Anunţ despre RABLA 2025. Ce trebuie să ştii despre program
Economica.net, 6 noiembrie 2025 15:20
Bugetul suplimentar alocat programului "Rabla Auto" - pentru persoane fizice, în valoare de 55 de milioane de lei, a fost epuizat în proporţie de 80%, în primele patru ore de la demararea sesiunii de înscriere, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă.
Industria europeană a apărării a intrat într-o perioadă de expansiune spectaculoasă, susţin analiştii Freedom24 # Economica.net
Piața europeană de apărare și aerospațială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, cu o prognoză de creștere ce o va duce la 235 de miliarde de dolari până în 2030, susținută de cererea tot mai mare și de expansiunea strategică în regiune, spun analiştii Freedom24.
Premier Energy Furnizare, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din România, cu 1,3 milioane de clienți, va lansa o ofertă cu preț redus la energie, începând cu 1 ianuarie, ne-a declarat Cornelia Szabo, director general al companiei.
Tranzacția prin care cel mai mare dezvoltator de spații logistice și industriale din România urma să preia întreaga activitate a concurentului P3 a picat, potrivit surselor Economica.net.
Black Friday nu mai înseamnă doar televizoare și telefoane. În 2025, energia intră în joc. Furnizorul PPC Energie lansează o nouă ediție a campaniei Bright Friday, care aduce reduceri semnificative nu doar la energie electrică, ci și la produse pentru casă — de la electrocasnice la aparate de aer condiționat și centrale termice. Campania, desfășurată între 7 și 16 noiembrie, promite #EnergiePentruOrice, la prețuri care îi ajută pe români să își facă locuința mai eficientă și mai confortabilă.
România întârzie investiţiile în proiecte de hidrogen verde, deşi are acces la mai multe instrumente europene de finanţare – AEI # Economica.net
România are alocate 86,5 milioane de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru instalarea a 100 MW de electrolizoare, destinate producerii industriale de hidrogen curat, însă lipsa normelor şi a schemelor de sprijin întârzie investiţiile, avertizează reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).
Makita, cu afaceri de peste 630 mil. euro în România, mută parte din producția din China către România, în contextul războiului tarifelor dintre SUA și chinezi # Economica.net
Makita a anunțat că va reduce producția de scule electrice din China destinate pieței americane din cauza imprevizibilității tarifelor americane și mută această producție către fabricile România și Thailanda, potrivit Nikkei Asia. Japonezii au făcut anul trecut afaceri de aproape 630 milioane de euro pe plan local.
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB își concentrează forțele la pasajul peste Canalul Siret – Bărăgan și calea ferată, lung de 1,17 kilometri # Economica.net
UMB lucrează în prezent pe lotul 1 al A7 Focșani - Bacău la km 4+750, la pasajul peste Canalul Siret – Bărăgan și Magistrala CF500, transmite joi Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, informează joi EFE.
Preşedintele american Donald Trump a rămas fidel strategiei sale de polarizare după ce a suferit o serie de înfrângeri dureroase în alegerile locale, care pun Partidul Republican într-o postură delicată pentru alegerile din toamna lui 2026, relatează joi AFP.
Consorţiul german de armament Rheinmetall a confirmat joi că estimează ca în anul fiscal 2025 să înregistreze o creştere a vânzărilor consolidate de 25% - 30%, faţă de nivelul de anul trecut, de 9,751 miliarde de euro, transmit Dow Jones şi DPA.
Upgrade la Alexandrion. Linii de îmbuteliere complet robotizate după o investiție de 2 milioane de euro. Capacitatea de producție a crescut cu 40% # Economica.net
Alexandrion Group, liderul pieței din România în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri investește 2 milioane de euro în două linii noi de de îmbuteliere complet automatizate. În plus, capacitatea de producție a crescut cu până la 40%.
Liniile de tramvai 1, 10, 19, 23, 27, 49 sunt blocate, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, a anunţat, joi, Societatea de Transport Bucureşti (STB).
Motorola anunță lansarea modelului edge 70, cu o grosime de doar 5,99 mm, fiind cel mai subțire dispozitiv din portofoliul producătorului.
Vor mai lua nemții de la Kaufland magazinele românești “La Cocoș”? Consiliul Concurenței e îngrijorat, cere angajamente de la grupul Schwartz # Economica.net
Consiliul Concurenței a identificat o serie de îngrijorări concurențiale legate de tranzacția prin care grupul Schwarz, care operează în România rețelele de magazine Kaufland și Lidl, intenționează să preia magazinele La Cocoș, potrivit unui comunicat al Consiliului.
Prolog la COP30 – Liderii mondiali se întâlnesc pentru a discuta măsuri urgente de limitare a încălzirii globale, în Brazilia # Economica.net
Înainte de deschiderea oficială a conferinţei anuale a ONU privind schimbările climatice, zeci de lideri mondiali se întâlnesc joi şi vineri la Belém, în Brazilia, pentru a discuta măsuri urgente de limitare a încălzirii globale, informează DPA.
„Dezastru la metrou” – Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Care este miza (Buletin.de Bucureşti) # Economica.net
Operatorul reţelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră: furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex, informează publicaţia Buletin.de Bucureşti.
Nouă tranșă de bani pentru TAROM din ajutorul de restructurare aprobat de Comisia Europeană: 23 milioane de euro # Economica.net
Compania națională TAROM are nevoie de bani pentru plata unor datorii cu termen de plată scadent depășit și a cerut o nouă tranșă de bani din ajutorul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2024.
Tramvaie noi în Bucureşti – E oficial. Electroputere VFU Paşcani a câştigat în procedura de atribuire a contractului cu STB pentru tramvaie în Capitală # Economica.net
Electroputere VFU Paşcani, membră a grupului Grampet Group, a câştigat pentru a treia oară în procedura de atribuire a contractului de tramvaie pentru Bucureşti, iniţiată de Societatea de Transport Bucureşti (STB) în 2019, a anunţat joi compania.
Marek Noetzel, directorul de operațiuni al NEPI Rockcastle, preia conducerea companiei de la 1 aprilie 2026 # Economica.net
Marek Noetzel, directorul de operațiuni al NEPI Rockcastle, va prealua conducerea companie de la 1 aprilie 2026. Rüdiger Dany, actualul CEO al companiei, își va încheia atunci mandatul.
Vicențiu Mocanu, fondator VeroTherm, anunță lansarea VeroProtect, primului sistem inovator de polistiren cu protecție activă la incendiu din Europa Centrală și de Est # Economica.net
VeroTherm, unul dintre principalii producători români de materiale pentru construcții, anunță lansarea VeroProtect, o inovație românească unică în Europa Centrală și de Est, care transformă fațada unei clădiri dintr-un simplu element de izolație într-un sistem activ de protecție împotriva incendiilor.
Efectul întâlnirii Trump – Xi Jinping. China cumpără grâu american, pentru prima dată din 2024 încoace # Economica.net
China a rezervat două nave de transport pentru grâu din SUA, după ce preşedintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, au anunţat joi traderii, aceasta fiind prima astfel de achiziţie din octombrie 2024, indicând atenuarea războiului comercial între primele economii mondiale, transmite Reuters.
Imaginea retailului din România – Cifrele oficiale din primele nouă luni ale anului 2025 din comerțul cu amănuntul # Economica.net
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 1,6%, ca serie brută, în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
SUA desfăşoară din nou în Coreea de Sud baterii de rachete Patriot mutate temporar în Orientul Mijlociu # Economica.net
Mai multe baterii de rachete Patriot ale Statelor Unite au revenit în Coreea de Sud după ce fuseseră desfăşurate temporar în Orientul Mijlociu, a anunţat miercuri forţa americană din peninsula coreeană (USFK), conform agenţiei Yonhap.
Zelenski: Ucraina are nevoie de ajutor internaţional pentru a-şi proteja aprovizionarea cu energie # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că ţara sa are nevoie de mai mult ajutor internaţional pentru a proteja aprovizionarea cu energie împotriva atacurilor ruseşti, informează dpa.
Românii de la Parapet construiesc 7 parcuri fotovoltaice, în Italia și România. Contracte semnate cu Alerion # Economica.net
Parapet, contractor EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, anunță semnarea a șapte contracte cu Alerion, companie italiană din sectorul energiei verzi, listată la Bursa din Milano, pentru construirea a 7 parcuri fotovoltaice în România și Italia.
Poliția internetului: Fiscul îți poate scana cumpărăturile online și transferurile bancare, le compară cu veniturile și îți caută profilul pe rețelele de socializare # Economica.net
Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. El a precizat că algoritmii administrațiilor fiscale europene pot evidenția orice informare de pe internet și rețelele sociale doar folosind numele contribuabilului.
Avem un nou „român de ispravă” – Jurnalistul britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română. Depune jurământul # Economica.net
Jurnalistul şi producătorul britanic de film Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă.
Toate ameninţările şi provocările din prezent arată că pacea şi securitatea nu sunt garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, ci o necesitate, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, joi, la un forum de profil, arătând că România este mai apărată ca oricând şi pregătită să-şi asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic şi pentru propria securitate.
Tariq Fancy, ex-BlackRock, cel mai mare administrator de bani din lume: Hype-ul a adus creșteri nerealiste pentru sectoarele verzi # Economica.net
Tariq Fancy, fost director pentru investiții sustenabile la BlackRock, avertizează că entuziasmul excesiv și banii ieftini au supraevaluat sectoarele verzi, iar piețele intră acum într-o „mahmureală” post-hype. El susține că economiile emergente ar trebui să-și definească propriul model ESG, axat pe investiții reale și reguli clare, nu pe marketing și bune intenții, scrie Termene.ro.
Procurorii fac percheziții la 4 furnizori de energie electrică, suspectați că au crescut artificial prețul pentru a lua bani mai mulți de la stat. Sunt suspiciuni de înșelăciune și spălare de bani # Economica.net
Operatiunea Jupiter 4 - Ziua a patra: investigații în piața energiei electrice - percheziții la furnizorii de energie electrică suspectați de înșelăciune și spălarea banilor, arată Parchetul într-un comunicat de presă pe care îl difuzăm integral. UPDATE: Potrivit G4Media, firmele ar face parte din grupul Tinmar.
Alertă epidemiologică în Europa – Creştere a cazurilor mortale de gripă aviară. Ce măsuri se iau # Economica.net
O creştere a cazurilor mortale de gripă aviară în Europa a determinat mai multe ţări să ţină milioane de păsări de curte în spaţii închise, pentru a le proteja de păsările sălbatice, transmite Reuters.
Mars investește 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare pentru a proteja și perfecționa arahidele # Economica.net
Gigantul din domeniul gustărilor combate direct problema securității alimentare cu noul său plan „Protect the Peanut”.
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
OMV Petrom, cee mai mare companie energetică din România confirmă planurile de reducere a costurilor, anunțând reduceri de personal care vizează 1.000 de angajați. 500 au părăsit deja compania.
Banii fiscalizaţi din meditaţii, declaraţi la ANAF: 198 de milioane de lei în 2024. O treime din bani, doar în Capitală şi Ilfov. Un profesor a declarat 1,5 milioane de lei în 2024 – analiză exclusivă # Economica.net
Aproape 13.000 de profesori din ţara noastră au declarat la Fisc faptul că au obţinut venituri din meditaţii în anul 2024, a căror valoare netă cumulată se apropie de 198 de milioane de lei, arată datele obţinute în exclusivitate de Economica.net de la ANAF. Cele mai venituri din meditaţii au fost declarate de profesorii din Capitală şi Ilfov – aproape 60 de milioane de lei în 2024, din judeţul Cluj – peste 19 milioane de lei, din judeţul Braşov – 9,7 milioane de lei. Suma netă din meditaţii declarată de profesori la Fisc că au obţinut-o în anul 2024 e de cel puţin trei ori mai mare decât cea aferentă anului 2018, primul an pentru care contribuabilii au depus declaraţia unică, formularul prin care declară şi profesorii la Fisc aceste venituri, conform analizei Economica.net bazate pe datele obţinute de la ANAF.
Start la Black Friday de la Auchan. Peste 1.500 de produse cu reduceri de până la 50% # Economica.net
Auchan România anunță lansarea campaniei Black Friday 2025, care se va desfășura în perioada 5–18 noiembrie, atât în magazinele fizice, cât și online, pe auchan.ro. Cumpărătorii vor avea parte de peste 1.500 de produse cu reduceri semnificative, dintr-o gamă variată de categorii, de la electrocasnice și băuturi premium, la produse de îngrijire personală, jucării, alimente și articole de sezon.
Agenții FBI se revoltă împotriva directorului Kash Patel. Biroul a concediat, a reangajat și a concediat din nou mai mulți agenți care l-au anchetat pe Trump # Economica.net
Asociaţia Agenţilor FBI l-a criticat dur marţi pe directorul FBI, Kash Patel, după ce biroul a concediat, a anulat decizii de concediere şi apoi a concediat din nou mai mulţi agenţi care lucraseră la cazuri legate de preşedintele american Donald Trump sau de aliaţii săi, relatează Reuters, relatează Agerpres.
Xiaomi România dă startul campaniei de Black Friday, între 7 și 17 noiembrie, pe www.mi.com/ro, cu reduceri instant de până la 56%, discounturi graduale în funcție de valoarea coșului, produse suplimentare la doar 1 leu și 5% reducere adițională, cu Mi Points, la finalizarea cumpărăturilor.
Interviu. Se schimbă regulile RCA. Legea a trecut de Parlament. Pandele, COTAR: Am evitat adoptarea unor măsuri care ar fi îngenuncheat șoferul român # Economica.net
O nouă lege privind RCA, care transpune în legislația locală prevederi impuse la nivel european, a fost adoptată, după ample discuții, evitându-se astfel plata unor penalități semnificative în cadrul unei proceduri de infrigement. În cadrul discuțiilor din Parlament s-a pus și problema introducerii unor modificări suplimentare celor impuse de Comisia Europeană, însă acest lucru nu s-a întâmplat, mai ales în contextul opoziției celor de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor din România (COTAR). Florin Pandele, vicepreședintele COTAR, explică, într-un interviu, de ce crede că acele modificări ar fi făcut rău șoferilor din România.
Ungurii de la Shopper Park Plus ar putea cumpăra parcuri de retail și un strip mall de 57 de milioane de euro în România # Economica.net
Shopper Park Plus, dezvoltator ungar de parcuri logistice și parte din grupul Advent, și-a anunțat intarea pe piața din Polonia și are în vedere extinderea în România.
Șeful Electrica: Sunt un mare fan al inteligenței artificiale. Cu AI putem avea un preț scăzut la energie # Economica.net
Inteligența artificială (AI) poate redefini modul în care funcționează sectorul energetic, de la mentenanță predictivă până la servicii personalizate pentru consumatori și, în final, facturi mai mici, consideră Alexandru Chiriță, CEO al Electrica.
Un jurnalist italian angajat la agenția Nova a fost concediat după ce a întrebat la o conferință a Comisiei Europene dacă Israelul ar trebui să reconstruiască Fâșia Gaza # Economica.net
Jurnalistul italian Gabriele Nunziati a denunţat faptul că a fost concediat de agenţia de ştiri Nova pentru că a întrebat la Comisia Europeană (CE) dacă Israelul ar trebui să reconstruiască Fâşia Gaza, ceea ce a stârnit dezbateri referitoare la libertatea presei, informează miercuri EFE, transmite Agerpres.
Cât de bine o duce firma lui Făneș Bogos, omul de afaceri implicat în scandalul care duce până în biroul lui Bojojan # Economica.net
Vanbet, firma omului de afaceri Fănel Bogoș implicat în scandalul momentului, este una dintre cele mai mari firme din domeniul avicol din zona Moldovei și este o afacere profitabilă.
Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide un magazin în orașul Mizil, județul Prahova. Prin această investiție, compania creează 80 de noi locuri de muncă, potrivit unui comunicat de presă.
În acest climat fiscal și economic sub presiune, firmele nu mai improvizează, caută planuri de restructurare, CFO externalizat, sprinturi de intrare pe piață și cash-flow sănătos # Economica.net
Într-un climat fiscal și economic aflat sub presiune, marcat de creșteri de taxe, costuri operaționale ridicate și reguli tot mai stricte de conformare, companiile din România își schimbă prioritățile. Nu mai improvizează pentru a supraviețui, ci urmăresc stabilitate, decizii corecte, echilibru între venituri și cheltuieli și un cash-flow sănătos. Schimbările frecvente fac planificarea pe termen mediu dificilă sau chiar imposibilă în multe cazuri.
Un mare producător român de ulei intră în portofoliul unei companii bulgărești. Tranzacția a fost finalizată # Economica.net
Compania Argus S.A. anunță Bursa de Valori București că, în data de 5 noiembrie 2025, a fost informată de către acționarul majoritar Infinity Capital Investments S.A. (fostul SIF Oltenia) că a fost finalizată tranzacția prin care compania bulgărească Buildcom Eood preia pachetul majoritar de acțiuni al societății.
Legumele şi fructele au reprezentat 8,1% din cheltuielile consumatorilor români în 2024 – studiu # Economica.net
Piaţa legumelor şi fructelor rămâne una dintre cele mai puternice din retailul de bunuri de larg consum (FMCG), reprezentând 8,1% din cheltuielile românilor în 2024, pe fondul creşterii interesului consumatorilor pentru produsele proaspete, locale şi bio, potrivit unui studiu realizat de NielsenIQ.
Stelian Bujduveanu: Bucureştenii care locuiesc în zona Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă în perioada următoare # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, precizează că lucrările de reabilitare a reţelei de termoficare pe Şoseaua Ştefan cel Mare au fost finalizate în proporţie de 98%, relatează Agerpres.
Nicușor Dan: România implementează strategia pentru industria de apărare. Luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice # Economica.net
România implementează strategia naţională pentru industria de apărare, a subliniat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în vizită la Bucureşti pentru a participa la NATO Industry Forum.
