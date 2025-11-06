Atenționare MAE: Bulgaria introduce obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card
PSNews.ro, 6 noiembrie 2025 19:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autorităţile bulgare au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice
• • •
Acum o oră
19:50
Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Capitală: Polemicile inutile nu duc nicăieri # PSNews.ro
Daniel Băluţă vrea o campanie „fără certuri inutile şi discuţii sterile". Candidatul PSD la Primăria Capitalei le-a transmis un mesaj public celorlalţi competitori. Startul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei va fi peste mai bine de două săptămâni, dar candidaţii au început să se atace deja în spaţiul public. În acest context tensionat, Daniel
19:50
Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: președinte al organizației Vaslui și trezorier al partidului # PSNews.ro
PNL a anunțat, joi seara, că, „în urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar". Mihai Barbu a
19:50
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea SUA, anunță presa de peste Ocean # PSNews.ro
Țările din flancul estic al NATO instalează un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, a cărui eficacitate a fost dovedită în timpul utilizării sale în Ucraina. Scopul este de a consolida atât de mult granița cu Rusia, de la Norvegia în nord până la Turcia în sud, încât Moscova să nici nu se gândească să o treacă, au declarat oficialii
19:50
O șefă din RA-APPS a fost numită director general provizoriu la producătorul de căldură al Capitalei # PSNews.ro
Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) anunţă că Mirela-Adriana Pavel a fost numită în funcţia de director general provizoriu, începând din 8 noiembrie, pentru o perioadă de două luni. "Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) anunţă numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcţia de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni. Decizia
19:50
Atenționare MAE: Bulgaria introduce obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autorităţile bulgare au modificat legea privind circulaţia pe drumurilor publice
19:50
Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost la el în audiență la solicitarea președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care „are o vechime destul de mare" în partid. „Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică,
19:50
VIDEO LIVE Gala Topul Național al Firmelor. Mihai Daraban, discurs tranșant: Nu mai vrem să fim sac de box # PSNews.ro
Gala Topul Național al Firmelor are loc joi, la Romexpo. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a vorbit la începutul evenimentului despre semnificația Galei Topului Național al Firmelor, ajunsă la cea de-a 32-a ediție, și despre polarizarea economiei românești. Evenimentul, organizat anual de Camera de Comerț, este singurul clasament realizat
Acum 2 ore
18:40
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, a declarat joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", că una dintre măsurile pe care le propune în programul său este desființarea polițiilor locale de sector și crearea unei singure Poliții a Capitalei, cu atribuții extinse în domenii cheie precum construcțiile, mediul și traficul. „Polițiile locale din sectoare ar
18:40
ANALIZĂ: Piaţa europeană de apărare şi aerospaţială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025 # PSNews.ro
Piaţa europeană de apărare şi aerospaţială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, cu o prognoză de creştere ce o va duce la 235 de miliarde de dolari până în 2030, susţinută de cererea tot mai mare şi de expansiunea strategică în regiune, arată o analiză a Freedom24. Potrivit acesteia,
18:40
Control judiciar pentru trezorierul PNL Mihai Barbu, în dosarul în care este reținut Fănel Bogos # PSNews.ro
Trezorierul PNL Mihai Barbu, președintele al filialei PNL Vaslui, a fost plasat sub control judiciar în dosarul care îl are în prim-plan pe omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Mihai Barbu a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul
18:40
Fifor îl ridiculizează pe Moșteanu: ”Cineva, vă rog, să-i ia butoanele lui Ninja de la USR, până nu e prea târziu” # PSNews.ro
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, lansează un nou val de critici vehemente la adresa actualului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, pe fondul declarațiilor acestuia privind riscurile de securitate cu care s-ar confrunta România. Într-o postare publică extrem de dură, Fifor îl acuză pe Moșteanu că „bagă panica în populație" și că tratează funcția cu
18:40
Baronul PSD care amenința că va chema minerii contra lui Bolojan revine asupra declarațiilor # PSNews.ro
Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor (PSD), a revenit cu o serie de explicații asupra declarației sale în care amenința că va veni cu minerii contra premierului Bolojan. Într-un mesaj postat pe Facebook, politicianul PSD susține că el a vrut să se refere „nu la bâte și autobuze, ci la muncă, onoare și curaj". „Vreau
18:40
Societatea civilă solicită premierului și ministrului Culturii să nu desființeze Institutul Național al Patrimoniului # PSNews.ro
Reprezentanții societății civile le solicită ministrului Culturii și primului ministru să renunțe la intenția de desființare sau absorbție a Institutului Național al Patrimoniului (INP) în structura Ministerului Culturii. Astfel Fundația Pro Patrimonio a lansat o petiție cu strângere de semnături prin care cere păstrarea INP ca instituție publică distinctă, autonomă, cu personalitate juridică și rol
18:40
VIDEO Vlad Gheorghe: Nu permit nimănui să fure munca echipei mele. Am înregistrat sloganurile la OSIM # PSNews.ro
Invitat în studioul PS News, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, a vorbit despre echipa sa, despre provocările din campanie și despre un caz de plagiat care l-a determinat să ia măsuri legale. „Echipa mea este foarte restrânsă, dar extrem de eficientă", a declarat Vlad Gheorghe la Puterea Știrilor. „Suntem practic două
Acum 4 ore
17:30
Bugetul suplimentar pentru Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat în proporţie de 80% în primele 4 ore # PSNews.ro
În patru ore de la lansare, bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei alocat programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice alocat a fost epuizat în proporţie de 80%, anunţă, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). "Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de
17:30
Nouă investiție militară masivă în România. Gigantul Rheinmetall pregătește încă două proiecte # PSNews.ro
Compania germană Rheinmetall vrea să se implice în România și în dotarea unităților militare cu tancuri, un proiect de aproape 8 miliarde de euro, pe care România le vrea construite în mare parte în țară. În același timp există și un plan de fabricare de muniție de calibru mediu. Surse apropiate discuțiilor au precizat pentru Europa
17:30
Nancy Pelosi își anunță retragerea din politică, după aproape patru decenii în Congresul SUA # PSNews.ro
Fosta președintă a Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a anunțat că se va retrage din politică la finalul actualului mandat, în ianuarie 2027, potrivit BBC. Într-un mesaj video publicat joi, Pelosi, în vârstă de 85 de ani, a declarat că nu va mai candida pentru un nou mandat, punând astfel capăt unei cariere de
17:30
Îmbrăcat în ie, producătorul britanic Charley Ottley a depus jurământul de credinţă! Este oficial cetățean român # PSNews.ro
Charley Ottley este oficial cetăţean român anunță TVR. Jurnalistul şi producătorul de film născut în Marea Britanie a depus jurământul de credinţă faţă de România, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Alături de Charley Ottley au depus jurământul mai mulţi străini care au obţinut cetăţenia. Documentarele realizate de Charley Ottley despre România au impresionat milioane
17:30
Verdict final în cazul Statul Român VS. Gabriel Resources. ANAF pune sechestru de 9 milioane de euro # PSNews.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute
17:30
VIDEO Ies la iveală noi detalii în scandalul dintre Vlad Gheorghe şi Drulă: „Plăteşte zeci de mii de euro pe campanie!” # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria Capitalei, Vlad Gheorghe, l-a acuzat joi, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor", pe Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria București și fost președinte al partidului, că ar fi plagiat sloganul și conceptele principale ale campaniei sale electorale. „Campania mea se numește „Un singur București, un singur primar. Vlad Gheorghe", lansată în urmă
17:30
Cele zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii vor avea # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece noi localități ca zone cu resurse turistice, un statut care le oferă acces prioritar la investiții și finanțări destinate dezvoltării. Este vorba despre localitățile: Chișcani (jud. Brăila), Valea Salciei (jud. Buzău), Jucu (jud. Cluj), Călărași, Padeș (jud. Gorj), Șelimbăr (jud. Sibiu), Șărmășag (jud. Sălaj), Broșteni
17:30
Nicoleta Pauliuc: Proiectul de lege privind majoratul online nu interzice, nu pedepseşte şi nu izolează # PSNews.ro
Spaţiul digital este parte din viaţa copilului şi statul are datoria să îl protejeze acolo la fel ca în viaţa reală, a declarat joi preşedinta Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, Nicoleta Pauliuc. „Cum protejăm copilul român în lupta digitală fără să îl izolăm de ea? Răspunsul meu la această întrebare
16:30
VIDEO Relația România-SUA, încotro? Burduja, consilierul premierului: Oana Gheorghiu e ultima noastră problemă # PSNews.ro
Invitat miercuri la emisiunea „Puterea Știrilor", vicepreședinte PNL Bucureşti și consilier onorific al premierului pe parteneriatul strategic România–SUA, Sebastian Burduja, a comentat criticile formulate de PSD la adresa Administrației Prezidențiale, după numirea Oanei Gheorghiu în aparatul prezidențial. Social-democrații au susținut că această numire ar reprezenta o îndepărtare de parteneriatul cu Washingtonul. „E ultima problemă în
16:30
Bogos, afaceristul reținut de DNA ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre „intrarea în PNL” # PSNews.ro
Controversatul om de afaceri, Fănel Bogos, reținut de DNA miercuri, ar fi fost adus în audiență la premierul Ilie Bolojan de către Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, cu pretextul de „a-l băga în partid", spun surse politice citate de Gândul. Bogos este acuzat oficial de procurorii DNA de comiterea infracțiunilor de trafic de
16:30
Decizii simple care îți schimbă întreaga zi: O călătorie de 15 minute cu STB devine rutina ta de relaxare și sănătate # PSNews.ro
Bucureștiul este sinonim cu viteza, deciziile rapide și, adesea, cu un nivel ridicat de stres. Mulți șoferi se confruntă zilnic cu frustrările traficului, transformând timpul petrecut la volan într-o sursă constantă de nervi și epuizare mentală. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună" propune o schimbare de paradigmă: să transformăm „timpul pierdut" în trafic în „timp
16:30
„Oțelul României”, din nou la stat? Propunere pentru preluarea combinatului din Galați și listarea la bursă # PSNews.ro
Un senator propune ca statul român să preia combinatul siderurgic din Galaţi şi să-l listeze la bursă. Liberty Galaţi, cel mai mare combinat din ţară, trece printr-o perioadă grea din punct de vedere economic. Companii din România şi din străinătate s-au arătat interesate de preluarea afacerii. Propunerea aparţine senatorului Marius Humelnicu. În cadrul emisiunii „Ediţie
16:30
Scandal uriaș înainte de alegeri: Drulă, vizat în „Dosarul Dronelor”. Rizea: Săptămâna viitoare va fi audiat de DNA # PSNews.ro
Fostul deputat Cristian Rizea susține că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, ar urma să fie audiat săptămâna viitoare la Direcția Națională Anticorupție (DNA), într-un dosar pe care îl numește „Dosarul Dronelor". Potrivit afirmațiilor lui Rizea, mai mulți angajați din domeniul
16:30
Câți bani a alocat Guvernul pentru organizarea Zilei Naționale la Alba Iulia în acest an # PSNews.ro
Executivul a aprobat joi alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru județul Alba și pentru municipiul Alba Iulia. Potrivit unui comunicat al Guvernului, hotărârea alocă suma de 900.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor prilejuite de Ziua Națională a României […] Articolul Câți bani a alocat Guvernul pentru organizarea Zilei Naționale la Alba Iulia în acest an apare prima dată în PS News.
16:30
Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc # PSNews.ro
Statele Unite se pregătesc să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc pentru a facilita încheierea unui pact de securitate pe care Washingtonul îl intermediază între Siria şi Israel, transmite joi Reuters, citând şase surse familiarizate cu situaţia. Planurile SUA pentru o prezenţă în capitala siriană, despre care nu s-a aflat până acum, ar fi un semn […] Articolul Decizie istorică la Washington. Pentagonul vrea să trimită trupe la o bază militară din Damasc apare prima dată în PS News.
16:30
Apărătorii lui Călin Georgescu au depus la Curtea de Apel București o solicitare prin care cer restituirea rechizitoriului la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, invocând posibile nereguli în confirmarea actului de acuzare, potrivit Gândul. Potrivit documentului depus în instanță, procurorul Remus Popa, șeful Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului […] Articolul Dosarul lui Călin Georgescu, gata să sară în aer. Ce le-au cerut avocații judecătorilor apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:30
Ioana Dogioiu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre reforma pensiilor magistraţilor, că săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie în privinţa acestui proiect, atât pe fond, cât şi în privinţa formei de adoptare. Ea a mai spus că asociaţiile de magistraţi au fost consultate la Palatul Victoria, când s-a dezbătut […] Articolul Ioana Dogioiu, despre reforma pensiilor magistraţilor: Săptămâna viitoare ar urma să fie luată o decizie apare prima dată în PS News.
15:30
Sinodul Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, reunit în sesiune extraordinară la Roma în perioada 2-6 noiembrie 2025, l-a ales pe Preasfinţia Sa Claudiu-Lucian Pop, în prezent Episcop Eparhial de Cluj-Gherla, ca Arhiepiscop și Mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș și Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Noul Arhiepiscop Major a obținut confirmarea alegerii din partea […] Articolul Cine este noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Papa Leon a luat decizia apare prima dată în PS News.
15:30
Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei # PSNews.ro
Afacerile lui Vasile Pușcaș, milionarul din spatele lui Simion, au ajuns din nou în atenția procurorilor. De ce este acuzat milionarul din spatele lui Simion Delapidare, fraudarea creditorilor și abuz de încredere sunt acuzațiile pe care procurorii i le aduc lui Vasile Pușcaș. Conform anchetatorilor, în perioada ianuarie 2023 – septembrie 2025, milionarul care l-a […] Articolul Milionarul din spatele lui George Simion, sechestru pe avere. Fraudă de 22 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
15:30
Israelul declară o nouă parte din țară „zonă militară închisă”. Egiptul, nemulțumit de decizie # PSNews.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat joi că a dat instrucţiuni armatei să declare zona frontalieră dintre Israel şi Egipt zonă militară închisă, pentru a lupta împotriva contrabandei de arme realizate prin intermediul dronelor. „Am dat instrucţiuni armatei israeliene să treacă zona adiacentă frontierei între Israel şi Egipt la statutul de zonă închisă şi să modifice regulile de […] Articolul Israelul declară o nouă parte din țară „zonă militară închisă”. Egiptul, nemulțumit de decizie apare prima dată în PS News.
15:30
Pregătirea maşinii pentru iarnă costă între 1.900 şi 3.500 de lei. Cele mai mari cheltuieli pentru șoferi # PSNews.ro
Costul mediu pentru pregătirea completă a unei maşini pentru iarnă se situează între 1.900 şi 3.500 de lei, potrivit unei analize AutoEco, magazin online specializat în vânzarea de piese şi accesorii auto pentru piaţa din România. Bateriile, anvelopele şi consumabilele de sezon rămân cele mai mari cheltuieli pentru şoferii români. ”Costul mediu pentru pregătirea completă […] Articolul Pregătirea maşinii pentru iarnă costă între 1.900 şi 3.500 de lei. Cele mai mari cheltuieli pentru șoferi apare prima dată în PS News.
15:30
Donald Trump nu merge la summitul de la Johannesburg și spune că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20 # PSNews.ro
Preşedintele american Donald Trump nu va participa la summitul G20 de la Johannesburg. Liderul de la Casa Albă a spus chiar că Africa de Sud ar trebui exclusă din forul de coordonare al marilor economii ale lumii. Motivul? Ţara africană ar trata anumite categorii de persoane foarte rău, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a […] Articolul Donald Trump nu merge la summitul de la Johannesburg și spune că Africa de Sud ar trebui exclusă din G20 apare prima dată în PS News.
15:30
Operatorul reţelei de transport subteran din Capitală se confruntă cu o criză majoră: furnizorul francez Alstom Transport S.A. a instituit poprire pe conturile Metrorex, informează Buletin de Bucureşti. Decizia vine pe fondul unui conflict deschis legat de furnizarea și punerea în funcțiune a celor 13 trenuri Metropolis, achiziționate în 2020 pentru Magistrala M5 Drumul Taberei […] Articolul „Dezastru la metrou” – Alstom a pus poprire pe conturile Metrorex. Care este miza apare prima dată în PS News.
15:30
Programul Rabla – mutat pe fonduri europene, dar incert pentru anul viitor. Anunțul ministrului Mediului # PSNews.ro
Scăderea valorii voucher-ului din programul Rabla Electrice nu a fost o decizie greșită, pentru că ea reflectă, de fapt, posibilitatea care exista la nivelul bugetului, iar suma era printre cele mai mari la nivel european, a declarat Ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a arătat că ”nou nu mai vrem să vindem povești” și că programul […] Articolul Programul Rabla – mutat pe fonduri europene, dar incert pentru anul viitor. Anunțul ministrului Mediului apare prima dată în PS News.
14:30
Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie rănită, circulația blocată # PSNews.ro
Un accident grav a avut loc joi, în Bucureşti, după ce un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor, în zona intersecţiei Calea Dudeşti – Şoseaua Mihai Bravu. În cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Circulaţia a fost oprită pe mai multe linii de tramvai pentru […] Articolul Grav accident în București. Un camion a rupt cablurile rețelei de tramvai: o femeie rănită, circulația blocată apare prima dată în PS News.
14:30
Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut din nou de DNA: acuzații de șantaj, trafic de influență și mită uriașă # PSNews.ro
Direcția Națională Anticorupție (DNA) anunță oficial, joi, reținerea pentru 24 de ore a omului de afaceri Fănel Bogos, administratorul unui grup de ferme avicole din județul Vaslui, acuzat de instigare la șantaj în formă continuată și cumpărare de influență. Anchetatorii susțin că Bogos ar fi încercat să influențeze conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare (ANSVSA) pentru a […] Articolul Omul de afaceri Fănel Bogos a fost reținut din nou de DNA: acuzații de șantaj, trafic de influență și mită uriașă apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Burduja: „Logica votului util ar putea să-l favorizeze pe Ciucu”. Ce spune de „favoritul preşedintelui” # PSNews.ro
Invitat miercuri la emisiunea „Puterea Știrilor”, președintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a vorbit despre șansele candidatului lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. „Sunt alte tipuri de alegeri. Când ai un ocupant al fotoliului de primar, un incumbent, cum spun americanii, e o logică aparte. În general, un primar în funcție are o viață destul de […] Articolul VIDEO Burduja: „Logica votului util ar putea să-l favorizeze pe Ciucu”. Ce spune de „favoritul preşedintelui” apare prima dată în PS News.
14:30
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât se preconiza. Avertismentul specialiștilor # PSNews.ro
O furtună geomagnetică i-a surprins pe specialiști peste noapte, pentru că materialele provenite din erupțiile solare recente au ajuns pe Pământ mai devreme decât se așteptau, atingând pentru scurt timp niveluri puternice (G3), transmite publicația Space.com. Acum, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA a emis o avertizare de furtună geomagnetică de nivel G3, în timp ce Pământul se […] Articolul O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât se preconiza. Avertismentul specialiștilor apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO, FOTO Lucrări accelerate pe Autostrada Moldovei. Vom merge neîntrerupt de la București la Focșani # PSNews.ro
Lucrările continuă pe șantierul lotului 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău, ritmul de lucru fiind unul bun, anunță autoritățile. În prezent, pe Autostrada A7 – Lotul 1 Focșani-Bacău, tronson Focșani – Domnești Târg (35.6 km), la km 4+750, se lucrează la pasajul peste Canalul Siret–Bărăgan și Magistrala CF500, o lucrare complexă cu 28×2 […] Articolul VIDEO, FOTO Lucrări accelerate pe Autostrada Moldovei. Vom merge neîntrerupt de la București la Focșani apare prima dată în PS News.
14:30
Când va merge premierul Ilie Bolojan în Parlament „rămâne de văzut și de stabilit în continuare”, spune purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Ene Dogioiu. „Disponibilitatea a fost formulată încă de atunci, însă cred că toată lumea a văzut care a fost programul zilei de luni, foarte complex și cu componentă externă foarte puternică, deci […] Articolul Când va merge Bolojan în Parlament? Răspunsul purtătorului de cuvânt al Guvernului apare prima dată în PS News.
14:30
Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30% în trimestrul trei. Anunțul lui Alexandru Rogobete # PSNews.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat joi că măsurile adoptate în această vară pentru reducerea concediilor medicale nejustificate au avut rezultate vizibile, înregistrându-se o scădere de aproape 28% pentru trimestrul trei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor oficiale prezentate de ministru, în perioada iulie-septembrie 2025, s-au acordat peste 200.000 de concedii medicale […] Articolul Concediile medicale nejustificate au scăzut cu aproape 30% în trimestrul trei. Anunțul lui Alexandru Rogobete apare prima dată în PS News.
14:30
VIDEO Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan. PNL răspunde: Ăsta e meciul adevărat! # PSNews.ro
Invitat miercuri la emisiunea „Puterea Știrilor”, președintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a comentat declarațiile recente ale preşedintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind relația din interiorul coaliției de guvernare și colaborarea acestuia cu premierul Ilie Bolojan. „Eu am constatat două tipuri de abordare între partenerii din coaliție și încerc să văd lucrurile obiectiv, nu în […] Articolul VIDEO Grindeanu ar da o notă între 6 și 7 relației cu premierul Bolojan. PNL răspunde: Ăsta e meciul adevărat! apare prima dată în PS News.
14:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, acuză o campanie de denigrare a imaginii sale, care se desfășoară în București cu mai multe panouri pe un camion. Panourile respective prezintă un articol de pe site-ul ziaruloperativ.ro, care precizează că Ciucu ar fi primit 180.000 de euro granturi de la Ministerul Afacerilor Externe. Dar banii respectivi […] Articolul Rețeaua din spatele campaniei anti-Ciucu: foștii oameni ai lui Dragnea atacă PNL apare prima dată în PS News.
14:30
Uniunea Europeană deschide o anchetă care vizează Deutsche Börse, operatorul Bursei de Valori din Frankfurt, și Nasdaq, piața americană dedicată acțiunilor tehnologice. Cele două entități sunt suspectate de încălcări ale regulilor concurenței. Comisia Europeană suspectează că între cele două grupuri a existat o înțelegere pentru a nu concura în UE în ceea ce privește anumite […] Articolul UE deschide o anchetă care vizează Bursa de Valori din Frankfurt și Nasdaq apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:20
Concedieri la OMV Petrom. Grupul vrea să facă economii de 150 de milioane de euro. Câți angajați vor fi dați afară # PSNews.ro
Circa o mie de angajați ai OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol şi gaze din România, dar şi din regiune, își vor pierde locurile de muncă în următoarea perioadă, în urma unei decizii de restructurare luate în luna septembrie de principalul său acţionar, grupul austriac OMV. Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a confirmat, pentru […] Articolul Concedieri la OMV Petrom. Grupul vrea să facă economii de 150 de milioane de euro. Câți angajați vor fi dați afară apare prima dată în PS News.
13:20
Gabriela Firea: Electoratele PNL și USR s-ar putea uni înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Gabriela Firea a vorbit în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” despre un scenariu halucinant înainte de alegerile la Primăria Capitalei. Fostul primar general susține că electoratele PNL- USR se vor uni în ultima săptămână dinaintea alegerilor pentru Capitală. Gabriela Firea a mai precizat, în acest context, că interesul pentru câștigarea Primăriei Capitalei este mai mare […] Articolul Gabriela Firea: Electoratele PNL și USR s-ar putea uni înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
