Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop, confirmat de Papa Leon XIV ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică/ Mesajul ambasadorului român la Vatican
6 noiembrie 2025
Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, după ce a primit scrisoarea de confirmare din partea Sanctităţii Sa Papa Leon XIV.
• • •
Organizaţia Greenpeace a depus o plângere la Comisia Europeană împotriva Slovaciei, pe care ecologiştii o acuză de „uciderea ilegală” a urşilor într-o zonă situată în apropierea frontierei cu Polonia, a anunţat joi ONG-ul, relatează AFP.
Un dispozitiv inovator pentru livrarea controlată a medicamentelor accelerează vindecarea inimii după infarct # News.ro
Un plasture inteligent promite refacerea ţesutului cardiac după un infarct miocardic (atac de cord). Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au dezvoltat un plasture flexibil capabil să elibereze medicamente direct pe suprafaţa inimii, cu scopul de a stimula vindecarea şi regenerarea ţesutului cardiac după un infarct.
O asociaţie de mediu afirmă că recordurile de vânzări de Black Friday produc o creştere de până la 15% a deşeurilor electronice, mare parte aruncate la gunoi: „Nu e doar despre ce adăugăm în coşul de cumpărături, ci şi despre ce reciclăm responsabil” # News.ro
Black Friday aduce în fiecare an o explozie de oferte, dar şi o avalanşă de deşeuri electronice, afirmă o organizaţie de mediu potrivit căreia cele mai cumpărate produse sunt televizoarele smart, telefoanele mobile, frigiderele, maşinile de spălat şi aspiratoarele. Datele analizate de Asociaţia Environ arată că vânzările de produse electrice şi electronice cresc cu până la 45% în perioada Black Friday faţă de o lună obişnuită, ceea ce duce la o creştere de 10-15% a cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice generate. Potrivit aceleiaşi surse, doar unul din două aparate scoase din uz ajunge în circuitul corect de reciclare, restul ajungând în gropi de gunoi, pe câmpuri, în gospodării sau sunt vândute „la fier vechi”, pierzându-se astfel materii prime valoroase, inclusiv metale rare atât de căutate pe piaţa internaţională.
Consiliul Concurenţei a formulat mai multe îngrijorări privind preluarea lanţului La Cocoş de către Grupul Schwarz: ”Operaţiunea ridică probleme” # News.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a identificat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş. Grupul Schwarz este prezent pe toate pieţele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoş, astfel tranzacţia ar putea conduce la consolidarea poziţiei entităţii rezultate şi la reducerea opţiunilor disponibile pentru consumatori.
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să crescă ca actor, dar a fost doar „primul pas” în cariera sa: „Trebuie să încerc să ofer ceva diferit” # News.ro
Sebastian Stan vorbeşte deschis despre perioada petrecută la Marvel, într-un interviu recent acordat pentru „Stronger Podcast”. Stan, care a interpretat rolul lui Bucky Barnes, alias Soldatul de Iarnă, în şapte filme Marvel, a declarat că gigantul „l-a ajutat cu adevărat” să crească ca persoană şi ca actor. Cu toate acestea, acum, la 43 de ani, încearcă să se extindă dincolo de acţiunea din benzile desenate.
Primăria Braşov vrea să transforme în parc fostul depozit de deşeuri Trimiş-Triaj şi face demersuri ca să obţină fonduri europene pentru acest proiect - FOTO # News.ro
Primăria Braşov şi-a propus să transforme în parc fostul depozit de deşeuri nepericuloase din zona Trimiş-Triaj, închis în urmă cu peste 30 de ani. Zona a fost terasată, va fi acoperită cu o membrană geosintetică şi apoi cu pământ. Municipalitatea face demersuri ca să obţină fonduri europene pentru acest proiect în valoare de peste 80 de milioane de lei.
Liga Europa: Securitate sporită la Birmingham înaintea meciului Aston Villa-Maccabi Tel-Aviv # News.ro
Peste 700 de poliţişti au fost mobilizaţi joi la Birmingham pentru meciul din Liga Europa, considerat de risc ridicat, dintre Aston Villa şi clubul israelian Maccabi Tel-Aviv, ai cărui suporteri au fost descurajaţi să facă deplasarea în Anglia.
Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la domiciliu de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor # News.ro
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburaţi.
SUA îşi vor stabili o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc. Trump îl primeşte luni la Casa Albă pe liderul sirian. Washingtonul încearcă să medieze un pact de securitate între Israel şi Siria # News.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară americană la o bază aeriană din Damasc pentru a contribui la realizarea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl mediază între Siria şi Israel, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu această chestiune.
Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienţilor First Bank către infrastructura sa operaţională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025. Toate conturile şi produsele First Bank au fost transferate, conform calendarului de migrare publicat anterior publicului.
Ilfov: Doi administratori ai unei firme de pază, suspectaţi că au înregistrat cheltuieli fictive de peste 2,8 milioane de lei, pentru a nu plăti taxe către bugetul de stat # News.ro
Doi administratori ai unei societăţi comerciale care asigură servicii de pază sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind suspectaţi că, timp de mai mulţi ani, au înregistrat cheltuieli fictive de peste 2,8 milioane de lei, pentru a nu plăti taxe către bugetul de stat. Prejudiciul în acest dosar este estimat la aproape jumătate de milion de lei.
Clubul Genoa, patronat de Dan Şucu şi la care este legitimat Nicolae Stanciu, a oficializat numirea lui Daniele De Rossi în funcţia de antrenor, la câteva zile după demiterea lui Patrick Vieira.
Tragerea la sorţi pentru cele două grupe ale Turneului Campionilor (9-16 noiembrie) a avut loc joi la Torino (Italia). Carlos Alcaraz şi Novak Djokovici se vor înfrunta încă din faza grupelor, la fel ca Jannik Sinner şi Alexander Zverev în cealaltă grupă.
Magazin online: Pregătirea maşinii pentru iarnă costă între 1.900 şi 3.500 de lei. Bateriile, anvelopele şi consumabilele de sezon rămân cele mai mari cheltuieli pentru şoferi # News.ro
Costul mediu pentru pregătirea completă a unei maşini pentru iarnă se situează între 1.900 şi 3.500 de lei, potrivit unei analize AutoEco, magazin online specializat în vânzarea de piese şi accesorii auto pentru piaţa din România. Bateriile, anvelopele şi consumabilele de sezon rămân cele mai mari cheltuieli pentru şoferii români.
Diana Buzoianu: Am negociat la Consiliul de Mediu amânarea la nivel european cu un an de zile a implementării schemei de certificate de carbon, lucru care va permite României să se pregătească şi mai bine # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi, că a negociat la Bruxelles amânarea la nivel european cu un an de zile a implementării acestei scheme de certificate de carbon, lucru care va permite României să se pregătească şi mai bine.
Executivul alocă 319,53 milioane lei pentru finanţarea serviciilor sociale - Banii vor merge către centrele din sistemul de protecţie a copilului, centrele pentru persoane cu dizabilităţi şi cheltuielile ale căminelor pentru vârstnici # News.ro
Ministerul Finanţelor acordă 319,53 miliaone lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanţarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din întreaga ţară. Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Suma va fi utilizată pentru finanţarea serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, a măsurilor de protecţie de tip centre de zi şi centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârşitul anului 2025
Român cercetat pentru abuz sexual şi viol comis asupra unei minore la un festival din Spania, prins în judeţul Prahova. El era dat în urmărire internaţională de autorităţile spaniole # News.ro
Un tânăr de 20 de ani, cetăţean român, este suspectat că, în luna iulie a acestui an, a violat o adolescentă în timpul unui festival organizat în oraşul spaniol Getafe. potrivit anchetatorilor, el ar fi atras-o pe fată într-un loc retras, unde ar fi agresat-o sexual. Suspectul, dat în urmărire internaţională de către autorităţile spaniole, a fost prins în judeţul Prahova.
Buzoianu: Până la finalul anului vom avea 30 de milioane de lei investiţi în garduri electrice, pentru a preveni intervenţia urşilor # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că până la finalul anului vom avea 30 de milioane de lei investiţi în garduri electrice, pentru ca populaţia să prevină intervenţia urşilor.
Giurgiu: Bărbat dat dispărut în urmă cu două zile, găsit mort într-un canal. Există suspiciunea că a fost ucis, fiind deschis dosar pentru omor # News.ro
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din judeţul Giurgiu, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, joi, într-o fosă septică dezafectată. Trupul a fost descoperit la trei metri adâncime, pe amplasamentul unei foste cooperative agricole, unde se adăposteşte fratele celui găsit mort. În acest caz există suspiciunea că bărbatul a fost ucis, fiind deschis dosar pentru infracţiunea de omor.
Femeia lovită de un cablu în Bucureşti, în stare gravă la Spitalul Sfântul Pantelimon / Accidentul, provocat de un şofer în vârstă de 19 ani # News.ro
Femeia lovită de un cablu în accidentul din Bucureşti a intrat în stop cardio-respirator şi a fost resuscitată. Ea este în stare gravă la Spitalul Sfântul Pantelimon. Poliţia a stabilit că accidentul a fost provocat de un tânăr de 19 ani.
Accidentarea lui Achraf Hakimi a provocat îngrijorare în Maroc. Jucătorul echipei PSG va lipsi cel puţin şase săptămâni # News.ro
Accidentarea fundaşului lateral al PSG, Achraf Hakimi, a provocat multă îngrijorare în rândul compatrioţilor săi marocani, unde acest tânăr născut în Spania a devenit un idol. Achraf Hakimi s-a accidentat la glezna stângă după un fault al lui Luis Diaz marţi seară, la meciul cu Bayern Munchen. El a suferit o entorsă, iar absenţa sa va fi de cel puţin şase săptămâni.
Ioana Dogioiu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare / Asociaţiile de magistraţi au fost consultate, la prima lege # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare. Ea a mai spus că asociaţiile de magistraţi au fost consultate la Palatul Victoria, când s-a dezbătut prima lege iar premierul a avut cel puţin o întâlnire cu asociaţiile de magistraţi, înainte de adoptarea acesteia.
Ioana Dogioiu: În data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoţit de domnul Bogoş. Motivul audienţei, chestiuni politice, la nivelul filialei # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că în data de 23 septembrie, Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la primul ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan iar acesta a venit însoţit de omul de afaceri Fănel Bogoş. motivul audienţei fiind chestiuni politice, la nivelul filialei. Ea a precizat că discuţia nu a durat mai mult de 15 minute.
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul Secretarului General al NATO despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic # News.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a avut, joi, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianţei Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la Bucureşti. Cei doi au discutat despre consolidarea industriei de apărare pe Flancul Estic.
Bărbat anchetat penal după ce, pretinzând că este om de afaceri şi că poate livra piese pentru utilaje agricole, a încasat 120.000 de lei, avans pentru o tranzacţie, după care a fugit/ El a fost prins şi reţinut # News.ro
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din judeţul Iaşi, este anchetat penal după ce, pretinzând că este om de afaceri, iar firma pe care o administrează poate livra piese pentru utilaje agricole, a încasat 120.000 de lei de la o femeie interesată de o astfel de tranzacţie, iar după ce a primit banii, sub formă de avans, a fugit. Poliţiştii din Bistriţa-Năsăud, care anchetează această speţă, l-au identificat şi reţinut, fiind pus sub acuzare pentru înşelăciune.
Ioana Dogioiu: Când, dacă se va stabili o nouă dată pentru prezenţa premierului în Parlament, rămâne de văzut şi de stabilit în continuare. Vă vom comunica # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că atunci când şi dacă se va stabili o nouă dată pentru prezenţa premierului în Parlament, rămâne de văzut şi de stabilit în continuare şi că acest lucru va fi comunicat.
Polonia lansează un nou program de instrucţie militară, cu obiectivul de a pregăti 400.000 de persoane în 2026 # News.ro
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instrucţie militară, ca parte a unui plan mai amplu de instruire a aproximativ 400.000 de persoane în 2026, a anunţat joi Ministerul Apărării de la Varşovia, relatează Reuters.
Argeşeni suspectaţi că au înfiinţat firme pe teritoriul unui stat din UE ca să cumpere maşini second-hand de pe site-urile de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România fără să declare veniturile la Fisc # News.ro
Patru argeşeni sunt suspectaţi că au înfiinţat, între 2017 şi 2023, mai multe firme pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană cu scopul de a cumpăra maşini second-hand de pe site-uri de licitaţii online, pe care să le vândă apoi în România, fără să declare la Fisc veniturile obţinute. Poliţiştii au făcut, joi, mai multe percheziţii în localităţi din judeţul Argeş.
Dr. Mohamad Delbani, despre intervenţia de remodelare corporală: Nu este doar o operaţie sub anestezie generală care durează două, trei ore, recuperarea durează două, trei săptămâni şi s-a terminat / Schimbăm stilul de viaţă # News.ro
Dr. Mohamad Delbani, fondatorul Clinicii “Dr. Delbani”, medic specialist chirurgie plastică şi microchirurgie reparatorie, a afirmat că intervenţia de remodelare corporală nu este doar o operaţie sub anestezie generală care durează două, trei ore şi o recuperare care durează două trei, săptămâni, este nevoie de o schimbare a stilului de viaţă şi de sport, pentru menţinerea rezultatului pe termen lung.
Unu din cinci români recunoaşte că s-a urcat la volan după ce a consumat alcool, arată un studiu realizat la solicitarea Asociaţiei Spirits România. 76% dintre cei care admit acest fapt spun că nu erau beţi, ci doar consumaseră puţin alcool. Studiul mai relevă că aproape două treimi dintre cei chestionaţi au în cercul lor persoane care au condus după ce au consumat alcool.
Ministrul Mediului: În momentul în care un urs vine în intravilan, comisia pentru situaţii de urgenţă care se înturneşte va putea să decidă dacă are loc intervenţia prin alungare, relocare sau împuşcare / Poliţia locală va face parte din comisie # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre ordonanţa de urgenţă adoptată în Guvern privind populaţia de urşi, că în momentul în care un urs vine în intravilan, prin proiectul de OUG s-a scos condiţia gradualităţii, iar comisia pentru situaţii de urgenţă care se înturneşte va putea să decidă dacă are loc intervenţia prin alungare, relocare sau împuşcare. A fost introdusă şi Poliţia Locală în această comisie, în momentul în care reprezentanţii Jandarmeriei nu sunt pe lângă localitatea respectivă .
Galaţi: Firmă care făcea dezmembrări auto fără autorizaţii, amendată de Garda de Mediu / Peste 60 de maşini scoase din uz şi deşeuri periculoase, găsite la faţa locului # News.ro
Comisarii Gărzii de Mediu Galaţi au dat două amenzi, în valoare totală de 25.000 de lei, după ce au găsit o firmă care făcea dezmembrări auto fără autorizaţii. La faţa locului erau peste 60 de maşini scoase din uz şi deşeuri periculoase aşezate direct pe pământ, cu risc de poluare.
Companie păgubită cu 1,2 milioane de euro de administratori care au întocmit documente fictive privind montarea unor sisteme de supraveghere video şi alarmă pentru şantiere/ Percheziţii în Capitală şi şase judeţe - VIDEO # News.ro
Mai mulţi administratori de firmă au păgubit cu 1,2 milioane de euro o companie din România, filială a unui grup cu origini în Germania, în baza unui contract de închiriere şi montaj a unor sisteme de supraveghere video şi alarmă pentru şantiere. După semnarea contractului, reprezentanţii firmei acuzate au apelat la o societate intermediară, care urma să monteze efectiv echipamentele. În realitate, sistemele nu au fost montate niciodată, însă compania a achitat banii pe baza unor procese-verbale de recepţie fictive, care atestau în mod fals că lucrările au fost făcute conform contractului. Poliţiştii au făcut, în acest caz, 12 percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, iar administratorii au fost duşi la audieri.
Recomandările Autorităţii din Comunicaţii de Black Friday: Utilizatorii să acorde o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online # News.ro
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le recomandă utilizatorilor, cu ocazia reducerilor de Black Friday, să acorde o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online.
DNA anunţă reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat că ar fi vrut să fie retrase sancţiuni aplicate fermei sale de pui, unde s-a constatat focar de salmoneloză, şi să determine schimbarea directorului DSVSA Vaslui /Alte persoane vizate în dosar # News.ro
DNA anunţă oficial, joi, reţinerea omului de afaceri Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. La una dintre femele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui, prin încălcarea normelor sanitar-veterinare, a apărut un focar de salmoneloză. Omul de afaceri a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. Omul de afaceri ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru a di schimbat din funcţie directorul DSVSA Vaslui.
Nou „comportament violent” din partea lui Luis Suarez, suspendat pentru meciul decisiv al echipei Inter Miami din play-off-ul MLS # News.ro
Major League Soccer a anunţat, miercuri, suspendarea pentru meciul decisiv din turul al doilea al play-off-ului a atacantului echipei Inter Miami, Luis Suarez, acuzat de o lovitură cu călcâiul asupra fundaşului Nashville, Andy Najar, sâmbătă, în meciul retur (1-2).
Un bărbat care a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în casa fostei concubine distrugând uşa de la intrare a fost arestat/ Pentru că în locuinţă era doar fiica femeii, bărbatul şi-a înjurat în absenţă fosta parteneră şi i-a furat o boxă # News.ro
Un bărbat din Petroşani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat un ordin de protecţie şi a intrat în locuinţa fostei concubine distrugând uşa de la intrarea în locuinţă. Pentru că în casă era doar fiica femeii, bărbatul a înjurat-o în absenţă pe fosta sa parteneră şi i-a furat o boxă, după care s-a dus la el acasă, unde a fost găsit ulterior de poliţişti.
De la angajat stresat la consultant independent: cum mi-am construit propriul drum în lumea asigurărilor (P) # News.ro
Când am intrat prima dată într-un birou de corporaţie, aveam 25 de ani şi multe planuri. Îmi plăcea ideea de stabilitate, de program fix, de carieră care urcă pas cu pas. Zece ani mai târziu, stabilitatea s-a transformat în oboseală, iar rutina – într-o colivie invizibilă. Mă trezeam dimineaţa cu sentimentul că nu mai contează cât de bine îmi fac treaba, că totul se repetă la nesfârşit. Aşa a început povestea mea despre schimbare.
Dr. Ioan Bogdan Furtună: Partea estetică nu mai stă în zona vanităţii, ci în zona stării de bine a fiecărui pacient / Fiecare intervenţie chirurgicală în zona estetică are nevoie de anumite investigaţii # News.ro
Dr. Ioan Bogdan Furtună, fondatorul Centrului Medical ”Dr. Furtună Dan”, a afirmat, joi, că estetica nu mai stă în zona vanităţii, ci în cea a stării de bine a fiecărui pacient. El a explicat că este important să existe un echilibru între interior şi exterior. Dr. Ioan Bogdan Furtună a adăugat că fiecare intervenţie chirurgicală în zona estetică are nevoie de anumite investigaţii.
Imigranţi ilegali din Africa şi Asia, aduşi în România prin Republica Moldova. O grupare criminală a fost destructurată de autorităţile moldovene # News.ro
O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autorităţile de peste Prut.
Dr. Lorelei Nassar: Persoanele chiar şi peste 40-50 de ani se pot adapta cu uşurinţă la pierderea unor dinţi, deoarece corpul este tânăr, pe când, la vârsta a treia, organismul este deja uzat / Pierderea dinţilor, deficienţă în sistemul digestiv # News.ro
Dr. Lorelei Nassar, chirurg oro-maxilo-facial şi implantolog, a afirmat că persoanele care au peste 40-50 de ani se pot adapta cu uşurinţă la pierderea unor dinţi, deoarece corpul este tânăr, dar persoanele de vârsta a treia nu pot trece cu uşurinţă peste aceste aspecte deoarece corpul lor este deja uzat. Dr. Lorelei Nassar a precizat că pierderea dinţilor indică o deficienţă majoră în tot sistemul digestiv, iar calitatea vieţii pentru aceste persoane este îmbunătăţită cu ajutorul implanturilor.
Peste 150.000 de părinţi a aflaţi în concediu de creştere a copilului au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului/ ANPIS a făcut plăţi de 4,9 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025/ Unde sunt cele mai multe cereri, după Bucureşti # News.ro
Un număr mediu lunar de 152.052 de părinţi au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului (ICC), în perioada ianuarie – septembrie 2025, anunţă, joi, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. După Bucureşti, judeţele Cluj şi Timiş conduc topul cu cele mai multe solicitări. Instituţia anunţă că a făcut plăţi în valoare totală de aproximativ 4,9 miliarde lei.
Casa Albă a folosit melodia „The Fate of Ophelia” a lui Taylor Swift într-un clip în onoarea lui Donald Trump/ VIDEO # News.ro
Administraţia Trump a distribuit pe TikTok un videoclip patriotic în care laudă meritele preşedintelui său, pe fundalul melodiei de succes „The Fate of Ophelia” de pe noul album al lui Taylor Swift, care ocupă în prezent locul 1 în topurile americane, scrie Variety.
Transnistria modifică legea „cetăţeniei”. Copiii născuţi în afara regiunii separatiste vor primi automat cetăţenia republicii nerecunoscute, dacă unul dintre părinţi o deţine. Ce pericole s-ar putea ascunde în spatele acestui demers # News.ro
Sovietul Suprem - parlamentul local - de la Tiraspol a adoptat miercuri modificări la legea „cetăţeniei” potrivit cărora copiii născuţi atât în Transnistria, cât şi în afara regiunii separatiste vor primi automat „cetăţenia” republicii nerecunoscute, dacă unul dintre părinţi o deţine.
Grav accident în Bucureşti – Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor / În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar / Linii de transport blocate # News.ro
Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Aceasta a primit îngrijiri de la medici. Mai multe linii de transport sunt blocate.
Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele manelistului a primit şapte ani de detenţie # News.ro
Curtea de Apel Braşov, unde a fost strămutat dosarul de tentativă de omor în care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia au fost judecaţi, a pronunţat o pedeapsă mai blândă în cazul manelistului, stabilind, în schimb, o sentinţă mai dură pentru fratele acestuia, în dosarul în care cei doi au fost deferiţi justiţiei pentru tentativă de omor, după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie din judeţul Argeş, în anul 2022. Instanţa a stabilit că victima trebuie să primească de la cei doi 40.000 de euro, suma fiind considerabil mai mare decât cea stabilită ca daune morale de instanţa de fond.
Rusul Alex Ovechkin a devenit primul jucător din NHL care a atins pragul de 900 de goluri marcate în liga nord-americană de hochei pe gheaţă, cu ocazia victoriei echipei sale, Washington Capitals, împotriva St. Louis Blues (6-1).
Olga Simionescu: Se vede pe faţa noastră cine are adicţie, cine consumă alcool în exces, cine nu doarme / Dacă nu ne protejăm împotriva expunerii agresive la soare, duce la o îmbătrânire accelerată # News.ro
Şeful Secţiei Dermatologie de la Spitalul Clinic Colentina, Olga Simionescu, a declarat, joi, că se vede pe faţă cine consumă alcool în exces, cine nu doarme, iar în ultimii ani a apărut şi poluarea industrială cu microparticule care îmbătrânesc. Olga Simionescu a precizat că, dacă nu ne protejăm împotriva expunerii agresive la soare, acest lucru va duce la o îmbătrânire accelerată şi precoce.
