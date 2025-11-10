Programul Creștem Campioni – 7 Săptămâni de încredere pe gheață
PSNews.ro, 10 noiembrie 2025 19:20
Programul de inițiere în patinaj, Creștem Campioni, organizat la Berceni Arena, confirmă în fiecare sesiune faptul că viitorii sportivi se formează prin efort constant. De la o întâlnire la alta, organizatorii observă o creștere semnificativă a încrederii, curajului și entuziasmului cu care participanții intră pe gheață. După cele șapte sesiuni parcurse până în prezent, copiii […] Articolul Programul Creștem Campioni – 7 Săptămâni de încredere pe gheață apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
19:30
Octavian Berceanu aruncă bomba în cazul mitei pentru ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal # PSNews.ro
Apar noi informații despre mita de un milion de euro care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării. Octavian Berceanu, cel care a făcut denunțul la DNA, spune că afacerea ilegală ar fi fost coordonată de un actor statal. Ar fi fost vorba de Kazahstan, iar cei vizați de anchetă ar fi încercat să aducă […] Articolul Octavian Berceanu aruncă bomba în cazul mitei pentru ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal apare prima dată în PS News.
Acum o oră
19:20
Premierul Ilie Bolojan ar fi acceptat tranziția de 15 ani pentru pensionarea magistraților, față de 10 ani cât este acum. Proiectul pensiilor speciale ale magistraților este încă blocat în coaliție. Săptămâna aceasta, liderii Coaliției vor veni cu forma finală a proiectului de reformă a pensiilor speciale, le-a spus Ilie Bolojan deputaților PNL, în ședința de […] Articolul Ilie Bolojan cedează. Tranziție mai lungă pentru pensionarea magistraților – surse apare prima dată în PS News.
19:20
Programul de inițiere în patinaj, Creștem Campioni, organizat la Berceni Arena, confirmă în fiecare sesiune faptul că viitorii sportivi se formează prin efort constant. De la o întâlnire la alta, organizatorii observă o creștere semnificativă a încrederii, curajului și entuziasmului cu care participanții intră pe gheață. După cele șapte sesiuni parcurse până în prezent, copiii […] Articolul Programul Creștem Campioni – 7 Săptămâni de încredere pe gheață apare prima dată în PS News.
19:20
Andrei Caramitru, ironii la adresa AUR și SENS, după prinderea lui Dani Mocanu. „Ei sunt toți buni. E vina sistemului” # PSNews.ro
Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost arestați luni, 10 noiembrie, la Napoli, în Italia. Cei doi erau dați în urmărire internațională, după ce nu au fost găsiți la domiciliile lor din România. Mocanu fusese condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, într-un dosar care a ținut luni de […] Articolul Andrei Caramitru, ironii la adresa AUR și SENS, după prinderea lui Dani Mocanu. „Ei sunt toți buni. E vina sistemului” apare prima dată în PS News.
19:20
Un candidat la Primăria Capitalei a sesizat Poliția: „Este cea mai murdară campanie din anii ’90 până azi” # PSNews.ro
Primarul Sectorului 6 și candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a vorbit, în cea mai recentă ediție a rubricii „Update Politic”, găzduită de Ziare.com, despre climatul tensionat al actualei pre-campanii electorale și despre valul de manipulări și atacuri care domină spațiul public. Întrebat cum i se pare începutul acestei perioade premergătoare alegerilor, Ciprian Ciucu a răspuns: […] Articolul Un candidat la Primăria Capitalei a sesizat Poliția: „Este cea mai murdară campanie din anii ’90 până azi” apare prima dată în PS News.
19:20
În București, timpul este cea mai valoroasă și mai rară resursă. Șoferii sunt obișnuiți să-și măsoare naveta în ore pierdute, acceptând coloana de mașini ca o fatalitate. Campania „Bucureștiul se mișcă împreună” demonstrează că nu trebuie să fie așa. Timpul câștigat promis de transportul public nu este un simplu slogan, ci un rezultat direct al […] Articolul Timpul câștigat nu e doar un slogan: Cum evită STB coloana de mașini apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Analistul militar Aurel Cazacu explică în ce condiții se poate face reintroducerea stagiului militar în România # PSNews.ro
Invitat în studioul PS News, analistul militar Aurel Cazacu a vorbit despre necesitatea unei mai bune pregătiri a tinerilor români în contextul actual de securitate și a explicat de ce reintroducerea serviciului militar obligatoriu ar putea avea beneficii, cu condiția să fie implementată responsabil și etapizat. „Comerțul ăsta cu arme este o știință. Și de […] Articolul VIDEO Analistul militar Aurel Cazacu explică în ce condiții se poate face reintroducerea stagiului militar în România apare prima dată în PS News.
19:20
Potrivit directorului general al Penny România, Daniel Gross, consumatorii români sunt în prezent mult mai atenți la cheltuieli și pun accent pe reduceri și promoții. Acesta estimează că anul 2026 va fi unul dificil, din cauza măsurilor economice ale Guvernului Bolojan. „2026 va fi un an greu. Primele șapte luni vor fi dificile, pentru că […] Articolul Șeful unui mare lanț de supermarketuri din România spune că 2026 va fi un an greu apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii a depus plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu pe motiv că „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”. „Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod […] Articolul CSM i-a făcut plângere penală Oanei Gheorghiu: O acuză de incitare la ură și violență apare prima dată în PS News.
18:10
Scandal de corupţie în sectorul energetic din Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și un om de-al lui Zelenski # PSNews.ro
Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat luni că desfăşoară o amplă anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită. În cadrul acestui scandal ar fi fost percheziţionate inclusiv locuinţele ministrului justiţiei, Herman Haluşcenko – care anterior […] Articolul Scandal de corupţie în sectorul energetic din Ucraina. Percheziții la ministrul Justiției și un om de-al lui Zelenski apare prima dată în PS News.
18:10
Catedrala Națională, încă deschisă pentru vizitare. Ce slujbe mai au loc până la sfârșitul anului # PSNews.ro
Catedrala Națională rămâne deschisă pentru vizitare până vineri, 14 noiembrie, între 11:00 și 19:00, fără rând la intrare, anunță Patriarhia. Din 15 noiembrie, lăcașul se închide două săptămâni pentru lucrări interioare. Catedrala Națională este încă deschisă pentru vizitare zilnic până vineri, 14 noiembrie 2025, între orele 11:00 și 19:00, anunță Patriarhia Română, potrivit basilica.ro. În […] Articolul Catedrala Națională, încă deschisă pentru vizitare. Ce slujbe mai au loc până la sfârșitul anului apare prima dată în PS News.
18:10
De ce scandalul de corupție de la MAPN „e o acțiune antiromânească”: „Vor ca România să fie umilă, supusă și resemnată” # PSNews.ro
Analistul militar Aurel Cazacu a declarat luni, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că scandalul de corupție apărut recent în jurul Ministerului Apărării Naționale are un caracter „antiromânesc” și urmărește să submineze credibilitatea României în momentul în care se pregătesc noi contracte majore de achiziții militare. „Dacă vreți să vă spun, părerea mea este că pot fi […] Articolul De ce scandalul de corupție de la MAPN „e o acțiune antiromânească”: „Vor ca România să fie umilă, supusă și resemnată” apare prima dată în PS News.
18:10
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului # PSNews.ro
Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională şi profesor de drept internaţional, consideră că este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului, dar adaugă că nu este suficient. Fosta judecătoare la Curtea Europeana a Dreptului Omului afirmă că există un consens largal experţilor că femicidul este „o consecinţă extremă a inegalităţilor de gen şi a […] Articolul Iulia Motoc, judecător la Curtea Penală Internaţională: Este bine că vor exista sancţiuni împotriva femicidului apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
17:10
Ofiţer de securitate de la CEC Bank, arestat după ce ar fi furat bani dintr-un bancomat la care avea chei de acces # PSNews.ro
Un ofiţer de securitate de la CEC Bank Nicolina Iaşi a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a furat bani dintr-un bancomat aflat în incinta instituţiei, folosind cheile de acces şi codurile de dezarmare pe care le avea în virtutea funcţiei, profitând că unitatea era închisă publicului pentru o perioadă nedeterminată, iar sistemul de supraveghere […] Articolul Ofiţer de securitate de la CEC Bank, arestat după ce ar fi furat bani dintr-un bancomat la care avea chei de acces apare prima dată în PS News.
17:10
Șeful DIICOT Sălaj, revoltat de declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat că pensia mea va fi plătită din banii copiilor” # PSNews.ro
Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat la afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a spus că s-a simțit jignit de declarațiile vicepremierului și a subliniat că își face meseria cu pasiune și dedicație, fără beneficii suplimentare. „După aproximativ 27 de ore de […] Articolul Șeful DIICOT Sălaj, revoltat de declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat că pensia mea va fi plătită din banii copiilor” apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO Șerban: Ritmul trebuie accelerat pe șantierul secțiunii de autostradă A1 Margina-Holdea # PSNews.ro
Străpungerea galeriei de pe sensul Lugoj-Deva al autostrăzii A1 a fost realizată luni, a anunțat Ministrul Transporturilor, care atrage atenția constructorului că ritmul lucrărilor trebuie accelerat. Ministrul Ciprian Șerban susține că o nouă etapă a fost parcursă pe șantierul secțiunii de autostradă Margina-Holdea (A1). „Astăzi s-a realizat și străpungerea galeriei de pe sensul Lugoj – Deva (calea 1), a Tunelului […] Articolul VIDEO Șerban: Ritmul trebuie accelerat pe șantierul secțiunii de autostradă A1 Margina-Holdea apare prima dată în PS News.
17:10
Ilie Bolojan le-ar fi transmis deputaților PNL că săptămâna viitoare este foarte probabil să fie convocat un plen reunit pentru a modifica o lege din pachetul doi, iar pentru pensiile magistraților soluția tot mai vehiculată este extinderea perioadei de tranziție până în 2040. Potrivit informațiilor obținute pe surse de Mediafax, premierul Ilie Bolojan le-ar fi […] Articolul Reforma pensiilor magistraţilor ar putea fi împinsă până în 2040 – surse apare prima dată în PS News.
17:10
Dosar de Candidat: Ciprian Ciucu — „Vreau să aduc ordinea și ritmul Sectorului 6 în Primăria Capitalei” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și liderul PNL București, intră în cursa pentru conducerea Capitalei mizând pe o promisiune clară: ordinea, disciplina și ritmul administrativ pe care susține că le-a impus în vestul orașului. Într-o competiție dominată de mesaje emoționale și confruntări directe, Ciucu își construiește profilul ca un manager tehnic care vrea să transforme […] Articolul Dosar de Candidat: Ciprian Ciucu — „Vreau să aduc ordinea și ritmul Sectorului 6 în Primăria Capitalei” apare prima dată în PS News.
17:10
Aplicația InfoTB: Bucureștenii aleg mobilitatea digitală. În 2025, numărul căutărilor de rute a crescut cu peste 20% # PSNews.ro
✅ Aplicația InfoTB, dezvoltată de STB S.A. pentru informarea în timp real a călătorilor, este folosită tot mai des de bucureșteni. În primele zece luni ale anului 2025, platforma a înregistrat peste 16 milioane de căutări de rute, cu aproximativ trei milioane mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, într-un context în care […] Articolul Aplicația InfoTB: Bucureștenii aleg mobilitatea digitală. În 2025, numărul căutărilor de rute a crescut cu peste 20% apare prima dată în PS News.
17:10
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că USR trebuie să fie la guvernare în momentul de față și a dat asigurări că social-democrații vor fi un partener onest şi fidel în actuala coaliție. Cu toate acestea, președintele Camerei Deputaților a precizat să nu se aștepte „nimeni de la noi, cel mai mare partid din coaliţie, […] Articolul Grindeanu îl contrazice pe Ciolacu privind excluderea USR de la guvernare apare prima dată în PS News.
17:10
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou. Cum explică de unde are banii # PSNews.ro
Primarul PSD al comunei Poiana Lacului, din județul Argeș, Valerică Spirea, i-a făcut fiicei sale, la împlinirea vârstei de 18 ani, un cadou impresionant: o mașină care valorează cel puțin 120.000 de euro. Surpriza ridică semne de întrebare, întrucât declarația sa de avere nu arată venituri care să justifice o astfel de achiziție, potrivit Antena […] Articolul Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou. Cum explică de unde are banii apare prima dată în PS News.
17:10
Constantin Toma: L-am criticat pe Marcel Ciolacu, dar e singurul candidat la CJ Buzău care poate începe imediat munca # PSNews.ro
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunţat luni, într-o postare pe Facebook, că a avut o ”vizită surpriză” la Primărie din partea preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, şi a fostului premier Marcel Ciolacu, actual candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. Edilul a precizat că, deşi l-a criticat pe Ciolacu pentru greşelile din plan politic, recunoaşte că […] Articolul Constantin Toma: L-am criticat pe Marcel Ciolacu, dar e singurul candidat la CJ Buzău care poate începe imediat munca apare prima dată în PS News.
17:10
VIDEO România are buncăre doar pentru 8% din populație — analistul militar Aurel Cazacu, puternic semnal de alarmă # PSNews.ro
Luni, în emisiunea Puterea Știrilor, analistul militar Aurel Cazacu a avertizat asupra vulnerabilității populației în fața unui conflict sau a unui atac de tip dronă și a cerut măsuri imediate pentru construirea și modernizarea adăposturilor civile. „România primește 16,68 miliarde de euro de la UE pentru apărare. 12 miliarde vor fi pentru partea de achiziții, […] Articolul VIDEO România are buncăre doar pentru 8% din populație — analistul militar Aurel Cazacu, puternic semnal de alarmă apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare. S-a râs ca să nu se plângă # PSNews.ro
Prezent la o conferință dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, președintele României, Nicușor Dan, și-a început discursul degajat, cu o glumă, transmite Gândul. „Știți că colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește despre cooperarea româno germană începând cu secolul 13 – râsete… Dar o să mă rezum la […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare. S-a râs ca să nu se plângă apare prima dată în PS News.
16:10
Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după ce a primit o invitație la conferința „medicilor conspiraționiști” # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a sesizat Parchetul, după ce a primit o invitație la conferința „medicilor conspiraționiști”, intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. Aceasta ar urma să aibă loc în Capitală, după ce în luna septembrie s-a desfășurat la Brașov. Ministrul a arătat că apreciază reacția rapidă a CNA și se bazează în continuare […] Articolul Ministrul Sănătății sesizează Parchetul după ce a primit o invitație la conferința „medicilor conspiraționiști” apare prima dată în PS News.
16:10
Conform datelor extrase și analizate cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare media, asistăm, în ultima săptămână, la un nou moment de creștere a mențiunilor totale despre partide, precum și a impactului estimat al acestora, prin comparație cu intervalul precedent. Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în ciuda controversei generate, a continuat să provoace reacții […] Articolul TOP 5 partide în spațiul online românesc – cum a ajuns AUR aproape pe ultimul loc apare prima dată în PS News.
16:10
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal” # PSNews.ro
Transgaz susține că Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, a construit nelegal și fără avizele necesare mai multe șosele, potrivit unui răspuns transmis deputatului PNL Andrei Baciu. Compania mai spune că, în zonele respective, există risc de incendiu sau chiar explozie. „Primăria Sectorului 3 a realizat lucrările în mod nelegal, fără autorizație de construire […] Articolul Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal” apare prima dată în PS News.
16:10
Întrebarea care l-a scos din sărite pe Sorin Grindeanu: A plecat din conferința de presă # PSNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă se teme că în cursa pentru Primăria Capitalei va ”lovi trenul suveranist Anca Alexandrescu”. Grindeanu l-a rugat pe reporter să reformuleze întrebarea, dacă își dorește un răspuns, potrivit știripesurse.ro. Dialogul dintre reporter și Sorin Grindeanu: Reporter: Legat de alegerile locale. În loc ca PSD-ul […] Articolul Întrebarea care l-a scos din sărite pe Sorin Grindeanu: A plecat din conferința de presă apare prima dată în PS News.
16:10
Buzoianu: În cazul a circa 80% dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcții ilegale # PSNews.ro
Apele Române au luat decizia de a nu prelungi contractele de închiriere a segmentului de plajă din Năvodari, în urma unui control derulat reieșind că din cele 75 de contracte, 62, respectiv circa 80%, aveau construcții ilegale pe acel spațiu, a declarat, luni, într-o conferință de presă, ministra Mediului, Diana Buzoianu. ‘Acum câteva zile, pe […] Articolul Buzoianu: În cazul a circa 80% dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcții ilegale apare prima dată în PS News.
16:10
Nicolas Sarkozy iese din închisoare după doar 3 săptămâni. Decizia Curții de Apel din Paris # PSNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy este liber, după ce Curtea de Apel din Paris a admis cererea sa de eliberare. A fost condamnat în cazul finanțării libiene a campaniei sale prezidențiale din 2007. Curtea de Apel din Paris a ordonat însă acum eliberarea și plasarea sub control judiciar. În cursul examinării cererii sale, luni dimineață, […] Articolul Nicolas Sarkozy iese din închisoare după doar 3 săptămâni. Decizia Curții de Apel din Paris apare prima dată în PS News.
16:10
Când și unde au loc cele mai spectaculoase Târguri de Crăciun din România. Program, costuri, estimări meteo # PSNews.ro
Descoperă târgurile de Crăciun din România 2025 – București, Sibiu, Cluj, Oradea, Timișoara, Iași, Craiova, pline de lumină, gust și tradiție. În fiecare iarnă, România se transformă într-un tărâm de basm luminat de mii de beculețe. Între jumătatea lunii noiembrie și începutul lui ianuarie, orașele din țară prind viață sub miros de vin fiert, colinde […] Articolul Când și unde au loc cele mai spectaculoase Târguri de Crăciun din România. Program, costuri, estimări meteo apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
15:10
Nova Power & Gas, companie a grupului românesc E-INFRA, anunță finalizarea celui mai mare proiect de stocare a energiei electrice în baterii din România, luna viitoare. Acesta va dubla practice capacitatea instalată în baterii de acum din România. “Peste o lună punem în operare cea mai mare instalație de stocare a energiei de până acum […] Articolul Cea mai mare baterie de stocare a energiei din România va fi operațională luna viitoare apare prima dată în PS News.
15:10
”Porţi Deschise la Curtea Constituţională”, pe 8 decembrie, cu prilejul Zilei Constituţiei României # PSNews.ro
Curtea Constituţională a României (CCR) organizează luni, 8 decembrie 2025, evenimentul „Porţi Deschise la Curtea Constituţională”, cu prilejul Zilei Constituţiei României, celebrată în fiecare an la această dată. Curtea Constituţională invită cu acest prilej elevii din învăţământul gimnazial (clasele V – VIII), însoţiţi de profesori sau diriginţi, la sediul instituţiei, unde vor avea ocazia să […] Articolul ”Porţi Deschise la Curtea Constituţională”, pe 8 decembrie, cu prilejul Zilei Constituţiei României apare prima dată în PS News.
15:10
Un nou val de nisip saharian se apropie de Europa – când va ajunge și ce efecte poate avea pentru România # PSNews.ro
Un nou val de praf saharian este așteptat să ajungă în Europa în a doua parte a acestei săptămâni, potrivit unei prognoze publicate de pagina de Facebook Climatologie și Prognoze Globale. „Duelul dintre cei doi centri barici va aduce un efect nedorit. Extinderea anticiclonului dinspre Nord va împinge ciclonul atlantic spre Sud. Această împingere va […] Articolul Un nou val de nisip saharian se apropie de Europa – când va ajunge și ce efecte poate avea pentru România apare prima dată în PS News.
15:10
STENOGRAME Cine este omul de afaceri care ar fi dat milionul pentru Moșteanu. Șpăgarii vizau „marfă” pentru Ucraina # PSNews.ro
Marius Isăilă, fost senator arestat pentru cumpărare de influență, ar fi urmat să obțină banii pentru șpagă de la bulgarul Ivanov Angelov Roman, reprezentantul unei companii de armament din țara vecină. Cei doi voiau ca ministrul Ionuț Moșteanu să facă presiuni asupra companiei Romtehnica, deținută de MApN, pentru ca aceasta să cumpere obuze din Kazahstan, […] Articolul STENOGRAME Cine este omul de afaceri care ar fi dat milionul pentru Moșteanu. Șpăgarii vizau „marfă” pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
15:10
Primarul Sectorului 6 și candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost invitat al rubricii „Update Politic” găzduită de Ziare.com, în cadrul căreia a vorbit despre principalii săi competitori în cursa pentru București și despre obiectivele administrative pe care le propune. „Așa cum arată și cercetările sociologice pe care le-am văzut și pe […] Articolul Ciprian Ciucu: Misiunea mea este să nu las PSD-ul să revină la Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
15:10
Raport favorabil în Senat pentru proiectul care taie indemnizaţia de pensionare a judecătorilor CCR # PSNews.ro
Comisia juridică a Senatului a dat, luni, raport favorabil pentru proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorie acordată la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. Conform legii în vigoare, această sumă dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”, potrivit Agerpres. […] Articolul Raport favorabil în Senat pentru proiectul care taie indemnizaţia de pensionare a judecătorilor CCR apare prima dată în PS News.
15:10
Grindeanu: S-a pierdut vremea după decizia CCR privind pensiile magistraților. Sper să se iasă din populismul grețos # PSNews.ro
Noua conducere a social-democraților, în frunte cu Sorin Grindeanu, aleasă la congresul extraordinar de săptămână trecută, se reunește azi în prima ședință. Grindeanu a făcut declarații despre legea pensiilor speciale. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, critică modul în care Guvernul a gestionat situația legii pensiilor magistraților, declarată neconstituțională de Curtea Constituțională în urmă cu trei săptămâni. […] Articolul Grindeanu: S-a pierdut vremea după decizia CCR privind pensiile magistraților. Sper să se iasă din populismul grețos apare prima dată în PS News.
14:10
Lidera POT cere amendarea cu 20.000 de lei a funcționarilor publici care ignoră sau tratează cu aroganță cetățenii # PSNews.ro
Anamaria Gavrilă, lidera POT, susține că nu cetățenii recalcitranți și agresivi ar trebui amendați cu până la 20.000 de lei pentru „comportament lipsit de respect”, ci funcționarii care îi ignoră sau îi tratează cu aroganță. Ea cere ca proiectul de lege să fie modificat astfel încât sancțiunile să se aplice angajaților din instituțiile publice care dau dovadă de […] Articolul Lidera POT cere amendarea cu 20.000 de lei a funcționarilor publici care ignoră sau tratează cu aroganță cetățenii apare prima dată în PS News.
14:10
Iulian Fota, critic la adresa lui Nicușor Dan: Nu există încă o viziune clară pe securitate # PSNews.ro
Fostul consilier prezidențial pe securitate națională, Iulian Fota, avertizează că președintele Nicușor Dan riscă să repete greșelile fostelor administrații, dacă nu își consolidează rapid propria echipă și o direcție strategică coerentă în domeniul securității. Într-un interviu acordat News.ro, Fota apreciază că noul șef al statului „a pornit pe un drum bun”, dar a făcut deja unele […] Articolul Iulian Fota, critic la adresa lui Nicușor Dan: Nu există încă o viziune clară pe securitate apare prima dată în PS News.
14:10
Prime pentru tinerii care se angajează prima dată şi subvenţii pentru mamele cu cel puţin trei copii # PSNews.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Astfel, ministerul propune un pachet de 18 măsuri care vizează, între altele, acordarea unor prime pentru tinerii care se angajează prima dată, precum şi […] Articolul Prime pentru tinerii care se angajează prima dată şi subvenţii pentru mamele cu cel puţin trei copii apare prima dată în PS News.
14:10
Valul concedierilor lovește România: Peste 5.000 de angajați din sectorul bancar, fără loc de muncă. Ce domenii urmează # PSNews.ro
Peste 5.000 de angajaţi din sectorul bancar au rămas recent fără loc de muncă, iar sindicatele atrag atenţia că motivele principale au fost digitalizarea și fuziunile dintre bănci. Conform reprezentanţilor acestora, urmează însă un nou val de concedieri, de data aceasta generat de implementarea Inteligenţei Artificiale. „Este posibil să rămână noi persoane fără loc de […] Articolul Valul concedierilor lovește România: Peste 5.000 de angajați din sectorul bancar, fără loc de muncă. Ce domenii urmează apare prima dată în PS News.
14:10
Black Friday 2025: Cea mai ciudată „comandă” din România. Românii au cumpărat șampanie de 27.000 de le # PSNews.ro
Anul acesta, românii au cumpărat de toate – de la șampanie de colecție de 27.000 de lei și televizoare de aproape 110.000 RON, până la geluri de duș vândute în peste 17.000 de bucăți. „Cea mai ciudată comandă” din România Una dintre comenzile care au atras atenția echipei Limitless a fost una complet neașteptată: 2 sticle […] Articolul Black Friday 2025: Cea mai ciudată „comandă” din România. Românii au cumpărat șampanie de 27.000 de le apare prima dată în PS News.
14:10
Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției la Cotroceni, pe o temă sensibilă de discuție # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare pentru a discuta pașii următori privind proiectul de modificare a pensiilor magistraților, respins de Curtea Constituțională, au declarat surse politice pentru HotNews. Întâlnirea urmează să aibă loc marți, conform acelorași surse. Discuția convocată de președintele Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic […] Articolul Nicușor Dan i-a convocat pe liderii coaliției la Cotroceni, pe o temă sensibilă de discuție apare prima dată în PS News.
14:10
Ilie Bolojan îl va primi, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan îl va primi joi, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcţie. Cu acest prilej, prim-miniştrii Ilie Bolojan şi Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme şi proiecte de interes comun ale celor […] Articolul Ilie Bolojan îl va primi, joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu apare prima dată în PS News.
14:10
A fost găsit profesorul care câştigă din meditaţii mai mult decât Klaus Iohannis. Ce venituri a raportat la ANAF # PSNews.ro
Un profesor din România a stabilit un nivel record al veniturilor din meditații fiscalizate, după ce a declarat la ANAF suma de 1,5 milioane de lei obținută în 2024 din pregătirea individuală a elevilor. Informațiile provin dintr-o analiză publicată de Economica.net, realizată pe baza datelor oficiale furnizate de Fisc. Cazul reprezintă cel mai ridicat venit […] Articolul A fost găsit profesorul care câştigă din meditaţii mai mult decât Klaus Iohannis. Ce venituri a raportat la ANAF apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
13:10
Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Ce spun despre alianța locală PNL-USR # PSNews.ro
Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au efectuat o vizită electorală la Primăria Municipiului Buzău. Acolo, au fost întâmpinați de primarul Constantin Toma. Înainte de a intra în sediul primăriei, liderul Partidului Social Democrat a fost întrebat cu privire la unirea PNL-USR. Sorin Grindeanu, șeful PSD, a explicat în fața jurnaliștilor, înainte de a intra în primărie, […] Articolul Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Ce spun despre alianța locală PNL-USR apare prima dată în PS News.
13:10
Asociația Forumul Judecătorilor cere CSM să facă ordine rapidă: Unele instanțe sunt supra încărcate cu procese # PSNews.ro
Supuși din ce în ce mai des atacurilor și criticilor vizavi de veniturile considerate mari pe care le au sau de vârsta de pensionare, magistrații își varsă năduful și acuză că de fapt unele instanțe sunt supra încărcate cu procese, în vreme ce pe la altele ar cam bate vântul! Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” solicită Consiliului […] Articolul Asociația Forumul Judecătorilor cere CSM să facă ordine rapidă: Unele instanțe sunt supra încărcate cu procese apare prima dată în PS News.
13:10
Moşteanu, misterios: O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni, despre dosarul în care a dat declaraţii că o să mai fie chestii în perioada care urmează, el precizând că, atât timp cât se află într-o funcţie publică, o să-şi folosească această forţă executivă pentru a curăţa de corupţie, atât cât poate, din sistemul pe care îl are […] Articolul Moşteanu, misterios: O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
12:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacție la afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat, duminică seară, la Digi24, la declarația făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu referitoare la pensiile magistraților, aceasta spunând că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură”. Acesta susține că „magistrații nu sunt niște dușmani ai societății” și că „dacă încredere în magistratură și în puterea judecătorească […] Articolul Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacție la afirmațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.