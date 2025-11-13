Pictorii bisericești s-au întrunit la Palatul Patriarhiei | În imagini

08:40

Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Preoții din Prahova, reuniți la București: Patriarhul Daniel a prezentat patru sfinți pe care i-a cunoscut personal Preoții din Prahova s-au reunit marți la Palatul Patriarhiei în cadrul Conferinței pastoral-misionare de…