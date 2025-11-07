Comoară de 1 milion $, descoperită în Florida
Click.ro, 8 noiembrie 2025 00:40
Monede spaniole de aur și argint, evaluate la aproximativ 1 milion de dolari, au fost descoperite în largul coastelor Floridei, la locul unei epave din anii 1700. Descoperirea a fost făcută de echipa 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, în timpul unei operațiuni subacvatice lângă orașul Sebastian, pe așa
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
01:10
Zodia care azi, 8 noiembrie, va fi ocrotită de sfântul Mihail și Gavriil. Acest nativ o să plângă de fericire # Click.ro
Pe 8 noiembrie 2025, nativii Leu vor fi sub ocrotirea Sfântului Mihail și Gavriil, iar această zi promite să aducă emoții puternice și momente de bucurie.
Acum 2 ore
00:40
Monede spaniole de aur și argint, evaluate la aproximativ 1 milion de dolari, au fost descoperite în largul coastelor Floridei, la locul unei epave din anii 1700. Descoperirea a fost făcută de echipa 1715 Fleet – Queens Jewels LLC, în timpul unei operațiuni subacvatice lângă orașul Sebastian, pe așa
Acum 4 ore
23:20
Laptele vegetal, noua obsesie din cafenele! Cât de sănătos este, de fapt, în comparație cu cel de vacă # Click.ro
Laptele de vacă pierde tot mai mult teren în fața băuturilor vegetale, devenite un simbol al stilului de viață modern. Tot mai mulți români își încep ziua cu o cafea cu lapte de migdale, ovăz sau cocos, convinși că aleg varianta mai sănătoasă. Specialiștii avertizează însă că, în unele cazuri, lapte
23:20
Zodia care urăște să-i întorci vorba. În 2 secunde explodează și stârnește un scandal monstru! # Click.ro
Fiecare zodie are anumite trăsături de personalitate unice, iar, din păcate, acestea nu sunt întotdeauna tocmai plăcute pentru cei din jur. De exemplu, nativii unui semn anume au adesea conflicte cu rudele și prietenii din cauza temperamentului lor vulcanic.
23:20
Irina Loghin, show de umor la 86 de ani. Ce bancuri spumoase le-a spus spectatorilor de la Sala Palatului # Click.ro
Irina Loghin a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr. La 86 de ani, artista a urcat pe scena Sălii Palatului în cadrul concertului aniversar al Mariei Dragomiroiu și a oferit publicului un moment de neuitat. Pe lângă cântecele îndrăgite, interpreta de muzică populară a făcut deliciul s
21:50
Horoscop sâmbătă, 8 noiembrie. Un nativ înoată în ape tulburi! Trebuie să renunțe la jocurile de noroc # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 8 noiembrie.
Acum 6 ore
21:30
Alina Pușcaș, look nou de Black Friday! Cum arată după ce s-a tuns bob: „Nu chiar 50%, un 20%” # Click.ro
Prezentatoarea TV Alina Pușcaș și-a surprins fanii cu o transformare de imagine neașteptată. Vedeta a renunțat la părul lung și s-a tuns bob, alegând o coafură modernă care îi pune perfect în evidență trăsăturile. Plină de energie și umor, Alina a glumit pe Instagram că „s-a tuns la reducere”, profi
21:20
O vloggeriță care a călătorit de-a lungul Europei spune care sunt orașele ei favorite: „Nu sunt cele mai populare printre turiști” # Click.ro
O vloggeriță în vârstă de numai 27 de ani care a călătorit de-a lungul Europei spune că s-a îndrăgostit complet de aceste orașe superbe. Iar în ciuda frumuseții lor și a faptului că sunt destul de cunoscute, nu foarte mulți oameni le și vizitează.
21:00
Fiica Elenei Lasconi, implicată într-un scandal uriaș. Mesajele Oanei Lasconi au stârnit un val de controverse în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas” # Click.ro
Oana Lasconi, fiica edilului din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, provoacă din nou controverse în mediul online după publicarea unor mesaje catalogate drept pro-Hamas.
20:50
O poveste de dragoste ca-n filme s-a transformat într-o surpriză pentru Brittany Porter, o cântăreață americană care susține că s-a căsătorit fără să știe cu un fost rege al Malaeziei. Artista din California credea că participă la o simplă ceremonie de logodnă, însă un an mai târziu a descoperit că,
20:50
De ce trebuie să pui un cartof în apa în care fierbi fasolea. Trucul care te scapă de o mare problemă # Click.ro
La prima vedere, acest truc poate părea destul de neobișnuit. Însă, cartoful poate fi un ingredient crucial, atunci când fierbem fasole.
20:00
Andreea Berecleanu, îndrăgostită ca-n prima zi. Ce mesaj emoționant i-a transmis soțului ei, Constantin Stan, de ziua lui # Click.ro
Andreea Berecleanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, medicul estetician Constantin Stan. De ziua lui, prezentatoarea TV i-a făcut o declarație emoționantă în mediul online, la doar câteva zile după ce au sărbătorit nouă ani de căsnicie. Discretă de obicei în ceea ce priveș
19:50
Securistul român, călăul propriului popor. Un bătăuș fără școală, violent și dresat să lovească, nu să gândească # Click.ro
Securitatea, temutul aparat de represiune al regimului comunist, a fost construită pe loialitate oarbă, violență și lipsă de scrupule. În anii ’50, când teroarea atinsese apogeul, regimul își recruta oamenii nu dintre cei educați sau capabili, ci dintre cei fără școală, proveniți din medii sărace, d
Acum 8 ore
19:40
Rețeta delicioasă perfectă pentru zilele de toamnă. Cum prepari o tocăniță cu carne de porc, ca pe vremea străbunicilor # Click.ro
Tocana poate fi pregătită în nenumărate feluri, însă fiecare variantă a rețetei este delicioasă și ușor de făcut. Iar această tocană de porc nu numai că va fi gata într-un timp destul de scurt, dar are și un gust de-a dreptul divin.
19:40
Traian Băsescu a împlinit 74 de ani. Călin Geambașu dezvăluie picanterii din culisele nunții Elenei Băsescu, din 2012. De ce l-a contrazis pe fostul președinte: „Zâmbetul lui m-a tăiat pe șira spinării”. Reacția socrului mic # Click.ro
Traian Băsescu a împlinit 74 de ani. Călin Geambașu dezvăluie picanterii din culisele nunții Elenei Băsescu, din 2012: „L-am contrazis pe Domnul Președinte”. Reacția neașteptată a socrului mic
18:50
Federația Română de Rugby, parte a campaniei „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!” # Click.ro
Federația România de Rugby s-a alăturat campaniei „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, scopul comun fiind promovarea sportului în rândul tinerilor ca alternativă pozitivă la comportamentele de risc precum violența școlară sau bullying-ul.
18:40
S-a mutat în Turcia pentru iubire, dar el a părăsit-o după două luni. Ce a urmat i-a schimbat viața # Click.ro
O tânără din Canada, Kaitlyn McInnis, a ales să-și urmeze inima și s-a mutat în Turcia pentru a fi alături de iubitul ei, cunoscut în timpul unei vacanțe la Istanbul. După doar două luni de conviețuire, povestea de dragoste s-a încheiat brusc, însă experiența s-a transformat pentru ea într-un nou în
18:40
Ai privirea îndeajuns de ageră încât să rezolvi această provocare? Doar geniile pot găsi oaia din imagine în doar 12 secunde # Click.ro
Este o provocare care poate părea destul de simplă la prima vedere, însă imediat ce vom încerca să o rezolvăm ne vom da seama că, de fapt, este mult mai grea decât am crezut.
18:30
Show incendiar la „Vocea României”! Loredana Groza revine pe scenă într-un moment de senzație # Click.ro
Seara aceasta aduce una dintre cele mai așteptate etape din competiția „Vocea României”. De la ora 20:30, concurenții părăsesc zona de confort și intră în ringul muzical al confruntărilor, acolo unde emoțiile ating cote maxime, iar antrenorii trebuie să facă alegeri grele. Spectacolul promite
18:30
Fructele pe care ar trebui să le cumpărăm numai în formă congelată. Experții spun că sunt mult mai bune așa # Click.ro
În general, o regulă simplă pe care o urmăm cu toții atunci când vine vorba despre gătit este să folosim numai ingrediente proaspete. Indiferent dacă este vorba despre carne, fructe sau legume, ele vor fi întotdeauna mult mai bune atunci când sunt proaspete.
18:30
Francisca, noutăți despre sarcină. Cum se îngrijește artista care mai are puțin și trece de trimestrul 2: „Miles are mai multe pofte ca mine” # Click.ro
Însărcinată în aproape 6 luni, Francisca este o graviduță cochetă care are grijă de ea din toate punctele de vedere.
18:10
Un film de animație a cucerit publicul din România. A ajuns în topul preferințelor de pe Netflix în această săptămână # Click.ro
Nu numai filmele lansate recent reușesc să domine topurile de pe Netflix. În ultima săptămână, o producție de animație care s-a lansat cu mai bine de un an în urmă a reușit să ajungă în topul preferințelor de pe platforma de streaming.
18:10
A cincea ediție a Săptămânii Modei Animalelor de Companie, cunoscută oficial drept Petjoy Fashion Week, a început pe 31 octombrie la Shanghai. Petstar – unul dintre cei mai mari producători de haine și accesorii pentru animale din China – a atras atenția cu ținute inspirate din estetica orientală. P
Acum 12 ore
17:30
Dani Mocanu, pregătit să dispară! Manelistul și-ar fi pus la cale fuga din țară până în cel mai mic detaliu # Click.ro
Cazul lui Dani Mocanu a stârnit un val de reacții în mediul public, mai ales după ce s-a aflat că manelistul este de negăsit. Artistul, cunoscut pentru piesele sale controversate, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, însă, în momentul anunțării sentinței, nu se afla acasă. Potri
17:10
Aceste plante rezistă la frig și înfloresc chiar și iarna. Grădina va arată ca în mijlocul verii # Click.ro
Mulți oameni care stau la curte pot cădea în capcana de a crede că iarna este o perioadă în care nu se poate face mai nimic în grădină. În realitate, dacă vă doriți un spațiu plin de culoare, atunci trebuie să plantați aceste plante care vor înflori spectaculos chiar și iarna.
16:50
Monica Davidescu și Aurelian Temișan au fiică de 15 ani și nu le vine să creadă. Cele două vedete își aniversează azi unicul copil, pe Dora: „Îi suflăm în aripi ca să-i fie bine” # Click.ro
Aurelian Temișan (53 de ani) și Monica Davidescu (53 de ani) își aniversează azi fiica, unicul lor moștenitor.
16:50
Mariana Moculescu își dă fiica în judecată, în timp ce Horia Moculescu se luptă pentru viață: „O mamă are dreptul să fie recunoscută” # Click.ro
În timp ce Horia Moculescu se află internat în stare gravă, fosta sa soție, Mariana Moculescu, a decis să o acționeze în instanță pe fiica lor, Nidia. Procesul are ca obiect „pensie de întreținere”, o cerere pe care legea o permite și părinților aflați în dificultate, nu doar copiilor. Mariana solic
16:50
Florile spectaculoase care pot purifica aerul din casă. Arată superb și se îngrijesc foarte ușor # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece din an, cei mai mulți dintre noi vom dori să aducem un plus de culoare și de vitalitate în casa noastră. Iar pentru a uita complet de vremea mohorâtă de afară putem apela la ajutorul plantelor!
16:40
Concertele sfârșitului de an și ale anului 2026. De la hard rock la musicaluri celebre. Russell Crowe vine în România la un party special # Click.ro
Noul sezon de evenimente 2025–2026 aduce în România artiști de renume internațional, spectacole de familie și premiere naționale, toate disponibile prin platforma digitală reconstruită integral Eventim.ro.
15:50
Cât costă o porție de varză călită cu ciolan la taverna lui Florin Călinescu din Capitală. Actorul are un meniu cu preparate tradiționale și prețuri pentru toate buzunarele # Click.ro
Florin Călinescu a inaugurat în centrul Bucureștiului un restaurant cu specific românesc, unde clienții se pot bucura de porții consistente de preparate tradiționale, la prețuri prietenoase. Printre specialitățile meniului se numără și varza călită cu ciolan, servită în localul fostului jurat de la
15:40
În ce a investit Alexandru Ion banii câștigați din Asia Express. Actorul i-a făcut soției sale o surpriză de zile mari: „L-am luat fără taxe” # Click.ro
După experiența intensă trăită în competiția „Asia Express”, Alexandru Ion a povestit cum și-a răsplătit eforturile din timpul show-ului. Finalistul emisiunii a dezvăluit că o parte din premiul câștigat a fost investită într-un cadou special pentru soția sa
15:40
Ce a pățit un român după ce a achiziționat un duplex de 300.000 de euro în Cluj. Experiența i-a dat bătăi de cap: „Să afle și alții să nu mai dea banii” # Click.ro
Pe fondul boomului imobiliar din Cluj-Napoca, unde prețurile pentru locuințe noi au atins cote record, un cumpărător a povestit pe Reddit experiența neplăcută trăită după achiziția unui duplex de lux. Deși a investit sute de mii de euro într-o casă care promitea confort și liniște, bărbatul spune că
15:40
Cristina Spătar, apariție de Regină la filmările pentru Protevelion! Artista a strălucit într-o rochie roșie ca focul și a susținut un moment special cu Nicolae Botgros. Cum se menține? # Click.ro
Cristina Spătar face furori acolo unde merge. Artista este înaltă și are o siluetă de-a dreptul fără cusur.
15:20
Apa călugărească, băutura minune care face adevărate miracole pentru organism. Rețeta secretă dezvăluită de un preot. VIDEO # Click.ro
Un clip video postat recent pe TikTok de un preot, a devenit viral după ce acesta a dezvăluit rețeta unei băuturi cunoscute sub numele de apa călugărească, un preparat natural care promite să susțină digestia, să detoxifice organismul și să ridice imunitatea.
15:10
Cercetătorii sunt împietriți în fața acestei descoperiri despre Imperiul Roman. Doar 3% știam până acum | VIDEO # Click.ro
O nouă hartă arheologică a scos la iveală o realitate uluitoare: ceea ce știm despre drumurile romane reprezintă doar o infimă parte din vastitatea lor reală. Harta Itiner-e, realizată de o echipă internațională de cercetători, dezvăluie peste 300.000 de kilometri
15:00
Fiica Elenei Lasconi, implicată într-un scandal uriaș. Mesajele Oanei Lasconi au stârnit un val de controverse în mediul online: „Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas” # Click.ro
Oana Lasconi, fiica edilului din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, provoacă din nou controverse în mediul online după publicarea unor mesaje catalogate drept pro-Hamas.
14:50
Subsecretarul de Stat american pentru Creștere Economică, Energie și Mediu, Jacob Helberg, a subliniat în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC) că transformarea ...
14:20
Ce știe Alexandra Velniciuc despre starea de sănătate a bunului său prieten, maestrul Horia Moculescu: „Ce o vrea Dumnezeu” # Click.ro
De 19 ani, Alexandra Velniciuc și cunoscutul compozitor Horia Moculescu, sunt colegi și prieteni de scenă. Au colaborat de fiecare dată extrem de bine împreună și s-au înțeles mereu foarte bine.
14:20
Liceul "Dimitrie Bolintineanu” se redeschide, după 3 săptămâni, de la explozia devastatoare din Rahova! Cum se vor desfășura orele? # Click.ro
După o săptămână de ore online, urmată de vacanță și de programul „Școala Altfel”, elevii Liceului Teoretic "Dimitrie Bolintineanu” din București revin, de luni, 10 noiembrie, la cursuri. Clădirea nu va fi folosită integral.
14:10
Propunerea psihologului Radu Leca, după cazul „vulpiței fierbinți”, profesoara videochatistă: „Găsirea tuturor profesorilor care intră sub incidența pornografiei” # Click.ro
Reacția psihologului Radu Leca, despre cazul „vulpiței fierbinți”, profesoara videochatistă: „Găsirea tuturor profesorilor care intră sub incidența pornografiei”
14:10
China ridică ancora puterii și lansează super-portavionul Fujian, rivalul flotei americane | VIDEO # Click.ro
China a pus în funcțiune cel mai puternic portavion din istoria sa, Fujian, într-o ceremonie impresionantă la care a participat președintele Xi Jinping. Cu tehnologii de ultimă generație și o putere de proiecție fără precedent
13:40
Ozana Barabancea, secretul unui ten perfect la 52 de ani. Vedeta folosește un ingredient banal: „M-a învățat cineva de la Operă” # Click.ro
Ozana Barabancea se mândrește cu un ten perfect și a împărtășit recent trucul care îi menține pielea atât de fină. Dincolo de moștenirea genetică, artista de la „Te cunosc de undeva” folosește și un produs foarte accesibil publicului.
13:40
Alina Sorescu va petrece Revelionul cu fetele ei, iar Alexandru Ciucu le va lua de Crăciun.
13:10
„Secretul” lui Dan Negru pentru bogăție: „Asta e definiția” Ce se întâmplă în noul sezon The Floor: „Sunt fricos! N-aș putea să fiu concurent!” # Click.ro
Dan Negru deschide un nou sezon „The Floor”, sâmbătă, 8 noiembrie, de la 21:00, la Kanal D.
13:00
Fraudă diabolică. Cu un cablu de iPhone în nas, o legendă sportivă a pretins că are cancer și a cerut bani # Click.ro
Un fost superstar sportiv irlandez a plănuit una dintre cele mai șocante înșelătorii. DJ Carey, cunoscut ca „Maradona al hurling-ului”, și-a pus un cablu de telefon în nas și și-a sunat rudele și prietenii
Acum 24 ore
12:40
Echipa românului a fost în superioritate numerică aproape tot meciul.
12:20
Gruparea de lângă Capitală se întoarce înfrântă din Elveția.
12:20
Ce relație are, de fapt, Iulia Vântur cu părinții lui Salman Khan. Vedeta a spus adevărul: „Încerc să îi conving...” # Click.ro
Iulia Vântur a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre relația sa cu părinții lui Salman Khan și despre modul în care a fost primită în familia actorului.
12:10
Un camion condus de un cetățean turc a fost oprit la Calafat, iar controlul vamal a scos la iveală o încărcătură impresionantă. În spațiul sigilat al remorcii, între paleții de aluminiu, au fost descoperite 131 de pistoale letale cu sute de încărcătoare.
12:10
Locuri de muncă bine plătite în 2025 pentru care nu ai nevoie de facultate. Cum să te angajezi și cât poți câștiga # Click.ro
Nu toți tinerii au posibilitatea sau dorința de a urma o facultate, dar asta nu înseamnă că nu pot avea o carieră bine plătită. În 2025, există numeroase locuri de muncă care nu necesită diplomă universitară
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.