Theo Rose și „mașina buclucașă” cu care a speriat vecinii. Când pornea motorul, știa tot cartierul: „Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv”
Cancan.ro, 7 noiembrie 2025 23:50
Theo Rose este astăzi una dintre cele mai apreciate artiste. După rolul din Clanul, dar și prestația ei ca antrenor la Vocea României, artista se bucură de un imens capital de simpatie din partea publicului. […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
23:50
De ce Mariana Moculescu și-a dat în judecată propria fiică. Ce îi cere: „Am făcut-o pentru adevăr” # Cancan.ro
Mariana Moculescu a luat o decizie-șoc! În timp ce Horia Moculescu se află internat în stare gravă, fosta lui soție a acționat-o în instanță pe fiica lor, Nidia, pentru a-i cere o pensie de întreținere. […]
23:50
Gigi Becali, vizită-fulger la medic. După trei înfrângeri consecutive, tensiunea a ajuns la cote maxime. Fanele l-au „vânat” chiar și la spital # Cancan.ro
FCSB-ul l-a băgat în spital pe Gigi Becali! După ce a pierdut cel de-al treilea meci la rând din Europa League, lucrurile nu sunt atât de roz pentru patronul roș-albaștrilor! Așa cum știm, Becali are […]
23:50
Theo Rose și „mașina buclucașă” cu care a speriat vecinii. Când pornea motorul, știa tot cartierul: „Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv” # Cancan.ro
Theo Rose este astăzi una dintre cele mai apreciate artiste. După rolul din Clanul, dar și prestația ei ca antrenor la Vocea României, artista se bucură de un imens capital de simpatie din partea publicului. […]
23:50
Andreea Marin e „fresh” fără un strop de machiaj. „Zâna Surprizelor” se reinventează după despărțire # Cancan.ro
Mai e puțin până la Sf. Andrei și trebuie să arate bine! E firesc s-o vedem la Pilates pe ea, chiar ea, Zâna Surprizelor, Andreea Marin în persoană, de data aceasta, cu o apariție de […]
23:50
Ce ar fi o poveste de oraș fără niște picanterii „de interior”? Pe protagonista noastră de astăzi probabil vi-o amintiți, Ruxy Mumușica. Cum cine? Iubita lui Olăroiou Jr, pe care a lăsat-o la un moment […]
Acum o oră
23:20
Ce se întâmplă cu facturile la gaz și curent în această iarnă. Ministrul Energiei a făcut anunțul # Cancan.ro
Anunț important pentru români! Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat ce se întâmplă cu facturile la gaze și curent în această iarnă, după ce oamenii s-au plâns că au plătit sume extrem de mari. Mai […]
Acum 2 ore
22:30
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul # Cancan.ro
Întorsătură neașteptată de situație pentru Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista mărturisea că relația cu băieții săi este una mult mai bună față de anul trecut, însă lucrurile s-au schimbat după cununia cu George Restivan. Recent, fosta soție […]
Acum 4 ore
22:00
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun” # Cancan.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a întâlnit astăzi, 7 noiembrie, la Washington cu Donald Trump pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Liderul SUA a vorbit despre relația cu România, dar și despre poporul român. Iată […]
22:00
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el pe stadionul Iuliu Bodola # Cancan.ro
Durere uriașă în lumea fotbalului, după moartea lui Emeric Ienei! Toți cei care l-au cunoscut și îndrăgit pe legendarul antrenor al Stelei se pregătesc de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost întâmpinat de militari […]
21:30
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie” # Cancan.ro
Karmen Simionescu s-a decis să își dea un mic ”upgrade” la chip. La vârsta de 28 de ani, vedeta s-a lăsat pe mâinile medicului estetician și este foarte mulțumită de rezultat. Află în articol ce […]
21:10
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday” # Cancan.ro
Stupoare pentru un român, pe Aeroportul Otopeni! Acesta a cumpărat o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Atunci când a achitat, a avut parte de […]
20:40
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie # Cancan.ro
Peste 1 milion de români își sărbătoresc ziua de naștere mâine, 8 noiembrie 2025. Creștinii îi prăznuiesc pe Sfinții Mihail și Gavril. Tu știi ce nume se felicită în această zi? Află în articol mai […]
20:30
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat # Cancan.ro
Vești bune pentru unii români! Persoanele care primesc ajutor financiar în perioada sărbătorilor, prin intermediul cardurilor sociale, se vor bucura mai repede de bani. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a făcut anunțul mult […]
20:20
Mesaje și urări de „La mulți ani!” pentru Sf. Mihail și Gavriil. Cele mai frumoase cuvinte pentru sărbătoriți # Cancan.ro
Românii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil pe data de 8 noiembrie. Această sărbătoare este prilejul perfect să le transmită mesaje călduroase colegilor, prietenilor și familiei. Uite mai jos o listă cu urări […]
Acum 6 ore
20:00
Cine a fost Eva Kiss, doctorița de 66 de ani găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie 1 în Cluj # Cancan.ro
Eva Kiss, doctorița în vârstă de 66 de ani găsită fără suflare în timpul gărzii, a lăsat multă durere în urmă. Colegii și oamenii apropiați sunt șocați de această pierdere subită. Află mai multe detalii […]
19:30
Schimbări importante în Codul Rutier din Bulgaria! Autoritățile au introdus o nouă regulă, care poate avea consecințe serioase dacă nu este respectată. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit detalii despre măsura adoptată pentru toți românii […]
19:20
BREAKING | Încă un medic a murit în spital, în timpul gărzii. Femeia avea 66 de ani și era iubită de toată lumea # Cancan.ro
Încă un spital din România este marcat de o tragedie! După nici două săptămâni de când Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără suflare în camera de gardă, […]
19:00
Oana Ciocan s-a recuperat remarcabil la 5 luni de la sarcină! Jador a publicat un filmuleț cu soția sa, în care se observă că are un abdomen cu pătrățele. Internauții au rămas surprinși, iar reacțiile […]
19:00
Erika Isac, Sabin Streza și Maria Zvîncă ignoră complet Black Friday. Influenceri cu milioane de urmăritori au dat CANCEL reducerilor # Cancan.ro
Black Friday a creat o isterie generală, dar iată că vedetele și influencerii noștri nu sunt atât de ahtiați după reduceri. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Erika Isac, Maria Zvinca și Sabin Streza, care […]
18:40
Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România, în luna decembrie 2025. Târgul de Crăciun a ridicat prețurile! # Cancan.ro
Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai așteptată din an. Târgurile de Crăciun se deschid spre bucuria copiilor, dar și a adulților. Deși devin unele dintre cele mai vizitate locații în această perioadă, aceste târguri […]
18:20
Andreea Bănică a ajuns pe perfuzii! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Am căzut pur și simplu” # Cancan.ro
Clipe grele pentru Andreea Bănică! Artista se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața a mărturisit că s-a simțit extrem de rău și a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. Află, în […]
Acum 8 ore
18:10
Horoscop 8 noiembrie 2025. Află care e zodia care are șanse mari să se întoarcă la fostul partener! Berbec Ziua de mâine vine cu multă agitație pentru tine. Trebuie să te oprești și să te […]
17:40
Ilie Bolojan, anunț de ultim moment! Ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Anunț important din partea lui Ilie Bolojan! Premierul țării noastre a dezvăluit ce se întâmplă cu salariul minim și tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026. Românii speră la o creștere în noul an. […]
17:30
Oana Roman are strategia perfectă de Black Friday. A dezvăluit tactica prin care evită „țepele” la cumpărături | EXCLUSIV # Cancan.ro
Oana Roman este pregătită pentru reducerile de Black Friday. Deja și-a achiziționat câteva produse, iar acum așteaptă să se dea startul cumpărăturilor la preț redus, pentru a face o achiziție și mai consistentă. A dezvăluit, […]
17:10
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, din nou împreună la ceas de seară! Adevărul despre imaginea care le-a dat fanilor speranțe # Cancan.ro
Sebastian Dobrincu, din nou singur și… din nou cu Ioana Ignat?! Tânărul afacerist pare că nu-și găsește liniștea nici în afaceri, nici în dragoste! De data asta, milionarul vrea să dea lovitura cu o nouă […]
17:00
Radu Mazăre Jr. s-a schimbat radical! De ce nu mai calcă pe urmele tatălui său: „Am fost nevoit, sincer, nu voit” # Cancan.ro
Schimbare importantă pentru Radu Mazăre Jr.! Fiul fostului primar al Constanței a vorbit deschis despre transformările din viața sa personală. Tânărul nu are de gând să mai calce pe urmele tatălui său. Află, în articol, […]
17:00
Cum își duce de nas Andreea Bostănică fanii pentru mii de euro. “Icon-ul Tiktok-ului”, prinsă cu minciuna! # Cancan.ro
Andreea Bostănică a devenit un fenomen pe platformele de socializare. Cu 3,7 milioane de urmăritori pe Instagram, 6,8 milioane pe Tiktok și un milion pe Youtube, influencerița și-a creat o bază de fani solidă care […]
16:30
Iluzie optică pentru cei cu mintea ageră | Descoperă conul de brad ascuns printre frunze, în 5 secunde # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați unde se află conul de bras […]
16:30
Vedeta din România care i-a pus condiții soțului, dacă vrea al doilea copil: „Mi-am dorit o familie mare” # Cancan.ro
Vedeta din România a recunoscut că i-a pus reguli clare soțului, dacă vrea al doilea copil. Bărbatul trebuie să ia notițe și să știe clar ce trebuie să facă dacă vrea să își mărească familia. […]
Acum 12 ore
16:00
Mercur Retrograd din 9 noiembrie 2025 agită toate zodiile. Sanda Ionescu: „Vor ieși la lumină minciunile” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Atunci când ne gândim la Mercur Retrograd, avem tendința să ne panicăm, pentru că avem impresia că urmează o perioadă cu multe provocări. Sanda Ionescu vine în ajutorul nostru și explică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, […]
16:00
Cum arată viața Mihaelei Tatu după ce a fost dată afară de la Antena 1: „Sunt navetistă” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Viața bate filmul în cazul Mihaelei Tatu. După ce în primăvară s-a trezit înlocuită cu Mirela Vaida la cârma emisiunii de la Antena 1, pentru ca într-un final să se renunțe la acel format, fosta […]
16:00
Ediție ALTCEVA despre medicina sufletului. Titiana Popa vindecă prin cuvânt: „Există miracole!” # Cancan.ro
Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 19:00, un nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene aduce în prim-plan o temă profundă și tulburătoare: vindecarea sufletului prin credință, energie și Cuvânt. Invitată este Titiana […]
15:20
Moment solemn în cadrul congresului PSD. Politicienii au ținut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu # Cancan.ro
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de recunoștință în cadrul Congresului PSD, a punctat realizările istorice și a reafirmat angajamentul social-democrat al formațiunii. Mai mult, delegații au ținut un moment de reculegere pentru Ion Iliescu. […]
15:00
Cum se simte fosta concurentă de la America Express după lupta cu cancerul și 4 operații suferite: “Repetam un spectacol când am aflat diagnosticul” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Ada Galeș a traversat o perioadă foarte grea din cauza problemelor de sănătate. Actrița a aflat cruntul diagnostic în timp ce repeta pentru un spectacol. Tumora descoperită în cerul gurii era malignă! În interviul exclusiv […]
15:00
Melodia care a prezis condamnarea și dispariția lui Dani Mocanu: „Am trecut repede granița, dar deloc nu îmi găseam liniștea” # Cancan.ro
Dani Mocanu și-a prezis condamnarea și fuga din România? Cântărețul, cunoscut pentru controversele sale, și-a construit imaginea prin melodii în care vorbește despre afaceri ilegale, bani și închisoare. Într-o piesă lansată în urmă cu mai […]
14:40
Anunț important pentru români! Toți cei care nu respectă această lege atunci când ajung la munte vor fi sancționați grav. Amenda ajunge până la 30.000 de lei. Află mai multe detalii în articol! De-a lungul […]
14:30
Vlăduța Lupău a trecut printr-o procedură medicală delicată, după ce a întâmpinat unele probleme de sănătate. Cântăreța este foarte activă pe rețelele de socializare și i-a informat recent pe fanii săi că a făcut un […]
14:30
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce “a spart” finalistul Asia Express suma câștigată: “Am profitat și l-am luat fără taxe” # Cancan.ro
Aflați în pauze de seriale, Alexandru Ion și Ștefan Floroaica și-au testat limitele în cel mai dur reality-show din România, cum este supranumit Asia Express. Cei doi s-au împrietenit pe platourile de filmare, iar amiciția […]
14:10
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas” # Cancan.ro
Oana Lasconi, fiica primăriței din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, stârnește un nou scandal în mediul online, după ce a publicat o serie de mesaje considerate pro-Hamas. Declarațiile ei, făcute în contextul conflictului din Gaza, au […]
13:50
Lumea internetului devine tot mai periculoasă chiar și pentru cei obișnuiți cu atenția publicului. În ultimele zile, Theo Rose s-a trezit în mijlocul unui val de înșelătorii online, după ce mai multe pagini de pe […]
13:50
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Metalul Buzău, sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și […]
13:40
Nu e BANC! Câte sute de euro a primit Mihai Trăistariu pentru un tablou pictat de el: „Mi-a fost chiar jenă!” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu și-a descoperit pasiunea pentru pictură în perioada pandemiei și a început să își vândă propriile tablouri pe un site personal, alături de albumele sale muzicale și de viitoarele cărți pe care le va […]
13:10
Nu e BANC! Câte sute de euro costă un tablou pictat de Mihai Trăistariu: „Mi-a fost chiar jenă!” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu și-a descoperit pasiunea pentru pictură în perioada pandemiei, a început să își vândă propriile tablouri pe un site personal, alături de albumele sale muzicale și de viitoarele sale cărți pe care le va […]
12:20
Căsniciile nu sunt întotdeauna ușoare, iar felul în care fiecare zodie gestionează dificultățile poate fi foarte diferit. Unele semne zodiacale nu se tem să încheie o relație atunci când simt că fericirea lor este compromisă, […]
12:20
Astăzi, vă prezentăm alte bancuri savuroase care să vă aducă zâmbetul pe buze. De data aceasta, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. – Sunt însărcinată. O să am un băiețel. – Felicitări! – […]
12:10
Doliu în sport! Un fotbalist de doar 24 de ani s-ar fi sinucis după ce a fost urmărit de poliție # Cancan.ro
Tragedie în lumea fotbalului american! Marshawn Kneeland, fundaș defensiv al echipei Dallas Cowboys, a murit la doar 24 de ani, în urma unui incident șocant care a implicat o urmărire cu poliția în Texas. Conform […]
11:50
Ce neplăceri a avut Dani Mocanu cu o săptămână înainte de condamnarea la închisoare: „La mine s-au strâns și problemele mele” # Cancan.ro
Cunoscutul manelist Dani Mocanu trece printr-o perioadă dificilă, marcată atât de problemele de sănătate, cât și de recentele decizii judiciare. Artistul, care și-a construit o carieră de peste 15 ani, se confruntă cu efectele stresului […]
11:30
Descoperire pe fundul Mării Negre, lângă Cazinoul Constanţa. Artefactul unic în România are o vechime de 2.600 de ani # Cancan.ro
O adevărată comoară a ieșit la iveală sub apele Mării Negre, chiar lângă Cazinoul din Constanța. După mai bine de două milenii ascunsă, o ancoră uriașă de piatră a fost descoperită, oferind o privire fascinantă […]
11:20
Bujorul, această floare delicată și vibrantă, are o istorie îndelungată și bogată în tradițiile românești. Considerat un simbol al prosperității și norocului, bujorul a captivat inimile românilor de-a lungul timpului și a devenit o prezență […]
11:20
Ce probleme a avut Dani Mocanu cu o săptămână înainte de condamnarea la închisoare: „La mine s-au strâns și problemele mele” # Cancan.ro
Cunoscutul manelist Dani Mocanu trece printr-o perioadă dificilă, marcată atât de problemele de sănătate, cât și de recentele decizii judiciare. Artistul, care și-a construit o carieră de peste 15 ani, se confruntă cu efectele stresului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.