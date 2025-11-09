Djoković, 101 titluri ATP: a triumfat la Atena, însă ratează Turneul Campionilor
Click.ro, 9 noiembrie 2025 14:20
Fostul lider se confruntă cu o accidentare la umăr.
14:40
Unul dintre jucători, Cojocaru, se retrage în glorie.
14:30
Rețeta lui Vlad Gherman de gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui. Cum o prepari # Click.ro
Este un actor desăvârșit al generației tinere, dar pe lângă cariera care l-a consacrat, Vlad Gherman pare să se descurce foarte bine și în bucătărie. Tânărul a gătit gnocchi cu sos Arrabbiata și drob din carne de curcan și pui, o rețetă gustoasă, cu care le-a făcut poftă fanilor săi.
14:30
Claudia Ghițulescu parcă a renăscut. Artista de muzică populară este din ce în ce mai sexy și poartă rochii mulate, lungi, care o avantajează.
14:30
Decizie grea după câteva zile de la înmormântarea Ștefaniei Szabo. Cine va ocupa postul pe care l-a avut în ultimii 4 ani # Click.ro
Pierderea neașteptată a doctoriței Ștefania Szabo a zguduit profund colectivul medical al spitalului unde a activat în ultimii cinci ani.
14:30
Mihai Trăistariu bate recordul în noaptea de Revelion. Artistul va avea 10 spectacole pe Valea Prahovei: cât va încasa? # Click.ro
Mihai Trăistariu (48 de ani) muncește de rupe pentru a-și strânge bani și a face avere.
14:30
Cine a fost Eva Kiss, medicul empatic de copii, care a murit în gardă la Cluj: „A fost un șoc pentru toți colegii” # Click.ro
Medicii din Cluj-Napoca au fost șocați vineri de moartea neașteptată a doctoriței Eva Kiss, medic primar la Clinica Pediatrie 1 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii.
14:30
Cum arătau Anca Serea și Adi Sînă acum 10 ani, când deveneau soț și soție. Cei doi au sărbătorit Nunta de Tinichea # Click.ro
Anca Serea și Adi Sînă, unul dintre cele mai iubite cupluri românești, au trăit momente emoționante ieri, 8 noiembrie, când au împlinit 10 ani de căsnicie. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a postat câteva imagini de la nuntă.
14:20
Fostul lider se confruntă cu o accidentare la umăr.
13:50
Formația lui Gâlcă are un avans de trei puncte față de locul secund.
12:40
Tunelul secret de sub Marea Neagră, unul dintre marile mistere ale țării noastre. Ar lega România de alte două țări # Click.ro
Legendele spun că sub Marea Neagră se ascunde un secret foarte bine păstrat. În adâncurile Dobrogei ar exista tuneluri subacvatice care ar lega România de Bulgaria și Turcia, și poate chiar și de alte țări din regiune.
12:20
Valentina Pelinel a furat startul Crăciunului! Soția lui Cristi Borcea s-a apucat de împodobit bradul în noiembrie # Click.ro
Valentina Pelinel și copiii săi au furat startul și au împodobit deja bradul de Crăciun. Soția lui Cristi Borcea a postat pe rețelele de socializare un clip video emoționant, care surprinde momentele magice petrecute alături de familia sa.
11:20
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent din 2023, a pierdut o persoană iubită din familie: „Drum lin în lumină! Mi-e dor de tine în fiecare zi!” # Click.ro
Rareș Prisăcariu, câștigătorul Românii au talent, în anul 2023, a împărtășit cu urmăritorii săi durerea prin care trece de mai bine de o lună de zile. Ana, bunica acestuia, s-a stins din viață. Iată mesajul emoționant transmis de acesta, prin intermediul rețelelor de socializare.
11:10
Marii domnitori care s-au urât de moarte. Erau veri de gradul I, dar nu s-au suportat niciodată # Click.ro
Doi dintre cei mai importanți conducători ai Evului Mediu românesc, Vlad Țepeș, domn al Țării Românești, și Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, au fost nu doar contemporani și aliați de nevoie în lupta antiotomană, ci și veri de gradul I.
11:00
O familie din România își caută disperată fiul, dispărut fără urmă, în Spania, de 2 ani: „Ofer recompensă frumoasă pentru orice informaţie utilă” # Click.ro
O familie din România trăiește de aproape doi ani o dramă cumplită, după ce fiul lor, Gabriel Cipera, a dispărut fără urmă în Palma de Mallorca, Spania.
10:30
Vremea rămâne surprinzător de caldă pentru începutul lunii noiembrie, cu valori termice ce ating chiar 20 de grade Celsius în unele regiuni ale țării.
10:10
Bulionul este inima bucătăriei mediteraneene și balcanice, un ingredient esențial care poate transforma orice preparat într-un adevărat festin aromatic.
10:10
Defectul fizic pe care Andreea Esca l-a mascat cu brio o viață întreagă. Nimeni nu l-a sesizat pe micile ecrane: „Primul meu cameraman mi-a zis” # Click.ro
Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute și apreciate jurnaliste din România, fiind de peste două decenii imaginea principalului jurnal de știri de la PRO TV. S-a făcut remarcată datorită profesionalismului său și a vorbit despre defectul pe care îl are, dar pe care a știut să îl ascundă față
10:10
O femeie a murit carbonizată într-un incendiu la o pensiune din Gura Humorului. Șapte persoane evacuate # Click.ro
Un incendiu de proporţii a izbucnit în dimineaţa zilei de duminică, 9 noiembrie, la o pensiune cu spaţiu de alimentaţie publică din Gura Humorului, judeţul Suceava.
09:10
Ce mezeluri sănătoase poți să găsești în supermarket. Mihaela Bilic spune care sunt cele mai bune pentru consum # Click.ro
Mihaela Bilic, cunoscută drept nutriționistul vedetelor, oferă informații despre mezelurile pe care mulți români le consumă. Iată care sunt recomandările sale pentru mezeluri care nu să nu afecteze sănătatea.
07:10
Cu ce s-a ocupat Daniel Pavel în tinerețe. Acum este un prezentator TV de succes: „Am ajuns ca foarte tânăr ofițer” # Click.ro
Daniel Pavel, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai reality show-urilor românești, și cel care va modera un format de senzație, toamna aceasta, la Pro TV, „Desafio”, a mărturisit care este cel mai mari regrete din viața sa.
23:10
Ireal ce a făcut tânăra din imagine cu inelul de logodnă, după ce s-a despărțit de iubit înainte de nuntă: „Ce rost mai are totul?” # Click.ro
O tânără creatoare de conţinut din America şi-a șocat fanii atunci când i-a anunțat că s-a despărțit de iubitul ei. Impactul a fost și mai puternic atunci când a mărturisit că își dorește să își vândă inelul de logodnă.
21:00
Putem recupera în weekend orele de somn pierdute în timpul săptămânii? Iată explicația specialiștilor # Click.ro
Mulți dintre noi încercăm să recuperăm în weekend orele de somn pierdute în timpul săptămânii, însă această variantă nu reprezintă o soluție. Specialiștii explică ce se întâmplă cu organismul oamenilor care încearcă să recupereze ore pierdute de somn, într-o perioadă scurtă.
20:40
Camelia Voinea, acuzată de violență fizică. Ar fi băgat elevele în „camera terorii”: „M-a lovit cu genunchiul în față până am sângerat” # Click.ro
Noi acuzații zguduie lumea gimnasticii românești. Antrenoarea Camelia Voinea, în vârstă de 55 de ani este acuzată de foste eleve că ar fi recurs, de-a lungul anilor, la violențe fizice.
19:40
Ce se întâmplă dacă aprinzi o țigară într-o benzinărie? Momentul șocant a fost filmat. Video # Click.ro
Un gest inconștient a fost la un pas să provoace o tragedie la o benzinărie din orașul brazilian Timon. Un bărbat a aprins o țigară în apropierea unei pompe de alimentare, iar în câteva secunde, zona s-a transformat într-un adevărat infern.
19:20
Dulceața făcută acasă este una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă — aromată, colorată și plină de gustul fructelor de sezon. Deși pare simplu de preparat, există câteva detalii care pot face diferența între o dulceață perfectă și una care se zaharisește sau își schimbă textura în timp.
19:20
Daniel Onoriu trece prin momente cumplite în aceste clipe, după ce tatăl acestuia s-a stins din viață. Din păcate, fostul pilot de raliuri nu i-a putut fi alături, aflându-se în spatele gratiilor.
19:10
Horoscop duminică, 9 noiembrie. Gemenii urmează să primească bonusuri, iar Peștii să-și achite datoriile # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 9 noiembrie.
18:50
Oana Roman are un truc pentru a nu lua țepe de Black Friday. Cum procedează vedeta în fiecare an, în perioada reducerilor: „Eu nu cumpăr compulsiv” # Click.ro
Oana Roman, una dintre cele mai cunoscute vedete românești, oferă un truc important la care apelează anual, de Black Friday. La ce apelează vedeta pentru a nu fi păcălită și ce achiziții și-a făcut, a povestit chiar ea.
18:50
Cum ne poate „tâmpi” TikTok-ul? Irina Petrea trage un semnal de alarmă: „Consumă ore importante din viață făcând nimic” # Click.ro
Psihologul Irina Petrea a vorbit recent despre impactul negativ pe care îl are consumul excesiv de TikTok asupra utilizatorilor de social media. Specialista a explicat că orele petrecute zilnic pe platformă ajung să îi „tâmpească” efectiv pe oameni.
18:40
Imagini șocante pe autostradă. Un cuplu surprins în timp ce întreținea relații intime la 140 km/h # Click.ro
Scene incredibile s-au petrecut luni dimineață pe autostrada A1 din Germania, în apropiere de orașul Münster, în landul Renania de Nord-Westfalia. Un cuplu a fost surprins întreținând relații intime în timp ce mașina lor circula cu aproximativ 140 de kilometri pe oră, potrivit publicației Bild.
16:20
Theo Rose, „victima” inteligenței artificiale. Cum a ajuns să-i fie folosită imaginea în reclame mincinoase: „Vă rog să le dați report!” # Click.ro
Theo Rose trage un semnal de alarmă după ce imaginea acesteia a fost folosită de pentru a promova anumite produse, iar reclamele mincinoase în care apare sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale.
16:10
Legendarul antrenor a avut o ceremonie elegantă.
15:50
Semnele clare care îți arată că Dumnezeu urmează să aducă o mare binecuvântare în viața ta. La ce trebuie să fii atent, ca să primești ceea ce îți este destinat de drept # Click.ro
Cu siguranță ai simțit de multe ori că viața ta ia o întorsătură neașteptată, și ai încercat să găsești un răspuns pentru planurile care ți s-au destrămat, relațiile care au ajuns la sfârșit sau perioade de confuzie pe care le-ai avut și nu ai știut ce se întâmplă cu tine.
15:50
„Dacia Mare”, pretextul perfect. Cum a fost folosită istoria României în jocurile de putere ale vecinilor # Click.ro
De-a lungul secolelor, ideea refacerii unei „Dacii Mari”, un regat care ar fi reunit toate teritoriile locuite de români, a fost transformată într-un instrument de cucerire și dominație.
15:50
Moartea neașteptată a medicului Ștefania Szabo, chirurg și fost director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a zguduit întreaga comunitate medicală.
15:40
Adriana Bahmuțeanu vorbește despre cea mai mare dramă din viața lui George Restivan: „Să îți moară soția...” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a refăcut viața amoroasă alături de George Restivan, care locuiește în America. Deși jurnalista este o persoană arhicunoscută, actualul ei soț are o poveste dură de viață, pe care a dezvăluit-o cu puțin timp în urmă.
15:40
Meteorologii avertizează că sfârșitul acestei săptămâni aduce vreme instabilă și precipitații semnificative în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului.
14:00
Puțini știu că unul dintre cei mai importanți compozitori, pianiști și oameni de televiziune din România, Horia Moculescu, are o poveste de familie cu rădăcini profunde și surprinzătoare.
14:00
Cum reușesc Adela Popescu și Radu Vâlcan să își crească băieții fără telefoane. Strategia la care apelează actrița # Click.ro
Adela Popescu, una dintre cele mai iubite actrițe și prezentatoare TV din România, vorbește despre educația pe care ea și soțul ei, Radu Vâlcan, le-o oferă celor trei copii. Cum reușesc să îi țină departe de ecranele telefoanelor și tabletelor?
12:00
Cele 2 zodii care urmează să dea lovitura în următorii 5 ani. Vor scăpa de datorii, vor pune pe picioare afacerea mult visată și se vor căsători cu sufletul lor pereche # Click.ro
Urmează o perioadă de redescoperire și schimbări fabuloase pe toate planurile vieții pentru două zodii ale horoscopului european. Astrele vin cu vești importante care îi vizează pe acești nativi. Iată ce urmează să se întâmple în viața lor în următorii cinci ani.
12:00
Ce trebuie să le faci trandafirilor și crizantemelor din grădină, în luna noiembrie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Trucurile știute doar de marii grădinari # Click.ro
Luna noiembrie este momentul decisiv pentru grădina cu trandafiri și crizanteme. Mulți grădinari cred că odată cu răcirea vremii plantele intră în repaus și nu mai necesită atenție.
11:40
Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți celor dragi, de Sfinții Mihail și Gavril. Renunță la mesajele plictisitoare și scrie-le asta! # Click.ro
Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril este una dintre cele mai importante sărbători românești, iar credincioșii o respectă așa cum știu mai bine. Milioane de români își celebrează astăzi ziua de nume și se bucură de mesajele și prezența celor dragi. Dacă ești în pană de idei, iată câteva
11:20
Tehnicianul a povestit ce a reprezentat formația poloneză pentru el.
11:10
Selecționerul a numit 13 stranieri și 13 jucători din Superligă.
11:00
Ce să nu oferi niciodată drept cadou, în ziua Sfinților Mihail și Gavril. O gafezi teribil dacă faci un asemenea dar! # Click.ro
Anual, pe 8 noiembrie, românii sărbătoresc pe Sfântul Arhanghel Mihail şi pe Sfântul Arhanghel Gavril. Pe lângă faptul că mulți creștini ortodocși respectă numeroase tradiţii şi superstiţii, oferă mici cadouri persoanelor cu numele Mihail, Mihaela, Gabriel, Gabriela, etc.
11:00
Secretul despre Pământ pe care doar grecii și romanii antici îl știau. În ziua de azi, mulți oameni îl ignoră # Click.ro
Deși trăim într-o eră a tehnologiei, a sateliților și a cercetării climatice avansate, înțelepciunea străveche a lumii antice ne arată că oamenii știau, cu mii de ani în urmă, ceea ce noi abia redescoperim: Pământul răspunde la faptele noastre.
11:00
De ce ar fi murit, de fapt, marele actor Amza Pellea. Un viciu i-a adus sfârșitul, deși a încercat să se lase de el # Click.ro
Amza Pellea rămâne și astăzi unul dintre cei mai mari și apreciați actori ai teatrului și filmului românesc. Talentul său inconfundabil, carisma și naturalețea cu care a interpretat fiecare rol l-au transformat într-un simbol al artei dramatice din România.
11:00
Ce se va întâmpla în lume, fix de acum într-un an. Previziunile șocante făcute de Baba Vanga pentru noiembrie 2026 # Click.ro
Clarvăzătoarea bulgară Baba Vanga, supranumită „Nostradamus din Balcani”, revine în atenția publicului printr-o nouă serie de previziuni tulburătoare atribuite ei pentru anul 2026.
11:00
Actorul român din Generația de Aur care a făcut furori, dar a sfârșit într-un azil pentru bătrâni. Nimeni nu și-a mai adus aminte de el și de rolurile memorabile # Click.ro
A fost unul dintre cei mai talentați actori și umoriști ai Generației de Aur, un artist complet care a cucerit publicul prin inteligență, ironie fină și un simț al umorului unic.
10:10
Povestea impresionantă a tâmplarului care a inventat jucăriile LEGO, după ce a rămas fără clienți. Ce înseamnă, de fapt, numele lor? # Click.ro
Indiferent de cât de mulți ani trec și de cât de diferite sunt interesele fiecărei noi generații, există unele lucruri care rămân mereu populare.
