporturile din Bruxelles și Liège au fost închise, marți seară, după ce în apropierea lor au fost semnalate drone. Se urmărește „destabilizarea țării”, afirmă ministrul Apărării | AUDIO # Europa FM
În Belgia, aeroporturile din Bruxelles și Liège au fost închise, marți seară, după ce în apropierea lor au fost semnalate drone. Mai multe curse aeriene care urmau să aterizeze au fost redirecționate, iar unele decolări au fost amânate sau anulate. Marți seară, în jurul orei locale 20:00, o dronă a fost observată în apropierea Aeroportului […]
10:00
Constanța: Fără artificii în noaptea de Revelion. Măsura, menită să protejeze animalele, a fost deja adoptată în alte trei orașe din țară | AUDIO # Europa FM
Primăria Constanța se alătură mai multor orașe din țară în decizia de a renunța la artficiile din noaptea de Revelion. Reprezentanții primăriei susțin că zgomotul și luminile puternice ale focurilor de artificii afectează animalele și le produc traume grave. Decizia de a renunța la tradiționalul joc de artificii din noaptea dintre ani a fost anunțată […]
10:00
Gorj: Poliția din Târgu Cărbuneşti caută patru minori, a căror dispariție a fost sesizată marți-noapte | GALERIE FOTO # Europa FM
Patru minori cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani, daţi dispăruţi, sunt căutaţi de poliţişti, a informat, miercuri dimineaţă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, poliţiştii din Târgu Cărbuneşti au fost sesizaţi cu privire la dispariţia celor patru adolescenţi marţi noaptea, la ora 23:00. […]
10:00
CCR dezbate astăzi sesizările Instanței supreme și AUR privind legea referitoare la plata pensiilor private, adoptată luna trecută de Parlament # Europa FM
Curtea Constituţională a României urmează să dezbată, miercuri, 5 noiembrie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private. Proiectul, adoptat în de Parlament în octombrie, prevede că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul II – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar […]
10:00
SUA: Socialistul democrat Zohran Mamdani revendică victoria pentru Primăria New Yorkului, în urma primelor alegeri majore din al doilea mandat al lui Trump. Democrații câștigă funcții cheie și în alte state | AUDIO # Europa FM
Democraţii au câştigat trei curse electorale în primele alegeri majore de când Donald Trump a ajuns din nou la Casa Albă. Alegerile s-au desfăşurat în regiuni cu preferinţe democrate care nu l-au susţinut pe actualul președinte republican la alegerile prezidenţiale de anul trecut. În urma acestor alegeri, metropola New York va avea primul primar musulman […]
4 noiembrie 2025
22:00
Scurgerea de gaz de la Liceul „Theodor Pallady” a fost cauzată de o defecțiune la un robinet exterior, potrivit Distrigaz. Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov: „Nu mai este o situație de urgență” | AUDIO # Europa FM
Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” din Sectorul 3 al Capitalei au fost evacuați în această după-amiază. Compania Distrigaz a anunțat că a fost vorba despre o defecțiune la robinetul aferent postului de reglare al instalației de utilizare, care aparține liceului. Alarma s-a dat în jurul prânzului. Directorul unității de învățământ a […]
22:00
22:00
Ștefan Pălărie: Va trebui să ajungem în punctul în care numărul de parlamentari să fie redus, întrucât populația a scăzut. Avem o problemă de suprareprezentare | VIDEO # Europa FM
Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a anunțat că 30% din posturile din administrația publică vor fi desființate, subliniind însă că reducerea efectivă nu va depăși 20% din numărul total de angajați. Aceasta înseamnă că aproximativ 13.000 de bugetari vor fi concediați, în […]
22:00
David Beckham, starul fotbalului englez, a fost numit cavaler de Regele Charles al Marii Britanii. La emoționanta ceremonie, care a avut loc la Castelul Windsor, fostul căpitan al naționalei Angliei a fost însoțit de soția sa, Victoria, și de părinții săi. În vârstă de 50 de ani, fostul căpitan al naționalei Angliei, David Beckham, a […]
22:00
Târgul de Crăciun din Sibiu candidează pentru titlul de „European Christmas Capital” | AUDIO # Europa FM
Târgul de Crăciun din Sibiu candidează oficial la titlul de „European Christmas Capital”. Piața de sărbători din centrul burgului medieval s-a impus de-a lungul anilor ca destinație turistică de interes internațional și atrage în fiecare an sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate. Ediția de anul acesta a evenimentului va fi deschisă […]
