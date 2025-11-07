EXCLUSIV. Marius Budăi, la Congresul PSD: „Nu stăm la guvernare oricum. Cuvântul PSD trebuie respectat”
PSNews.ro, 7 noiembrie 2025 16:20
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, într-un interviu exclusiv pentru PS News, a transmis un mesaj ferm avertizând partenerii de coaliție că PSD nu va rămâne la guvernare dacă vocea sa nu va fi respectată în luarea deciziilor. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliția de guvernare, mai ales după anunțurile premierului Ilie Bolojan privind limitările
• • •
Acum 30 minute
16:20
Potrivit Barometrului Național al Sportului Românesc, realizat de Inscop Research la solicitarea Fanatik.ro, aproape 1 din 3 romani cărora le place fotbalul este de părere că echipa care va câștiga Superliga anul acesta va fi FCSB, în timp ce un pic mai mult de o cincime crede că viitoarea campioană va fi Universitatea Craiova. 32.2% dintre cei
16:20
EXCLUSIV. Marius Budăi, la Congresul PSD: „Nu stăm la guvernare oricum. Cuvântul PSD trebuie respectat” # PSNews.ro
16:20
Invitat la congresul PSD, Victor Ponta a avut o intervenție în care a mulțumit conducerii pentru invitație și a vorbit despre schimbările politice pe care PSD ar trebui să le înțeleagă și să le urmeze. „Mulțumesc pentru invitație, de 10 ani așteptam invitația. N-am venit să dau sfaturi, că nu mi-a cerut nimeni sfaturile, am
16:20
VIDEO. EXCLUSIV Victor Negrescu: „Cetățenii au așteptări mari. PSD trebuie să fie vioara întâi a guvernării” # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și noul prim-vicepreședinte al PSD, a vorbit despre direcția în care partidul trebuie să se îndrepte după acest moment-cheie. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Ps News, Negrescu a subliniat că nu este un moment de sărbătoare, ci unul al
16:20
Lia Olguța Vasilescu: Dacă suntem buni doar când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare # PSNews.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că PSD va trebui să decidă, dacă sunt ascultaţi, rămân la guvernare iar dacă sunt puşi doar în geam, atunci când vine factura, mai bine ies de la guvernare. "Haideţi să vedem câţi bani a primit judeţul Bihor de la Guvernul României în ultimii ani de zile,
16:20
EXCLUSIV Ionuț Pucheanu: Partidul trebuie să revină la valorile care l-au construit și să aducă echilibru în guvernare # PSNews.ro
La Congresul Partidului Social Democrat desfășurat la Romexpo, primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, unul dintre cei cinci noi prim-vicepreședinți ai PSD, a vorbit – în exclusivitate pentru Ps News – despre schimbările pe care le aduce noua conducere și despre rolul partidului în coaliția de guvernare. „Revenirea la valorile tradiționale ale PSD, esențială pentru electorat"
Acum 2 ore
15:10
CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituționalitatea legii pensiilor magistraților # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) a publicat, vineri, motivarea deciziei prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională în ansamblul său. Decizia de neconstituționalitate a fost luată pe 20 octombrie, însă CCR a avut nevoie de peste două săptămâni pentru a redacta motivarea în acest caz. Legea privind reforma pensiilor private a fost
15:10
Radu Georgescu, analist financiar: Guvernul ne-a înfrânt. A făcut un miracol economic, dar în sens opus # PSNews.ro
Antreprenorul și analistul financiar Radu Georgescu a lansat un mesaj dur la adresa Guvernului, după publicarea datelor economice pentru luna septembrie 2025. Într-o postare virală pe rețelele sociale, acesta afirmă că efectele așa-numitului „Pachet 1" de măsuri economice, introdus în august, se dovedesc a fi contrare promisiunilor oficiale. „Guvernul ne-a înfrânt. Au început să se
15:10
Victor Negrescu: Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a ne trezi # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, vineri, că acest congres al formaţiunii nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru a se trezi, el precizând că, pentru prima dată în istoria sa, PSD este ameninţat atât de o dreaptă de o austeritate, cât şi de populismul extremiştilor. "Acest congres nu este un
15:10
La Congresul PSD, desfășurat vineri la Romexpo, Sorin Grindeanu a propus un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al formaţiunii Ion Iliescu. „Dragi colegi, dragi prieteni, nu am venit să țin un discus triumfalist, nici să fiu populist", a început Sorin Grindeanu discursul. „PSD trebuie să refuze categoric complicitățile toxice și să stea departe
15:10
Grindeanu: Nu vreau să fiu un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, candidatul la şefia PSD, a declarat vineri, în Congres, că nu vrea să fie un preşedinte care fuge de istorie, ci unul care îşi asumă geneza acestui partid, cu bune şi cu rele iar pentru greşeli îşi cere el, în numele tuturor, iertare românilor. Vreau să invit astăzi la reconciliere toate generaţiile partidului,
15:10
Invitat în studioul PS News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, a continuat seria sa de critici la adresa modului în care este administrat Bucureștiul, propunând măsuri radicale de eficientizare: desființarea sectoarelor, redirecționarea bugetelor către investiții utile și un sistem de transport public integrat cu județul Ilfov. „Desființăm sectoarele, nu mai plantăm panseluțe, punem
15:10
Carrefour, interesat să deschidă magazine în Serbia. Retailerul francez vrea să creeze un hub regional la Belgrad # PSNews.ro
„În sfârșit! A convins oare Serbia pe cei de la Carrefour să deschidă supermarketuri aici? Ministerul a emis un comunicat. Este planificată continuarea discuțiilor cu reprezentanții Carrefour până la sfârșitul anului", scrie presa locală sârbă, potrivit Mediafax. Carrefour este cunoscut pentru gama largă de produse și sprijinul acordat producătorilor locali, afirmă aceeași publicație, confirmând că Ministrul
Acum 4 ore
14:00
Percheziții la Combinatul siderurgic Galați într-un dosar cu un prejudiciu de 300 milioane de euro. Gazprom, implicat # PSNews.ro
Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Sidex, Liberty în prezent, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Sunt, de asemenea, vizate și
14:00
Îngrijorări concurențiale după intenția Grupului Schwarz de a prelua magazinele La Cocoș # PSNews.ro
Grupul Schwarz, care și-a exprimat intenția să preia magazinele La Cocoș, a transmis, la solicitarea Mediafax, convingerea că această tranzacție va consolida retailerul autohton. Declarația vine ca răspuns la îngrijorările exprimate joi de autoritatea națională de concurență privind posibilul impact al acestei vânzări asupra profilului, implicit asupra diversității opțiunilor consumatorilor români. Reprezentanții autorității au identificat
14:00
Black Friday 2025 la eMAG are loc vineri, 7 noiembrie 2025. Startul campaniei era inițial programat în jurul orei 7 dimineața, însă a întâmpinat o întârziere de aproape o oră. eMAG, retailerul care a adus în România conceptul de Black Friday în 2011, promite și anul acesta reduceri record, produse inedite și premii valoroase pentru
14:00
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au solicitat prezența prim-ministrului după anunțul americanilor privind retragerea unor trupe din România. Invitația nu a fost încă onorată din cauza programului încărcat. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews că
14:00
Peste 186 de milioane țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025, de peste trei ori mai mult decât în 2024 # PSNews.ro
În perioada 1 ianuarie – 1 noiembrie 2025, autoritățile române au confiscat peste 186 de milioane de țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 172 milioane de lei, potrivit datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro. Valoarea capturilor este de peste trei ori mai mare față de totalul înregistrat în anul 2024. Piața neagră a țigaretelor a
14:00
Liderii PSD din toată țara au început să sosească la Romexpo la congresul social-democraâilor. Printre cei care au ajuns se numără și Adrian Năstase, figură marcantă a istoriei PSD, care declara recent: „Simt că trăim un moment important pentru partid și, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forța și claritatea
14:00
Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, scoate armele înainte de congresul partidului: „USR trebuie să plece din această coaliție". Întrebat cum i se pare Coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns scurt: "Sunt ferm convins că vă lămurește președintele partidului, Sorin Grindeanu. Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această Coaliție." Aseară
14:00
Parlamentul Bulgariei înființează o comisie de anchetă privind influența lui George Soros # PSNews.ro
Parlamentul Bulgariei a înfiinţat o comisie de anchetă privind presupusa influenţă în ţară a milionarului şi filantropului american George Soros, o măsură promovată de un oligarh sancţionat pentru corupţie şi susţinută de guvern şi de opoziţia ultranaţionalistă şi prorusă, conform Digi24. Înființarea acestei comisii sa a fost impulsionată de partidul DPS-Nou Început, condus de Delian
13:00
Diana Șoșoacă, chemată la Parchet pentru propagandă legionară. „Trăiască Legiunea și Căpitanul. Rușine tuturor” # PSNews.ro
Eurodeputata Diana Şoşoacă este aşteptată vineri, la ora 12:00, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. Lidera S.O.S. România a mai fost chemată la Parchet în urmă cu o lună, atunci când a fost informată de procurori că are calitatea de inculpată. Totuşi, ea a
13:00
Nicușor Dan: Mărirea salariului minim poate să scoată de pe piață o mulțime de firme și să ducă oamenii în șomaj # PSNews.ro
Întrebat despre majorarea salariului minim de la 1 ianuarie, președintele Nicușor Dan, a precizat că este nevoie de discuții. Un prim argument al președintelui a fost acela că competitivitatea creată pe piață poate aduce, după sine, șomajul, pentru mai mulți dintre muncitori. „Evident că mi-ar plăcea ca, în România, salariile minime să fie bani, dar
13:00
Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD, înaintea Congresului pentru alegerea conducerii partidului # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, le-a transmis un mesaj social-democraţilor înaintea Congresului PSD de vineri, când își vor alege noul președinte al partidului. Într-o intervenție joi seara, la Digi24, acesta le-a urat social-democraților „succes și responsabilitate". „Fiecare dintre partidele din coaliţie are o responsabilitate în ceea ce priveşte guvernarea ţării noastre. Cu cât noi ne
13:00
Sindicatele ies din nou în stradă împotriva măsurilor lui Bolojan. Opt ministere vizate. Principalele revendicări # PSNews.ro
Blocul Național Sindical (BNS) anunță că organizează miercuri, 12 noiembrie, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piața Victoriei din București, urmat de un marș până la Piața Constituției. Sindicaliștii vor avea opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul
13:00
VIDEO Vlad Gheorghe: „Bucureștenii nu pot aștepta încă 20 de ani apă caldă. Trebuie să trecem la centrale de bloc” # PSNews.ro
Invitat în studioul PS News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Municipiului București, a vorbit despre una dintre cele mai grave și persistente probleme ale Capitalei: termoficarea. Politicianul a criticat lipsa unei viziuni realiste și a subliniat că sistemul actual este, practic, „decedat". „De 30 de ani auzim aceleași promisiuni. Conductele cedează zilnic, sunt sectoare
Acum 6 ore
12:10
De ce este sigla PSD aproape invizibilă pe afișele lui Daniel Băluță. Explicațiile candidatului la Primăria Capitalei # PSNews.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei, și-a explicat joi seară, la Antena 3, decizia de a intra în cursa pentru București, vorbind despre stilul de campanie electorală pe care şi-l doreşte, despre relația cu președintele Nicușor Dan, dar și despre motivul pentru care sigla partidului este aproape invizibilă pe afișele
12:00
George Simion îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu că reabilitează blocuri pentru migranți # PSNews.ro
George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat că minte „cu bună știință și fără jenă" când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite, potrivit Adevărul. Liderul AUR îl cheamă pe edil la fața locului. Joi
12:00
Val de concedieri în marile companii din România: Bosch, Amazon, Oracle și OMV Petrom reduc personalul # PSNews.ro
În ultimele săptămâni, mai multe companii mari din România au anunțat valuri de concedieri. Bosh, Amazon, Aptiv, Oracle, iar recent și OMV Petrom, au început disponibilizări pe bandă rulantă, potrivit Adevărul. Analiștii spun că totul pleacă de la instabilitatea legislativă din România și în special despre
12:00
TAROM solicită o nouă tranșă de 114 milioane de lei de la Guvern pentru continuarea restructurării # PSNews.ro
Compania TAROM, prin Ministrul Transportului, a cerut Guvernului o nouă tranșă din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană, pentru a-și continua restructurarea, precizează Adevărul. Deși România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat, companiile de stat continuă să primească sprijin financiar din bani publici. Cea mai recentă solicitare vine din partea TAROM, care cere […] Articolul TAROM solicită o nouă tranșă de 114 milioane de lei de la Guvern pentru continuarea restructurării apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
10:40
Secretarul de stat român pentru Apărare: „Decizia retragerii soldaților americani poate fi și ar trebui anulată” # PSNews.ro
Washingtonul ar trebui să renunțe la planul său de retragere a sutelor de soldați din România, a declarat Secretarul de Stat al Departamentului pentru Politica de Apărare pentru POLITICO. „Cred că această decizie poate fi anulată.. și ar trebui anulată”, a declarat Secretarul de stat român pentru Apărare, Sorin Moldovan. Declarația a foost făcută în contextul […] Articolul Secretarul de stat român pentru Apărare: „Decizia retragerii soldaților americani poate fi și ar trebui anulată” apare prima dată în PS News.
10:40
Ciprian Ciucu: „Nu mă văd președinte, îmi plac funcțiile executive. Să devii primarul Capitalei – cea mai mare onoare ” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, a exclus categoric o eventuală candidatură la Președinția României, precizând că preferă funcțiile executive și că nu are de gând să stea în politică mai mult de 10-12 ani. „Cea mai mare onoare pe care pot să o am este să fiu primarul Bucureștiului. Și […] Articolul Ciprian Ciucu: „Nu mă văd președinte, îmi plac funcțiile executive. Să devii primarul Capitalei – cea mai mare onoare ” apare prima dată în PS News.
10:40
Congres PSD: partidul își alege noua conducere. Ps News va transmite live de la eveniment # PSNews.ro
Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. […] Articolul Congres PSD: partidul își alege noua conducere. Ps News va transmite live de la eveniment apare prima dată în PS News.
10:40
Radu Miruță: Scăderea nivelului de trai și creșterea prețurilor la energie, efectul deciziilor greșite din anii trecuți # PSNews.ro
Radu Miruță spune că scăderea nivelului de trai și creșterea prețurilor la energie sunt rezultatul unor decizii greșite din anii trecuți, care nu pot fi corectate imediat, potrivit Mediafax. Scăderea nivelului de trai în România și creșterea prețurilor la energie și la costul de viață sunt consecințele unor „decizii împotriva oamenilor, prost gândite” luate în […] Articolul Radu Miruță: Scăderea nivelului de trai și creșterea prețurilor la energie, efectul deciziilor greșite din anii trecuți apare prima dată în PS News.
10:40
Cuantumul dobânzilor pe care România le plăteşte anul acesta la împrumuturile pe care le-a contractat este mai mare decât bugetul Apărării, susţine ministrul Ionuţ Moşteanu. El afirmă că e uşor de spus, de către politicieni, că solicită bani pentru un domeniu sau altul, subliniind că fiecare leu dat în plus unui sector de activitate este […] Articolul Ionuț Moșteanu: Dobânzile plătite de România depășesc bugetul pentru Apărare apare prima dată în PS News.
09:40
Echipa Grindeanu, la Congresul PSD: „Ne recunoaștem greșelile, rămânem partidul echilibrului și decenței” # PSNews.ro
Echipa condusă de Sorin Grindeanu vine la Congresul PSD de vineri cu o moțiune ce promite o „reformă rațională și profundă”, menită să schimbe radical abordarea partidului. Liderii PSD consideră că această reformă internă este un exercițiu de onestitate prin care își asumă greșelile din trecut și se angajează să nu le repete. Obiectivul central […] Articolul Echipa Grindeanu, la Congresul PSD: „Ne recunoaștem greșelile, rămânem partidul echilibrului și decenței” apare prima dată în PS News.
09:40
Bolojan avertizează: Reforma pensiilor speciale și a administrației trebuie rezolvate până la finalul lui noiembrie # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a avertizat că pachetele de reformă a administrației locale și centrale, alături de proiectul privind pensiile magistraților, reprezintă o prioritate care trebuie rezolvată până la sfârșitul lunii noiembrie. „Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, deci să ne încadrăm într-o țintă de buget care […] Articolul Bolojan avertizează: Reforma pensiilor speciale și a administrației trebuie rezolvate până la finalul lui noiembrie apare prima dată în PS News.
09:40
A început Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice – buget de 200 de milioane de lei # PSNews.ro
Între 6 noiembrie și 15 decembrie, până la epuizarea fondurilor, persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2025,a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul total prevăzut este de 200 de milioane de lei care include și achiziționarea autovehiculelor electrice. În contextul cererii ridicate pentru achiziția de autovehicule noi cu sisteme de propulsie […] Articolul A început Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice – buget de 200 de milioane de lei apare prima dată în PS News.
09:40
Bolojan despre sondaje: Nu e o problemă dacă ieși prost dintr-o funcție publică, riscul mare este să nu fi făcut nimic # PSNews.ro
Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a comentat poziționarea partidului în sondaje, arătând că și-a asumat un risc foarte mare în momentul în care a acceptat această funcție. Liberalul a transmis că obiectivul său principal nu este creșterea în sondaje, ci luarea deciziilor necesare pentru binele țării. Bolojan a subliniat că nu se poate guverna […] Articolul Bolojan despre sondaje: Nu e o problemă dacă ieși prost dintr-o funcție publică, riscul mare este să nu fi făcut nimic apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
07:40
Jaful bijuteriilor de milioane de euro de la Luvru scoate la iveală deficiențe majore privind securitatea muzeului # PSNews.ro
Credibilitatea Muzeului Luvru din Franța, cel mai vizitat spațiu de acest gen din lume și custode a mii de opere de artă, a fost puternic afectată după jaful spectaculos, comis recent, în plină zi. Patru hoți au reușit să fugă cu bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari, incidentul declanșând o dezbatere aprinsă privind […] Articolul Jaful bijuteriilor de milioane de euro de la Luvru scoate la iveală deficiențe majore privind securitatea muzeului apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:10
PE SCURT: Comisia Europeană dezbate modificarea bugetului 2028–2034 de 1,8 trilioane de euro pentru a obține sprijinul Parlamentului. În Franța, un raport relevă grave deficiențe de securitate la Muzeul Luvru, unde lucrările de modernizare nu vor fi gata înainte de 2032. Activitatea Ineos, o fabrică de plastic din Belgia este contestată juridic din cauza riscului […] Articolul Știri din capitalele Europei, 6 noiembrie apare prima dată în PS News.
21:00
Adjunctul secretarului general al NATO, Radmila Šekerinska, vizită la Uzina Mecanică București # PSNews.ro
Secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, a efectuat astăzi o vizită la Uzina Mecanică București, unde i-au fost prezentate principalele proiecte aflate în derulare în industria de apărare românească. Potrivit unei postări a lui Cristian Vasilcoiu, secretar general adjunct al Ministerului Muncii, la uzină au fost expuse programele majore ale momentului: producția transportoarelor blindate […] Articolul Adjunctul secretarului general al NATO, Radmila Šekerinska, vizită la Uzina Mecanică București apare prima dată în PS News.
21:00
Ciprian Ciucu: Bucureştiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte # PSNews.ro
Ciucu a declarat joi, la Digi24, că Bucureştiul a pierdut în urmă cu câţiva ani aproximativ 280 de milioane de lei din fonduri guvernamentale, din cauza lipsei de proiecte pregătite. El a subliniat că reabilitarea sistemului de termoficare şi reducerea riscului seismic trebuie să devină prioritar. Primarul Sectorului 6 şi candidat la Primăria Capitalei, Ciprian […] Articolul Ciprian Ciucu: Bucureştiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte apare prima dată în PS News.
21:00
VIDEO Vlad Gheorghe: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul. Bucureștiul trebuie să devină un oraș unitar # PSNews.ro
Invitat în studioul PS News, europarlamentarul Vlad Gheorghe și-a prezentat viziunea asupra unui „București unit”, un proiect amplu prin care își propune să reorganizeze administrativ Capitala și zona metropolitană. Candidatul independent a explicat că vede Bucureștiul ca pe un oraș extins, care include de fapt și mare parte din Ilfov, și că actualul sistem administrativ […] Articolul VIDEO Vlad Gheorghe: Vreau să desființez sectoarele și Ilfovul. Bucureștiul trebuie să devină un oraș unitar apare prima dată în PS News.
19:50
Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Capitală: Polemicile inutile nu duc nicăieri # PSNews.ro
Daniel Băluţă vrea o campanie „fără certuri inutile şi discuţii sterile”. Candidatul PSD la Primăria Capitalei le-a transmis un mesaj public celorlalţi competitori. Startul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei va fi peste mai bine de două săptămâni, dar candidaţii au început să se atace deja în spaţiul public. În acest context tensionat, Daniel […] Articolul Daniel Băluţă face apel la fair-play în campania electorală pentru Capitală: Polemicile inutile nu duc nicăieri apare prima dată în PS News.
19:50
Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: președinte al organizației Vaslui și trezorier al partidului # PSNews.ro
PNL a anunțat, joi seara, că, „în urma măsurilor dispuse de organele de cercetare penală în privința lui Mihai Barbu, acesta este suspendat, cu aplicare imediată, din toate funcțiile deținute în cadrul partidului, inclusiv din calitatea de președinte al PNL Vaslui și cea de trezorier al PNL, pe durata aplicării controlului judiciar”. Mihai Barbu a […] Articolul Mihai Barbu, suspendat din toate funcțiile din PNL: președinte al organizației Vaslui și trezorier al partidului apare prima dată în PS News.
19:50
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea SUA, anunță presa de peste Ocean # PSNews.ro
Țările din flancul estic al NATO instalează un sistem de apărare împotriva dronelor rusești, a cărui eficacitate a fost dovedită în timpul utilizării sale în Ucraina. Scopul este de a consolida atât de mult granița cu Rusia, de la Norvegia în nord până la Turcia în sud, încât Moscova să nici nu se gândească să o treacă, au declarat oficialii […] Articolul România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea SUA, anunță presa de peste Ocean apare prima dată în PS News.
19:50
O șefă din RA-APPS a fost numită director general provizoriu la producătorul de căldură al Capitalei # PSNews.ro
Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) anunţă că Mirela-Adriana Pavel a fost numită în funcţia de director general provizoriu, începând din 8 noiembrie, pentru o perioadă de două luni. ”Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) anunţă numirea Mirelei-Adriana Pavel în funcţia de director general provizoriu, începând cu data de 8 noiembrie 2025 pentru o perioadă de două luni. Decizia […] Articolul O șefă din RA-APPS a fost numită director general provizoriu la producătorul de căldură al Capitalei apare prima dată în PS News.
19:50
Atenționare MAE: Bulgaria introduce obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, unde s-au făcut modificări în ceea ce priveşte Legea privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, s-a introdus obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card bancar. Potrivit MAE, autorităţile bulgare au modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice […] Articolul Atenționare MAE: Bulgaria introduce obligativitatea ca amenzile primite în trafic să fie achitate pe loc, prin card apare prima dată în PS News.
19:50
Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Digi24, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost la el în audiență la solicitarea președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, care „are o vechime destul de mare” în partid. „Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, […] Articolul Bolojan, prima reacție publică despre afaceristul vasluian. Premierul povestește cum a ajuns Bogos în biroul lui apare prima dată în PS News.
