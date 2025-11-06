”E inutil!” Verdict crunt pentru jucătorul de la FCSB după 1-3 cu FC Basel

Sport.ro, 6 noiembrie 2025 22:50

FCSB a pierdut cu 1-3 meciul cu FC Basel din etapa a treia din faza principală Europa League.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
23:30
Italienii anunță o ruptură la Interul lui Chivu! Fotbalistul scos din schemă Sport.ro
Victoria cu Kairat Almaty, scor 2-1 pe San Siro, a lăsat urme la Inter. 
23:30
Ilie Dumitrescu l-a ”spulberat” pe fotbalistul menajat de Gigi Becali după eșecul cu Basel: ”Nu ai tu ce să faci acolo” Sport.ro
FCSB a pierdut confruntarea cu Basel din Elveția, scor 1-3.
Acum 15 minute
23:20
Darius Olaru, frustrat după eșecul cu FC Basel: ”E dureros!” Sport.ro
FCSB a cedat pe terenul lui FC Basel, scor 1-3 în faza principală Europa League.
23:20
Pe cine a pus MM Stoica lângă Olaru în topul remarcaților de la FCSB: "Joc de excepție" Sport.ro
Basel - FCSB 3-1, joi seara, în Europa League.
Acum o oră
23:00
Elias Charalambous, uluit după Basel - FCSB: ”Poate cel mai frumos din Europa League” Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 în fața lui Basel în Elveția.
22:50
”E inutil!” Verdict crunt pentru jucătorul de la FCSB după 1-3 cu FC Basel Sport.ro
FCSB a pierdut cu 1-3 meciul cu FC Basel din etapa a treia din faza principală Europa League.
22:40
Mirel Rădoi pur și simplu a explodat în meciul cu Rapid Viena! A văzut direct cartonașul roșu Sport.ro
Universitatea Craiova are parte de un meci tensionat la Viena, în etapa a 4-a din grupa unică a Conference League. 
22:40
Elvețienii au răbufnit după ce Basel a învins-o pe FCSB. Ce nu le-a convenit Sport.ro
Basel a câștigat cu 3-1 în fața lui FCSB în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
Acum 2 ore
22:30
Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!" Sport.ro
Basel - FCSB 3-1 în Europa League.
22:30
Singurul fotbalist de la FCSB lăudat de UEFA după eșecul cu Basel: „Ce frumusețe!” Sport.ro
FCSB a pierdut în Elveția, scor 1-3 cu FC Basel.
22:30
Record negru pentru FCSB după înfrângerea de la Basel! Sport.ro
FCSB a suferit un nou eșec în faza principală din UEFA Europa League. Campioana a fost învinsă de FC Basel, scor 3-1, pe "St. Jakob-Park".
22:20
Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!” Sport.ro
FCSB a pierdut meciul cu Basel, scor 1-3.
22:20
Vinovatul găsit de Gigi Becali pentru penalty-ul transformat de Shaqiri! Surpriză: nu e Ngezana Sport.ro
FCSB a pierdut în fața lui FC Basel în faza principală Europa League, scor 1-3.
22:10
David Miculescu e sigur după 1-3 cu FC Basel: ”Era de bătut! Au avut șansă!” Sport.ro
FCSB a pierdut al treilea meci la rând în Europa League, scor 1-3, în fața lui FC Basel.
22:10
Sorin Paraschiv a văzut cartonașul roșu primit de Târnovanu și a reacționat imediat Sport.ro
FC Basel - FCSB s-a terminat 3-1.
22:00
Pe ce loc a picat FCSB în Europa League după eșecul cu Basel Sport.ro
Basel - FCSB s-a încheiat 3-1.
22:00
Următoare adversară a FCSB-ului a produs surpriza serii în Europa! Sport.ro
Dacă FCSB a cedat în fața lui Basel, viitoarea adversară din competiția europeană a făcut show.
22:00
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?” Sport.ro
Basel - FCSB s-a încheiat 3-1.
21:40
PSG vrea să transfere un fotbalist de la Barcelona Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 4 ore
21:20
GOOOOOL Darius Olaru! Reușită de nota 10 a căpitanului în Basel - FCSB Sport.ro
FC Basel - FCSB se vede LIVE TEXT pe Sport.ro!
21:20
Elvețienii, consternați de reușita lui Darius Olaru: ”Îl face de râs! Ce gol” Sport.ro
Basel - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gabi Balint a ”desființat” titularul lui FCSB: ”Mamă, el de obicei nu spune asta” Sport.ro
Basel - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
21:10
Ce i-a mirat pe elvețieni în prima repriză a meciului FC Basel – FCSB: ”Nu ai cum să joci mai prost!” Sport.ro
FC Basel a intrat cu un avantaj de un gol la pauza meciului cu FCSB.
20:40
FCSB, ironizată de toată lumea! Reacția elvețienilor după startul nebun al meciului cu FC Basel: ”Joacă echipa de handbal?” Sport.ro
FCSB se duelează cu FC Basel în runda a patra din faza principală Europa League. 
20:30
FCSB, taxată după o greșeală uriașă! Cum a reușit să înscrie Xherdan Shaqiri Sport.ro
FCSB a început cum nu se putea mai prost meciul cu Basel.
20:30
Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal! Sport.ro
Basel - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
20:30
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o pe deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, şi s-a calificat în semifinale Sport.ro
Sabalenka, în formă maximă!
20:00
Ilie Dumitrescu l-a văzut pe starul lui FC Basel și a rămas mască: ”Ăsta e el?” Sport.ro
FCSB joacă pe terenul lui FC Basel în această seară în faza principală Europa League.
20:00
Imagini emoționante cu momentul de reculegere în onoarea lui Emeric Ienei înainte de Basel - FCSB Sport.ro
Partida FC Basel - FCSB, din etapa a patra a grupei unice din Europa League, a început cu un moment plin de emoție. 
Acum 6 ore
19:30
Baschet 3x3: Medaliații olimpici de la Paris 2024 se reunesc la București, într-un super show, la ParkLake Shopping Center Sport.ro
Echipele din circuitul mondial de baschet 3x3 care reprezintă Țările de Jos, Franța și Lituania, podiumul olimpic de la Paris 2024, vin la București pentru un ultim duel înainte de marea finală FIBA 3x3 World Tour.
19:30
E OUT! Gigi Becali a spus de nenumărate ori că nu poate fi scos din primul 11 al lui FCSB, dar și-a încălcat promisiunea Sport.ro
FCSB se duelează cu FC Basel în runda a patra din faza principală Europa League. 
19:20
Jugurtha Hamroun și-a amintit cel mai frumos gol marcat la FCSB: „Cu totul special” Sport.ro
Winger-ul algerian a evoluat pentru campioana României între anii 2015-2017.
19:20
A fost stabilită componența grupelor Turneului Campionilor: Djokovic are noroc, în cazul în care participă Sport.ro
Novak Djokovic, favorit la un loc în semifinalele Turneului Campionilor de la Torino.
19:20
Gabi Balint a văzut primul ”11” al lui FCSB cu Basel și a făcut praf un jucător: ”Indisciplinat tactic. Are și kilograme în plus” Sport.ro
FCSB și Basel își dau întâlnire joi seară de la ora 19:45.
18:50
Supriză uriașă! FCSB, all-in cu Basel: prim ”11” în forță trimis de campioana României în Elveția Sport.ro
Basel - FCSB este joi seară de la ora 19:45.
18:50
OUT! Și-a dat afară antrenorul după eșecul usturător din Champions League: „O decizie dureroasă” Sport.ro
Ajax trece din nou printr-o perioadă tulbure. 
18:40
Dezvăluirea făcută de Gigi Becali despre ”dirijorul” Florin Tănase înainte de FC Basel – FCSB: ”Asta mi-a zis!” Sport.ro
FCSB va juca în această seară pe terenul lui FC Basel în runda a patra din Europa League, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:20
Capello a dat de pământ cu Inter după victoria la limită cu Kairat Almaty: ”O dezamăgire!” Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu a obținut o victorie la limită în fața lui Kairat Almaty, scor 2-1, în faza principală Champions League.
18:20
Decizia luată de FCSB înainte de meciul cu Basel Sport.ro
Basel - FCSB este joi seară de la ora 19:45.
18:10
Daniel Bîrligea a numit cele două calități cu care FCSB poate învinge la Basel: „Vreau să dau tot ce pot” Sport.ro
Daniel Bîrligea, mesaj ferm premergător duelului FC Basel - FCSB: „Vreau să dau tot ce pot”
18:10
Nu s-a mai văzut! Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!” Sport.ro
Inter Milano a obținut a patra victorie consecutivă din grupele UEFA Champions League, 2-1 cu Kairat Almaty.
18:00
”Ce jucător de la FCSB e de nivel internațional?” Iasmin Latovlevici a oferit răspunsul Sport.ro
FCSB are meci joi seară cu FC Basel în Europa League.
Acum 8 ore
17:30
Ce lovitură ar fi! Clubul din Champions League care îl vrea pe Leo Messi pentru doar patru luni Sport.ro
Inter Miami, echipa la care evoluează Lionel Messi, este calificată în play-off-ul MLS. În ultma rundă, Inter Miami a pierdut în fața lui Nashville, scor 1-2. 
17:30
Surpriză! Cine e favorită să câștige UCL după primele patru etape Sport.ro
Show la ”masa bogaților” în noul sezon.
17:20
Ironia sorții! Noul antrenor ales de Dan Șucu la Genoa, suspendat chiar la debut. Cum e posibil Sport.ro
Dan Șucu a schimbat antrenorul la Genoa după startul slab de sezon și l-a numit pe Daniele De Rossi, legenda lui AS Roma.
17:10
Cristiano Bergodi laudă un club din Superliga: ”E meci greu cu ei” Sport.ro
”U” Cluj și Metaloglobus București se întâlnesc vineri seară, de la ora 18:00.
17:10
Fosta adversară a lui FCSB, ”cea mai plăcută surpriză” din Champions League: șanse mari să ajungă în primăvara europeană Sport.ro
Fosta adversară a lui FCSB din sezonul trecut de Europa League a devenit ”surpriza plăcută din Champions League”.
17:00
Ce i-a spus cu trei săptămâni înainte să moară Emeric Ienei lui Mircea Lucescu Sport.ro
Emeric Ienei a urmărit naționala României până în ultimul moment. 
16:50
Cristi Chivu e gata să scrie istorie! Se pregătește transferul de 100 de milioane de euro Sport.ro
Cristi Chivu poate bifa cea mai tare mutare din cariera sa de antrenor. 
16:40
Dezvăluirea făcută de românul de la FC Basel înaintea meciului cu FCSB: ”E pentru prima dată!” Sport.ro
FCSB va juca pe terenul lui FC Basel în runda a patra din Europa League, în această seară, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.