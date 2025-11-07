Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene! Câte persoane s-au uitat la Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

Fanatik, 7 noiembrie 2025 22:20

Meciurile echipelor românești din cupele europene au stârnit un interes semnificativ, iar acest lucru reiese din audiențele TV. Câte persoane au urmărit Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 8 noiembrie 2025. Câștig de 626 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania Fanatik
Biletul zilei la pariuri pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie, ne poate aduce un câștig de 626 de lei, cu o miză de doar 100 de lei, pe meciuri din România, Anglia și Germania.
22:40
Alex Dobre, out din naționala României! Cum a reacționat Costel Gâlcă după decizia lui Mircea Lucescu Fanatik
Mircea Lucescu a surprins prin faptul că nu l-a convocat pe Alex Dobre la naționala României. Decizia selecționerului a fost comentată de Costel Gâlcă înainte de Rapid - FC Argeș
Acum 30 minute
22:20
Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene! Câte persoane s-au uitat la Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova Fanatik
Meciurile echipelor românești din cupele europene au stârnit un interes semnificativ, iar acest lucru reiese din audiențele TV. Câte persoane au urmărit Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.
Acum o oră
22:10
„Black Friday” la FCSB! Bîrligea și Tănase, campanie genială de marketing. Video Fanatik
De „Black Friday” (n.r. - Vinerea Neagră), Daniel Bîrligea și Florin Tănase au fost protagoniștii unei campanii publicitare la FCSB. Cei doi atacanți i-au convins pe fani într-un mod inedit să profite de reduceri
21:50
Nebunie totală în prima repriză la Farul – FC Botoșani! Reușită fabuloasă și o fază uluitoare care a dus la un cartonaș roșu. Video Fanatik
Prima parte a partidei dintre Farul și FC Botoșani nu a dezamăgit. Ionuț Vînă a înscris un gol uluitor, iar oaspeții au rămas în zece oameni după o fază cu o desfășurare incredibilă.
Acum 2 ore
21:40
Situaţie inedită în SuperLiga! Ofiţerul de presă a comentat meciul propriei echipe Fanatik
Debutul etapei cu numărul 16 din SuperLiga a adus în prim-plan o situația de-a dreptul inedită. Ofițerul de presă a comentat meciul propriei echipe în campionat.
21:20
Nebunie în Bănie după victoria de la Viena. Câte bilete s-au vândut în 24 ore pentru U Craiova – Mainz. Rotaru: “Să fim 30.000 de Rădoi în tribună!” Fanatik
Victoria pe care Universitatea Craiova a obținut-o cu Rapid Viena, 1-0, în deplasare, i-a făcut pe fani să fie entuziaști cu privire la următorul meci și să cumpere un număr important de bilete.
21:10
Stimulente financiare preferențiale pentru medicii celui mai mare spital din Constanța. Cine a beneficiat și de locuință de serviciu Fanatik
Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la cel mai mare spital din Constanța. Locuințe de serviciu și stimulente financiare pentru medici, acordate preferențial
20:50
Dan Nistor, răspuns aprig pentru critici după U Cluj – Metaloglobus 3-1: „Nu sunt doar eu cu Chipciu! Toți jucătorii sunt plătiți” Fanatik
Dan Nistor le-a dat „peste nas” criticilor după victoria obținută de U Cluj cu Metaloglobus. „Veteranul” clujenilor a vorbit și despre numirea noului antrenor, Cristiano Bergodi.
Acum 4 ore
20:40
Darius Olaru, premiat de UEFA după Basel – FCSB 3-1! Fanatik
Darius Olaru a fost cel mai bun fotbalist de la FCSB în eșecul de la FC Basel, scor 1-3. Căpitanul campioanei României a marcat un eurogol și a fost premiat de UEFA
20:30
Aflată în cel mai tare moment din viața ei, Jaqueline Cristian a făcut anunțul: ”Cel mai bun loc” Fanatik
Situată în cea mai bună perioadă din cariera profesională, Jaqueline Cristian a oferit vestea momentului. Ce a dezvăluit renumita jucătoare de tenis.
20:10
Situația bizară pentru Cristiano Bergodi! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din U Cluj – Metaloglobus Fanatik
Cristiano Bergodi are motive de îngrijorare! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din Universitatea Cluj - Metaloglobus. Despre cine este vorba.
19:50
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!” Fanatik
Dan Petrescu traversează o perioadă dificilă din cauza problemelor medicale. Giovanni Becali a venit cu ultimele detalii despre starea de sănătate a antrenorului.
19:40
Simona Halep are o nouă pasiune în care vrea să investească! De ce sport s-a apucat: ”E chiar dificil” Fanatik
Simona Halep recunoaște că de când a renunțat la tenis are o cu totul altă pasiune. A vrut să încerce un sport nou și, chiar dacă e dificil, continuă să se antreneze.
19:20
Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri înainte de Dinamo – Csikszereda Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după prima parte a sezonului, una în care Dinamo s-a descurcat mai bine față de anul trecut și a reușit să aibă cu 3 puncte mai mult.
18:50
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit că FCSB și-ar fi schimbat complet sistemul de joc în cazul în care transferul lui Louis Munteanu s-ar fi finalizat
18:50
Cea mai frumoasă prezentatoare tv, imagine provocatoare pe internet. Cum s-a putut afișa Diletta Leotta Fanatik
Diletta Leotta a furat toate privirile pe internet cu cele mai recente imagini postate. Celebra prezentatoare tv a optat pentru o ținută cu adevărat provocatoare.
Acum 6 ore
18:20
Edi Iordănescu, mesaj de adio în engleză după despărțirea de Legia Varșovia: ”A fost o călătorie mai scurtă decât ne așteptam cu toții” Fanatik
Aventura lui Edi Iordănescu la Legia Varșovia a durat doar 4 luni. Ce mesaj emoționant a transmis tehnicianul la câteva zile după ce s-a despărțit de formația poloneză.
18:00
„Craiova a jucat cu o echipă de play-out la noi”. Șumudică a dat de pământ cu Rapid Viena și a lăudat un jucător al lui Rădoi! Fanatik
Marius Șumudică a analizat victoria de răsunet obținută de Craiova în deplasare cu Rapid Viena, scor 1-0. Ce a spus „Șumi” despre austrieci și care au fost jucătorii remarcați din tabăra oltenilor.
17:50
Un ultim omagiu pentru Emeric Ienei. Trupul său a fost depus la stadionul din Oradea. Fostul său elev de la Steaua, în lacrimi Fanatik
Fostul antrenor al Stelei, care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor, Emeric Ienei, este comemorat pe stadionul de la Bihor, acolo unde cei care l-au cunoscut au mers la priveghi.
17:50
Teodora Stoica, apariție șoc pe internet. Fiica lui Meme Stoica a încins imaginația internauților cu un costum de baie minuscul Fanatik
Teodora Stoica a înnebunit internetul cu ultimele imagini postate. Fiica lui Meme Stoica a optat pentru un costum de baie minuscul care îi evidențiază formele.
17:40
Giovanni Becali a făcut calculele FCSB în grupa de Europa League. Marea enigmă pe care nu o poate înțelege Fanatik
FCSB a pierdut meciul cu FC Basel și se află la coada clasamentului din Europa League. Giovanni Becali a făcut toate calculele în privința șanselor de calificare ale roș-albaștrilor.
17:20
După ce l-a umilit în cușcă, colegul lui McGregor sare în apărarea adversarului. „Am vrut să îl distrug, recunosc” Fanatik
Colegul de antrenament al lui McGregor a făcut spectacol la gala MMA de la Buzău! Danu Spartanu, umilit în ring. Dovadă de mare caracter din partea lui Ion Pascu.
17:10
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania, datorii de 4 miliarde de lei Fanatik
O fraudă de proporții este investigată de procurorii de la Parchetul General, în centru fiind compania Liberty Galați, fosta Sidex. În dosar apar și rușii!
16:50
Fiul controversatului Luciano Moggi a intervenit în România pentru a rezolva conflictul dintre Ioan Ovidiu Sabău și un jucător! Fanatik
Băiatul celebrului Luciano Moggi, Alessandro, implicat în disputa dintre Ioan Ovidiu Sabău și un fotbalist. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi.
Acum 8 ore
16:40
30 de elevi olimpici români au ajuns la Parlamentul European. Experiența unică trăită la Bruxelles Fanatik
30 de elevi olimpici români, cu rezultate excepționale, au ajuns la Parlamentul European. Aceștia au avut șansa să se bucure de o experiență unică la Bruxelles.
16:30
Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu l-am lăudat mereu la Gigi, dar… Plus greșeli impardonabile”. Exclusiv Fanatik
Marius Șumudică a analizat jocul prestat de FCSB în meciul pierdut cu 1-3 la Basel. Cine sunt fotbaliștii pe care i-a criticat și pe seama cărora a pus, de fapt, eșecul.
16:20
Primarul filmat în ipostaze intime cu o angajată în biroul său s-a dat în judecată pentru acordarea unui spor de 50% din salariu. Cum s-a încheiat totul Fanatik
Traian Simionca, primarul PSD din comuna bistrițeană Livezile, a fost filmat în ipostaze intime cu o angajată a Primăriei. El a solicitat în instanță acordarea unui spor.
16:10
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 16. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
16:00
Imnul Universității Craiova răsună și printre nori! Atmosferă fantastică creată de „Maximii” Științei în avion, la întoarcerea de la Viena. Video Fanatik
Legendele Universității Craiova au cântat în avion și i-au aplaudat pe jucători după marea victorie de la Viena. Mihai Rotaru a fost în prim plan.
15:40
Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”. Ce prim 11 va avea FCSB la Hermannstadt. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali s-a săturat. Cine este jucătorul scos din echipă după Basel - FCSB 3-1 și cum arată primul 11 al bucureștenilor pentru meciul din SuperLiga cu Hermannstadt.
15:30
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai, nea Gigi, mai pune ceva și pentru ăla mic al meu. Pentru fratele lui Louis!”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce discuție a avut cu tatăl lui Louis Munteanu. Părintele atacantului este mare fan FCSB și i-a solicitat patronului să îi ofere și băiatului său mai mic o sumă de bani.
15:10
Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia. „El nu ar trebui să lipsească din primul 11”. Ce spune despre cele „două dușuri” ale lui Dobre Fanatik
Adrian Mutu a reacționat după ce a văzut lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna noiembrie. Ce spune „Briliantul” despre absențele lui Stanciu și Dobre din lot.
14:50
Gigi Becali, dezvăluiri bombă despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB și câte milioane costa totul: „Nea Gigi, dacă nu vrei, să fii sănătos!”. Ce legătură are Tavi Popescu. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a făcut dezvăluiri bombă din telenovela transferului lui Louis Munteanu la FCSB. Atacantul lui CFR Cluj trebuia să fie vineri dimineață la București.
Acum 12 ore
14:40
Ngezana sau Bîrligea: cine a greșit la penalty-ul lui Basel? Fostul internațional nu are dubii! Cine e „noul Baciu” de la FCSB Fanatik
Cine a fost adevăratul vinovat pentru primul gol marcat de Basel în victoria cu 3-1 contra FCSB-ului. Fostul internațional român a analizat în direct faza și a dat verdictul.
14:30
Culisele dispariției lui Dani Mocanu. Pe cine a sunat manelistul înainte de condamnare și i-a dezvăluit planul său: ”Se aștepta să scape” Fanatik
Dani Mocanu și-a anunțat dispariția din mediul online înainte de condamnarea din dosarul de omor, motivând că s-a îmbolnăvit. Am aflat planul manelistului
14:20
„Cred cu convingere că e gata”. Meme Stoica, reacție virală despre Louis Munteanu, cel mai așteptat transfer la FCSB: „Salariu enorm. Cât clauza lui Olaru!”. Exclusiv Fanatik
Mihai Stoica a explicat care este situația lui Louis Munteanu. Ce gest uluitor a făcut atacantul și de ce a picat mutarea sa la FCSB. Ce reacție a avut Gigi Becali.
14:20
Peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025 – de peste trei ori mai mult decât în 2024 Fanatik
În primele 10 luni ale anului 2025, autoritățile române au reținut peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată pe piața neagră de 172.878.529 lei, de peste trei ori mai mult […]
14:00
Cristiano Ronaldo îi face concurență lui Ion Țiriac! Câte mașini de lux are faimosul atacant portughez: ”Sunt bestii diferite” Fanatik
Cristiano Ronaldo pare că vrea să îi facă concurență celebrului miliardar Ion Țiriac când vine vorba de mașini de lux. Atacantul portughez a pierdut deja numărul.
13:50
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Surprize uriașe ale lui Mircea Lucescu Fanatik
FRF a anunțat lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino! Ce surprize a pregătit selecționerul Mircea Lucescu
13:10
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv Fanatik
Mihai Stoica face scut în jurul FCSB-ului după 1-3 cu Basel. Oficialul campioanei României le-a propus elvețienilor să îl transfere pe Darius Olaru.
13:00
Vestea bună pe care Mihai Rotaru a primit-o în direct Fanatik SuperLiga. „E foarte posibil să fie titular cu Bosnia!”. Exclusiv Fanatik
Horia Ivanovici i-a oferit o veste excelentă lui Mihai Rotaru în direct la Fanatik SuperLiga. Un jucător al Universității Craiova ar putea să fie titular în meciul României cu Bosnia.
12:50
David Popovici și canotorii României, o nouă lecție de generozitate. A premiat 35 de tineri talentați: ”Sunt onorat” Fanatik
Din bazin, spre inimi: un nou gest emoționant al lui David Popovici pentru tinerii talentați care provin din medii vulnerabile, în cadrul unui eveniment de gală la Palatul BNR
12:40
Mihai Rotaru, reacție pe scara avionului după Rapid Viena – Craiova 0-1. „Avem o relație bună pe zona Ucrainei”. Mesaj de la distanță pentru Gigi Becali Fanatik
Mihai Rotaru a intrat în direct și a reacționat chiar înainte de plecarea din Austria după Rapid Viena - Universitatea Craiova, scor 0-1. Ce replică i-a dat lui Gigi Becali.
12:30
Ce se întâmplă, de fapt, cu Cătălin Cîrjan la Dinamo? Florentin Petre, verdict ferm despre forma mai slabă a mijlocașului Fanatik
Florentin Petre a explicat ce se întâmplă cu Cătălin Cîrjan. Care este motivul pentru care mijlocașul dinamovist nu mai are aceleași evoluții ca în startul sezonului.
12:20
Câți bani a cheltuit România pentru a sprijini militar Ucraina în războiul cu Rusia. Ministrul Ionuț Moșteanu a făcut publice cifrele Fanatik
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut publică valoarea ajutorului financiar militar efectiv acordat Ucrainei de către România. Cât au costat cele 23 de pachete de ajutoare militare trimise la Kiev
12:10
Congresul PSD: Sorin Grindeanu va fi ales președinte al social-democraților. Cum arată echipa acestuia Fanatik
Congresul în care PSD își alege viitorul președinte și echipa sa de conducere are loc vineri, 7 noiembrie, la la Romexpo. Sorin Grindeanu este unic candidat la șefia partidului.
12:00
Louis Munteanu l-a sunat direct pe Gigi Becali să-i mărească salariul dacă vine la FCSB! Giovanni știe condiția ca patronul să accepte. Exclusiv Fanatik
Louis Munteanu a luat legătura direct cu Gigi Becali! Care sunt condițiile ca atacantul de la CFR Cluj să facă pasul la FCSB.
11:50
Leo Messi, pe urmele lui Gică Hagi! Transferul care ar putea șoca Europa, înainte de Cupa Mondială Fanatik
Leo Messi ar putea să aibă parte de o întoarcere de senzație în Europa, asta după ce un club de Champions League și-a exprimat dorința să-l transfere pe argentinian.
11:30
Mircea Lucescu a luat decizia în privința lui Stanciu și Răzvan Marin pentru Bosnia! Marea surpriză din poartă. Exclusiv Fanatik
Mircea Lucescu a luat primele decizii în privința meciului cu Bosnia. Ce a hotărât, de fapt, în cazul lui Nicolae Stanciu și Răzvan Marin și cine va fi în poarta echipei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.