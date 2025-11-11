BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim

16:20

Doi dintre cei trei bărbaţi acuzaţi că l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost condamnaţi, marţi, de către Tribunalul Alba, la închisoare pe viaţă pentru omor calificat, iar un altul, care încă nu a fost prins, la 30 de ani de închisoare. Pronunţarea a fost făcută în şedinţă publică, în prezenţa […]