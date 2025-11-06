Bolojan, despre criticile PSD la adresa numirii Oanei Gheorghiu, pentru că ar fi antiamericană: Nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepţii. Una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României

15:50

Black Friday aduce în fiecare an o explozie de oferte, dar şi o avalanşă de deşeuri electronice, afirmă o organizaţie de mediu potrivit căreia cele mai cumpărate produse sunt televizoarele smart, telefoanele mobile, frigiderele, maşinile de spălat şi aspiratoarele. Datele analizate de Asociaţia Environ arată că vânzările de produse electrice şi electronice cresc cu până la 45% în perioada Black Friday faţă de o lună obişnuită, ceea ce duce la o creştere de 10-15% a cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice generate. Potrivit aceleiaşi surse, doar unul din două aparate scoase din uz ajunge în circuitul corect de reciclare, restul ajungând în gropi de gunoi, pe câmpuri, în gospodării sau sunt vândute „la fier vechi”, pierzându-se astfel materii prime valoroase, inclusiv metale rare atât de căutate pe piaţa internaţională.