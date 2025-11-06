Basel - FCSB 3-1. Roş-albaştrii au jucat în 10 oameni din minutul 12
FCSB a pierdut joi, în deplasare, scor 1-3, confruntarea cu echipa elveţiană FC Basel, în a patra etapă a grupei din Liga Europa. Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.
Un magistrat detașat în Spania a câștigat în instanță o diurnă de 2% din salariul brut pe zi
Tribunalul Sibiu a decis că judecătorul Claudiu Andrei Rus, detașat în Spania ca magistrat de legătură, trebuie să primească o diurnă de 2% pe zi din salariul său brut. Nemulțumit de banii pe care-i primea, Rus a dat în judecată Ministerul Justiției. Judecătorul are un salariu de 30.000 de lei net pe lună (aprox. 6000 de euro), iar statul îi plătește chiria de 3.600 de euro lunar, relatează Turnul Sfatului.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, că România și aliații săi din NATO trebuie să fie pregătiți pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia, anunțând că bugetul apărării va crește treptat până la 5% din PIB până în 2035.
Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar
Un incendiu a izbucnit joi în altarul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. Flăcările au distrus mai multe cărți de cult, însă pompierii au reușit să salveze Sfânta Masă, Evanghelia, Crucea și restul lăcașului de cult.
Bolojan: "TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor. Condiţia e însă să avem un buget serios"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că TVA-ul sau alte taxe nu vor creşte anul viitor, condiţia de bază, însă, este ca Guvernul să construiască un buget serios care să se bazeze pe realitate. El a precizat că, indiferent cine este în guvernare, cine ar fi premier, nu poţi fugi de deficitul enorm pe care îl avem.
Un director al unei companii farmaceutice se prăbuşeşte în Biroul Oval, în timpul unei conferinţe
Un director executiv al unei companii farmaceutice s-a prăbuşit în timpul unei conferinţe de presă a preşedintelui Trump în Biroul Oval. Presa a fost rugată să părăsească sala în urma acestui incident.
Eliza Samara, victorie remarcabilă la WTT Frankfurt. Competiţia, transmisă exclusiv în AntenaPLAY
Sportiva română Eliza Samara s-a calificat, joi seara, în sferturile de finală ale WTT Champions Frankfurt, competiţie de tenis de masă dotată cu premii totale în valoare de 500.000 de dolari şi care este transmisă în direct şi în exclusivitate în AntenaPLAY, în perioada 4-9 noiembrie 2025.
Avertisment MAE pentru șoferii români: în Bulgaria amenzile se plătesc pe loc, doar cu cardul
Ministerul Afacerilor Externe avertizează șoferii români care tranzitează sau călătoresc în Bulgaria că amenzile primite în trafic trebuie plătite imediat, pe loc, prin card bancar. Refuzul de plată poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor mașinii. Noile reguli, introduse de autoritățile bulgare, se aplică tuturor conducătorilor auto străini și nu permit achitarea amenzilor în numerar.
Unii angajaţi privesc inteligenţa artificială ca pe o oportunitate, în timp ce alţii se tem că noile tehnologii le-ar putea fura locul de muncă. Antena Academy şi Antena Group au organizat în premieră conferinţa dedicată impactului pe care AI-ul îl are asupra profesiilor viitorului. "Piaţa muncii în faţa revoluţiei AI" a reunit lideri de opinie, experţi în resurse umane, tehnologie, educaţie şi psihologie organizaţională, într-un dialog despre transformările profunde din piaţa muncii, în această perioadă delicată.
Cozi de 5 ore la Catedrala Naţională, înainte ca Sfântul Altar să fie închis definitiv publicului
Închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale s-a încheiat oficial miercuri noapte. A fost un pelerinaj neîntrerupt de 11 zile. Începând de joi Catedrala va mai fi deschisă doar pe timpul zilei până pe 14 noiembrie.
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"
Românul de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a fost prins sub turnul prăbuşit din Roma a fost mereu cu gândul la familia sa în ultimele clipe. Sunt mărturiile cutremurătoare ale pompierilor care au participat la acţiunea de salvare.
Experienţă culinară unică, la Domeniul Ştirbey. Retroscena, eveniment creat de Chef Richard
Experienţă culinară unică, la Domeniul Ştirbey Vodă. Aseară a avut loc deschiderea pop-up-ului Retroscena, un eveniment fine dining spectaculos, plin de eleganță şi arome. Meniul certificat Michelin a fost semnat de Chef Richard, care şi-a întâmpinat oaspeţii aşa cum se cuvine.
Premierul Bolojan, despre întâlnirea cu Mihai Barbu şi Fănel Bogos: "Am avut aşa, un uşor trac"
Premierul Bolojan a povestit, joi, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi omul de afaceri Fănel Bogos, el arătând că omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului şi a avut aşa, un uşor trac, pentru că acesta a prezentat şi aspecte că nu sunt strict de zona politică.
Dani Mocanu şi fratele său Nando Mocanu, de negăsit după ce au fost condamnaţi definitiv
Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Manelistul trebuie să execute 4 ani de detenție, iar Ionuţ Nando Mocanu, 7. Cei doi nu au fost găsiți la domiciliile din Argeș, aşa că au fost dați în urmărire națională și internațională. Sentinţa vine după ce fraţii au bătut un bărbat cu ranga, într-o benzinărie din Pitești.
Liviu Negoiţă: "Eu sunt extraordinar de dezamăgit cu ce s-a întâmplat în ultimii ani în Bucureşti"
A început lupta pentru cea mai importantă şi votată funcţie publică după cea a preşedintelui - cea de primar general. Tot acest rol de la Primăria Capitalei a dat şi doi preşedinţi până acum, astfel că bătălia între cei zece candidaţi care şi-au exprimat până acum dorinţa de a intra în cursa electorală se anunţă una extrem de dură.
Charlie Ottley a devenit cetăţean român. A venit la jurământ îmbrăcat în ie, cu tricolor la rever
A venit în România să facă un documentar iar azi a devenit cetăţean român. După 15 ani, zeci de filme şi o casă în Transilvania, jurnalistul britanic Charlie Ottley e de acum unul de-al nostru şi în acte. A durat cam 2 ani tot procesul, semn că nu e chiar atât de simplu să devii român. Alături de el, alţi 30 de cetăţeni străini care au ales să trăiască în ţara noastră, au depus azi jurământul de credinţă.
Mită, violenţe şi ameninţări mafiote pentru a scăpa de şeful DSV. Fănel Bogos: "Tu pleci cu popa"
Până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii. De bani. Fănel Bogos, milionarul care a mers până la premierul Ilie Bolojan ca să-l demită pe şeful DSV Vaslui, a dat sute de mii de euro mită unei reţele formate din rezervişti ai serviciilor şi politicieni. Toţi l-au asigurat că au influenţa necesară pentru a-i rezolva problemele, dar l-au lăsat cu buza umflată. Până să ajungă să facă trafic de influenţă, Bogos a încercat metode mai brutale. L-a lovit cu o cană în cap pe Mihai Ponea, directorul DSV care îi este şi cumătru. Omul de afaceri a fost acum reţinut. Iar şeful PNL Vaslui, care i-a făcut intrarea la premier, este cercetat sub control judiciar.
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
A început numărătoarea inversă până la Black Friday! Milioane de produse sunt pregătite pentru românii care au economisit şi vânează cele mai bune preţuri din an! Pe lângă clasicele electrocasnice, în acest an urcă spectaculos în top cererea pentru haine şi pantofi. Vor fi reduceri mâine şi la carne, aur sau bilete la festivaluri. Şi furnizorii de electricitate sau băncile vin cu oferte.
Românii nu mai sunt interesaţi de Rabla. Suma pusă la bătaie nu s-a epuizat ore întregi
Rabla s-a întors, însă românii nu mai sunt atât de interesați de program. Dacă în septembrie fondurile s-au epuizat în doar 13 minute, astăzi a fost nevoie de aproape patru ore pentru ca 80% din suma pusă la bătaie să dispară. Teoretic, înscrierile se pot face până pe 15 decembrie, în limita fondurilor disponibile.
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Scene cumplite pe stradă în Bucuresti: o femeie a fost lovită şi aruncată câţiva metri de un cablu de tramvai, smuls de o maşină de marfă. Şoferul de 19 ani nu ar fi văzut firul care atârna cu doi metri mai jos decât ar fi fost normal. O echipă STB făcea lucrări, iar reprezentanţii societăţii de transport susţin că în zonă se luaseră toate măsurile. Urmează imagini cu impact puternic emoţional.
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost plasat sub control judiciar. Acesta a ajuns joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Liderul liberal nu a făcut declaraţii presei, spunând doar că nu ştie motivul citării. Dosarul are legătură cu un focar de salmoneloză depistat la una dintre fermele lui Bogos, caz în care acesta ar fi încercat să intervină pentru retragerea sancţiunilor aplicate de DSVSA Vaslui.
MWh cumpărat cu 400 de lei şi vândut clienţilor cu 2.500 de lei. Acuzaţiile aduse grupului Tinmar
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie din ţară, este acuzat de procurori că ar fi manipulat preţurile de achiziţie a energiei ca să primească compensaţii mai mari de la stat, pe fondul schemei de plafonare. Astfel, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 20 de milioane de euro. Nu este prima încercare de măsluire a costurilor din piaţă. Anul trecut ANRE a amendat grupul cu nu mai puţin de 364 de milioane de lei pentru practici înşelătoare.
Decembrie 2025 vine cu vești bune pentru români. Luna sărbătorilor aduce nu doar bucurie și cadouri, ci și mai multe zile libere legale, perfecte pentru minivacanțe și timp petrecut alături de cei dragi.
Cehia ar putea diminua semnificativ livrările de armament și muniție către Ucraina, după ce viitorul guvern condus de Andrej Babis ar intra în funcțiune. Anunțul a fost făcut de Filip Turek, posibilul viitor ministru de externe.
Vremea de mâine 7 noimebrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 10 şi 17 grade
Cerul va fi mai mult noros, sunt aşteptate ploi mai ales în sudul ţării. Maximele zilei se vor încadra între 10 şi 17 grade, iar cele minime între 2 şi 9 grade, uşor mai mari pe litoral, pânã spre 12 grade. Iată prognoza meteo de mâine 7 noiembrie.
Din data de 29 septembrie 2025, ORDA a început controlul general privind activitatea desfăşurată, în perioada 2023 – 2024, de un număr de 15 organisme de gestiune colectivă, verificările fiind efectuate conform prevederilor legale în vigoare.
Român de 31 de ani arestat în Hanau după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe mașini și clădiri
Un român de 31 de ani a fost arestat în orașul german Hanau, după ce ar fi desenat zeci de svastici cu propriul sânge pe mașini, cutii poștale și fațade de clădiri, potrivit presei internaționale. Poliția l-a reținut pe bărbat după o amplă anchetă declanșată în urma plângerilor localnicilor.
Rusia ordonă recrutarea obligatorie a încă 135.000 de ruşi până la sfârşitul anului
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat recrutarea obligatorie a 135.000 de ruși până la sfârșitul anului. Informația a fost făcută publică de Ministerul Apărării din Marea Britanie.
Un noi trend periculos de pe TikTok a ajuns şi în România. Avertismentul specialiştilor
Ce face internetul din oameni. Adulţi în toată firea sau adolescenţi ajung să facă tot felul de stupizenii în văzul lumii doar de dragul like-urilor. Altădată era ruşine să râdă oamenii de tine, acum e sport mondial pe tiktok, concurs de prostie pur şi simplu. Cea mai nouă provocare se numeşte "Egg Challenge" sau "Raw Egg Trend" şi vedem cum oamenii înghit pe nerăsuflate ouă crude. Unii chiar cu tot cu coajă, ca să fie şi mai apreciaţi, vă daţi seama. Ce să vă mai spun... evident că se pot îmbolnăvi, doctorii transmit averismente, dar cine să mai plece urechea la specialişti din corul milioanelor de clovni.
UE suspectează Bursa de la Frankfurt şi Bursa americană Nasdaq de formarea unui cartel
Uniunea Europeană a anunţat joi că a deschis o o anchetă împotriva gestionarului Bursei de la Frankfurt - Deutsche Börse - şi împotriva Nasdaq - bursa americană de valori tehnologice -, pe care le suspectează de o infracţiune în domeniul concurenţei în sectorul produselor financiare derivate.
"Partidă de amor". Primarul care a publicat imagini în care ar hărţui o angajată spune că sunt făcute cu AI
De două zile circulă pe internet câteva fotografii cu un primar din Bistriţa Năsăud şi cu o angajată din primărie în ipostaze indecente. Pozele sunt foarte înşelătoare, pare să fie un abuz sexual, dar poate fi şi un act consimţit. Par reale, dar cu tehnologia de astăzi cine mai poate spune. Totuşi chiar edilul le-a pus pe whatsapp, aşa că vin chiar din telefonul bărbatului. În acest moment primarul neagă că fotografiile sunt reale, femeia care apare în ele este în concediu medical, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală şi violare vieţii private. Sperăm să aflăm ce s-a întâmplat la primăria din Livezile şi cine plăteşte pentru pozele acelea, pentru că mai multe legi sunt încălcate şi dacă pozele sunt reale, şi dacă sunt o înscenare.
Descoperire şocantă, joi după-amiază, într-un camping din staţiunea Vama Veche. Un om de afacere în vârstă de 44 de ani a fost găsit spânzurat.
Liderul romilor din Roman, care s-a împuşcat în cap în timpul unui live pe Tik Tok, a murit
Bărbatul în vârstă de 74 de ani, din oraşul Roman, care a încercat să îşi ia viaţa în timpul unei conversaţii video, cu mai multe persoane, pe o reţea de socializare, a murit.
Arma cu care România se apără de dronele rusești. Merops a fost testat cu succes în Ucraina
NATO desfășoară în România și Polonia un sistem nou pentru apărarea împotriva dronelor. Sistemul Merops (Multispectral Extended Range Optical Sight), produs de americani, poate identifica rapid dronele care intră în spaţiul aerian şi le contracarează eficient. Practic este o platformă montată pe o camionetă care include radar și senzori optici, antene pentru detectarea semnalelor radio, o consolă de control și drone interceptoare trimise să urmărească și să neutralizeze dronele ostile.
Din sala de repetiții, direct în arest. Un profesor de canto de 64 de ani a fost arestat după ce două eleve de 13 ani din Craiova au povestit că au fost agresate în timpul orelor. Părinţii fetelor au depus plângere după ce minorele au mărturisit că profesorul le atingea în zonele intime. După ce anchetatorii i-au scotocit casa, au găsit mai multe materiale pornografice şi cu alte victime.
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, chemat la DNA Iaşi în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
Preşedintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, a ajuns joi la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, reţinut pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Liderul liberal nu a făcut declaraţii presei, spunând doar că nu ştie motivul citării. Dosarul are legătură cu un focar de salmoneloză depistat la una dintre fermele lui Bogos, caz în care acesta ar fi încercat să intervină pentru retragerea sancţiunilor aplicate de DSVSA Vaslui.
Ce s-a întâmplat cu doar o oră înainte de incidentul din Capitală: de ce erau rupte cablurile STB
O femeie de 69 de ani a fost foarte grav a fost rănită azi într-o intersecţie mare din Capitală. A fost luată pe sus şi izbită apoi de asfalt de un cablu agăţat de remorca unui camion. Într-o fracţiune de secundă femeia a fost trântită la pământ... nu a avut timp să se ferească de pericolul care a lovit-o efectiv din senin. Nici şoferul camionul nu şi-a dat seama ce se întâmplă pentru că în mod normal camioanle nu ajung până la firele de pe stâlpi, dar cablul acesta era lăsat.
Decizie: Statul român are de recuperat aproximativ 47 de milioane de lei de la Gabriel Resources
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, ca acţiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor în procesul cu statul român, decizia fiind definitivă. Astfel, dacă firma nu achită cele aproape 47 de milioane de lei în termen, acţiunile acesteia pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.
Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Moartea a venit într-o clipă pentru un bărbat din Băneşti, judeţul Prahova. În timp ce traversa regulamentar, omul a fost lovit în plin de un autoturism care circula cu viteză.
Femeie de 24 de ani din Arad, cercetată pentru că a practicat fără drept profesia de medic
O tânără de 24 de ani din Arad este cercetată de procurori după ce ar fi efectuat proceduri estetice fără a avea drept de practică medicală. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, femeia, care nu era înscrisă în Colegiul Medicilor, ar fi realizat injecții cu acid hialuronic în cadrul unui salon de înfrumusețare, obținând bani din activități medicale ilegale.
Pavel, un român de 33 de ani, a murit în Italia după ce a intrat cu BMW-ul într-un autobuz plin cu elevi
Un român în vârstă de 33 de ani a murit în localitatea Arignano, lângă Torino. Pavel s-a izbit cu BMW-ul său de un autobuz şcolar în care se aflau 50 de elevi.
(P) Cum funcționează 3D Secure și de ce este important pentru siguranța ta financiară?
Siguranța cumpărăturilor online și protecția datelor personale au devenit priorități pentru mulți dintre noi. Tot mai multe persoane aleg să plătească online pentru produse, servicii sau facturi. Odată cu această comoditate, crește și riscul de fraudă, astfel că un sistem suplimentar de protecție devine foarte util. 3D Secure îți oferă un nivel suplimentar de siguranță și te ajută să previi accesul neautorizat la banii tăi.
Scandal la Miss Univers: o concurentă, jignită public de organizator. Ce i-a reproșat
Ediția din acest an a concursului Miss Univers, desfășurată în Thailanda, s-a transformat într-un veritabil scandal internațional. Candidata Mexicului, Fatima Bosch, a părăsit repetițiile după ce a fost jignită public de organizatorul thailandez. Gestul ei a declanșat reacții de solidaritate din partea altor participante și chiar un mesaj de susținere din partea președintei Mexicului. Între timp, organizatorul, acuzat de comportament nepotrivit, a apărut ulterior în lacrimi, cerând scuze pentru incident.
Cine se face vinovat pentru accidentul din Capitală. STB spune că a oprit curentul şi ar fi semnalizat
Imagini cumplite filmate în această dimineaţă în Capitală. O femeie de 69 de ani a fost aproape ucisă de un fir al liniei de tramvai, acroşat şi rupt de un camion. Într-o fracţiune de secundă femeia a fost trântită la pământ... nu a avut timp se se ferească de pericolul care a lovit-o - efectiv - din senin. Scenele terifiante au fost surprinse de camerele de supraveghere stradale.
Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi acasă de poliţiştii veniţi să aplice mandatele de condamnare
Manelistul Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi.
Cursă nebună pe trotinetă pe A3. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: "I-a zis una ca e singură acasă"
Imagini inedite surprinse pe autostrada A3, cunoscută ca Autostrada Transilvania. Un bărbat a fost văzut gonind pe trotinetă cu 90 km/pe oră, printre maşini.
Polonia pregăteşte "cea mai mare instruire de apărare din istoria ţării", pe fondul invaziei din Ucraina
Ministerul Apărării de la Varșovia a anunțat joi lansarea unui program de instruirea militară voluntară care vizează pregătirea a aproximativ 400.000 de persoane în 2026, ca răspuns la amenințările de securitate cauzate de invazia Ucrainei.
Tramvaiele 14 și 55, oprite parțial din cauza lucrărilor la canalizare. Linia navetă 614, înlocuitor temporar
Tramvaiele liniei 14 nu circulă sâmbătă, iar linia 55 va fi scurtată la Piaţa Iancului, din cauza lucrărilor la reţeaua de canalizare de pe Strada Traian şi Calea Călăraşilor, anunţă TPBI. Pentru preluarea călătorilor, va funcţiona linia navetă de autobuz 614, între "Baicului" şi "Piaţa Sfânta Vineri".
Bărbat dat dispărut, găsit mort într-un canal. Poliţia din Giurgiu a deschis dosar pentru omor
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din judeţul Giurgiu, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit mort, joi, într-o fosă septică dezafectată. Trupul a fost descoperit la trei metri adâncime, pe amplasamentul unei foste cooperative agricole, unde se adăposteşte fratele celui găsit mort. În acest caz există suspiciunea că bărbatul a fost ucis, fiind deschis dosar pentru infracţiunea de omor.
