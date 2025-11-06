Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop, confirmat de Papa Leon XIV ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică/ Mesajul ambasadorului român la Vatican

13:30

Mai mulţi administratori de firmă au păgubit cu 1,2 milioane de euro o companie din România, filială a unui grup cu origini în Germania, în baza unui contract de închiriere şi montaj a unor sisteme de supraveghere video şi alarmă pentru şantiere. După semnarea contractului, reprezentanţii firmei acuzate au apelat la o societate intermediară, care urma să monteze efectiv echipamentele. În realitate, sistemele nu au fost montate niciodată, însă compania a achitat banii pe baza unor procese-verbale de recepţie fictive, care atestau în mod fals că lucrările au fost făcute conform contractului. Poliţiştii au făcut, în acest caz, 12 percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, iar administratorii au fost duşi la audieri.