Fosta șefă a DSP Constanța, plângere împotriva deciziei ministrului de a o demite. A fost înlăturată pentru că a autorizat ilegal spitalul privat Armonia
HotNews.ro, 7 noiembrie 2025 13:20
Cristina Mihaela Schipor, fosta șefă a Direcției de Sănătate Publică din Constanța, demisă de ministrul Sănătății în urma scandalului de la spitalul privat Armonia, îi cere lui Alexandru Rogobete să o repună în funcție. Cristina…
Acum 10 minute
13:30
Soluționarea disputelor în zona prețurilor de transfer – aspecte practice în România și alte state ECE # HotNews.ro
Aspectele fiscale legate de prețurile de transfer sunt extrem de complexe, astfel că autoritățile fiscale din Europa Centrală și de Est, inclusiv cele din România, derulează controale frecvente și, deseori, prelungite la companiile care derulează…
13:30
Departamentul Muncii al Statelor Unite nu va publica vineri raportul său lunar privind ocuparea forței de muncă – unul dintre cele mai atent urmărite indicatorii economici – pentru a doua lună consecutiv, o situație fără…
13:30
După partide intense în cupele europene la mijlocul săptămânii, weekend-ul vine cu acțiune de top în cele mai puternice campionate naționale de fotbal de pe continent. Pe măsură ce etapele se scurg, clasamentele încep să…
Acum 30 minute
13:20
13:20
[P] Reducerea costurilor operaționale prin digitalizare inteligentă: cum transformă Daktela modul în care companiile își gestionează comunicarea # HotNews.ro
Într-un context economic tot mai competitiv, în care eficiența operațională face diferența dintre profit și pierdere, companiile caută soluții care nu doar optimizează costurile, ci și îmbunătățesc experiența clienților. Aici intervine Daktela, o platformă completă…
13:10
Italia a decis că unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale nu poate fi în „Don Giovanni” de Mozart dacă e pro-Putin # HotNews.ro
O operă italiană a anulat spectacolele unui cântăreț rus văzut ca apropiat al președintelui Vladimir Putin, într-o decizie salutată de guvernul italian, relatează Reuters. Basul rus Ildar Abdrazakov urma să fie protagonist în opera Don…
13:10
Pe cine propune ministerul Energiei la conducerea Hidroelectrica. Un fost ministru PDL, printre cei trei oameni # HotNews.ro
Statul român, prin Ministerul Energiei, a făcut trei propuneri pentru funcțiile de membri în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, acestea urmând să fie aprobate în şedinţa AGA din 20 noiembrie, potrivit datelor publicate pe site-ul…
Acum o oră
13:00
Schoenherr a asistat fondatorii Calla Oradea în vânzarea unei participații majoritare către Integral Capital Group # HotNews.ro
Schoenherr i-a asistat pe fondatorii centrului de diagnostic și tratament al infertilității Calla Oradea în legătură cu vânzarea unei participații majoritare în companie către Integral Capital Group. Tranzacția reflectă interesul crescând al investitorilor pentru segmentele…
12:40
Un jurnalist a întrebat de ce Israelul nu plătește pentru reconstrucția Gazei. A fost dat apoi afară pentru această întrebare. „O decizie profund șocantă” # HotNews.ro
Agenția de știri italiană Nova a confirmat că l-a concediat pe reporterul Gabriele Nunziati pentru că a întrebat un oficial european despre Israel în cadrul unei conferințe de presă, scrie publicația The Intercept. „Dacă Rusia…
Acum 2 ore
12:30
Trei companii aeriene din România şi Republica Moldova pun la dispoziţie, de Black Friday, bilete de avion şi vouchere la preţuri promoţionale pentru zboruri operate către mai multe destinaţii din Europa, dar şi pentru achiziţia…
12:30
Kremlinul respinge zvonurile privind marginalizarea lui Serghei Lavrov / Mișcările care au generat aceste speculații în presa rusă # HotNews.ro
Presa rusă a scris că ministrul de Externe rus ar fi căzut în dizgrația Kremlinului. Kremlinul a negat aceste speculații, vineri, scrie Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vineri speculațiile potrivit…
12:10
Nicuşor Dan, prima reacție după întâlnirea premierului cu afaceristul Fănel Bogos: „Nu trebuie să depăşească o limită de principialitate” # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, întrebat despre întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos, care a venit însoțit de liderul PNL Vaslui Mihai Barbu, că nu crede că…
12:10
PSD intră în era Grindeanu. Ce lideri își ia aproape pentru „noul capitol” al social-democraților / Cinci prim-vicepreședinți în loc de doi # HotNews.ro
PSD își alege astăzi, 7 noiembrie, noua conducere iar Sorin Grindeanu este singurul care candidează pentru șefia partidului. El a devenit președinte interimar al PSD după ce Marcel Ciolacu și-a dat demisia pe 20 mai.…
12:00
Bolojan: „Da, eu aduc veștile proaste. Dar ce să fac? Nu s-a înghesuit nimeni timp de trei săptămâni să fie prim-ministru” / Episod povestit de premierul României # HotNews.ro
„Ca prim-ministru nu te poți uita în permanență în sondaje, ca să mai câștigi jumătate de punct”, a explicat Ilie Bolojan într-un dialog purtat vineri la emisiunea HotSpot a HotNews. Întrebat dacă nu crede că…
12:00
Invicta. Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană. În SUA provoacă pagube de peste 6 miliarde de dolari pe an, o singură țară în lume a reușit să-l elimine # HotNews.ro
Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană, stabilindu-se în Sicilia și amenințând să se răspândească pe tot continentul, scrie CNN. Furnica roșie de foc importată (Solenopsis invicta) — clasificată…
11:50
O amintire a lui Ilie Bolojan din vremea în care era prefect de Bihor: „Au venit oameni care mi-au spus că au un copil bun” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a povestit, la HotSpot, un moment de acum două decenii, când era prefect din Bihor și când au venit la el persoane care ar fi vrut intervenții pentru aranjarea unor concursuri pentru…
11:50
Ilie Bolojan, întrebat dacă e uzual să vină la Guvern colegi de partid cu afaceriști, după scandalul penal care lovește PNL. Explicațiile premierului despre întâlnirea cu Fănel Bogos # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, arestat de DNA pentru șantaj și cumpărare de influență. Bolojan…
11:40
Începând de astăzi, 7 noiembrie, până vineri, 14 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei și în euro, prin intermediul băncilor…
11:40
Unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui George Simion s-a trezit cu administratorul și contabila firmei ridicați de procurori și cu un sechestru uriaș: „Vânătoare de vrăjitoare” # HotNews.ro
Procurorii au pus sechestru pe afacerile și proprietățile omului de afaceri clujean Platinia, Vasile Pușcaș, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere prin fraudarea…
11:40
Viktor Orbán se întâlnește cu Trump la Casa Albă pentru a-i cere acordul într-o chestiune „de viață și de moarte” pentru Ungaria # HotNews.ro
Premierul maghiar susține că Budapesta trebuie să cumpere în continuare petrol rusesc, în ciuda cererilor SUA, deoarece nu are alternativă, și va încerca să-i transmită asta lui Trump vineri la Washington. Criticii sunt în dezacord,…
Acum 4 ore
11:30
AI@Work:HR – conferința care arată cum oamenii și tehnologia învață să colaboreze în fiecare zi # HotNews.ro
Interviu cu Rami Rostom, CTO, Net-Connect Group Inteligența artificială nu mai e un subiect rezervat specialiștilor în tehnologie. A devenit parte din viața profesională a fiecăruia dintre noi, indiferent de domeniu. Iar tocmai această deschidere…
11:30
VIDEO Un ucrainean periculos, condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa pentru infracțiuni grave, prins la Brașov # HotNews.ro
Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în Ucraina, a fost prins joi la Braşov, anunță vineri Poliția Română. „Ieri, 6…
11:20
Șase migranți au murit după ce șoferul român a încercat să scape de poliția din Bulgaria și a făcut accident # HotNews.ro
Șase migranți au murit și patru persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a avut un accident în timpul unei urmăriri a poliției în apropierea orașului Burgas, de la Marea Neagră,…
11:10
Un bărbat și-a băgat un cablu de iPhone în nas, a făcut o mică avere peste noapte, iar acum a fost condamnat la închisoare în Irlanda. „Reputația sa probabil nu va mai fi recuperată niciodată” # HotNews.ro
O vedetă sportivă irlandeză a fost condamnată ieri la cinci ani și jumătate de închisoare după ce a pretins că are cancer pentru a-și înșela prietenii și familia și a obține 345.000 de lire sterline,…
11:00
O țară izolată de pe Drumul Mătăsii a creat o zonă economică specială cu care vrea să atragă investitori în inteligența artificială # HotNews.ro
Sumele uriașe puse la bătaie pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială și construirea centrelor de date necesare pentru funcționarea acestora atrag atenția inclusiv în unele dintre cele mai izolate țări din lume, guvernul din Uzbekistanul…
10:50
Cum pot adulții fumători să facă alegeri informate? Mihai Bundoi, Philip Morris România: „Știința din spatele produselor fără fum este una foarte bine argumentată și realizată după cele mai stricte reguli ale cercetării științifice” # HotNews.ro
Philip Morris România și-a aliniat misiunea la obiectivul global al companiei: crearea unui viitor fără fum. În ultimii 20 de ani, compania a investit în cercetare și inovare pentru a dezvolta sisteme care încălzesc tutunul…
10:50
Integrarea noțiunii de consimțământ în definiția penală a violului a fost publicată vineri Monitorul Oficial din Franța, la zece zile după adoptarea sa în Parlament, în urma unui lung proces legislativ în care au colaborat…
10:30
ANM anunță ploi însemnate, vânt puternic și ninsori la munte, până duminică dimineață / Două județe intră sub cod galben # HotNews.ro
Meteorologii au emis, vineri, o atenţionare cod galben de ploi importante cantitativ, valabilă până duminică dimineaţa în judeţele Gorj şi Mehedinţi, precum şi o informare de ploi puternice și vânt şi ce vizează arii mai…
10:30
Olanda e gata să cedeze în disputa cu China privind preluarea producătorului de cipuri Nexperia și îi cere să reia exporturile # HotNews.ro
Guvernul olandez este pregătit să suspende ordonanța prin care a preluat controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia, dacă China va relua exporturile de cipuri esențiale, a relatat vineri agenția Bloomberg, citată de Reuters. Potrivit surselor…
10:20
O rară alianță bipartizană din Congresul SUA critică dur Pentagonul pentru retragerea parțială din România, cere anularea deciziei și lansează un avertisment # HotNews.ro
O coaliție formată de republicani și democrați din Congresul SUA anunță printr-o scrisoare către Pentagon că se opune planului de a redimensiona trupele din România, avertizând că această mișcare ar putea transmite un mesaj de…
10:10
Universitatea Cluj şi Metaloglobus se întâlnesc vineri, de la ora 18:00, în prima etapă a returului din SuperLigă, notează Prima Sport. Debut bun pentru Bergodi pe banca lui U: victorie în campionat şi Cupă, apoi…
10:00
După vizita făcută în China, Viorica Dăncilă a fost numită președinte și director general la Casa Româno-Chineză, anunță grupul Niro # HotNews.ro
Fostul premier Viorica Dăncilă a preluat funcţia de preşedinte şi director general al Casei Româno – Chineze, o asociație privată care spune că „are ca scop principal îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”,…
10:00
Un general german avertizează că Rusia poate lansa în orice moment un atac limitat asupra NATO și că totul depinde de 3 factori # HotNews.ro
Rusia are capacitatea de a lansa oricând un atac limitat asupra teritoriului NATO, însă o decizie în acest sens ar depinde de fermitatea pe care o arată aliații occidentali, a avertizat un important general german…
10:00
Gunvor nu mai cumpără activele Lukoil din străinătate. SUA au transmis că nu vor aproba niciodată un acord cu „marioneta Kremlinului” / Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel şi benzinăriilor Lukoil din România # HotNews.ro
Traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat joi că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, după ce SUA au declarat că nu vor…
09:50
Meciul dintre Farul Constanța și FC Botoșani, liderul de moment din SuperLiga, este programat vineri, 7 noiembrie, de la ora 20.30. Patru succese, două rezultate de egalitate și doar o înfrângere este palmaresul înregistrat de…
09:40
Granturi de 40.000 euro și sprijin în digitalizare și ESG pentru IMM-uri prin xGrow, programul lansat de Academia de Sustenabilitate și Pluxee România # HotNews.ro
Programul xGrow vizează dezvoltarea pe termen lung a rezilienței întreprinderilor mici și mijlocii din patru regiuni cheie ale României, prin infuzia de know-how și prin granturi nerambursabile directe. Obiectivul xGrow este acela de a oferi…
Acum 6 ore
09:30
09:30
VIDEO Momentul în care Elon Musk începe să danseze alături de roboți umanoizi la adunarea acționarilor Tesla # HotNews.ro
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a oferit un moment inedit la adunarea acționarilor Tesla, el urcând pe scenă și dansând alături de roboți umanoizi după ce investitorii au aprobat un plan de compensații de un trilion…
09:10
VIDEO China a lansat cu mare fast „Fujian”, al treilea și cel mai modern portavion pe care l-a construit vreodată # HotNews.ro
Punerea în funcțiune săptămâna aceasta a celui mai recent portavion al Chinei marchează un nou capitol în efortul de modernizare militară al țării, însă analiștii în domeniul securității și diplomații regionali afirmă că, înainte de…
09:10
VIDEO Un director executiv a leșinat în Biroul Oval, în timpul unei conferințe de presă despre medicamente. Cum a reacționat Trump # HotNews.ro
Un director executiv dintr-o companie farmaceutică a leșinat joi în Biroul Oval de la Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump anunța un acord cu producătorii de medicamente de reducere a preţului medicamentelor pentru…
09:00
Canada vrea să participe la Eurovision. O foarte cunoscută cântăreață canadiană a câștigat deja concursul, dar reprezentând Elveția # HotNews.ro
Canada studiază posibilitatea de a participa la concursul Eurovision, această dorință fiind strecurată în cele 500 de pagini ale bugetului guvernului lui Mark Carney, dezvăluit marţi, potrivit News.ro. În acest document, guvernul afirmă că „analizează…
08:50
VIDEO Dominic Fritz prezintă întrebările de la interviul pentru cetățenia română. „Enumerați două zeități dacice / Ce știți despre Steaua București?” # HotNews.ro
Preşedintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat joi seară, pe pagina sa de Facebook, o serie de întrebări care se pun la interviul pentru obținerea cetățeniei române, pentru care se pregătește. Edilul Timișoarei…
08:40
Studiul global Every Can Counts 2025: România accelerează tranziția către economie circulară cu una dintre cele mai rapide adopții SGR din lume # HotNews.ro
71% dintre oameni, la nivel global, susțin sistemele de garanție-returnare (SGR), iar încrederea în eficiența acestora se află la cel mai ridicat nivel de până acum. Acest lucru deschide drumul către sisteme circulare care mențin…
08:30
Operaţiunea JUPITER – Tranzacţii cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu Gazprom Rusia / Prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro # HotNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu…
08:30
Elon Musk jubilează după ce Tesla i-a aprobat pachetul de compensații fără precedent în istoria Wall Street: „E nebunie curată” # HotNews.ro
Directorul general (CEO-ul) Tesla, Elon Musk, a obținut joi aprobarea acționarilor producătorului de mașini electrice pentru un pachet de compensații de o scală fără precedent în istoria corporatistă: un trilion de dolari, transmite Reuters. Planul…
08:30
VIDEO Nou atac american asupra unei nave ce ar fi transportat droguri. Mesajul lui Pete Hegseth „către toți narcoteroriștii care amenință țara noastră” # HotNews.ro
Un nou atac american în Marea Caraibelor împotriva unei nave acuzate de trafic de droguri a făcut trei morți, a anunțat miercuri ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit AFP. Acest atac a fost efectuat…
Acum 8 ore
07:30
Câtorva persoane li s-a făcut rău după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară de lângă Washington # HotNews.ro
Mai multor persoane li s-a făcut rău și au ajuns la spital după ce un pachet suspect a fost livrat la o bază militară americană din Maryland, potrivit CNN și Reuters. Într-un comunicat al bazei…
07:10
PSD își alege azi noua conducere / Sorin Grindeanu e singurul candidat și vine cu schimbări de statut # HotNews.ro
Social-democrații își aleg vineri noul președinte de partid, precum și echipa de conducere și urmează să valideze o serie de modificări ale statutului partidului. După congres, PSD nu se va mai autodefini ca progresist. Sorin…
07:10
PNL, lovit de un scandal de corupție. Afacerist dus de trezorierul PNL în birou la premier. Ce s-a discutat? Ilie Bolojan, în direct la HotNews, vineri, de la 11:00 # HotNews.ro
După apariția stenogramelor din dosarul DNA Iași, în care un om de afaceri vorbește despre o întâlnire „în biroul lui Bolojan”, premierul confirmă existența unei discuții de 15 minute, dar afirmă că discuția „nu a…
07:00
De ce cresc de la an la an vânzările de Black Friday și cum ajung românii să cumpere lucruri de care nu au nevoie # HotNews.ro
Black Friday a devenit în România un ritual anual al cumpărăturilor. Deși mulți spun că reducerile sunt o păcăleală, cifrele arată altceva: de la an la an, magazinele bat recorduri de vânzări. Fenomenul spune multe…
