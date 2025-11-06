Bolojan, despre criticile PSD la adresa numirii Oanei Gheorghiu, pentru că ar fi antiamericană: Nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepţii. Una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României
News.ro, 6 noiembrie 2025 20:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre criticile PSD la adresa numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier, căreia i s-a reproşat că ar fi antiamericană, că una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României şi guvernul acţionează în mod responsabil.
• • •
Prahova: O galerie de acces a barajului Paltinu s-a obturat. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a aprobat intervenţii în regim de urgenţă pentru deblocarea galeriei # News.ro
O galerie de acces a barajului Paltinu, lac de acumulare care asigură mare parte din apa furnizată populaţiei şi agenţilor economici din judeţul Prahova, s-a obturat, autorităţile din judeţ aprobând intervenţia în regim de urgenţă pentru executarea lucrărilor de deblocare a galeriei.
Ilie Bolojan, despre sondaje: Atunci când am acceptat această poziţie, mi-am asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost / Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică, e important să nu ieşi prost degeaba # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre poziţionarea PNL despre sondaje, că atunci când a acceptat această poziţie, şi-a asumat şi riscul foarte mare de a ieşi foarte prost şi nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică, e important să nu ieşi prost degeaba. Obiectivul nostru nu este creşterea în sondaje, în acest moment, ci este să facem ceea ce trebuie pentru ţară, a mai spus preşedintele PNL.
Militari afgani şi martori denunţă tiruri ale Pakistanului către Afganistan, în pofida unui armistiţiu, în ziua unei reluări a unor negocieri între cele două ţări în Turcia, în vederea unei consolidări a armistiţiului # News.ro
Proiectile au fost trase din Pakistan către Afganistan joi, declară AFP o sursă militară şi martori afgani, în ziua reluării unor negocieri între cele două ţări cu scopul de a consolida un armistiţiu, relatează AFP.
Bolojan: TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este să construim un buget serios care să se bazeze pe realitate / Indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.
Bolojan, despre criticile PSD la adresa numirii Oanei Gheorghiu, pentru că ar fi antiamericană: Nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepţii. Una este să ai nişte păreri personale şi alta este să acţionezi în numele României
Medicamente de ultimă generaţie oferă noi perspective în tratarea cancerului agresiv de piele. Un grup de cercetători de la Centrul Oncologic Moffitt, din Statele Unite, a descoperit primele dovezi că o nouă formă de terapie ţintită poate opri creşterea tumorilor şi poate stimula sistemul imunitar în cazul pacienţilor cu melanom ce prezintă mutaţii ale genei NRAS - un tip agresiv de cancer de piele pentru care opţiunile de tratament sunt limitate.
Bolojan: Eu sper că, până la sfârşitul acestei luni, vom rezolva aceste pachete de reformă / Dacă nu adoptăm pachetul pe administraţie, practic bugetul pe anul viitor nu va putea fi construit în mod sănătos / Pensiile magistraţilor, o necesitate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că speră că, până la sfârşitul acestei luni, vor rezolva aceste pachete de reformă restante, privind administraţia publică şi reforma pensiilor magistraţilor, el precizând că, dacă nu se adoptă pachetul pe administraţie, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos, pe anul viitor. În plus, el a arătat că pachetul pensiilor magistraţilor reprezintă o necesitate şi speră că fie adoptat în maxim două săptămâni.
"Arena di Verona", un amfiteatru roman situat în centrul oraşului din nordul Italiei, va găzdui ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, au anunţat joi organizatorii locali, potrivit Reuters.
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o pe deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, şi s-a calificat în semifinale # News.ro
Arina Sabalenka a revenit după un început dificil, joi, şi a învins-o pe Coco Gauff cu 7-6(5) 6-2, calificându-se astfel în semifinalele Turneului Campioanelor. Astfel, deţinătoarea trofeului a fost eliminată, iar Jessica Pegula şi-a asigurat un loc în ultimele patru.
Imagini satelitare analizate de către laboratorul Universităţii americane Yale arată ”activităţi de eliminare a unor cadavre” în oraşul sudanez Al Fashir, cucerit de către paramilitari, şi urme care ”corespund unor gropi comune” la o moschee şi la un fost spital pediatric, potrivit unui raport publicat joi, relatează AFP.
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: Omul de afaceri mi-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului / Am avut aşa, un uşor trac, a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică # News.ro
Superliga: Programul etapelor 18 şi 19. La 1 decembrie se vor disputa două meciuri / Când va avea loc derbiul FCSB – Dinamo # News.ro
LPF a anunţat, joi, programul etapelor a 18-a şi a 19-a ale Superligii, în care sunt incluse două meciuri la 1 decembrie, dar şi derbiul FCSB – Dinamo şi confruntarea Universitatea Craiova – CFR Cluj.
Bolojan: Vă asigur că, de când sunt premier, nici o numire pe care am făcut-o nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare / Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări, joi, că de când este premier, nici o numire pe care a făcut-o, care a depins de el, nu s-a făcut pe bază de reţele clientelare, el precizând, despre calitatea clasei politice din România, cî este cea pe care o avem, cu bune şi cu rele şi şi votul pe care l-am avut împotriva lumii politice arată şi nivelul calităţii clasei politice.
Handbal feminin: Lotul României pentru meciurile de la Trofeul Carpaţi, între 20-23 noiembrie, la Bistriţa # News.ro
FR Handbal a anunţat, miercuri seară, componenţa lotului României pentru Trofeul Carpaţi, care va avea loc între 20-23 noiembrie, la Bistriţa. În 27 noiembrie, tricolorele vor debuta la Campionatul Mondial.
Ajax Amsterdam l-a demis pe antrenorul John Heitinga după un început slab de sezon, care a inclus patru înfrângeri consecutive în Liga Campionilor, iar Fred Grim a preluat temporar conducerea echipei, a anunţat clubul joi.
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu: Omul de afaceri mi-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului / Am avut aşa, un uşor trac, pentru că a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Modificări aduse Legii privind circulaţia pe drumurile publice, în Bulgaria/ Amenzile primite în trafic trebuie achitate pe loc, prin card bancar # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar.
Austria arestează un britanic la Londra, suspectat de legături cu Hamasul, şi descoperă într-un depozit la Viena armament destinat unor atentate sângeroase vizând instituţii israeliene sau evreieşti în Germania # News.ro
Guvernul austriac anunţă joi că a descoperit armament la Viena şi arestarea, la Londra, a unui britanic suspectat de legături cu trei presupuşi membri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas care pregăteau atentate la instituţii israeliene sau evreieşti, arestaţi la începutul lui octombrie în Germania, relatează AFP.
Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război # News.ro
Justiţia ucraineană a condamnat - pentru prima oară - un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe care l-a găsit vinovat de executarea unui prizonier ucrainean de război, anunţă joi serviciile ucrainene de securitate SBU, relatează AFP.
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa propune “castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani - VIDEO # News.ro
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani. Declaraţia a fost făcută intr-un material video publicat pe contul de Facebook al PNL Brăila, în care parlamentarul foloseşte un limbaj foarte dur la adresa făptuitorilor.
Mirela-Adriana Pavel a fost numită în funcţia de director general provizoriu al Electrocentrale Bucureşti, pentru două luni # News.ro
Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) anunţă că Mirela-Adriana Pavel a fost numită în funcţia de director general provizoriu, începând din 8 noiembrie, pentru o perioadă de două luni.
Jessica Pegula a învins-o pe Jasmine Paolini, joi, scor 6-2, 6-3, în grupa Steffi Graf a Turneului Campioanelor, şi este aproape de calificarea în semifinale.
PNL: Mihai Barbu, suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier, după ce a fost pus sub control judiciar de către DNA # News.ro
PNL anunţă, joi, că Mihai Barbu este suspendat din toate funcţiile deţinute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de preşedinte al PNL Vaslui şi cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar, după anchetarea acestuia pentru că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi pentru că ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.
Neamţ: Bărbatul care s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe o platformă de socializare a murit la spital # News.ro
Bărbatul de 74 de ani care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a început controlul general privind activitatea desfăşurată, între 2023-2024, de 15 organisme de gestiune colectivă # News.ro
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) anunţă că a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 – 2024, de cincisprezece organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
Nick Kyrgios a declarat, joi, că leziunea la genunchiul stâng a evoluat brusc în mod favorabil şi că poate spera la „un miracol” pentru a juca la Openul Australiei (18 ianuarie-1 februarie).
China urmează ”să câştige cursa” dezvoltării inteligenţei artificiale de nouă generaţie, avertizează CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, care cere Washingtonului să-şi intensifice exporturile, relatează AFP.
UPDATE - Liderul PNL Vaslui, la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă/ El nu a dat declaraţii presei/ Mihai Barbu, pus sub control judiciar
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorierul partidului, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. Liderul liberal vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de către procurori. Potrivit DNA, Mihai Barbu a pus sub control judiciar pentru 60 de zile, folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Şeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar de DNA după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri Fănel Bogos şi înalţi funcţionari, directorul ANSVSA şi oameni politici
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, totodată preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară, este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi, totodată, ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.
Grupul MOL solicită introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate: ”Povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei” # News.ro
Grupul MOL atrage atenţia asupra faptului că povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor, combinate cu pieţele tot mai fragmentate pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei. Compania susţine introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, care să servească drept reper pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
Un bărbat în vârstă de 44 de ani a fost găsit mort, joi, într-un camping din Vama Veche, judeţul Constanţa. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul.
Uniunea Europeană deschide o anchetă împotriva Nasdaq şi Deutsche Börse, pe care le suspectează de formarea unui cartel în sectorul produselor financiare derivate # News.ro
Uniunea Europeană a anunţat joi că a deschis o o anchetă împotriva gestionarului Bursei de la Frankfurt - Deutsche Börse - şi împotriva Nasdaq - bursa americană de valori tehnologice -, pe care le suspectează de o infracţiune în domeniul concurenţei în sectorul produselor financiare derivate, relatează AFP.
Jurnalistul britanic Charlie Ottley a depus jurământul pentru a deveni şi cetăţean român/ La ceremonie a asistat şi minstrul Justiţiei # News.ro
Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează această ţară, a depus, joi, jurământul de credinţă faţă de România, devenind astfel şi cetăţean român. La ceremonie a asistat şi ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.
Didier Deschamps ar fi vrut ca Franţa să nu joace la 13 noiembrie, când se împlinesc 10 ani de la atentatele din 2015 # News.ro
Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a declarat ar fi vrut ca echipa sa să nu joace împotriva Ucrainei joia viitoare, la data care marchează împlinirea a zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015.
Israelul anunţă că atacă ţinte militare Hezbollah, după ce cere locuitorilor să evacueze trei sate în sudul Libanului. Hezbollahul refuză ”negocieri politice” între Liban şi Israel şi îşi afirmă ”dreptul legitim” de a se apăra împotriva intensificării ata # News.ro
Armata israeliană anunţă joi că atacă ţinte ale Hezbollah în sudul Libanului, după ce le-a cerut locuitorilor să evacueze trei sate în această zonă, relatează AFP.
UPDATE - Nancy Pelosi, prima femeie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, nu va mai candida pentru un nou mandat punând capăt unei cariere de aproape patru decenii petrecute la Washington. Reperele unei cariere excepţionale
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA şi una dintre cele mai puternice figuri din politica democrată a ultimelor decenii, a anunţat joi că nu va mai candida pentru realegere în scrutinul de la jumătatea mandatului prezidenţial din noiembrie anul viitor, relatează presa americană.
Guvernul a alocat aproape 320 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din 40 de judeţe / Suma, pentru plata serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, centre de zi, centre rezidenţiale # News.ro
Liderul PNL Vaslui, la DNA Iaşi în dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă/ El nu a dat declaraţii presei
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. Liderul liberal vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de către procurori.
ICCJ a decis definitiv ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor/ Dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei, acţiunile pot fi executate silit # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.
Guvernul a alocat aproape 320 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru primăriile din 40 de judeţe / Suma, pentru plata serviciilor sociale din sistemul de protecţie a copilului, centre de zi şi centre rezidenţiale
Ministerul mediului anunţă sancţiuni ferme pentru hrănirea urşilor în libertate, o practică tot mai des întâlnită în zone turistice precum Transfăgărăşanul: Orice persoană care hrăneşte un urs în libertate riscă amenzi între 10.000 şi 30.000 de lei # News.ro
Guvernul României a adoptat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 81/2021, actul normativ care reglementează intervenţia imediată în cazurile de prezenţă sau atac ale urşilor bruni în localităţi. Ordonanţa introduce sancţiuni ferme pentru hrănirea urşilor în libertate, o practică periculoasă şi tot mai des întâlnită în zone turistice precum Transfăgărăşanul, Bucegi sau alte arii montane, astfel că orice persoană care hrăneşte un urs în libertate riscă amenzi între 10.000 şi 30.000 de lei.
Poliţia Capitalei: Au fost depistate persoanele care au lipit, pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1, stickere cu coduri QR diferite de cele originale ca să înşele cetăţenii # News.ro
Poliţiştii au făcut, joi, cinci percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, în cazul sesizărilor din luna iulie, potrivit cărora pe panourile pentru plata parcării în Sectorul 1, au fost lipite stickere cu coduri QR diferite de cele originale. În momentul în care cetăţenii încercau să achite taxa de parcare scanând respectivul cod, erau redirecţionaţi către un link ce solicita introducerea datelor bancare ale cardului. La percheziţii, au fost depistate cele două persoane bănuite că au comis faptele, una dintre ele fiind, în prezent, arestată în Belgia, pentru infracţiuni similare.
Nancy Pelosi, prima femeie preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, nu va mai candida pentru un nou mandat punând capăt unei cariere de aproape patru decenii petrecute la Washington
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a ocupat funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din SUA şi una dintre cele mai puternice figuri din politica democrată a ultimelor decenii, a anunţat joi că nu va mai candida pentru realegere în scrutinul de la jumătatea mandatului prezidenţial din noiembrie anul viitor, relatează presa americană.
Timiş: Învăţătorul din Lugoj care a pălmuit două eleve, cercetat sub control judiciar/ Acestuia i-a fost suspendat dreptul de a profesa în şcoli # News.ro
Învăţătorul din municipiul Lugoj, judeţul Timiş, care fusese reţinut după ce a pălmuit două eleve, este cercetat sub control judiciar. Totodată, instanţa a decis să îi suspende dreptul de a profesa în şcoli.
Considerând că omagiile sunt prea frecvente şi îşi pierd din impact, conducerea fotbalului englez a decis să nu mai respecte un minut de reculegere în cazul catastrofelor mondiale sau al evenimentelor care nu au legătură cu sportul.
ANALIZĂ: Piaţa europeană de apărare şi aerospaţială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, putând ajunge la 235 de miliarde de dolari până în 2030 # News.ro
Piaţa europeană de apărare şi aerospaţială este pe cale să atingă 183 de miliarde de dolari în 2025, cu o prognoză de creştere ce o va duce la 235 de miliarde de dolari până în 2030, susţinută de cererea tot mai mare şi de expansiunea strategică în regiune, arată o analiză a Freedom24. Potrivit acesteia, factorii principali care transformă sectorul european al apărării sunt creşterea semnificativă a cheltuielilor militare şi noul val de investiţii, atât în start-up-uri, cât şi în cercetare-dezvoltare.
Bugetul suplimentar alocat programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice a fost epuizat în proporţie de 80% în primele patru ore, anunţă AFM # News.ro
În patru ore de la lansare, bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei alocat programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice alocat a fost epuizat în proporţie de 80%, anunţă, joi, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
Organizaţia Greenpeace a depus o plângere la Comisia Europeană împotriva Slovaciei, pe care ecologiştii o acuză de „uciderea ilegală” a urşilor într-o zonă situată în apropierea frontierei cu Polonia, a anunţat joi ONG-ul, relatează AFP.
Un dispozitiv inovator pentru livrarea controlată a medicamentelor accelerează vindecarea inimii după infarct # News.ro
Un plasture inteligent promite refacerea ţesutului cardiac după un infarct miocardic (atac de cord). Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au dezvoltat un plasture flexibil capabil să elibereze medicamente direct pe suprafaţa inimii, cu scopul de a stimula vindecarea şi regenerarea ţesutului cardiac după un infarct.
O asociaţie de mediu afirmă că recordurile de vânzări de Black Friday produc o creştere de până la 15% a deşeurilor electronice, mare parte aruncate la gunoi: „Nu e doar despre ce adăugăm în coşul de cumpărături, ci şi despre ce reciclăm responsabil” # News.ro
Black Friday aduce în fiecare an o explozie de oferte, dar şi o avalanşă de deşeuri electronice, afirmă o organizaţie de mediu potrivit căreia cele mai cumpărate produse sunt televizoarele smart, telefoanele mobile, frigiderele, maşinile de spălat şi aspiratoarele. Datele analizate de Asociaţia Environ arată că vânzările de produse electrice şi electronice cresc cu până la 45% în perioada Black Friday faţă de o lună obişnuită, ceea ce duce la o creştere de 10-15% a cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice generate. Potrivit aceleiaşi surse, doar unul din două aparate scoase din uz ajunge în circuitul corect de reciclare, restul ajungând în gropi de gunoi, pe câmpuri, în gospodării sau sunt vândute „la fier vechi”, pierzându-se astfel materii prime valoroase, inclusiv metale rare atât de căutate pe piaţa internaţională.
