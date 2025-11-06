Comisia Europeană blochează peste 214 milioane de euro din PNRR pentru Bulgaria
Bursa, 6 noiembrie 2025 22:00
Comisia Europeană a decis oficial să suspende o parte din a doua plată către Bulgaria în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în valoare de 214,5 milioane de euro, invocând eşecul autorităţilor de la Sofia de a implementa o reformă anticorupţie esenţială, potrivit publicaţiei Novinite.
• • •
Acum 15 minute
22:00
22:00
Marea Britanie analizează o taxă pentru maşinile electrice pentru a echilibra sistemul fiscal auto # Bursa
Guvernul britanic ia în considerare introducerea unei taxe pentru vehiculele electrice, cu scopul de a crea and #8222;un sistem mai echitabil pentru toţi şoferii and #8221;, potrivit unui anunţ citat de AFP.
Acum o oră
21:20
Traficul aerian a fost oprit pe aeroportul din Göteborg după apariţia unor drone în spaţiul aerian # Bursa
Traficul a fost suspendat joi pe aeroportul Gothenburg-Landvetter, situat pe coasta de vest a Suediei, după ce una sau mai multe drone au fost observate deasupra zonei, a anunţat agenţia suedeză de aviaţie civilă LFV.
Acum 2 ore
21:00
Câţiva membri ai partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) se vor deplasa săptămâna viitoare în Rusia, într-o vizită care provoacă controverse pe fondul tensiunilor persistente dintre cele două ţări, transmite agenţia dpa.
20:50
20:30
O curte de apel din Olanda a respins joi solicitarea mai multor organizaţii pro-palestiniene care cereau oprirea exporturilor de arme către Israel şi interzicerea comerţului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate, potrivit Reuters.
20:20
Forţele ruse sunt pe punctul de a captura oraşul Pokrovsk, din estul Ucrainei, în ceea ce ar putea deveni cea mai importantă victorie a Moscovei din 2023 şi până în prezent, potrivit presei internaţionale.
Acum 4 ore
20:10
Austria descoperă un depozit de armament la Viena şi arestează un britanic suspectat de legături cu Hamasul # Bursa
Guvernul austriac a anunţat joi că a descoperit arme de foc ascunse într-un depozit din Viena, în urma unei anchete internaţionale care vizează o celulă teroristă apropiată de mişcarea islamistă Hamas, relatează AFP.
20:10
Justiţia ucraineană a condamnat, pentru prima dată, un militar rus la închisoare pe viaţă pentru executarea unui prizonier de război ucrainean, potrivit AFP.
20:00
Ilie Bolojan explică întâlnirea cu afaceristul Fănel Bogos şi afirmă că and #8222;nu s-a întâmplat absolut nimic and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că întrevederea cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut de DNA pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, a fost una scurtă şi fără consecinţe.
19:20
Nancy Pelosi, prima şi singura femeie care a condus Camera Reprezentanţilor a SUA, a anunţat joi că nu va mai candida pentru un nou mandat, punând capăt unei cariere politice de aproape 40 de ani la Washington, potrivit presei americane.
19:10
Muzeul Luvru din Paris rămâne vulnerabil în faţa furturilor, potrivit unui raport al Curţii de Conturi din Franţa, care arată că doar 39% dintre sălile muzeului erau dotate cu camere de supraveghere în 2024, relatează Reuters. Modernizările sistemului de securitate nu vor fi finalizate înainte de anul 2032, deşi auditul de siguranţă a început încă din 2015.
19:00
Oficial NATO la Bucureşti: and #8222;Industria europeană şi cea americană de apărare nu sunt separate, ci interconectate and #8221; # Bursa
Ţările europene nu ar trebui să limiteze achiziţiile militare doar la producătorii de pe continent, pentru că industria de apărare europeană şi cea americană sunt strâns legate şi se completează reciproc - este mesajul transmis la Bucureşti de Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general al NATO pentru Industria de Apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA).
18:50
Jensen Huang, CEO Nvidia: and #8222;China va câştiga cursa inteligenţei artificiale and #8221; # Bursa
China este and #8222;pe punctul de a câştiga cursa and #8221; pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale de nouă generaţie, a avertizat Jensen Huang, CEO-ul companiei americane Nvidia, citat de AFP. El a cerut Washingtonului să îşi revizuiască politica privind exporturile de cipuri avansate, pentru a nu pierde teren în faţa Beijingului.
Acum 6 ore
18:10
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, trezorier al partidului, s-a prezentat joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în dosarul în care omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată, potrivit News.ro.
18:10
Grupul MOL propune un and #8222;Nivel Minim European de Competitivitate and #8221; pentru relansarea industriei europene # Bursa
Grupul MOL atrage atenţia asupra riscurilor la care este expusă baza industrială a Europei din cauza costurilor ridicate ale energiei, birocraţiei şi reglementărilor complexe, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania propune introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate, un cadru comun pentru politici industriale coerente şi aplicabile la nivelul Uniunii Europene.
18:00
Serghei Şoigu a afirmat că statul trebuie să creeze condiţii care să încurajeze cetăţenii să se mute voluntar în Siberia, prin salarii decente, subvenţii şi beneficii care să facă regiunea atractivă pentru specialişti, transmite presa internaţională.
18:00
Parlamentul Bulgariei a creat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă a lui George Soros # Bursa
Parlamentul Bulgariei a creat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă a lui George SorosParlamentul Bulgariei a aprobat înfiinţarea unei comisii de anchetă care va analiza presupusa influenţă în ţară a miliardarului şi filantropului american George Soros, potrivit unui material publicat de HotNews.ro, care citează agenţia EFE.Comisia a fost propusă de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian Peevski, un oligarh bulgar sancţionat de SUA şi Regatul Unit pentru corupţie, şi a fost sprijinită de guvernul de coaliţie format din GERB (conservator-populist), Partidul Socialist (prorus) şi formaţiunea antisistem ITN. Măsura a fost aprobată cu 111 voturi pentru, 51 împotrivă şi 43 de abţineri, potrivit ziarului Banker.Comisia va funcţiona timp de trei luni şi îşi propune să investigheze finanţarea şi eventualele legături ale lui Soros cu partide politice, instituţii publice, mediul academic, presa şi structurile de afaceri din Bulgaria, notează Agerpres.Iniţiativa a fost criticată de opoziţia proeuropeană Continuăm Schimbarea - Bulgaria Democratică (PP-DB), care a calificat-o drept o acţiune bazată pe and #8222;teorii ale conspiraţiei and #8221;. Comitetul Helsinki din Bulgaria a denunţat, la rândul său, caracterul politic al demersului, amintind că Fundaţia pentru o Societate Deschisă, înfiinţată de Soros în 1990, a sprijinit constant proiecte de educaţie, drepturile omului şi integrare a minorităţii rome.Delian Peevski, considerat unul dintre cei mai influenţi oameni din mass-media şi sistemul judiciar bulgar, a promis încă din ianuarie că va and #8222;elibera ţara de influenţa lui Soros and #8221;, acuzându-l pe filantrop de legături cu jurnalişti care i-au investigat interesele economice.George Soros, în vârstă de 94 de ani, este fondatorul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă şi o figură frecvent vizată în campaniile politice din Europa de Est, unde este acuzat de finanţarea organizaţiilor care promovează valori democratice şi anticorupţie.
18:00
Franţa cere Uniunii Europene să investigheze and #8222;fără întârziere and #8221; compania Shein # Bursa
Guvernul francez solicită Comisiei Europene să declanşeze o anchetă urgentă împotriva platformei chineze de comerţ online Shein, acuzată că a încălcat reglementările europene prin vânzarea de produse ilegale, inclusiv păpuşi sexuale cu aspect infantil şi arme interzise, citând Reuters.
17:50
Camera de Comerţ Elveţia-România a marcat 25 de ani de parteneriat bilateral printr-o gală aniversară # Bursa
Peste 200 de invitaţi - membri, colaboratori şi parteneri ai Camerei de Comerţ Elveţia-România (CCE-R) - au participat marţi seară, 5 noiembrie 2025, la Gala Aniversară de 25 de ani, organizată la hotelul InterContinental Athenee Palace Bucharest, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Evenimentul a celebrat un sfert de secol de activitate dedicată dezvoltării relaţiilor economice, culturale şi de prietenie dintre Elveţia şi România.
17:50
INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentar # Bursa
INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 au atras peste 35.000 de vizitatori şi au generat parteneriate şi investiţii pentru lanţul agroalimentarEdiţia din acest an a târgurilor INDAGRA and INDAGRA FOOD, organizate la ROMEXPO, s-a încheiat cu rezultate solide şi proiecte concrete, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Peste 35.000 de vizitatori şi 420 de companii din 20 de ţări au participat la evenimentul care a pus accent pe parteneriate, inovaţie şi investiţii în agricultura şi industria alimentară românească. Gradul de internaţionalizare a ajuns la 28%, iar suprafaţa expoziţională a depăşit 27.800 de metri pătraţi.Pe parcursul celor cinci zile de târg, fermieri, procesatori, companii de tehnologie, universităţi, autorităţi şi organizaţii profesionale au folosit platforma INDAGRA ca spaţiu de dialog aplicat. Conferinţele and #8222;AGROVISION - Inovaţie, rezilienţă şi sustenabilitate în agricultura României and #8221; şi and #8222;Produsul românesc - identitate, competitivitate şi oportunităţi în lanţul agroalimentar and #8221;, alături de demonstraţiile live, zona zootehnică şi show-urile culinare, au generat contacte relevante şi soluţii practice pentru industrie. and #8222;INDAGRA and INDAGRA FOOD 2025 a fost o ediţie construită strategic pentru rezultate concrete şi colaborări autentice. Am pus bazele unui format care îi ajută pe profesionişti să vadă soluţii aplicate, să discute direct cu furnizorii şi să îşi planifice investiţiile cu încredere and #8221;, a declarat Oana Netbai, Director Comercial ROMEXPO.Printre partenerii principali ai ediţiei s-au numărat Agro TV, Clubul Fermierilor Români, Asociaţia pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR), LAPAR, Fundaţia Civitas (CoopNet), APCPR, Universitatea Româno-Americană, USAMV Bucureşti, Atelierele ILBAH şi Asociaţia Pizzarilor Profesionişti din România.Ediţia 2025 a confirmat rolul INDAGRA and INDAGRA FOOD drept platforme strategice pentru afacerile agroalimentare din România, un spaţiu unde se discută realist despre viitorul agriculturii, se testează soluţii şi se construiesc parteneriate cu impact pe termen lung.
17:50
CCIB şi Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie au semnat un Memorandum de Înţelegere pentru consolidarea cooperării economice România-India # Bursa
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Federaţia Camerelor Indiene de Comerţ şi Industrie (FICCI), în cadrul Forumului de Afaceri and #8222;India-Romania Business Opportunities Day and #8221;, organizat la Palatul CCIB, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:40
Asociaţia Environ: De Black Friday, deşeurile electronice cresc cu până la 15% faţă de o lună obişnuită # Bursa
Creşterea record a vânzărilor de produse electrice şi electronice în perioada Black Friday aduce, an de an, un efect mai puţin discutat: o explozie a deşeurilor electronice, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Environ. Volumul de echipamente electrice şi electronice vândute creşte cu până la 45%, ceea ce generează o majorare de 10-15% a deşeurilor (DEEE).
17:30
Interesul românilor pentru campaniile de reduceri de Black Friday se menţine la un nivel ridicat şi în acest an, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, transmis redacţiei. Aproximativ 87% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să participe la Black Friday 2025, iar peste jumătate (56%) afirmă că au făcut cumpărături în fiecare ediţie anterioară.
17:20
Guvernul României a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării, atestarea a zece localităţi ca zone cu resurse turistice, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Noile localităţi incluse pe listă sunt: Chişcani (judeţul Brăila), Valea Salciei (Buzău), Jucu (Cluj), Călăraşi, Padeş (Gorj), Şelimbăr (Sibiu), Şărmăşag (Sălaj), Broşteni (Suceava), Negrileşti (Vrancea) şi Pietrari (Vâlcea).
17:20
Chris Barton, fondatorul aplicaţiei Shazam, a participat la Romanian Youth Leadership Summit - STAR, unde s-a declarat profund impresionat de nivelul de inteligenţă, curiozitate şi entuziasm al studenţilor români, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:20
Promenada Mall lansează campania and #8222;Black is back and #8221; cu reduceri de până la 90% la branduri de top # Bursa
Promenada Mall desfăşoară, în perioada 3-30 noiembrie 2025, campania de Black Friday and #8222;Black is back and #8221;, oferind reduceri de până la 90% la haine, încălţăminte, cosmetice, accesorii, electronice şi articole pentru casă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
17:10
Peste 800 de lideri din industrie şi experţi din sănătate cer Uniunii Europene să nu restricţioneze etanolul din produsele biocide # Bursa
O amplă coaliţie formată din 842 de companii, organizaţii, asociaţii şi experţi, reprezentând peste 20 de sectoare - de la sănătate, alimentaţie şi băuturi până la farmaceutice, agricultură şi energie - avertizează că reclasificarea etanolului în produsele biocide ar putea afecta grav sănătatea publică, siguranţa alimentară şi stabilitatea economică în Europa, potrivit unui comunicat transmis de A.I.S.E. - Asociaţia Europeană a Industriei Detergenţilor şi Produselor de Întreţinere.
16:40
Christian Tour lansează campania de Black Friday cu reduceri de până la 75% la vacanţe şi sejururi de sărbători # Bursa
Turoperatorul Christian Tour, cea mai mare agenţie de turism cu capital integral autohton, lansează campania de Black Friday 2025, disponibilă exclusiv online între 7 şi 9 noiembrie, cu discounturi de până la 75% la pachete de vacanţă pentru Crăciun, Revelion, sejururi de vară şi circuite culturale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Compania estimează vânzări de peste 6 milioane de euro în această perioadă.
16:40
Ivory Residence lansează campania de toamnă cu apartamente gata de mutare şi beneficii de până la 30.000 de euro # Bursa
Proiectul rezidenţial Ivory Residence, amplasat în zona de nord a Capitalei, lansează o campanie specială între 7 şi 14 noiembrie 2025, cu pachete de beneficii de până la 30.000 de euro, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Oferta include, pentru unele tipuri de apartamente, două locuri de parcare şi boxă de depozitare, toate locuinţele fiind finalizate şi disponibile pentru mutare imediată.
16:30
Greenpeace România: Guvernul adoptă cadrul legal pentru înfiinţarea comunităţilor de energie în România # Bursa
Ţara noastră face pasul decisiv spre tranziţia energetică locală: Guvernul a adoptat actul normativ care permite formarea comunităţilor de energie, oferind în sfârşit cetăţenilor, autorităţilor locale, ONG-urilor şi întreprinderilor mici posibilitatea de a produce, gestiona şi consuma împreună energie regenerabilă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei de Greenpeace România.
16:30
Ministerul Finanţelor alocă peste 319 milioane lei pentru continuitatea serviciilor sociale destinate copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor # Bursa
Ministerul Finanţelor acordă 319,5 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru finanţarea serviciilor sociale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din întreaga ţară, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
16:30
Analiză: De Black Friday, antreprenorii pierd când vânează profitul rapid şi câştigă când investesc în relaţia cu clienţii # Bursa
Black Friday nu este despre câştigul imediat, ci despre loializarea clienţilor şi construirea unei baze durabile, arată o analiză realizată de consultantul de business Florin Leucă, care a oferit consultanţă pentru peste 100 de companii din România, Londra şi Viena.
16:20
Alexandrion Group investeşte 2 milioane de euro în modernizarea liniilor de îmbuteliere şi creşte capacitatea de producţie cu până la 40% # Bursa
Alexandrion Group, liderul pieţei din România în producţia şi distribuţia de băuturi spirtoase şi vinuri, parte a Nawaf Salameh Family Office, continuă procesul de modernizare şi digitalizare a fabricii sale, prin punerea în funcţiune a două linii complet automatizate de îmbuteliere, cele mai moderne din ţară, conform unui comunicat emis redacţiei. Valoarea totală a investiţiei este de 2 milioane de euro, iar capacitatea de producţie a crescut cu până la 40%.
Acum 8 ore
16:10
Inteligenţa Artificială transformă profund modul de funcţionare al administraţiilor fiscale europene, acestea folosind deja algoritmi care scanează internetul şi reţelele sociale în funcţie de numele contribuabililor, potrivit declaraţiilor făcute de Adrian Luca, prim-vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF), cu prilejul Zilei Profesiilor Liberale din România.
16:10
UniCredit Consumer Financing lansează un parteneriat cu Suzuki pentru finanţarea vehiculelor noi în România # Bursa
UniCredit Consumer Financing a anunţat extinderea reţelei sale de parteneri din domeniul auto printr-un nou parteneriat cu Suzuki România, care le permite persoanelor fizice să acceseze credite de până la 300.000 de lei pentru achiziţionarea de vehicule noi din reţeaua dealerilor autorizaţi ai mărcii.â, potrivit unui comunicat al companiei.
16:00
Unu din cinci români recunoaşte că s-a urcat la volan după ce a consumat alcool, iar trei sferturi dintre aceştia susţin că nu erau beţi, ci doar and #8222;consumaseră puţin and #8221;, potrivit unui sondaj realizat de platforma ivox.ro la solicitarea Asociaţiei Spirits România.
16:00
Un cetăţean bulgara fost prins în flagrant la Calafat cu peste 3,7 kilograme de metamfetamină # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, împreună cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, au prins în flagrant un cetăţean bulgar de 61 de ani suspectat de trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc.
16:00
Ţara noastră introduce programul and #8222;Golden Visa and #8221; pentru investitori străini # Bursa
Ţara noastră pregăteşte lansarea programului and #8222;Golden Visa and #8221;, destinat atragerii de investiţii străine directe prin acordarea dreptului de şedere temporară pe termen de cinci ani investitorilor din state terţe, potrivit unei analize realizate de Dr. Radu Pavel, avocat coordonator al societăţii Pavel, Mărgărit şi Asociaţii. Proiectul legislativ se află în consultare publică la Senat până la 13 noiembrie 2025.
15:40
Polonia va demara în această lună un nou program de instrucţie militară destinat pregătirii a 400.000 de persoane până în 2026, potrivit Ministerului Apărării de la Varşovia, citat de Reuters.
15:40
Diana Buzoianu: România obţine amânarea cu un an a implementării schemei europene de certificate de carbon # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că ţara noastră a negociat la Consiliul de Mediu de la Bruxelles amânarea cu un an a implementării la nivel european a schemei de certificate de carbon (ETS2), potrivit declaraţiilor făcute joi după şedinţa de guvern.
15:30
Meta, compania care deţine platformele Facebook, Instagram şi WhatsApp, obţine o parte semnificativă a veniturilor sale din reclame frauduloase sau potenţial frauduloase, potrivit unor documente interne analizate de Reuters. Estimările arată că aproximativ 10% din veniturile anuale ale companiei - echivalentul a circa 16 miliarde de dolari - provin din reclame care promovează escrocherii, produse interzise sau activităţi ilegale.
15:30
Peste 2.500 de mineri au rămas blocaţi sub pământ în opt mine de cărbune din regiunea Dnipropetrovsk, după ce un atac cu rachete ruseşti a provocat deconectarea acestora de la reţeaua de energie electrică, potrivit Ministerului Energiei din Ucraina, citat de presa internaţională.
15:30
15:30
Statele Unite urmează să stabilească o prezenţă militară permanentă la o bază aeriană din Damasc, parte a eforturilor de mediere a unui pact de securitate între Israel şi Siria, relatează Reuters, citând şase surse apropiate discuţiilor.
15:20
Cognizant România, una dintre cele mai mari companii IT din ţară, a prezentat în cadrul Programmers and #39; Week 2025 zece moduri în care inteligenţa artificială schimbă fundamental modul de dezvoltare a software-ului. Evenimentul, desfăşurat în luna septembrie, a reunit specialişti care au analizat impactul AI asupra întregului proces tehnologic, de la dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi gestionarea proiectelor până la testarea automată şi guvernanţa soluţiilor.
15:20
Investigaţie Proekt: Vladimir Putin a promovat în guvern mai multe rude decât orice alt lider rus de la ţari încoace # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a plasat în guvern, companii de stat şi instituţii publice mai multe rude şi apropiaţi decât oricare alt conducător rus din perioada modernă, potrivit unei investigaţii realizate de publicaţia independentă Proekt.
15:10
CBRE raportează creştere a volumelor de închiriere pe toate segmentele imobiliare din România # Bursa
În perioada recentă, piaţa imobiliară din ţara noastră a demonstrat o evoluţie pozitivă, înregistrând creşteri semnificative în toate sectoarele, potrivit unui raport al CBRE, care a analizat activitatea imobiliară din trimestrul 3 din 2025. În sectorul de birouri, cererea a rămas stabilă faţă de trimestrul anterior, ajungând la 61.500 mp în total, cu o creştere de 44% a cererii nete, ceea ce arată o încredere constantă din partea chiriaşilor. De asemenea, chirii prime au crescut în zonele centrale ale pieţei de birouri, iar rata de vacancy a scăzut semnificativ la 11,1%, comparativ cu aproximativ 16% acum doi ani.
15:10
Consiliul Concurenţei exprimă îngrijorări privind preluarea La Cocoş de către grupul Schwarz # Bursa
Consiliul Concurenţei a formulat o serie de îngrijorări concurenţiale legate de tranzacţia prin care grupul Schwarz, care operează în România reţelele de magazine Kaufland şi Lidl, intenţionează să preia magazinele La Cocoş.
15:10
Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a lansat un nou beneficiu pentru utilizatorii din Marea Britanie şi Europa, oferind 1% în recompense sub formă de acţiuni pentru depunerea de criptoactive în conturile lor, în GBP sau EUR, prin intermediul portofelului eToro Crypto Wallet. În acelaşi timp, eToro îşi extinde serviciul de depozitare în criptoactive, permiţând utilizatorilor să transfere şi să schimbe o gamă mai largă de monede.
