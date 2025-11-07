Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia candidatului la Primăria Capitalei? Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță

Fanatik, 7 noiembrie 2025 11:20

Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia lui Ciprian Ciucu, candidatul la Primăria Capitalei, și cum s-au intersectat carierele lor? Descoperă implicările profesionale și modul în care cuplul a colaborat.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
11:50
Leo Messi, pe urmele lui Gică Hagi! Transferul care ar putea șoca Europa, înainte de Cupa Mondială Fanatik
Leo Messi ar putea să aibă parte de o întoarcere de senzație în Europa, asta după ce un club de Champions League și-a exprimat dorința să-l transfere pe argentinian.
Acum 30 minute
11:30
Mircea Lucescu a luat decizia în privința lui Stanciu și Răzvan Marin pentru Bosnia! Marea surpriză din poartă. Exclusiv Fanatik
Mircea Lucescu a luat primele decizii în privința meciului cu Bosnia. Ce a hotărât, de fapt, în cazul lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin și cine va fi în poarta echipei.
Acum o oră
11:20
Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia candidatului la Primăria Capitalei? Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță Fanatik
Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia lui Ciprian Ciucu, candidatul la Primăria Capitalei, și cum s-au intersectat carierele lor? Descoperă implicările profesionale și modul în care cuplul a colaborat.
11:20
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv Fanatik
Darius Olaru, la un pas să fie antrenat de Jose Mourinho. Legendarul tehnician portughez l-a cerut pe fotbalistul FCSB la echipa sa. Toate detaliile oferite de Giovanni Becali.
11:20
(P) Weekend Masters: Inspirația face diferența Fanatik
Sunt weekenduri în care se pariază pe distracție și sunt weekenduri în care se pariază pentru premii. Weekend Masters revine în forță, cu o nouă ediție la Don, și un fond total de 10.000 RON, […]
11:10
Cristiano Ronaldo a vorbit în premieră despre absența de la înmormântarea lui Diogo Jota. Motivele invocate de starul portughez Fanatik
De ce a lipsit Cristiano Ronaldo de la funeraliile regretatului fotbalist Diego Jota, fostul său coechipier de la națională. Starul portughez, explicații în premieră
11:00
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video Fanatik
FCSB a fost susținută la întâlnirea cu FC Basel de un cunoscut om de afaceri. Cum a sărbătorit acesta reușita senzațională a lui Darius Olaru din Conference League.
11:00
Gigi Nețoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei. Întâlnire cu agricultori, antreprenori și personalități publice la Dinescu, în Port Fanatik
Vineri, 7 noiembrie, în Portul Cultural Cetate din Dolj - un vechi port restaurat și transformat de către poetul Mircea Dinescu - Gigi Nețoiu își lansează candidatura la Primăria Capitalei.
Acum 2 ore
10:40
Rică Răducanu, dezvăluiri neașteptate despre regretatul Emeric Ienei: ”Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața” Fanatik
Rică Răducanu a avut doar cuvinte de laudă la adresa regretatului Emeric Ienei. Ieșea în evidență cu mult față de alte nume celebre din fotbalul românesc.
10:30
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!” Fanatik
Regula U21 continuă să nască discuții în fotbalul românesc. De ce o consideră Marius Șumudică importantă și ce a spus, de fapt, despre echipe precum Dinamo și FC Botoșani.
10:10
Vestea uriașă primită de jucătorul FCSB după 1-3 cu Basel! Și-a schimbat cetățenia și a fost convocat în premieră la națională Fanatik
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel din Conference League, dar nu toți jucătorii au fost triști. Unul dintre ei a avut motive de bucurie după ce a fost convocat pentru prima dată la echipa națională.
10:00
Lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin! Două nume importante lipsesc de pe listă Fanatik
Ovidiu Mihăilă a anunţat lotul pentru Trofeul Carpaţi şi Campionatul Mondial de handbal feminin. Două jucătoare importante nu au prins lista finală.
Acum 4 ore
09:40
Ce a făcut Vlad Dragomir înainte de venirea la națională. Sunt vești bune pentru Mircea Lucescu Fanatik
Mircea Lucescu are motive de bucurie înainte de următoarele meciuri ale echipei naționale. Ce a făcut Vlad Dragomir
09:40
Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă” Fanatik
Mirel Rădoi a vorbit din nou despre Ștefan Baiaram. Atacantul Universității Craiova nu a fost titular contra lui Rapid Viena, iar antrenorul a anunțat ce se întâmplă în continuare.
09:20
Angajatul arestat în dosarul exploziei din Rahova are probleme financiare uriașe. Motivul pentru care a fost executat silit Fanatik
George Costache, angajat al firmei care a verificat gazele în dosarul exploziei din Rahova, a fost executat silit. În instanță a fost chemată și compania pentru care a lucrat în trecut.
09:10
Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Louis Munteanu: „Vrea să ia 5 milioane de euro la semnătură!” Fanatik
Gigi Becali a vorbit, din nou, despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB. De ce întârzie, de fapt, atacantul să dea un răspuns favorabil campioanei României
08:50
Video. Daniel Băluţă, în vizită în Sectorul 5. A mers la Piaţa Rahova şi s-a întâlnit cu Vlad Popescu Piedone Fanatik
Daniel Băluță a mers în sectorul 5, unde le-a vorbit oamenilor despre proiectele care au transformat Sectorul 4 şi despre planurile sale pentru întregul Bucureştiul.
08:40
Black Friday de la Vodafone aduce potriveala perfectă cu reduceri de până la 70% Fanatik
Black Friday aduce anul acesta, până pe 16 noiembrie, potriveala perfectă dintre clienții Vodafone și Telekom și telefoane, gadget-uri și accesorii cu reduceri de până la 70%. Mai mult, aceștia pot beneficia de discounturi suplimentare […]
08:20
Dinamo, meci de gală cu adversara FCSB-ului din Europa League! Partida a fost deja stabilită. Exclusiv Fanatik
Dinamo va avea parte de un meci extrem de tare! Cu ce adversară a FCSB-ului din Europa League se vor duela „câinii” în viitorul apropiat
Acum 6 ore
07:50
Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev. Cum a marcat românul în meciul de Conference League Fanatik
Atacantul român al celor de la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță, a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor la partida din Conference League, cu Zrinjski.
07:20
Cum au votat românii: ce echipă va câștiga SuperLiga. Pe ce loc vor termina FCSB, Universitatea Craiova sau Dinamo și cine este marea surpriză la titlul de campioană. Sondaj național FANATIK / Inscop Research Fanatik
Barometrul Național al Sportului Românesc realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK. Cine va fi noua campioană în opinia suporterilor, dar și topul complet unde 3% dintre repondenți cred că Botoșaniul poate produce marea surpriză.
06:40
Marcel Răducanu, amintiri de senzație cu Emeric Ienei și marele Johan Cruyff! De ce a albit, de fapt, fostul mare antrenor al Stelei Fanatik
Fotbalul românesc a primit o lovitură grea prin moartea lui Emeric Ienei. Marcel Răducanu a povestit câteva amintiri cu antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni.
06:00
Cea mai frumoasă femeie din lume, mesaj dur pentru cei care o critică: ”Această ură mă lovește foarte tare” Fanatik
Paige Spiranac, considerată a fi cea mai frumoasă femeie din lume, a făcut o postare la adresa celor care îi transmit răutăți. Ce a avut să le spună.
Acum 8 ore
05:50
Ce se întâmplă cu averea generalului SRI Dumitru Dumbravă. Nici moartea nu l-a scăpat de DNA Fanatik
Lovitură grea pentru familia lui Dumitru Dumbravă. Moștenirea rămâne sub semnul întrebării pentru că DNA a pus sechestru pe bunurile generalului SRI în dosarul lui Florian Coldea
Acum 12 ore
01:20
Mihai Rotaru, încântat de Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1! Ce a scos în evidență finanțatorul și cum a comentat eliminarea antrenorului Fanatik
Mihai Rotaru, încântat după victoria cu Rapid Viena! Finanțatorul Universității Craiova a lăudat munca lui Mirel Rădoi și a vorbit despre eliminarea antrenorului din meciul din Conference League.
01:10
Andrei Rațiu a intrat pe teren la 0-2, iar ce a urmat este de domeniul fantasticului. Care a fost scorul final în meciul lui Rayo Vallecano Fanatik
Andrei Rațiu nu a fost titular în meciul Rayo Vallecano - Lech Poznan, fiind odihnit pentru campionat. Antrenorul a introdus prima garnitură când echipa sa era condusă cu 0-2 și a urmat o remontada fabuloasă
01:10
Adrian Rus, declarația serii despre Mirel Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1 Fanatik
Adrian Rus a dat cea mai tare declarație după Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1. Cum l-a caracterizat fundașul central al oltenilor pe antrenorul Mirel Rădoi
01:00
Andrei Vochin a identificat doi fotbaliști de top în lotul lui Rădoi după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Slava Ukraina 2.0. Varianta fără echivoc” Fanatik
Andrei Vochin a descifrat în FANATIK jocul Universității Craiova în victoria cu Rapid Viena, 1-0, și a avut doi remarcați: Oleksandr Romanchuk și Pavlo Isenko
00:50
Mirel Rădoi şi-a înţepat contestatarii după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Poate se frustrează şi îmi spun că îmi caut scuze!” Ce spune de cartonaşul roşu încasat Fanatik
Mirel Rădoi a avut un mesaj dur la finalul meciului Rapid Viena - Universitatea Craiova la adresa contestatarilor şi a declarat că echipa sa nu poate câştiga toate meciurile. Ce a spus despre eliminarea suferită în prima repriză.
00:40
Ștefan Baiaram, anunț major în fața galeriei după Rapid Viena – Universitatea Craiova 0-1: „Vă prezint scuze!” Fanatik
Ștefan Baiaram, moment special după Rapid Viena - Universitatea Craiova! A luat portavocea și și-a cerut scuze fanilor: „Rămân aici să luăm titlul! Forza Știința!”
00:30
Marcatorul Romanchuk, cu ochii în lacrimi după Rapid Viena – Craiova 0-1: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng” Fanatik
Oleksandr Romanchuk a fost plin de emoții după ce a reușit să marcheze singurul gol al partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid Viena, încheiată cu victoria oltenilor, 1-0, în Austria.
6 noiembrie 2025
23:50
O nouă tragedie în sport! A murit la doar două zile după o realizare importantă Fanatik
O nouă tragedie fără margini în sportul internațional! Un jucător a murit la doar 24 de ani, la două zile după ce reușise o performanță în premieră
23:30
Fotbalistul de la FCSB remarcat de Elias Charalambous după meciul cu Basel Fanatik
Elias Charalambous s-a declarat nemulțumit de rezultatul final al partidei pe care FCSB a pierdut-o, 1-3, cu FC Basel, în grupa principală din Europa League.
23:20
Pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.30 la Superbet pentru Farul – FC Botoșani Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 7 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.30 la meciul Farul - FC Botoșani.
23:20
Olaru și Bîrligea, frustrați din cauza eliminării lui Târnovanu din Basel – FCSB 3-1: „Puteam să facem un meci mare” / „E greu în 10” Fanatik
Darius Olaru și Daniel Bîrligea și-au exprimat frustrarea pe eliminarea lui Ștefan Târnovanu din FC Basel - FCSB 3-1. Cei doi oameni de atac ai campioanei României simt că rezultatul de pe St. Jacob-Park e nedrept
23:10
E cel mai nou cuplu! Surpriză totală în lumea sportului Fanatik
Care este, de fapt, cea mai proaspătă legătură amoroasă din domeniul sportului. Fanii au rămas uimiți când au descoperit ce se întâmplă între aceștia.
23:00
Mihai Stoica, dat pe spate de fotbalistul de la FCSB după 1-3 cu Basel: „Face sprinturi cât 4 jucători la un loc” Fanatik
Mihai Stoica a lăudat atitudinea jucătorilor de la FCSB după înfrângerea cu Basel. Oficialul campioanei a avut cuvinte mari pentru unul dintre elevii lui Elias Charalambous.
Acum 24 ore
22:50
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Ștefan Târnovanu la FCSB după ce a fost eliminat cu FC Basel: „Hai, noroc, ne vedem de treaba noastră” Fanatik
Gigi Becali a avut o reacție clară cu privire la situația lui Ștefan Târnovanu, asta după ce portarul FCSB-ului a fost eliminat în meciul pierdut cu FC Basel, 1-3.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 7 noiembrie 2025. Câștig de 503 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 7 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 503 lei cu ajutorul a două meciuri din campionatele importante din Europa.
22:40
David Miculescu, la pământ după Basel – FCSB 3-1: „Erau de bătut!” Fanatik
Dezamăgire cruntă în tabăra FCSB-ului după eșecul de la Basel, scor 1-3. David Miculescu regretă enorm că echipa sa a plecat cu mâna goală din Elveția
22:40
Mirel Rădoi, eliminat după 20 de minute în Rapid Viena – Universitatea Craiova! Gestul de neînţeles făcut de antrenorul oltenilor Fanatik
Mirel Rădoi a fost eliminat pentru două cartonaşe încasate în primele 20 de minute în Rapid Viena - Universitatea Craiova. Gestul straniu care a dus la cartonaşul roşu încasat.
22:20
Gigi Becali și-a făcut praf titularul după Basel – FCSB 3-1: „Săracul e aerian, tot încerc cu el!” Fanatik
Gigi Becali a fost din nou critic cu una dintre vedetele sale după Basel - FCSB 3-1. Patronul campioanei României e convins că jucătorul respectiv a pierdut meciul din Elveția
22:20
Ce şanse de calificare are FCSB după a treia înfrângere consecutivă în Europa League! Toate calculele Fanatik
FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în Europa League şi îşi diminuează şansele de calificare în play-off. Dar cum poate ajunge echipa lui Charalambous mai departe.
22:10
„Bîrligea e vinovat!”. Gigi Becali, șocat după Basel – FCSB 3-1: „Nu văd nicăieri nebunelile astea!” Fanatik
Gigi Becali a răbufnit după eșecul FCSB-ului la Basel. Patronul campioanei a dat vina pe Daniel Bîrligea pentru golul elvețienilor și a criticat dur greșelile din apărare.
21:50
„Săracu’ Mititelu…”. Ioan Becali, reacție neașteptată pentru patronul FCU Craiova. De ce l-a comparat cu Gigi Becali Fanatik
Giovanni Becali îl compătimește pe Adrian Mititelu, patronul echipei FCU Craiova, dar sesizează și o greșeală uriașă făcută de acesta. Ce comparație a făcut cu vărul Gigi Becali
21:40
Shaqiri, bornă impresionantă atinsă după cele două goluri din meciul cu FCSB Fanatik
Mijlocașul ofensiv al celor de la FC Basel, Xherdan Shaqiri, a reușit să atingă o bornă impresionantă la partida contra celor de la FCSB, din grupa principală a Europa League.
21:30
Darius Olaru, gol magistral în Basel – FCSB! Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio șansă. Video Fanatik
Darius Olaru a reușit o execuție de senzație în meciul Basel - FCSB din Europa League. Căpitanul roș-albaștrilor l-a învins superb pe fostul portar al lui Dortmund cu un șut din voleu.
21:10
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale” Fanatik
Situația financiară a lui Dani Mocanu nu e cea pe care o afișează pe rețelele de socializare? Ce spune avocatul la care a apelat manelistul pentru a-l reprezenta în instanță.
20:50
Imagini rare cu Dani Mocanu de când juca fotbal la Steaua! Manelistul e dat în urmărire internațională Fanatik
Fotografii unice din perioada în care Dani Mocanu evolua ca fotbalist pentru clubul Steaua. Interpretul de muzică de petrecere este căutat acum de oamenii legii.
20:30
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe liderul SUA: ”Poate să contribuie la schimbarea lumii” Fanatik
Celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo s-a arătat impresionat de atitudinea lui Donald Trump și a avut doar cuvinte de laudă la adresa liderului american.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.