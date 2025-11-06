Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii
G4Media, 6 noiembrie 2025 23:20
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
23:40
Elias Charalambous, după noul eșec din Europa League cu Basel: „ Am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta” # G4Media
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Basel, scor 1-3, că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
23:20
Incendiu la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi / Flăcările au cuprins o parte dintre bunurile aflate în altar # G4Media
Un incendiu a afectat, joi seară, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani, transmite Agerpres.... © G4Media.ro.
23:20
Trump se gândeşte la un ”plan B” în cazul în care Curtea Supremă a SUA îi invalidează taxele vamale. Guvernul său se teme că va fi obligat să restituie sumele încasate şi că va pierde o pârghie de presiune asupra restului lumii # G4Media
Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va trebui să pregătească un plan B” în cazul în care Curtea Supremă a Statelor Unite va invalida... © G4Media.ro.
Acum o oră
23:10
Un francez a găsit în grădina casei lingouri şi monede de aur în valoare de 800.000 de dolari / Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică # G4Media
Un bărbat a descoperit lingouri şi monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro (800.000 de dolari) în timp ce săpa o piscină... © G4Media.ro.
23:00
Câinii și secretul longevității oamenilor. Știința a descoperit noi biomarkeri în sângele patrupedelor care încetinesc ritmul îmbătrânirii # G4Media
Un studiu amplu efectuat pe câini de companie a descoperit potențiali noi biomarkeri ai îmbătrânirii care ar putea într-o zi să ajute atât animalele, cât și oamenii... © G4Media.ro.
23:00
Moşteanu a discutat cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina despre oportunităţile de cooperare în domeniul industriei militare # G4Media
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut joi o întrevedere cu ministrul adjunct al apărării din Ucraina, Hanna Hvozdiar, în marja NATO – Industry Forum... © G4Media.ro.
23:00
Radu Miruță: Am obținut 92 de milioane de euro în plus și drept de veto în contractul cu Rheinmetall # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruță, dezvăluie la B1 TV că a renegociat contractul cu Rheinmetall, obținând pentru România condiții cu 92 de milioane de euro mai... © G4Media.ro.
23:00
Kazahstan va adera la Acordurile Abraham, anunţă un oficial american / SUA speră că aderarea Kazahstanului să ajute la revigorarea Acordurilor Abraham, a căror extindere a fost suspendată în timpul războiului din Gaza # G4Media
Kazahstan va adera joi la Acordurile Abraham, un proces lansat de preşedintele american Donald Trump în timpul primului său mandat şi care a dus la... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
Moţiunea echipei Grindeanu pentru Congresul PSD: Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei # G4Media
Moţiunea echipei lui Sorin Grindeanu pentru Congresul PSD care va avea loc vineri se doreşte ”reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare”. ”Reforma... © G4Media.ro.
22:20
Evaluarea măsurilor luate de România în procedura de deficit excesiv, prezentată de Comisia Europeană la final de noiembrie, spune şefa Reprezentanţei CE în România # G4Media
Comisia Europeană va prezenta, la finalul lunii noiembrie, propria sa evaluare cu privire la acţiunile efective întreprinse de România în cadrul procedurii de deficit excesiv,... © G4Media.ro.
22:20
VIDEO Primul trailer al controversatului film biografic despre Michael Jackson, lansat online / Rolul vedetei este interpretat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson, într-un film care îl va „umaniza, dar nu îl va edulcora” # G4Media
Primul trailer al filmului biografic despre Michael Jackson a fost lansat online după ce au apărut informații despre o producție problematică, scrie The Guardian. Filmările... © G4Media.ro.
22:10
Valoarea pieţei europene de apărare şi aerospaţială va ajunge la 183 de miliarde de dolari în 2025 # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:10
Renault relansează Twingo. Noul membru al familiei E-Tech promite 263 de KM și amenință poziția Daciei Spring pe piața mașinilor electrice ieftine # G4Media
Renault a anunțat lansarea noului Twingo E-Tech electric, un model de oraș care marchează revenirea unei denumiri emblematice în segmentul A. © G4Media.ro.
22:00
Premierul Bolojan: „Nu e o problemă că ieşi prost de pe funcţie publică. E important să nu ieşi prost degeaba” # G4Media
Pemierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24 că nu guvernează după sondaje şi că şi-a asumat riscul de a ieşi „foarte prost” din... © G4Media.ro.
22:00
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv # G4Media
În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături. © G4Media.ro.
22:00
SUA prezintă un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza # G4Media
Washingtonul le-a prezentat unor ţări partenere un proiect al unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU menită să susţină Planul de Pace al lui... © G4Media.ro.
21:50
Europa League: FCSB, înfrângere în Elveția cu Basel, scor 1-3 / Campioana României a jucat aproape tot meciul cu un om în minus # G4Media
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din etapa a patra a grupei de Europa League, scor 1-3, după ce a jucat în inferioritate numerică... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:40
Guvernatorul Deltei, Bogdan Bulete, anunţă că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată # G4Media
Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), Bogdan Bulete, a anunţat, joi, că va căuta o soluţie pentru ca zona Carasuhat să rămână inundată, în contextul... © G4Media.ro.
21:40
Profesoara americană împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani a primit despăgubiri de 10 milioane de dolari # G4Media
O fostă profesoară din statul american Virginia, împușcată de un elev de 6 ani în urmă cu doi ani, a primit despăgubiri de 10 milioane... © G4Media.ro.
21:20
Black Friday 2025 | Ce friteuze cu aer cald (air fryer) merită urmărite în perioada de reduceri/ Ai oferte atât la cele mai noi modele cât și la cele clasice # G4Media
Dintre echipamentele de bucătărie, printre cele mai vânate în perioada de reduceri sunt friteuzele cu aer cald. Intrate în ultimii ani în viețile și bucătăriile... © G4Media.ro.
21:20
Filmuleț cu fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, acuzat de hărțuire sexuală de un intern anul trecut / Băiatul a publicat un video # G4Media
Presupusa hărțuire sexuală a unui stagiar de la catedrala ortodoxă rusă din Budapesta de către un înalt ierarh a scandalizat creștinii ortodocși și a dezvăluit... © G4Media.ro.
21:10
Șoferii firmei private care asigură transportul public în Alba Iulia spun că nu şi-au mai primit salariile de două luni / Ei au mers la Primărie și amenință că nu vor mai ieși pe trase # G4Media
Angajaţii Societăţii de Transport Public (STP) Alba Iulia, firma privată care asigură transportul public în municipiul Alba Iulia, în baza unui contract cu Primăria, ameninţă... © G4Media.ro.
21:00
Cehia va reduce ajutorul militar acordat Ucrainei, afirmă cel ce ar urma să fie noul ministru de externe / O îndepărtare de Kiev ar fi un „cadou de Crăciun” pentru Putin, a replicat actualul ministru de Externe # G4Media
Cehia — unul dintre cei mai fideli aliați ai Ucrainei — ia în considerare reducerea fluxului de arme și muniții atât de necesare forțelor de... © G4Media.ro.
20:50
O femeie din Germania a născut cvintupleţi într-un spital din Berlin, informează DPA, transmite Agerpres. Spitalul de obstetrică Charité a anunţat joi că cei cinci... © G4Media.ro.
20:40
Comisia Europeană anunţă noi norme de armonizare a calculelor emisiilor generate de transporturi în UE # G4Media
Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns miercuri Consiliul şi Parlamentul European cu privire la Regulamentul CountEmissionsEU, care creează un cadru comun al... © G4Media.ro.
20:40
Parteneriat între un producător de uleiuri și un specialist în baterii pentru o nouă generație de sisteme de răcire directă # G4Media
O nouă colaborare din industria auto promite să accelereze dezvoltarea bateriilor destinate vehiculelor electrice și hibride plug-in. Obiectivul este crearea unui modul capabil să răcească celulele direct,... © G4Media.ro.
20:40
VIDEO Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptată înaintea bugetului pe anul viitor / „Eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că pachetul privind reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptat înaintea adoptării bugetului pe anul... © G4Media.ro.
20:30
VIDEO Școală din Constanța, reabilitată din fonduri PNRR, cu pereți infiltrați de apă. Lipsesc uși, calorifere, iar copiii învață cu gecile pe ei # G4Media
La o școala din Constanța, proaspăt reabilitată din fonduri PNRR, într-o sală de clasă plouă prin tavan, pe pereți existând un strat gros de mucegai.... © G4Media.ro.
20:20
Comisia Europeană a suspendat plata a 214 milioane de euro către Bulgaria din PNRR din cauza reformei anticorupție defectuoase # G4Media
Comisia Europeană a decis în mod oficial să suspende o parte din a doua plată a Bulgariei în cadrul Planului de redresare și reziliență (PNRR),... © G4Media.ro.
20:10
Traficul a fost oprit joi la aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta de vest a Suediei după ce una sau mai multe drone au fost observate... © G4Media.ro.
19:50
Premierul Bolojan, împreună cu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Oamenii își vor face o analiză și vor alege un primar care are cele mai mari șanse să ducă Bucureștiul spre mai bine # G4Media
Preimierul Ilie Bolojan a apărut joi seara, la Digi24, într-o primă emisiune alături de candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. „Am intrat în această... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:30
Bijuterii de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, scoase la licitaţie la Geneva # G4Media
Bijuterii estimate la câteva zeci de milioane de euro şi o broşă care i-a aparţinut lui Napoléon Bonaparte capturată pe câmpia de la Waterloo vor... © G4Media.ro.
19:30
Ilie Bolojan: Mihai Barbu a venit o singură dată la mine în birou. Mi-a cerut o audiență să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. Numele acestuia nu-mi spunea nimic, nu mi-a cerut nimic / De când sunt premier nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Digi24, că Mihai Barbu a venit o singură dată în biroul său de la Guvern, că i-a... © G4Media.ro.
19:10
Infiltrarea în spatele adversarului: Ce schimbări în tactica armatei ruse a dezvăluit asaltul asupra Pokrovsk # G4Media
Trupele ruse folosesc din ce în ce mai mult o nouă tactică pentru a depăși apărarea ucraineană în marile centre urbane. În timp ce ofensiva... © G4Media.ro.
19:10
Ce soluții propune candidatul PNL Ciprian Ciucu la traficul infernal din București/ ”E un mix de măsuri: pozitive, care să atragă către transportul în comun și măsuri negative, care să impună anumite limitări” # G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat într-un interviu pentru G4Media.ro că propune drept soluție la traficul infernal din București un pachet de... © G4Media.ro.
19:10
Zi decisivă la Tesla: Acționarii votează dacă aprobă pachetul salarial record pentru Elon Musk și investiția în xAI # G4Media
Acționarii Tesla urmează să voteze astăzi (6 noiembrie) unul dintre cele mai mari pachete salariale propuse vreodată pentru un director executiv, o decizie care ar... © G4Media.ro.
19:10
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani – VIDEO # G4Media
Deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa a anunţat că va propune introducerea castrării chimice pentru persoanele care comit abuzuri sexuale asupra copiilor sub 14 ani.... © G4Media.ro.
19:10
Un militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, după ce este găsit vinovat de executarea unui prizonier de război # G4Media
Justiţia ucraineană a condamnat – pentru prima oară – un militar rus, Dmitri Kuraşov, în vârstă de 27 de ani, la închisoare pe viaţă, pe... © G4Media.ro.
19:00
Aflat la putere de peste 20 de ani, Erdogan a depus două plângeri împotriva opoziţiei din Turcia, pentru „ultraj și prejudiciu moral” # G4Media
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a depus două plângeri împotriva liderului principalului partid de opoziţie, pentru „ultraj” şi „prejudiciu moral”, a anunţat joi avocatul şefului... © G4Media.ro.
18:50
Info utilă pentru românii care circulă prin Bulgaria: amenzile de circulație trebuie plătite pe loc cu cardul la polițiștii bulgari dotați cu aparate POS # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că autoritățile din Bulgaria au modificat codul rutier și au introdus obligativitatea plății pe loc a amenzilor primite în trafic.... © G4Media.ro.
18:40
Pentru prima dată din 1990, în topul 40 al Statelor Unite nu se află în prezent nicio melodie hip-hop, după ce single-ul de succes al... © G4Media.ro.
18:40
INTERVIU INTEGRAL Ciprian Ciucu: Mă lupt cu Băluță că nu vreau să ia PSD Bucureștiul / Categoric nu o să candidez la Cotroceni / Refacerea Bulevardului Magheru și consolidarea seismică sunt proiectele majore # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București și primar în funcție al Sectorului 6, a declarat într-un interviu acordat lui Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă... © G4Media.ro.
18:40
Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: președinte al organizației Vaslui și trezorier al partidului / DNA l-a plasat sub control judiciar # G4Media
PNL a anunțat, joi seara, că, „în urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare... © G4Media.ro.
18:30
O galerie de acces a Barajului Paltinu a fost obturată / Prefectura Prahova a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență # G4Media
Prefectura Prahova anunţă, joi, că a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) care „confirmă starea potenţial generatoare de situaţie de urgenţă” în... © G4Media.ro.
18:30
VIDEO Amplu scandal la Miss Universe 2025, în Thailanda / Reprezentanta Mexicului, admonestată de directorul concursului pentru că ar fi refuzat să promoveze unele produse / Fatima Bosch a ieșit în lacrimi din sală, fiind urmată din solidaritate și de alte concurente # G4Media
Scandalul petrecut la concursul Miss Universe 2025, care se desfășoară în Thailanda, a acaparat rețelele sociale, dezbaterile fiind favorabile concurentei din Mexic, Fátima Bosch, care... © G4Media.ro.
18:20
Recomandările ANCOM de Black Friday: Atenţie sporită asupra autenticității informațiilor, opţiunilor şi condiţiilor de livrare # G4Media
Utilizatorii trebuie să acorde o atenţie sporită opţiunilor şi condiţiilor de livrare, precum şi autenticităţii informaţiilor de-a lungul întregului proces de achiziţie online, în perioada... © G4Media.ro.
18:20
Reuters: Cererea Arabiei Saudite de a cumpăra avioane F-35 trece de un obstacol-cheie la Pentagon, potrivit unor surse # G4Media
Administrația Trump analizează o cerere oficială a Arabiei Saudite pentru achiziția a până la 48 de avioane de luptă F-35. Surse apropiate discuțiilor au transmis... © G4Media.ro.
18:10
A câștigat 2 miliarde de dolari anticipând criza subprime: Michael Burry pariază de data aceasta peste 1 miliard de dolari pe o cădere violentă a AI (inclusiv Nvidia) # G4Media
Michael Burry, omul care a pariat pe căderea pieței imobiliare americane și a inspirat filmul The Big Short, a făcut un nou pariu în 2025.... © G4Media.ro.
18:10
Încă patru ofiţeri ai pazei de coastă din Grecia, inculpaţi în cazul vasului cu migranţi scufundat în 2023 și soldat cu 646 de morți # G4Media
Un procuror grec a extins acuzaţiile la încă patru înalţi ofiţeri ai pazei de coastă în legătură cu naufragiul în care sute de migranţi au... © G4Media.ro.
18:00
Grupul MOL solicită introducerea unui Nivel Minim European de Competitivitate: ”Povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor pun în pericol prosperitatea pe termen lung a Europei” # G4Media
Grupul MOL atrage atenţia asupra faptului că povara administrativă, costurile ridicate ale energiei şi complexitatea reglementărilor, combinate cu pieţele tot mai fragmentate pun în pericol... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.