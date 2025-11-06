Miliardarul George Soros, în vizorul unei comisii de anchetă în Bulgaria
Parlamentul Bulgariei a înființat o comisie de anchetă privind presupusa influență în țară a miliardarului și filantropului american George Soros. Măsura a fost promovată de un oligarh aflat, din motive de corupție, pe lista de…
Victorie pentru statul român la Curtea Supremă în procesul cu Gabriel Resources. Sechestru pe acțiunile companiei canadiene # HotNews.ro
Decizia luată joi de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă și are ca scop protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul…
Trezorierul PNL, pus sub control judiciar în dosarul omului de afaceri din Vaslui pe care l-a dus la Bolojan / Ce interdicții a primit # HotNews.ro
Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, susțin surse judiciare pentru HotNews. Decizia a fost luat la sfârșitul audierilor în dosarul lui Fănel Bogos, omul de afaceri…
Rusia este aproape de a captura cel mai mare oraș ucrainean din 2023 și până în prezent. Ce înseamnă asta – HARTĂ # HotNews.ro
Bătălia pentru orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, pare să fi intrat într-o fază decisivă. Forțele ruse au preluat controlul parțial asupra orașului și fac eforturi pentru a cuceri complet localitatea aflată într-o zonă strategică, ce…
Poliția anunță că i-a găsit pe cei care lipeau coduri QR frauduloase pe panourile de parcare. Percheziții în București și în Teleorman # HotNews.ro
Poliția Municipiului București a declarat, joi, că le-a identificat pe persoanele bănuite de săvârșirea faptei și că una dintre ele se află în prezent în arest în Belgia pentru fapte similare. În 24 iulie, polițiștii…
VIDEO Soluția propusă de ministra Mediului pentru amendarea celor care hrănesc urșii pe Transfăgărășan # HotNews.ro
Ministrul Mediului vrea un parteneriat cu Ministerului Afacerilor Interne (MAI) privind monitorizarea video continuă a unor zone cu risc, precum Transfăgărășan, astfel încât pe baza probelor video să fie amendați automat persoanele care hrănesc urșii…
„Va înlocui vânzătorul din magazin”. eMAG lansează în 2026 un „robot” AI de shopping dezvoltat de români # HotNews.ro
eMAG a lansat la final de 2022 un chatbot denumit Dana, iar în interiorul companiei este testat un agent AI de shopping care ar trebui să fie lansat în 2026 și va permite clienților să…
Adolescent acuzat că plănuia un „atac terorist grav” la un festival din Stockholm. „Simpatii pentru Statul Islamic” # HotNews.ro
Procurorii suedezi l-au pus joi sub acuzare pe un tânăr de 18 ani, despre care spun că planificase comiterea unui atac terorist la un festival cultural din Stockholm în numele grupării Statul Islamic (SI), transmite…
„AI ne va crește speranța de viață”. Microsoft pune la bătaie „o mulțime de bani” pentru o echipă de „superinteligență” medicală # HotNews.ro
Microsoft formează o nouă echipă care dorește să construiască o formă de inteligență artificială (AI) mult mai capabilă decât oamenii în anumite domenii, începând cu diagnosticul medical, a declarat pentru Reuters directorul executiv care conduce…
Franța intensifică războiul împotriva Shein și cere UE să ancheteze „fără întârziere” platforma de vânzări online # HotNews.ro
Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva companiei Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez care au acuzat că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar prin vânzarea pe platforma sa de păpuși…
Fosta lideră democrată Nancy Pelosi a anunțat că se retrage din Congres după o carieră de aproape 40 de ani # HotNews.ro
Nancy Pelosi, prima și singura femeie care a ocupat funcția de președinte al Camerei Reprezentanților din Statele Unite și una dintre cele mai influente figuri ale Partidului Democrat timp de decenii, a anunțat că nu…
„Coaliția celor dispuși” s-a transformat într-o „coaliție a celor care așteaptă”: Un fost șef al NATO spune că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu acționează mai ferm împotriva Rusiei # HotNews.ro
Ucraina riscă să se confrunte cu un „război fără sfârșit” și cu o erodare treptată a teritoriului, dacă Europa nu intensifică semnificativ presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin trimiterea de trupe și crearea unui scut de…
10 localități atestate de Guvern ca „zone cu resurse turistice”. Beneficiile aduse de noul statut # HotNews.ro
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, „atestarea ca zone cu resurse turistice” a 10 localități, care vor intra astfel „în circuitul strategic de dezvoltare”, a anunțat Ministerul Dezvoltării, instituția care a făcut prorpunerea. Măsura…
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe Bogos în biroul lui Bolojan, povestește cum a decurs întâlnirea: „Am prezentat un om care poate fi un eventual candidat în viitor. Nu a fost o discuție despre salmonella” # HotNews.ro
Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este și trezorierul partidului, a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, însă spune că scopul întâlnirii…
Detalii despre discuția avută de ministrul Moșteanu cu adjunctul Secretarului General al NATO pe tema Flancului Estic # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Liviu-Ionuţ Moşteanu, a avut, joi, o întrevedere cu Radmila Shekerinska, adjunctul Secretarului General al Alianţei Nord-Atlantice, în marja Forumului NATO pentru Industrie, care are loc la Bucureşti. Discuțiile dintre Moșteanu și Shekerinska s-au…
„Cancerul ginecologic nu doare la început.” De ce este vitală ecografia transvaginală anuală și cum pot testele genetice salva vieți # HotNews.ro
Cancerul ginecologic rămâne una dintre cele mai silențioase forme de cancer: simptomele apar, de cele mai multe ori, abia în stadii avansate, atrage atenția dr. Alexandra Trăilă, medic ginecolog supraspecializat în ginecologie oncologică, în cadrul…
Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire de poliție după ce nu au fost găsiți de polițiștii care au mers să-i conducă la penitenciar # HotNews.ro
Cântărețul Dani Mocanu și fratele său Ionuț Nando Mocanu nu au fost găsiţi la locuinţa de domiciliu din Ştefăneşti, Argeş, pentru a fi încarcerați după ce au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Ei…
Băncile pun frână creditării; românii reduc creditele pentru locuințe, iar firmele se împrumută pentru supraviețuire, nu pentru investiții # HotNews.ro
Creditarea din România intră într-o fază de prudență. Potrivit celui mai recent Sondaj privind creditarea companiilor și populației, publicat de Banca Națională a României, băncile au înăsprit standardele de creditare pentru al patrulea trimestru consecutiv,…
Adolescenții „nu mai știu de frică”. De ce autoritatea la care au apelat părinții noștri nu mai funcționează pentru tinerii de azi și ce o înlocuiește # HotNews.ro
De la interdicții la dialog și de la control la încredere: psihologul Ruxandra Sersa explică de ce generația de azi nu mai răspunde la pedepse și cum pot părinții recâștiga legătura cu adolescenții lor. Povestea…
Români din Italia acuzați de escrocherii cu mașini second-hand / Crabinierii le-au confiscat vile și mașini de milioane de euro # HotNews.ro
Carabinierii au confiscat, miercuri, bunuri în valoare de peste 4 milioane de euro de la un grup acuzat de fraudă cu mașini second-hand, potrivit Corriereadriatico.it. Autoritățile italiene din Provincia Ancona au executat miercuri un ordin…
Mesajul transmis de NATO la București către companiile de apărare din toată lumea: „Avem nevoie de mai mult” # HotNews.ro
„Banii singuri nu pot oferi securitate. Avem nevoie de capabilități”, a spus secretarul general al NATO la forumul NATO de la București, dedicat industriei de apărare din întreaga alianță. Banii sunt pe masă, a spus…
Odeon, teatrul din care se vede cerul. Cum s-a clădit nobilul edificiu de pe Calea Victoriei, cu acoperiș glisant care funcționează încă din 1911 # HotNews.ro
În seara primei zile de Crăciun a anului 1911, familia princiară moștenitoare a tronului României, Principele Ferdinand și Principesa Maria, și “toată elita intelectuală și socială a Capitalei” inaugurau cu mare fast cel mai nou…
Trezorierul PNL, Mihai Barbu, chemat azi la audieri de DNA, în dosarul de corupție în care au fost reținuți patru oameni # HotNews.ro
Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, este așteptat, joi, la sediul DNA pentru a fi audiat în dosarul lui Fănel Bogos. Tot azi, omul de afaceri din Vaslui, care a fost reținut pentru…
Peste 2.500 de mineri sunt blocați sub pământ în mine din Ucraina, după ce un atac cu rachete rusești # HotNews.ro
Opt mine de cărbune din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk au fost deconectate de la sursa de energie, cu 2.595 de mineri în interior, ca urmare a atacului rus de joi, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina, citat…
Vinzi constant pe net fără să fiscalizezi? ANAF te va înregistra fiscal din oficiu și apoi îți va stabili cât îi datorezi # HotNews.ro
ANAF a publicat procedura de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui contribuabil care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală. Practic, orice persoană fizică sau juridică…
O nouă investigație arată că Vladimir Putin a plasat în guvern mai multe rude ale sale decât orice alt lider rus de la țari încoace # HotNews.ro
Nepotismul din Rusia este încurajat de la cele mai înalte niveluri ale statului, o nouă investigație a jurnaliștilor ruși independenți arătând că președintele Vladimir Putin a ajutat un număr record de rude ale sale sau…
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania # HotNews.ro
Documentele interne ale Meta arată că 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, potrivit Reuters. Meta spune că cifra citată este una inițială și aproximativă, că cifra reală finală este mai…
Femeia lovită de un cablu de tramvai, în stare gravă. Cine este șoferul care a provocat accidentul # HotNews.ro
Femeia lovită de un cablu în accidentul din Bucureşti este în stare gravă la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, potrivit unor surse medicale, scrie News.ro. Femeia în vârstă de 69 de ani a intrat în…
De ce e periculos ca adolescenții și copiii să petreacă timp pe Discord, un spațiu aparent inofensiv # HotNews.ro
Discord este o platformă online pe care copiii și adolescenții o folosesc pentru a vorbi cu diverse persoane, cunoscute sau nu, în timp ce joacă împreună diverse jocuri sau își împărtășesc pasiuni și interese comune.…
Scădere cu 200.000 a numărului de concedii medicale, anunțată de ministrul Sănătății: „Am spus că nu e corect să plătim concedii inventate” # HotNews.ro
Numărul concediilor medicale acordate în perioada iulie–septembrie a scăzut cu peste 200.000 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat joi ministrul Sănătății, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Alexandru Rogobete mai spune…
SuperLiga: Gigi Becali, hotârât să nu mai transfere jucători din Africa. „Nu e vorba de discriminare, dar nu poți să te înțelegi cu ei” # HotNews.ro
Finanțatorul Campioanei României, Gigi Becali, a declarat că nu mai are de gând să transfere jucători de pe al doilea cel mai populat continenent. Nemulțumit de jocul fundașului central Siyabonga Ngezana, patronul FCSB este supărat…
Intesa Sanpaolo Bank România informează că migrarea clienților First Bank către infrastructura sa operațională a fost finalizată integral la data de 3 noiembrie 2025. Toate conturile și produsele First Bank au fost transferate, conform calendarului…
Un nou sondaj arată care europeni sunt cei mai entuziaști nudiști, iar rezultatul e surprinzător # HotNews.ro
Chiar dacă germanii au o reputație câștigată de-a lungul deceniilor de a fi cei mai entuziaști nudiști ai Europei, un sondaj sugerează că locuitorii uneia dintre țările nordice nu doar că sunt mai toleranți față…
Dialog la Guvern: A știut Ilie Bolojan că șeful PNL Vaslui vine la el cu omul de afaceri Fănel Bogos? „Nu știu exact dacă știa că vine. Evident că nu a venit clandestin” # HotNews.ro
HotNews a întrebat joi dacă premierul știa că șeful PNL va veni însoțit de un om de afaceri care voia să-și rezolve problemele pe care le avea cu autorități ale statului. În stenogramele dosarului unde…
Dacă Elon Musk reușește să crească pentru acționari valoarea de pe bursă a Tesla la peste 8 trilioane (8.000 de miliarde) de dolari în următorul deceniu, el are mari șanse să devină primul trilionar din…
Ce se află la blocul despre care George Simion a spus că „e reabilitat pentru migranți”. Ciprian Ciucu i-a spus că „minte oamenii fără jenă și cu bună știință” # HotNews.ro
Președintele AUR a postat, miercuri seară, o fotografie în care el și Anca Alexandrescu, candidatul susținut de AUR la alegerile primăria Capitalei, stau în fața a două blocuri – unul reabilitat și altul nu. A…
Nepalez, agresat și tâlhărit de doi tineri, la Sibiu. I-au luat telefonul și l-au forțat cu cuțitul să le spună parola # HotNews.ro
Agresiune a avut loc la lângă Sibiu, pe raza comunei Șelimbăr, unde un nepalez de 27 de ani, care lucrează în oraș, a fost atacat de două persoane care i-au furat telefonul mobil și l-au…
Augustin Oancea, omul din spatele firmelor bănuite că au crescut artificial prețurile la energie pentru a încasa subvenții necuvenite / Ce profituri uriașe a făcut în 2022, în plină criză energetică # HotNews.ro
Mai multe firme din energie deținute de omul de afaceri Augustin Oancea sunt investigate pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a bani. Pe scurt, sunt acuzate că, în 2022, au tranzacționat energie…
Un orășel din Anglia a construit o efigie de 11 metri a premierului Sir Keir Starmer pentru a-i da foc # HotNews.ro
O efigie colosală de 11 metri a lui Sir Keir Starmer, completată cu o insignă pe care scrie „farmer harmer” („cel care face rău fermierilor”), a fost dezvelită pentru festivitățile Nopții Focurilor de la Edenbridge,…
Polonia lansează un program de instrucție militară prin care vrea să pregătească 400.000 de persoane anul viitor # HotNews.ro
Polonia va lansa luna aceasta un nou program de instruire militară, ca parte a unui plan mai amplu de a pregăti aproximativ 400.000 de persoane în anul 2026, a anunțat joi Ministerul Apărării de la…
Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul de tentativă de omor # HotNews.ro
Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pe cântărețul de manele Dani Mocanu în dosarul deschis după ce a fost implicat în august 2022 într-o bătaie într-o benzinărie…
O întrebare pentru premierul Bolojan: este uzual să vină la Guvern pentru „audiențe politice” colegii din PNL însoțiți de oameni de afaceri, care-i cer să le rezolve problemele? # HotNews.ro
„Cazul Bogos” nu e povestea unui lider local care sosește în București, de mână cu un afacerist dintr-un județ. E mai mult de atât. Șeful PNL Vaslui Mihai Barbu a fost trimis la Vaslui acum…
17 sud-africani ademenți să lupte alături de „mercenari” în Ucraina au sunat de urgență pentru a fi salvați din Donbas # HotNews.ro
Guvernul de la Pretoria a anunțat joi că a primit apeluri de urgență de la 17 sud-africani care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul dintre Rusia și Ucraina, informează Reuters. Bărbații au vârste cuprinse între…
„Faceți listă din timp și nu dați datele de card la telefon”. Câteva recomandări pentru un Black Friday fără incidente în 2025 # HotNews.ro
Faceți din timp o listă, fiți atenți la reduceri, nu dați prin telefon date despre carduri. Sunt câteva dintre recomandările ARMO, Asociația Română a Magazinelor Online, pentru cei cumpără de Black Friday. ARMO estimează că…
Femeie lovită de un cablu de tramvai, pe un trotuar din în București. STB: Mai multe linii au fost deviate # HotNews.ro
Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, potrivit STB. Un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor. În…
„Taxele vamale impuse de SUA par a fi în pericol”. Curtea Supremă îl poate lăsa pe Trump fără instrumentul său preferat de politică externă și comercială # HotNews.ro
Întrebările dure adresate de Curtea Supremă a SUA administrației Donald Trump cu privire la taxele vamale au alimentat speculațiile că acestea vor fi anulate de judecătorii constituționali și au generat perspectiva unui haos suplimentar, deoarece…
„Se aliază cu un dictator ale cărui agresiuni militare hibride sunt îndreptate împotriva țării noastre”. Critici la Berlin după ce un apreciat dirijor a fost decorat de Vladimir Putin # HotNews.ro
Un parlamentar conservator a cerut joi luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care s-a deplasat săptămâna aceasta la Moscova unde marți a primit „Ordinul Prieteniei” din partea președintelui rus Vladimir Putin, relatează Politico.…
Autoritățile nu îndrăznesc să ne spună ce să facem pentru a reduce facturile la energie / Un fost șef ANRE a fost dat afară pentru asta # HotNews.ro
Facturile la energie s-au dublat odată cu liberalizarea pieței și reprezentanții statului au vorbit până acum doar despre cauze și posibile soluții pentru reducerea prețurilor la electricitate pe termen lung. Nimeni din domeniu nu le-a…
Cum funcționează Fiscul în alte state: scanează internetul în funcție de numele tău, vede site-urile de vânzări pe care intri și compară banii cheltuiți cu venitul # HotNews.ro
Fiscalitatea nu ne plictisește niciodată și, mai nou, Inteligența Artificială schimbă nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali. El a făcut…
