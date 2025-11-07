Măcelul din Pokrovsk: Rusia își schimbă tactica și aruncă rezervele de elită în luptă, dar Ucraina transformă ofensiva într-un „cimitir al blindatelor”

21:10

O nouă lovitură, de data aceasta învăluită în mister și fum, zguduie Flota Rusă a Mării Negre, ce a mai rămas din ea după aproape trei de când ucrainenii tot o atacă. O navă antisubmarin din clasa Albatros-M (Proiectul 1124-M) a fost cuprinsă de flăcări în portul Sevastopol din Crimeea ocupată.......