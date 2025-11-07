Violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania, la un maxim istoric. O victimă din cinci este un copil
HotNews.ro, 7 noiembrie 2025 23:50
• • •
Acum 5 minute
00:10
Pronosticul lui Traian Băsescu privind alegerile din Capitală. „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar trebui să se pregătească pentru un eșec în competiția electorală, întrucât social-democrații au un istoric în sabotarea…
Acum 15 minute
00:00
SuperLiga: Farul Constanța a pus capăt seriei de 13 meciuri fără înfrângere reușite de liderul campionatului # HotNews.ro
Farul Constanța a învins liderul Superligii de fotbal, FC Botoșani, cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seară, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului. Constănțenii au deschis scorul…
Acum 30 minute
23:50
Violențele coloniștilor israelieni în Cisiordania, la un maxim istoric. O victimă din cinci este un copil # HotNews.ro
Coloniștii israelieni au lansat cel puțin 264 de atacuri împotriva palestinienilor din Cisiordania în timpul lunii octombrie, ceea ce reprezintă cel mai mare număr înregistrat într-o singură lună din 2006 încoace, de când ONU monitorizează…
Acum o oră
23:40
„Seriale pe cocaină”: Industria de la Hollywood, bulversată de noile „drame verticale”, filmate în timp record # HotNews.ro
Într-un fals castel amenajat pe un deal din Los Angeles, o mică echipă de producție filmează o scenă de adulter sub privirile atente ale producătorului său chinez, scrie vineri AFP. Bine ați venit în lumea…
23:20
Iranul, acuzat că plănuia asasinarea unei ambasadoare a Israelului. SUA arată cu degetul către Gardienii Revoluției # HotNews.ro
Statele Unite au acuzat vineri Iranul că a complotat să o asasineze pe ambasadoarea Israelului în Mexic, în ceea ce ar fi cea mai recentă încercare a Teheranului de a exporta conflictul dintre cele două…
23:20
SuperLiga: Antrenorul lui Dinamo spune de ce meciul împotriva Csikszereda este unul greu. „Știm că nu am început bine în tur cu ei” # HotNews.ro
Antrenorul lui Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că FK Csikszereda Miercurea Ciuc a arătat momente bune de joc în anumite partide, așa că formația sa trebuie să fie pregătită…
Acum 2 ore
23:10
Justiția turcă a emis vineri mandate de arestare pentru „genocid” pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și altor responsabili israelieni, printre care ministrul apărării, Israël Katz, și ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, informează AFP.…
23:00
Universitatea Cluj a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seară, pe Cluj Arena, în meciul de debut al etapei a 16-a a Superligii de fotbal, prima a returului. „U” Cluj a făcut…
22:50
Recep Tayyip Erdogan, invitat în România de Nicușor Dan. Subiectele de interes în relația cu Turcia # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, i-a transmis, vineri, omologului său turc, Hakan Fidan, o invitaţie oficială din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru preşedintele Recep Tayyip Erdogan de a efectua o vizită oficială de stat în…
22:40
Cristian Tudor Popescu, despre întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul vasluian: Nici Grindeanu nu visa să dea o asemenea lovitură # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat după întâlnirea de 15 minute de la Palatul Victoria dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, afirmând că episodul „îl pune și mai…
22:20
Replică dură din PNL după Congresul PSD: „Un partid în plină dezintegrare morală și politică” # HotNews.ro
Deputatul Alexandru Muraru, președintele organizației județene a PNL Iași, susține că PSD a ales calea iresponsabilității și a trădării interesului public, lucru arătat de congresul în care Sorin Grindeanu a fost confirmat președinte al PSD.…
Acum 4 ore
22:10
Un șofer STB a sustras 240 de litri de motorină din vehiculul pe care îl conducea. Polițiștii l-au prins în flagrant în timp ce fura # HotNews.ro
Un angajat din cadrul Societății de Transport București (STB), șofer de autocisternă, a fost prins în flagrant în timp ce sustrăgea combustibil din vehiculul pe care își desfășura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru…
21:50
Un medic de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca a fost găsit mort în unitatea sanitară. Doctoriţa Eva Kiss era de gardă vineri dimineaţă, când a fost descoperită în stop cardio-respirator, pe…
21:30
Trump explică de ce a anulat summitul cu Putin, dar lasă deschisă posibilitatea unei întâlniri la Budapesta: „Există o șansă foarte bună” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat vineri, în momentul în care l-a întâmpinat pe premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, că „întotdeauna rămâne o șansă” să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în…
21:20
Polonia primește arme anti-dronă din SUA. Sistemul Merops este desfășurat și în România # HotNews.ro
Ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a confirmat vineri că ţara sa a primit şi a desfăşurat sisteme anti-dronă americane Merops în cadrul cooperării aliate pentru protejarea flancului estic al NATO, informează EFE, preluată de…
21:10
Consensul popular în rândul oamenilor de știință este că universul va continua să se extindă până la capătul timpului, când ultimele stele se vor stinge. O echipă de cercetători pune acum frână acestei idei, scrie…
20:30
Donald Trump anunță, la întâlnirea cu Viktor Orban, că ia în calcul să facă o excepție pentru Ungaria de la sancțiunile asupra petrolului rusesc # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, l-a primit vineri la Casa Albă pe premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta despre dependența Ungariei de petrolul rusesc, într-un moment în care Trump depune eforturi pentru a determina mai…
20:20
Trupele americane vor române staționate în România, însă vor exista schimbări în privința modului în care se face rotația soldaților SUA, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat de Reuters. MApN a anunțat pe 29…
Acum 6 ore
20:10
Apel pentru eliberarea lui Sarkozy din partea președintelui Bulgariei. Motivul pentru care bulgarii îi sunt recunoscători fostului președinte francez # HotNews.ro
Preşedintele bulgar Rumen Radev a lansat vineri un apel la eliberarea fostului preşedintelui francez Nicolas Sarkozy, dată fiind contribuţia sa la eliberarea asistentelor medicale bulgare din detenţia în Libia, informează AFP, preluată de Agerpres. „Adresez…
19:50
Armata SUA vrea să cumpere milioane de drone în următorii ani. Washingtonul vrea să recupereze decalajul față de China # HotNews.ro
Armata Statelor Unite vizează să achiziţioneze cel puţin un milion de drone în viitorii 2-3 ani şi între 500.000 şi milioane în anii care vor urma, a declarat secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, într-un interviu…
19:40
Finanțare de 80 de milioane de dolari pentru un startup AI fondat de o româncă, prezent și la Cluj. Americanii de la JP Morgan, printre investitori # HotNews.ro
Un startup de inteligență artificială (AI) fondat în Germania de o antreprenoare de origine română, având birouri și în România, a anunțat vineri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a obținut o finanțare de…
19:30
Nicușor Dan, discuție „substanțială” la telefon cu Zelenski, pentru stabilirea unui „parteneriat strategic” între România și Ucraina # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a avut o convorbire telefonică, în cursul zilei, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe care a catalogat-o drept substanțială. „La nivel bilateral, am convenit să continuăm să…
19:10
Plan de combatere a hărțuirii sexuale în Mexic, după ce președinta a fost pipăită în public # HotNews.ro
După ce preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a fost pipăită în public, într-un incident surprins de camerele de filmare, guvernul a dezvăluit vineri un plan de combatere a hărţuirii sexuale, clasificând-o drept infracţiune gravă în toate…
19:00
Ce se întâmplă cu activele Lukoil din Republica Moldova / „Ne aliniem sancțiunilor americane” # HotNews.ro
Republica Moldova vrea să preia în administrarea statului resursele companiei Lukoil, aflată sub sancțiuni americane. Compania rusească controlează 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din cea de benzină. Autoritățile din Republica Moldova au…
18:30
REPORTAJ de la Congresul păcii la PSD în care „Gică Paris” a ajuns vicepreședinte, Soros a fost dat afară din partid, iar influentul Marian Neacșu râde cu Năstase și Ponta # HotNews.ro
De 15 ani, jurnalistul Cristian Andrei relatează de la Congresele PSD. Ce a văzut și ce a aflat el la cel mai recent dintre ele. „Nu plecăm, suntem tot aici, dar mai în spate”, îmi…
18:20
Lege în favoarea unui proiect imobiliar al ginerelui lui Trump, adoptată în Parlamentul Serbiei # HotNews.ro
Parlamentul sârb a adoptat marţi o lege specială care să permită accelerarea demolării fostului sediu al Statului Major al armatei iugoslave, situat în plin centrul Belgradului, un teren pe care Jared Kushner, ginerele preşedintelui american…
Acum 8 ore
18:00
Cum și-au explicat poziția judecătorii CCR care nu au fost de acord ca legea privind pensiile magistraților să fie respinsă. Critici la adresa CSM # HotNews.ro
Patru din cei nouă judecători ai CCR au votat pentru validarea legii privind pensiile speciale ale magistraților și respingerea sesizărilor depuse de ÎCCJ, decizia lor fiind însă una minoritară. În motivarea hotărârii din 20 octombrie,…
17:40
„Cu toții vedem această legătură”. Germania are o explicație pentru înmulțirea dronelor care blochează aeroporturile din Belgia # HotNews.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a sugerat vineri că există o legătură între recentele incidente cu drone din Belgia și discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate, deținute de instituția financiară belgiană Euroclear, în scopul…
17:20
Sicriul ultimului domn al Moldovei va fi depus la Palatul Cotroceni, a decis președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan a decis ca sicriul cu rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei, să fie depus, înainte de reînhumarea de la Iași, la Palatul Cotroceni. Inițial,…
17:10
Lia Olguța Vasilescu, săgeți către Ilie Bolojan la congresul PSD: „Dacă suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare” # HotNews.ro
PSD ar trebui să se gândească dacă iese sau nu din coaliție, a spus Lia Olguța Vasilescu în Congresul PSD de vineri în care Grindeanu a fost ales președinte. Ea l-a acuzat pe premierul Ilie…
16:50
Încasările statului de la firmele specializate în organizarea de nunți, botezuri și alte evenimente, inclusiv corporate, au crescut semnificativ ca urmare a campaniei ANAF de a solicita acestor firme să raporteze suplimentar date despre beneficiarii…
16:40
Climate Change Summit Week a reunit 3000 de participanți în peste 30 de evenimente timp de 6 zile în 6 țări # HotNews.ro
Pe 21 octombrie 2025, Palatul Parlamentului a devenit locul de întâlnire pentru peste 1.300 de participanți, lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice, experți internaționali și organizații civice, care au dezbătut împreună direcțiile…
16:40
Primarul Sectorului 4 şi candidatul PSD la Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, a afirmat, vineri, că nu va folosi Capitala ca pe o trambulină politică, precizând că pentru el Bucureştiul nu este o rampă, ci o…
16:30
JD Vance sau Marco Rubio? Se conturează numele succesorului lui Trump în lupta pentru Casa Albă # HotNews.ro
Președintele Donald Trump i-a numit în repetate rânduri pe Vance și Rubio drept cei mai probabili succesori ai săi, scrie Politico. Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus în particular unor apropiați că JD Vance…
16:20
Sorin Grindeanu declară „ofensivă totală populismului” la Congresul PSD: „Populismul nu a plătit până acum niciun salariu” # HotNews.ro
Răspunsul la „populismul găunos” este o bună guvernare, a spus Sorin Grindeanu în discursul susținut în fața Congresului care l-a ales președinte al PSD din postura de unic candidat. „Astăzi declar ofensivă totală populismului, pentru…
16:20
Cod QR pe bonul fiscal: Sancțiunile pentru firme, amânate din nou. Noul termen (proiect OUG) # HotNews.ro
Sancțiunile pentru firmele care emit bon fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și alte date sub formă de cod QR urmează să fie suspendate…
Acum 12 ore
16:10
Când este necesară operația în nodulii tiroidieni. Chirurgul Gabriel Petre, Regina Maria Cluj: „Cicatricile de obicei sunt mici iar rezultatele estetice sunt foarte bune” # HotNews.ro
Nodulii tiroidieni sunt formațiuni frecvent întâlnite, aproape 25% din populația generală are de-a face cu aceștia, dar operația se recomandă în cazuri bine selectate. Decizia chirurgicală se bazează pe mai multe criterii clinice, imagistice și…
16:00
Un fost senator PSD a fost reținut de DNA după ce a promis intervenții la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte # HotNews.ro
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost reținut vineri de către procurorii DNA sub acuzația de cumpărare de influență după ce a promis că va înterveni pe lângă ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a determina…
16:00
VIDEO. Momentul în care miile de oameni prezenți la congresul PSD îl omagiază pe Ion Iliescu # HotNews.ro
Fondatorul partidului a fost omagiat cu un moment de reculegere în primul congres PSD de la dispariția sa. Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025 la vârsta de 95 de ani. Fost președinte al…
15:50
Casa după gripă sau răceli – cum dezinfectezi corect locuința ca să te asiguri că ai scăpat de toți „intrușii” # HotNews.ro
Virusurile gripale supraviețuiesc până la 48 de ore pe suprafețele din casă, iar pe mâinile nespălate rezistă chiar și o oră, potrivit Cleveland Clinic. Motiv pentru care e recomandată dezinfectarea riguroasă a locuinței după ce…
15:50
Meghan Markle s-a întors pe platourile de filmare după ce a renunțat la actorie pentru a se căsători cu prințul Harry # HotNews.ro
Ducesa de Sussex Meghan Markle a fost văzută pe platourile de filmare ale unui lungmetraj aflat în lucru la studioul Amazon MGM Studios, rolul pe care ea îl va juca în acesta urmând să marcheze…
15:30
Scrisoare deschisă către candidații la Primăria Bucureștiului: sunt mamă în acest oraș și am ceva să vă spun # HotNews.ro
A început campania pentru București. Discutăm despre afișele electorale, despre șansele și CV-urile celor aflați în cursă – mai puțin, deocamdată, despre programul și propunerile lor pentru orașul acesta. Suntem în anul 2025 și încă…
15:30
Ilie Bolojan, despre modul în care fac reformă şefii ANRE, ANCOM şi ASF: „Este o păcăleală” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru HotNews, că nu poate fi mulţumit cu „pseudo-măsurile“ luate de conducerile autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM (comunicații). Despre președintele ANRE, George Niculescu,…
15:20
Sorin Grindeanu, atacuri la Bolojan şi USR: „Se dă şpagă de milioane de euro pentru audienţe la nivel înalt” # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Congresul PSD, că nu va exista un nou pachet de legi asumat de Guvern fără măsurile PSD de relansare economică. Liderul PSD a spus că „duşmanul statului” nu este…
15:20
Motivul pentru care Arabia Saudită a executat deja 320 de oameni anul acesta și se pregătește să depășească recordul de condamnări la moarte din 2024 # HotNews.ro
Numărul execuțiilor în Arabia Saudită a crescut vertiginos, într-un moment în care autoritățile poartă un „război” de amploare împotriva drogurilor”, aplicând pedeapsa cu moartea traficanților care introduc hașiș și amfetamină în regat, scrie New York…
15:20
Cum va fi aprobat din nou Pachetul 2 de măsuri fiscale / Ilie Bolojan: Vor fi mai multe ordonanţe, nu le putem ţine pe toate într-o ordonanţă trenuleţ # HotNews.ro
Una dintre întrebările la care așteaptă răspuns, în acest moment, mediul de afaceri, este cum vor fi aprobate din nou măsurile fiscale din Pachetul 2 pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea pe 1 septembrie şi…
15:20
Suplimentarea cu vitamina D se face acum indiferent de anotimp! „La copiii mici lipsa vitaminei D înseamnă rahitism, la cei mai mari – carență” # HotNews.ro
Ghidurile medicale actualizate ale societăților medicale recomandă suplimentarea cu vitamina D indiferent de anotimp. Stilul de viață s-a schimbat, stăm mai mult în spații închise în fața dispozitivelor electronice, iar atunci când ieșim afară ne…
15:10
Compania suedeză Inter IKEA, care furnizează mobilier magazinelor IKEA din întreaga lume, a anunțat vineri că profitul său operațional anual a scăzut cu 26%, din cauza efectelor taxelor vamale impuse de Statele Unite, care au…
14:50
La doar 17 ani, Mario Solomon visează la ceea ce ar trebui să fie normal pentru orice adolescent: o inimă sănătoasă și o viață fără griji. Pasionat de sport, visul lui era să urmeze liceul…
14:50
CCR explică de ce a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților. Critici importante ale Instanței Supreme au fost respinse: Legea nu încalcă principiul securității juridice # HotNews.ro
Curtea Constituțională a publicat vineri motivarea hotărârii din 20 octombrie, prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi, de cinci dintre cei nouă judecători CCR.…
