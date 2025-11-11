Sfântul Nectarie, sărbătorit cu evlavie la Catedrala românească din Vârșeț

09:30

„Unirea de la 1859 nu a căzut din cer, nu a fost un dar care s-a dat României. Pentru ca ea să se înfăptuiască, au fost niște oameni politici care au acționat în sensul acesta și domnitorul (Grigore Alexandru) Ghica este unul dintre ei”, a spus Președintele Nicușor Dan duminică, la Palatul Cotroceni, relatează Agerpres.…