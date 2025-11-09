9 noiembrie – ziua contrastelor din istoria Germaniei: de la pogromul nazist la căderea Zidului de la Berlin
PressHub, 9 noiembrie 2025 20:50
Într-un discurs rostit de Ziua comemorării „Nopții de cristal" și a căderii Zidului Berlinului, președintele german Frank-Walter Steinmeier a făcut apel la curajul și responsabilitatea civică a societății, avertizând că antisemitismul „nu a dispărut niciodată", iar democrația este din nou amenințată. „Democrația liberală este sub presiune", a spus Steinmeier, denunțând populismul care „speculează frica"
• • •
Acum 30 minute
20:50
9 noiembrie – ziua contrastelor din istoria Germaniei: de la pogromul nazist la căderea Zidului de la Berlin
Acum o oră
20:10
Nicușor Dan: Trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societății românești de azi # PressHub
Președintele Nicușor Dan a participat duminică, la Palatul Cotroceni, la ceremonia organizată cu ocazia repatrierii rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka. În alocuțiunea susținută la ceremonie, Nicușor Dan a declarat că „trebuie să ne gândim la o terapie prin memorie care să ducă la o pacificare a societății românești de azi".
Acum 4 ore
18:20
Adoptarea unui alfabet comun latin de către Organizația Statelor Turcice marchează nu doar o reformă lingvistică, ci și o mișcare geopolitică. Pentru Moscova, care a folosit limba rusă și alfabetul chirilic drept instrumente de proiecție a puterii „soft" în fostul spațiu sovietic, această decizie echivalează cu o provocare directă. Organizația Statelor Turcice (OST) a ajuns
17:40
Aktual24 | Elon Musk, derivă tot mai pronunțată spre extrema dreaptă după plecarea de la Casa Albă # PressHub
În loc să se distanțeze de controverse, Elon Musk s-a adâncit și mai mult în conspirații electorale, mesaje anti-imigrație și alianțe cu figuri ale extremei drepte, consolidându-și rolul de actor central într-un ecosistem politic radicalizat, se arată într-o analiză The Guardian. Tensiunile s-au intensificat odată cu apariția activistului britanic de extremă dreapta Tommy Robinson în
17:10
Tânăra omorâtă de fostul soţ avea ordin de protecţie împotriva lui. Femeia a reclamat la Poliție că bărbatul a răpit-o și a violat-o, însă a fost lăsat liber # PressHub
Femeia de 25 de ani care a fost înjunghiată mortal de fostul soţ în timp ce se afla cu copilul de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu avea ordin de protecţie împotriva agresorului, care o răpise şi o violase, a transmis, duminică, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres. După ce în spaţiul public au
Acum 6 ore
16:50
Un bărbat a căzut cu parapanta, duminică, într-o zonă greu accesibilă de pe Piatra Secuiului, la Rimetea. „Echipajul SMURD din cadrul Secţiei de pompieri Aiud intervine în cooperare cu Salvamont Alba pentru salvarea unui bărbat căzut cu parapanta în zona Piatra Secuiului, localitatea Rimetea. Din informaţiile primite, persoana prezintă multiple traumatisme şi este conştientă", a
16:30
Un nou caz de femicid în România. O tânără care era pe stradă cu copilul ei de 3 ani, înjunghiată mortal de fostul soţ # PressHub
Un nou caz de femicid în România. O tânără de 25 de ani care se afla împreună cu fiul său de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu a fost înjunghiată mortal de fostul soţ, informează, duminică, IPJ Teleorman. „La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei
Acum 8 ore
13:30
Chișinăul renunță la acordul CSI privind călătoriile fără vize, dar regimul cu Rusia rămâne neschimbat # PressHub
Denunțarea de către Republica Moldova a Acordului Comunității Statelor Independente (CSI) privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de circulație dintre Chișinău și Moscova. Ministerul Afacerilor Externe a precizat că între Republica Moldova și Federația Rusă există un acord bilateral separat, care reglementează regimul fără vize și care va rămâne în vigoare, relatează
Acum 12 ore
12:10
Atacurile masive ale Rusiei lasă Ucraina fără energie: pene de curent între 8 și 16 ore în aproape toată țara # PressHub
Curentul electric va fi întrerupt între 8 și 16 ore, duminică, în majoritatea regiunilor Ucrainei, a anunțat operatorul național de transport al energiei, Ukrenergo, după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au redus capacitatea de producție a țării „la zero". Moscova, care și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene în ultimele luni, a lansat de vineri
11:20
Energie rusă: Ungaria primește o derogare, după întâlnirea lui Orbán cu Trump. România și Bulgaria așteaptă # PressHub
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că țara sa a obținut o derogare de la sancțiunile Statelor Unite asupra energiei ruse, după o întâlnire la Casa Albă cu președintele Donald Trump — o decizie care va permite continuarea importurilor de petrol și gaze rusești în Ungaria și care confirmă relațiile strânse dintre cei doi lideri.
11:10
Pompierii vrânceni au intervenit, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit în Secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) „Sf. Pantelimon" Focşani din cauza unui aparat electric, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi
10:30
Guvernul laburist din Marea Britanie urmează să anunțe modificări ale regulilor de imigrație din Regatul Unit, inspirate din sistemul danez – considerat unul dintre cele mai stricte din Europa –, potrivit informațiilor obținute de The Guardian. Luna trecută, ministrul de interne a trimis oficiali în Danemarca pentru a studia politicile acesteia privind controlul frontierelor și
Ieri
20:50
Șase morți în urma atacurilor Rusiei asupra unor obiective energetice și rezidențiale din Ucraina # PressHub
Cel puțin șase persoane au murit după ce Rusia a lansat sute de atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice și a țintelor rezidențiale din Ucraina în timpul nopții, informează BBC. Un atac asupra unui bloc de apartamente din orașul Dnipro a ucis două persoane și a rănit 12, în timp ce trei persoane
19:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură # PressHub
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit", iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate. „Eu le-aş transmite
18:50
Dirijorul Robert Treviño se întâlnește cu publicul, la Ateneul Român, într-o discuție despre cum depășim diferențele și unim energiile # PressHub
Filarmonica George Enescu invită publicul miercuri, 12 noiembrie, ora 18.00, în Sala Mică a Ateneului Român, la un nou dialog Talks re: Music & Beyond, avându-l ca protagonist pe dirijorul Robert Treviño. Într-un context de polarizare și dezbinare socială, tema întâlnirii – Bringing Energies Together – va deschide o conversație despre una dintre cele mai
18:40
Emeric Ienei, înmormântat la Oradea, cu onoruri militare. Sute de oameni l-au condus pe marele antrenor pe ultimul drum # PressHub
O mulțime de oameni a umplut, sâmbătă, aleile cimitirului municipal din Oradea, pentru a lua parte la funeraliile organizate pentru fostul fotbalist și antrenor Emeric Ienei. Nea Imi, cum îi spuneau cei care l-au cunoscut, a fost condus pe ultimul drum, cu onoruri militare și cu multă emoție, de oameni care l-au cunoscut sau care
17:50
Vineri, 7 noiembrie, a avut loc Congresul Partidului Social-Democrat. Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD de la părăsirea funcții de către Marcel Ciolacu, a fost singurul candidat pentru funcția de președinte. Deloc surprinzător, acesta a fost ales președintele social-democraților. Congresul a mai fost marcat de prezența foștilor președinți PSD (cu excepția lui Dragnea) și asumarea
16:40
Regulile privind eliberarea vizelor pentru cetățenii Federației Ruse care vor să intre pe teritoriul Uniunii Europene au fost înăsprite, Comisia Europeană invocând riscurile crescute de securitate generate de războiul împotriva Ucrainei. Noile dispoziții elimină posibilitatea de a obține vize cu intrări multiple pentru majoritatea solicitanților și impun verificări aprofundate pentru toate cererile depuse în Rusia.
16:10
Suntem alarma pe care o urăști dimineața, dar fără de care nu te trezești. România are nevoie de trezire — nu de alte vise vândute de PSD și suveraniști. Pe bune acum, cui îi place cu adevărat sunetul ăla strident de alarmă dimineața? Aproape nimănui. De cele mai multe ori suntem la mijlocul unui vis
15:50
Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti vă invită, pe 12 noiembrie, la celebrul musical „Opera de trei parale" de Bertolt Brecht, într-o versiune scenică de Gelu Colceag. „Opera de trei parale" este unul dintre cele mai îndrăgite musicaluri, de la a cărui premieră absolută au trecut aproape 100 de ani. De-a lungul secolului, spectacolul s-a
15:30
La Congresul PSD, Sorin Grindeanu a descris pirueta pe care urmează să o facă partidul pentru a-și recâștiga electoratul. De la mentoratul lui Ion Iliescu spre „patriotismul economic matur", social-democrații se încolonează spre o stângă butaforică. Sorin Grindeanu, 52 de ani, a fost votat de 99% din cei 3000 de delegați la Congresul PSD, unde
15:00
Paul Ciprian Pintea, senatorul care a mințit în CV, prins din nou conducând fără permis, după ce a fost urmărit în trafic de poliţişti. A fost condamnat în iunie pentru o faptă similară # PressHub
Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea are un al treilea dosar penal pentru conducere fără permis, după ce a fost surprins de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Zalău, conducând un autoturism, deşi avea suspendat dreptul de a conduce, informează Agerpres. „La data de 7 noiembrie, în jurul orei 23:57, poliţiştii
14:10
Interviu Aktual24 | Claudiu Târziu, fost lider AUR: ”Georgescu are lângă el foști ofițeri din serviciile secrete” # PressHub
Claudiu Târziu îi aduce acuzații serioase fostului său partener politic, George Simion. Fost co-președinte AUR și actual președinte al partidului Acțiunii Conservatoare (ACT), Târziu dezvăluie, într-un interviu pentru Aktual24.ro, cum a fost aleasă Anca Alexandrescu drept candidată AUR la Primăria Capitalei și cu ce amenințări se confruntă din partea oamenilor lui Simion după ce a
14:00
PREMIERĂ. Gala de balet „Balanchine’s Legacy” aduce pe scena Sălii Palatului balerini de la New York City Ballet # PressHub
Gala Internațională de Balet „Balanchine's Legacy", cel mai așteptat eveniment cultural al începutului de an 2026, va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie și va fi un spectacol de înaltă ținută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american" și una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX. Publicul
13:00
România, printre ţările UE cu cele mai mari creşteri ale cheltuielilor cu protecţia socială în 2024 # PressHub
Cheltuielile totale cu protecţia socială în Uniunea Europeană au ajuns anul trecut la 4.925 miliarde de euro, în creştere cu 6,9% comparativ cu 2023, iar România se numără printre statele membre unde creşterea procentuală a acestor cheltuieli a fost semnificativ mai mare faţă de media din UE, potrivit datelor publicate vineri de de Oficiul European
12:20
SOS pentru Institutul Național al Patrimoniului: „Nu desființați singurul martor vizibil al istoriei noastre!” # PressHub
Guvernul ia în calcul reorganizarea Institutului Național al Patrimoniului (INP), prin absorbirea acestuia în structura Ministerului Culturii. Măsura, justificată oficial ca „simplificare administrativă", este însă contestată puternic de specialiști, organizații profesionale și ONG-uri din domeniu, care avertizează că patrimoniul cultural riscă să devină vulnerabil politic și administrativ. Petiția publică lansată zilele trecute, adresată ministrului Culturii,
12:00
Încă mai sunt unii care spun că în România deficitul nu este o problemă. Datoria României raportată la PIB este sub media europeană. Dar la fel sunt însă și veniturile bugetare ale României. Problema ar trebui să devină clară când ne uităm la efectul datoriei pe care deficitul îl generează. Interpretările fără fond sunt foarte
11:10
Cel mai mare cadran solar din ţară, amenajat pe un fost heliport folosit de Ceauşescu la vânătoare # PressHub
Drumeţii care străbat Via Transilvanica şi ajung până la poalele Munţilor Călimani, în comuna Cetate din judeţul Bistriţa-Năsăud, au, începând de vineri, un nou punct de atracţie şi de popas: cadranul solar Sol Rex Regum (Soarele, regele regilor), cel mai mare ceas din România care se ghidează după Soare, cu un diametru de 20 de
09:50
Dacă Odesa cade, Iașul nu mai are scut: istoricul Armand Goșu avertizează asupra vulnerabilității Moldovei. „Deci, repet, din armată s-a furat” | INTERVIU Ziarul de Iași # PressHub
Într-un interviu acordat
7 noiembrie 2025
23:10
Astra Film Chișinău 2025 prezintă în premieră unele dintre cele mai bune documentare ale momentului # PressHub
Festivalul Internațional de film documentar Astra Film Sibiu revine la Chișinău cu o selecție de filme aplaudate și dezbătute îndelung la ediția din acest an, din România. Printre acestea, „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025), declarat Cel mai bun documentar al secțiunii Voci emergente, respectiv „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025), cel […] Articolul Astra Film Chișinău 2025 prezintă în premieră unele dintre cele mai bune documentare ale momentului apare prima dată în PRESShub.
21:50
Aktual24 |EXCLUSIV Cum a ajuns Alexandrescu candidata AUR. Claudiu Târziu: ”AUR are datorii financiare la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru”. Cine ar fi trebuit să fie candidatul AUR # PressHub
Claudiu Târziu, fost co-președinte al AUR alături de George Simion, a dezvăluit într-un interviu pentru aktual24.ro motivele care au stat în spatele deciziei AUR de a o susține la Primăria Capitalei pe Anca Alexandrescu, informează Aktual24. Târziu a declarat că AUR a decis inițial să îl aibă drept candidat pe europarlamentarul Gheorghe Piperea după care […] Articolul Aktual24 |EXCLUSIV Cum a ajuns Alexandrescu candidata AUR. Claudiu Târziu: ”AUR are datorii financiare la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru”. Cine ar fi trebuit să fie candidatul AUR apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Pelléas et Mélisande este unica operă completă compusă de Claude Debussy. I-a luat vreo 12 ani să ajungă la forma definitivă. Rar cântată, deși, aș spune că am avut noroc în ultimii trei ani, am auzit-o în trei interpretări. În 2023, la Festival Enescu, în concert, cu orchestra Operei Maghiare din Cluj, la pupitru aflându-se […] Articolul Opera „Pelléas et Mélisande”, imersiune gotică pe scena operei vieneze și în afara ei apare prima dată în PRESShub.
19:10
Aktual24 |Dăncilă are noi funcții: președinte, director general și vicepreședinte. Chinezii au instalat-o în fruntea a două organizații # PressHub
Fostul premier PSD al României, Viorica Dăncilă, a preluat funcția de președinte și director general al Casei Româno–Chineze, o asociație privată care afirmă că are ca scop „îmbunătățirea dialogului și cooperării dintre cele două țări”, potrivit unui comunicat transmis de grupul de investiții NIRO, relatează Aktual24. Numirea a avut loc pe 23 septembrie, la Nanjing, […] Articolul Aktual24 |Dăncilă are noi funcții: președinte, director general și vicepreședinte. Chinezii au instalat-o în fruntea a două organizații apare prima dată în PRESShub.
18:50
Printr-o postare pe Facebook, Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că o persoană i-a oferit mită în valoare de un milion de euro, dar acesta a refuzat-o. Declarația sa vine la puțin timp după ce fostul senator, Ovidiu Isăilă, a fost arestat preventiv de Tribunalul București. Acesta ar fi încercat să cumpere influență printr-un milion […] Articolul Ionuț Moșteanu susține că a refuzat mită în valoare de un milion de euro apare prima dată în PRESShub.
18:20
Raluca Radu despre filmul „Fotografii Însângerate” proiectat în cadrul Festivalul „Ecranul Memoriei”: „În România se vorbește foarte puțin despre Holocaust și despre pogromul de la Iași” # PressHub
Prof. univ. dr. Raluca Radu, cadru didactic și cercetător de media la Universitatea din București, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Raluca Radu va fi prezentă la […] Articolul Raluca Radu despre filmul „Fotografii Însângerate” proiectat în cadrul Festivalul „Ecranul Memoriei”: „În România se vorbește foarte puțin despre Holocaust și despre pogromul de la Iași” apare prima dată în PRESShub.
18:00
În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin # PressHub
În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin, relatează Deutsche Welle. „România este o ţară a culturii şi aşa este şi percepută în afară”, subliniază la microfonul DW Cristina Uruc, […] Articolul În contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Germania, respectiv Franța, au loc, în luna noiembrie, mai multe concerte extraordinare la Cluj, Köln, Koblenz, Erlangen, Paris şi Berlin apare prima dată în PRESShub.
17:50
Ștefan Iancu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” # PressHub
Actorul Ștefan Iancu îi invită pe spectatori să participe la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu și inclus în programul festivalului pe 20 noiembrie, […] Articolul Ștefan Iancu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” apare prima dată în PRESShub.
16:10
Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” # PressHub
Actorul Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori să participe la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. În cadrul festivalului, pe 20 noiembrie, va fi proiectat filmul „Libertate”, regizat de Tudor […] Articolul Iulian Postelnicu îi invită pe spectatori la Festivalul „Ecranul Memoriei”, unde va fi proiectat filmul „Libertate” apare prima dată în PRESShub.
15:40
Marian Țuțui, invitat la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „Trebuie să învățăm din istorie pentru a nu o repeta” # PressHub
Prof. univ. dr. Marian Țuțui, cercetător la Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului din București. Țuțui va fi prezent la dezbaterea de după […] Articolul Marian Țuțui, invitat la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „Trebuie să învățăm din istorie pentru a nu o repeta” apare prima dată în PRESShub.
15:20
Guvernul de la Chișinău se găndește să cumpere terminalul de korosen Lukoil, singura sursă de alimnetare a aeroportului internațional # PressHub
După ce traderul international Gunvor și-a retreas oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, tranzacție descurajată de Statelor Unite, ministrul moldovean al Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că autoritățile au făcut o ofertă să cumpere singurul depozit de alimentare cu kerosen al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Este deținut de Lukoil, la fel ca peste 100 de benzinării. Toit Lukoil, cea mai mare companiei energetică private din Rusia, controlează ca 20% din piața de retail din R. […] Articolul Guvernul de la Chișinău se găndește să cumpere terminalul de korosen Lukoil, singura sursă de alimnetare a aeroportului internațional apare prima dată în PRESShub.
15:10
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au reținut un individ sub acuzația de cumpărare de influență. Potrivit DNA, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării. Promisiunile au fost reiterate în data de 24 […] Articolul Șpagă promisă de 1 milion de euro pentru contracte cu Romtehnica apare prima dată în PRESShub.
14:20
Judecătorul CCR Gheorghe Stan, pensionar special la 51 de ani cu 30.000 lei/lună: „pensia magistraților nu e o favoare” # PressHub
Gheorghe Stan, judecător al Curții Constituționale, pensionat la 50 de ani și fost procuror, susține într-o opinie concurentă privind neconstituționalitatea legii privind pensiile magistraților că Guvernul nu îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege în mod discreționar și că pensia magistraților nu mai este specială, ci devine contributivă dacă se majorează vârsta de […] Articolul Judecătorul CCR Gheorghe Stan, pensionar special la 51 de ani cu 30.000 lei/lună: „pensia magistraților nu e o favoare” apare prima dată în PRESShub.
14:10
Chișinău, 7 noiembrie 2025 – Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a inaugurat vineri, 7 noiembrie, biroul permanent al instituției la Chișinău, un gest descris ca o demonstrație a angajamentului ferm al Europei față de partenerii din regiune. Deschiderea acestei antene a Parlamentului European în Republica Moldova are loc într-un context de tensiuni geopolitice sporite și […] Articolul Parlamentul European inaugurează biroul permanent al instituției la Chișinău apare prima dată în PRESShub.
14:00
Adrian Cioflâncă, invitat special la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „E un film despre un capitol dureros despre care încă se vorbește prea puțin” # PressHub
Istoricul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, va participa la Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, între 19 și 21 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00 la Cinema Muzeul Țăranului din București. Cioflâncă va fi prezent pe […] Articolul Adrian Cioflâncă, invitat special la Festivalul „Ecranul Memoriei”: „E un film despre un capitol dureros despre care încă se vorbește prea puțin” apare prima dată în PRESShub.
13:50
Festivalul „Ecranul Memoriei”, trei zile de filme și dialoguri despre istoria recentă, la Muzeul Țăranului # PressHub
Agerpres a preluat comunicatul de presă despre Festivalul de film „Ecranul Memoriei – Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” organizat Freedom House România, cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, între 19 și 21 noiembrie 2025, la Cinema Muzeul Țăranului, un eveniment dedicat elevilor de liceu și publicului interesat de redescoperirea trecutului recent prin intermediul […] Articolul Festivalul „Ecranul Memoriei”, trei zile de filme și dialoguri despre istoria recentă, la Muzeul Țăranului apare prima dată în PRESShub.
13:50
Premierul Bolojan reacționează la chemarea sa în Parlament: „Da, mă voi prezenta în Parlament” # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va programa, săptămâna viitoare, o dată în care se va prezenta în Parlament. Acesta a repetat că dialogul este o componentă esențială a vieții democratice, dar există unele teme fundamentale care nu trebuie discutate. În cadrul unui interviu HotNews, Ilie Bolojan s-a arătat dispus să discute cu Parlamentul. „Dialogul […] Articolul Premierul Bolojan reacționează la chemarea sa în Parlament: „Da, mă voi prezenta în Parlament” apare prima dată în PRESShub.
13:40
4 din 9 judecători în opinea separată privind pensiile magistraților: „CSM nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului” # PressHub
Asztalos Csaba Ferencz, Dacian Cosmin Dragoș, Laura-Iuliana Scântei și Elena-Simina Tănăsescu, judecători constituționali, au considerat că Guvernul avea competența legală de a-și asuma răspunderea în fața Parlamentului asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu chiar în lipsa comunicării avizului consultativ al CSM. În opinia separată a 4 judecători […] Articolul 4 din 9 judecători în opinea separată privind pensiile magistraților: „CSM nu și-a îndeplinit obligația legală de avizare a proiectului” apare prima dată în PRESShub.
12:50
Nicușor Dan, întrebat despre întâlnirea premierului cu un om de afaceri arestat pentru corupție: „Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate ” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a vorbit, vineri, despre întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu Fănel Bogoș și Mihai Barbu (liderul PNL Vaslui), amândoi acuzați de corupție. Întrebat de jurnaliști dacă această întâlnire sabotează lupta anticorupție și discreditează guvernul, președintele Dan a răspuns negativ, susținând că nu au fost încălcate limitele impuse de principii, relatează News.ro . „Este […] Articolul Nicușor Dan, întrebat despre întâlnirea premierului cu un om de afaceri arestat pentru corupție: „Discuţiile nu trebuie să depăşească o limită de principialitate ” apare prima dată în PRESShub.
12:00
Un judecător a cerut anularea amenzii pentru viteză. Acesta a crezut că era urmărit de un interlop # PressHub
Un judecător din iași a cerut anularea unei amenzi e care a primit-o pentru viteză excesivă. Acesta susține că a condusîn modul respectiv, deoarece considera că este urmărit de un interlop, relatează Ziarul de Iași. Prin plângerea depusă la Judecătoria Iași, Bogdan Mihail Zamfir a arătat că în după-amiaza zilei de 27 mai a anului […] Articolul Un judecător a cerut anularea amenzii pentru viteză. Acesta a crezut că era urmărit de un interlop apare prima dată în PRESShub.
11:50
Consens rar în Washington: Democrați și Republicani contestă decizia privind redimensionarea trupelor din România # PressHub
Într-un moment atipic de consens politic, congresmeni democrați și republicani au criticat decizia administrației Trump privind reducerea trupelor din România. Printr-o scrisoare pe care i-au înaintat-o Secretarului Apărării, Pete Hegseth, aceștia indică faptul că mișcarea îi transmite un semnal greșit președintelui rus Vladimir Putin și riscă să submineze procesul de încetare a focului în Ucraina, […] Articolul Consens rar în Washington: Democrați și Republicani contestă decizia privind redimensionarea trupelor din România apare prima dată în PRESShub.
