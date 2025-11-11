BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim
PSNews.ro, 11 noiembrie 2025 17:20
Blocul Național Sindical (BNS) salută decizia de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat, precum și dispozițiile sale esențiale referitoare la promovarea negocierii colective și la obligația statelor membre de a elabora planuri de acțiune pentru creșterea acoperirii negocierilor colective, transmite organizația, într-un comunicat. Prin această hotărâre, […] Articolul BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
17:20
Ministrul Justiției spune că nu a primit plângerea penală a CSM la adresa Oanei Gheorghiu # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a informat, marți, că nu a primit la cabinet plângerea penală a Consiliului Superior al Magistraturii împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Într-o intervenție telefonică la Digi 24, Marinescu a declarat că, în calitate de membru al CSM, nu a semnat acea plângere penală și nici nu a participat la discuții pe această […] Articolul Ministrul Justiției spune că nu a primit plângerea penală a CSM la adresa Oanei Gheorghiu apare prima dată în PS News.
17:20
Blocul Național Sindical (BNS) salută decizia de astăzi a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat, precum și dispozițiile sale esențiale referitoare la promovarea negocierii colective și la obligația statelor membre de a elabora planuri de acțiune pentru creșterea acoperirii negocierilor colective, transmite organizația, într-un comunicat. Prin această hotărâre, […] Articolul BNS va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul va decide înghețarea salariului minim apare prima dată în PS News.
17:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional. Potrivit MAE, în Italia va fi organizată, vineri, o grevă în sectorul transportului public local (Roma) şi al celui aerian (la nivel naţional), cu durata de […] Articolul Atenționare MAE pentru românii care ajung în Italia. 24 de ore de proteste de amploare apare prima dată în PS News.
17:20
Analistul economic Radu Georgescu a comentat într-o postare recentă situația economică actuală a României, pornind de la două rapoarte publicate ieri – unul al Eurostat, privind consumul alimentar în Uniunea Europeană, și altul al grupului Ahold Delhaize, proprietarul lanțurilor Profi și Mega Image. Concluzia sa: efectele creșterii TVA-ului se văd deja clar în scăderea consumului, […] Articolul Radu Georgescu: Guvernul României învață economie live – pe banii și pe pielea noastră apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul R. Moldova a discutat cu comisarul european pentru extindere despre reforme şi sprijinul UE # PSNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a discutat marţi cu comisarul european pentru extindere, Marta Kos, despre angajamentul noului guvern de la Chişinău de a continua reformele şi de a avansa într-un ritm accelerat pe drumul european, precum şi despre sprijinul puternic al Uniunii Europene pentru procesul de aderare a ţării la UE, transmite Moldpres. Cei […] Articolul Premierul R. Moldova a discutat cu comisarul european pentru extindere despre reforme şi sprijinul UE apare prima dată în PS News.
17:20
Primăria Capitalei urmează să împrumute 100 de milioane de lei, prin Trezorerie, pentru plata unor facturi restante la termoficare, a anunțat marți edilul interimar, Stelian Bujduveanu. În acest sens, o ședință de îndată a Consiliului General urmează să fie convocată miercuri sau joi, în vederea aprobării împrumutului. Bujduveanu a menționat că ședința CGMB se va […] Articolul Primăria capitalei, obligată să se împrumute la Trezorerie. Care este motivul apare prima dată în PS News.
17:20
Augustin Zegrean, fost președinte CCR, despre Oana Gheorghiu: „Era mult mai bine să tacă” # PSNews.ro
„Cred că a luat-o un pic gura pe dinainte. Putea să tacă. Era mult mai bine să tacă. A turnat și ea gaz pe foc”, este reacția lui Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR), la declarația vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraților, în exclusivitate pentru Cotidianul. Acesta a mai adăugat că […] Articolul Augustin Zegrean, fost președinte CCR, despre Oana Gheorghiu: „Era mult mai bine să tacă” apare prima dată în PS News.
17:20
„Societatea nu va mai răbda la nesfârșit inechitățile cu pensiile speciale” PNL, reacţie în scandalul Gheorghiu-CSM # PSNews.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a declarat marți, la emisiunea Puterea Știrilor, că susține poziția vicepremierului Oana Gheorghiu în scandalul privind pensiile speciale, considerând reacția Consiliului Superior al Magistraturii „disproporționată”. Liberalul a avertizat că tensiunile dintre instituțiile statului riscă să adâncească ruptura socială și a făcut apel la un dialog între toate părțile implicate. „Societatea nu […] Articolul „Societatea nu va mai răbda la nesfârșit inechitățile cu pensiile speciale” PNL, reacţie în scandalul Gheorghiu-CSM apare prima dată în PS News.
17:20
Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului # PSNews.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica (foto), spune că, începând cu anul 2026, pe partea de inspecții fiscale, Fiscul va transparentiza procesul controlului și va prezenta zonele de risc identificate, măsurile luate și rezultatele pe care le obține. „În ceea ce privește ANAF, partea de digitalizare este deosebit de importantă pentru noi și ne propunem ca, prin […] Articolul Controale ANAF 2026: „Încercăm să vizităm cât mai puțin contribuabilul onest”, afirmă șeful Fiscului apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:20
Detenţie pe viaţă pentru doi dintre bărbaţii acuzaţi că l-au omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner # PSNews.ro
Doi dintre cei trei bărbaţi acuzaţi că l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost condamnaţi, marţi, de către Tribunalul Alba, la închisoare pe viaţă pentru omor calificat, iar un altul, care încă nu a fost prins, la 30 de ani de închisoare. Pronunţarea a fost făcută în şedinţă publică, în prezenţa […] Articolul Detenţie pe viaţă pentru doi dintre bărbaţii acuzaţi că l-au omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat explicații oficiale privind creşterea TVA din 2026 # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a vorbit marți despre ipoteza creșterii TVA din 2026 și despre situația dificilă prin care trece România, arătându-se totuși optimism în privința anului viitor, când economia își va reveni. „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost […] Articolul Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a dat explicații oficiale privind creşterea TVA din 2026 apare prima dată în PS News.
16:20
„Serviciul secret” al Uniunii Europene: Ursula von der Leyen vrea o agenție comună de informații pentru statele membre # PSNews.ro
Comisia Europeană a început lucrările pentru crearea unui nou organism de informații care va funcționa sub supravegherea directă a președintei Ursula von der Leyen, potrivit Financial Times. Conform publicației, obiectivul noului organism este de a îmbunătăți coordonarea și utilizarea informațiilor colectate de serviciile naționale de informații ale statelor membre ale UE. Nouă unitate va fi […] Articolul „Serviciul secret” al Uniunii Europene: Ursula von der Leyen vrea o agenție comună de informații pentru statele membre apare prima dată în PS News.
16:20
„Americanii, și dacă s-ar retrage din toată Europa, din România nu vor pleca. Nu există niciun risc aici” – Cazacu # PSNews.ro
În ediția de luni a emisiunii „Puterea Știrilor”, expertul în industria de apărare Aurel Cazacu a comentat declarațiile recente ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, făcute la Palatul Cotroceni în contextul speculațiilor privind posibile retrageri ale trupelor americane din Europa. „Americanii, și dacă s-ar retrage din toată Europa, din România nu vor pleca” „Părerea […] Articolul „Americanii, și dacă s-ar retrage din toată Europa, din România nu vor pleca. Nu există niciun risc aici” – Cazacu apare prima dată în PS News.
16:20
Cristiano Ronaldo anunță că ediția din 2026 va fi ultima Cupă Mondială la care participă # PSNews.ro
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat marți că Mondialul din 2026, găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, va fi ultima sa participare la Cupa Mondială. Ronaldo va avea 41 de ani la momentul turneului final. Întrebat prin videoconferință, în timpul unui forum despre turism desfășurat la Riad, dacă Mondialul din 2026 va […] Articolul Cristiano Ronaldo anunță că ediția din 2026 va fi ultima Cupă Mondială la care participă apare prima dată în PS News.
16:20
Clujenii au parte de noi motive de amuzament în centrul orașului: un tramvai suspendat roșu, modern și extrem de atrăgător, și-a făcut „apariția”… doar într-o fotografie „realizată” la Urania, în centrul Clujului, potrivit Știri de Cluj. Imaginea a stârnit hohote de râs și comentarii ironice, mai ales că municipiul Cluj-Napoca a fost zeci de ani […] Articolul Clujenii se amuză de „tramvaiul suspendat” apărut în centrul orașului apare prima dată în PS News.
16:20
Mesajul transmis românilor de către câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49 # PSNews.ro
Norocosul jucător din Arad, un inginer de aproximativ 30 de ani, a încasat astăzi premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 49,1 milioane lei. El spune că a ales numerele la întâmplare și că „lucrurile se întâmplă atunci când ți le dorești”. Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 […] Articolul Mesajul transmis românilor de către câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49 apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:20
Candidatul independent Vlad Gheorghe a depus plângere împotriva hotărârii CSM legat de Oana Gheorghiu # PSNews.ro
Candidatul independent la Primăria Capitalei Vlad Gheorghe a depus, marţi, o plângere împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care s-a decis sesizarea organelor penale pentru declaraţii publice critice la adresa pensiilor speciale, făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu. El anunţă că plângerea depusă este primul pas într-un demers judiciar mai amplu, urmând să solicite […] Articolul Candidatul independent Vlad Gheorghe a depus plângere împotriva hotărârii CSM legat de Oana Gheorghiu apare prima dată în PS News.
15:20
De unde a pornit și cum a evoluat scandalul legat de vicepremierul Oana Gheorghiu și CSM # PSNews.ro
Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile de serviciu ale magistraților au declanșat un val de reacții fără precedent din partea sistemului judiciar. Ceea ce a pornit ca o afirmație cu tentă socială s-a transformat rapid într-un conflict deschis între Guvern și puterea judecătorească, implicând Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), principalele asociații profesionale ale judecătorilor și […] Articolul De unde a pornit și cum a evoluat scandalul legat de vicepremierul Oana Gheorghiu și CSM apare prima dată în PS News.
15:20
Replica MAE către FSB: „Spionii din știrile rusești sunt la fel de reali ca cei din romanele sovietice” # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Ţărnea a avut o reacţie ironică, vorbind despre ”poveşti inventate cu spioni”, după un comunicat al FSB care anunţa dejucarea unei operaţiuni ucrainene vizând deturnarea unui avion purtător de rachetă Kinjal către baza de la ”Mihai Kogălniceanu”, pentru ca aparatul să fie apoi doborât de apărarea antiaeriană. ”Romanele sovietice […] Articolul Replica MAE către FSB: „Spionii din știrile rusești sunt la fel de reali ca cei din romanele sovietice” apare prima dată în PS News.
15:20
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, marţi, că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU, după discuţiile pe care le-a avut cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ, privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care i le-au semnalat, potrivit News.ro. Premierul spune că este doar prima etapă şi că urmează simplificarea procedurilor de obţinere […] Articolul Ilie Bolojan anunță că se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU apare prima dată în PS News.
14:40
Postul Nașterii Domnului 2025, cunoscut și ca Postul Crăciunului, va începe în data de 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea sufletească a credincioșilor înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, potrivit basilica.ro. Timp de 41 de zile, credincioșii […] Articolul Postul Crăciunului începe anul acesta mai devreme. Zilele de dezlegare la pește apare prima dată în PS News.
14:40
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu liderii Coaliției. Surse: posibil acord pentru pensiile speciale # PSNews.ro
Liderii Coaliției şi preşedintele Nicuşor Dan s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, pentru a debloca proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, dar pentru a discuta și alte subiecte importante. După întâlnirea cu şeful statului, liderii Coaliției se întâlnesc în ședință separată, transmite TVR. Potrivit unor surse, la întâlnire nu s-a discutat despre cuantumul pensiei magistraților. PSD […] Articolul Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu liderii Coaliției. Surse: posibil acord pentru pensiile speciale apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO Ce îşi doresc de fapt, tinerii, de la politicieni: „Cei care ne conduc trebuie să înțeleagă populația” # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea „Puterea Știrilor”, expertul în industria de apărare Aurel Cazacu a vorbit despre generațiile tinere din România, despre nevoia de stabilitate și despre responsabilitatea clasei politice de a reda încrederea oamenilor în stat. „Să știți că tineretul nu respinge stabilitatea. Avem un tineret foarte bun, niște copii minunați — eu am copii […] Articolul VIDEO Ce îşi doresc de fapt, tinerii, de la politicieni: „Cei care ne conduc trebuie să înțeleagă populația” apare prima dată în PS News.
14:40
Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E aproape imposibil să acoperi toată această zonă” # PSNews.ro
Şeful Statului Major al Apărării, Generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că autoritățile se concentrează mai ales pe zonele locuite din apropierea graniței cu Ucraina, astfel încât să nu existe incidente care să afecteze populația. Declarația vine după ce o dronă militară a căzut în noaptea de luni spre marți în zona localității tulcene Grindu, la […] Articolul Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E aproape imposibil să acoperi toată această zonă” apare prima dată în PS News.
14:40
Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor # PSNews.ro
Populaţia Spaniei a crescut cu 105.488 persoane în al treilea trimestru al acestui an şi, la 1 octombrie 2025, a ajuns la 49.442.844 de locuitori, o valoare maximă a seriei istorice iniţiate în 1971, ca urmare a creşterii numărului de persoane născute în străinătate, informează marţi EFE. Potrivit unui raport publicat marţi de Institutul Naţional de […] Articolul Populaţia Spaniei a ajuns la un maxim istoric de 49,4 milioane de locuitori datorită străinilor apare prima dată în PS News.
14:40
Ministrul Finanțelor vorbește despre o singură cotă la microîntreprinderi, față de 1% și 3% în prezent # PSNews.ro
Ministerul Finanțelor consideră că este o idee bună ca la regimul de impozitare, în regim de microîntreprindere, să existe o singură cotă de impozit, față de 1% și 3% în prezent. Regimul micro a fost restrâns drastic ca parte a PNRR, plafonul de venituri anuale pentru încadrarea unei firme la acest sistem de impoziate, mai […] Articolul Ministrul Finanțelor vorbește despre o singură cotă la microîntreprinderi, față de 1% și 3% în prezent apare prima dată în PS News.
14:40
VIDEO „Nu avem o strategie de ţară! Armata formează caractere” Propunere inedită în direct la Puterea Ştirilor # PSNews.ro
Luni, în cadrul emisiunii „Puterea Știrilor”, expertul în industrie de apărare Aurel Cazacu a criticat lipsa unei strategii de dezvoltare națională și a propus un demers inedit — organizarea de către presă a unei conferințe economice naționale care să reunească toate forțele importante din economie, în vederea elaborării unui plan de relansare. „Părerea mea — […] Articolul VIDEO „Nu avem o strategie de ţară! Armata formează caractere” Propunere inedită în direct la Puterea Ştirilor apare prima dată în PS News.
14:40
Prețul motorinei standard a sărit marți de pragul de 8 lei pe litru, deocamdată doar în stațiile OMV, operate de OMV Petrom, urmând ca, așa cum ne-au obișnuit distribuitorii, în următoarele ore și prețul diesel-ului din stațiile premium concurente, MOL și Rompetrol, să depășească acest nivel. Extinderea interdicțiilor UE impuse importului de produse petroliere rusești, […] Articolul Prețul motorinei a sărit azi de pragul de 8 lei apare prima dată în PS News.
14:40
George Simion, atac dur asupra guvernării: România fără loc pentru opoziție, sub teroare politică # PSNews.ro
George Simion a lansat marți un atac dur la adresa guvernării, acuzând „un climat de teroare politică” în România. „Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar , iar altele, considerate incorecte politic și care nu sunt […] Articolul George Simion, atac dur asupra guvernării: România fără loc pentru opoziție, sub teroare politică apare prima dată în PS News.
14:40
FSB acuză spionii ucraineni și britanici de tentativă de deturnare a unui MiG-31 către România # PSNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni și britanici care voiau să-i convingă pe piloții ruși să fure un avion MiG-31 echipat cu o rachetă hipersonică Kinzhal pentru 3 milioane de dolari, a raportat marți presa de stat, potrivit Reuters. Agenția de știri RIA a […] Articolul FSB acuză spionii ucraineni și britanici de tentativă de deturnare a unui MiG-31 către România apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:10
Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere demisia din organizație. Ce alte acuzații îi aduce # PSNews.ro
Carmen Uscatu, cofondatoare „Dăruiește Viață”, spune că numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier deschide o „vulnerabilitate foarte mare” pentru ONG și a confirmat că aceasta nu s-a retras din Adunarea Generală. Declarațiile apar într-un interviu publicat pe HotNews. Uscatu spune că i-a cerut colegei sale „în mod formal și informal” să se retragă din Adunarea Generală, unde […] Articolul Partenera de ONG a vicepremierului Oana Gheorghiu îi cere demisia din organizație. Ce alte acuzații îi aduce apare prima dată în PS News.
13:10
Mișcare de ultimă oră a avocaților lui Călin Georgescu. Ce au cerut instanței în urmă cu puțin timp # PSNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-a prezentat la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde a avut loc un termen al procesului în care el este acuzat de propagandă legionară. Avocații săi au solicitat instanței să retrimită dosarul la parchet. „Am expus o serie întreagă de motive care, în mod normal, nu pot duce decât […] Articolul Mișcare de ultimă oră a avocaților lui Călin Georgescu. Ce au cerut instanței în urmă cu puțin timp apare prima dată în PS News.
13:10
Reorganizare la Autoritatea Vamală Română: funcțiile de conducere se reduc aproape la jumătate # PSNews.ro
Zeci de șefi de la Autoritatea Vamală Română vor fi redistribuiți în posturi de execuție. Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții AVR. Instituția începe astfel un proces amplu de reorganizare care nu-i îi va afecta și pe salariații din zona de execuție, conform Mediafax. Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță prin intermediul unui comunicat de […] Articolul Reorganizare la Autoritatea Vamală Română: funcțiile de conducere se reduc aproape la jumătate apare prima dată în PS News.
13:10
Comisia Europeană propune ajustări la bugetul UE 2028–2034, cu accent pe cheltuielile rurale # PSNews.ro
Comisia Europeană a propus ajustări la propunerea sa de buget pentru perioada 2028-2034, cu un obiectiv de cheltuieli „rural” în sectorul agricol, printre alte modificări, în încercarea de a ocoli respingerea de către Parlamentul European a planului inițial prezentat de Bruxelles, potrivit unui document la care EFE a avut acces luni. Documentul, care a ajuns la Parlamentul European duminica […] Articolul Comisia Europeană propune ajustări la bugetul UE 2028–2034, cu accent pe cheltuielile rurale apare prima dată în PS News.
13:10
Frații Pavăl, propietarii Dedeman, printre investitorii interesați de achiziția Carrefour România # PSNews.ro
Antreprenorii Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se află pe lista de investitori care au depus oferte pentru achiziția rețelei Carrefour în România. Oferte au mai depus cei de Zabka, cel mai mare retailer de proximitate din Polonia, care dezoltă lanțul de magazine Froo în România, și grupul francez Auchan, potrivit surselor Profit.ro. Recent, au […] Articolul Frații Pavăl, propietarii Dedeman, printre investitorii interesați de achiziția Carrefour România apare prima dată în PS News.
13:10
VIDEO Aurel Cazacu, analist militar: Nu va veni niciun soldat francez să moară pentru poporul român # PSNews.ro
Exercițiul NATO de amploare desfășurat în România, la care participă peste 5.000 de militari din 10 țări, reprezintă un test important pentru capacitatea țării de a face față unei amenințări la graniță, a spus luni analistul militar Aurel Cazacu, în emisiunea Puterea Știrilor. “Nu va veni niciun soldat francez să moară pentru poporul român” Cazacu […] Articolul VIDEO Aurel Cazacu, analist militar: Nu va veni niciun soldat francez să moară pentru poporul român apare prima dată în PS News.
13:10
România obține medalia de bronz la proba de trio junioare la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică # PSNews.ro
Echipa României, formată din Ana-Matilda Drăghici, Emma Rotaru și Maria Toma, a obținut marți medalia de bronz în proba de Trio – Junioare la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică pentru Juniori și U15, desfășurate la Ganja, Azerbaidjan. Sportivele române au încheiat finala pe locul al treilea, cu un total de 18.250 puncte. La artistic, trio-ul […] Articolul România obține medalia de bronz la proba de trio junioare la Campionatele Europene de Gimnastică Aerobică apare prima dată în PS News.
13:10
Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate. Ce îi transmite colegei de la Dăruiește Viața # PSNews.ro
Oana Gheorghiu respinge acuzațiile de incompatibilitate, afirmând că s-a autosuspendat din funcțiile executive ale Asociației Dăruiește Viață înainte de numirea în Guvern. Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat marți, într-o declarație pentru G4Media, la acuzațiile cofondatoarei Carmen Uscatu, care a invocat o posibilă incompatibilitate între funcția sa guvernamentală și calitatea de membru în Asociația „Dăruiește Viață”. Gheorghiu susține […] Articolul Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate. Ce îi transmite colegei de la Dăruiește Viața apare prima dată în PS News.
13:10
Intrarea Ancăi Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei, susținută de AUR, a dinamizat competiția politică și a schimbat echilibrul vizibilității online. Datele analizate de platforma NewsVibe arată că jurnalista conduce, în prezent, topul mențiunilor digitale, devansându-i pe Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, în timp ce Cătălin Drulă înregistrează cel mai scăzut nivel de prezență în […] Articolul Cine domină online cursa pentru Primăria Capitalei? Topul candidaților apare prima dată în PS News.
12:10
Mihai Barbu a demisionat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, după ce DNA l-a pus sub control judiciar # PSNews.ro
Președintele ARF este acuzat că și-ar fi folosit influența pentru a aranja întâlnirea dintre afaceristul Fănel Bogos și premierul Bolojan. PNL l-a suspendat din toate funcțiile politice. Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), a demisionat după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul […] Articolul Mihai Barbu a demisionat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, după ce DNA l-a pus sub control judiciar apare prima dată în PS News.
12:10
Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și lider al USR, intră în cursa pentru Primăria Capitalei cu cea mai intensă retorică anti-sistem dintre toți competitorii momentului. Viziunea lui se construiește pe un conflict frontal cu „mafia politică PSD–PNL”, pe o promisiune de reformă radicală a administrației și pe un București reconstruit prin reguli ferme. CUPRINS: […] Articolul Dosar de Candidat – Cătălin Drulă: „Bucureștiul nu se schimbă cu vechea clasă politică” apare prima dată în PS News.
12:10
Începe astăzi perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripțiile unde se organizează alegeri parțiale. Nu însă și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și nici pentru cea de primar general al Capitalei. În aceste două cazuri, candidaturile se vor putea depune doar începând […] Articolul Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parțiale din 7 decembrie apare prima dată în PS News.
12:10
Senatul adoptă legea privind restricțiile pre și post-angajare pentru funcționarii publici # PSNews.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care reglementează cadrul juridic al restricțiilor pre și post-angajare pentru persoanele care dețin funcții sau demnități publice. Actul, care modifică mai multe norme din domeniul integrității, a fost votat cu 77 de voturi pentru, unul împotrivă și 36 de abțineri, potrivit Antena 3 CNN. Legea urmărește consolidarea […] Articolul Senatul adoptă legea privind restricțiile pre și post-angajare pentru funcționarii publici apare prima dată în PS News.
12:10
Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un plan urbanistic general pentru refacerea zonelor degradate # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei, a vorbit luni, la B1 TV, despre principalele sale priorități pentru București, punând accent pe necesitatea de a reface zonele degradate ale orașului. „Avem o grămadă de zone care pur și simplu sunt abandonate. Unele clădiri sunt uriașe și lăsate în paragină, altele se scurg. Unele […] Articolul Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un plan urbanistic general pentru refacerea zonelor degradate apare prima dată în PS News.
12:10
Seceta și incertitudinea legislativă vor reduce semnificativ producția Hidroelectrica. Președintele Directoratului, Bogdan Badea, avertizează că „vom atinge cel mai pesimist record de producție din istoria companiei, cu puțin peste 11 terawați-oră”, potrivit Adevărul. „Rezervele din lacuri, anul acesta se situează undeva la 73% comparativ cu 64% în aceeaşi perioadă a anului anterior, deci cu rezerva […] Articolul Seceta și incertitudinea legislativă afectează producția Hidroelectrica apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:00
Rușii au bombardat lângă graniță, explozii la Izmail. O dronă s-a prăbușit la Grindu, militarii români cercetează # PSNews.ro
Rușii au atacat din nou porturile ucrainene de la Dunăre, în noaptea de luni spre marți, iar armata română a activat preventiv sistemele de apărare antiaeriană. Mai multe explozii au avut loc pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite posibile fragmente de […] Articolul Rușii au bombardat lângă graniță, explozii la Izmail. O dronă s-a prăbușit la Grindu, militarii români cercetează apare prima dată în PS News.
11:00
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a V-a, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, AUR se află pe primul loc atât în opțiunile de vot pentru parlamentare ale femeilor, cu 32%, cât și în cele ale bărbaților, cu 44%. Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Potrivit rezultatelor Barometrului Informat.ro – INSCOP, […] Articolul Cum votează românii în funcție de gen. AUR, pe primul loc și la bărbați și la femei apare prima dată în PS News.
11:00
Uniunea Europeană propune înființarea unei noi agenții denumite „Centrul european pentru reziliență democratică” pentru a combate dezinformările venite din partea Rusiei, potrivit unui proiect de document de lucru al Scutului european pentru democrație consultat de Euractiv. Inițiativa are ca scop combaterea atacurilor hibride de dezinformare din partea actorilor străini, precum Rusia, cu un accent mai […] Articolul Uniunea Europeană propune o nouă agenție pentru combaterea dezinformării rusești apare prima dată în PS News.
11:00
Grindeanu: Populismul nu se sancționează penal în România. Demersul CSM, o reacție exagerată # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile magistraţilor „se înscriu în registrul declaraţiilor politice populiste şi iresponsabile, însă populismul nu se sancţionează penal în România”. Astfel, liderul social-democraţilor consideră demersul CSM ca fiind „o reacţie exagerată”, transmite News.ro. „Apreciez demersul preşedintelui Nicuşor Dan de an iniţia o consultare cu partidele […] Articolul Grindeanu: Populismul nu se sancționează penal în România. Demersul CSM, o reacție exagerată apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
09:40
Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea ariilor protejate: risc de încălcare a obligațiilor europene # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate și al evaluării impactului asupra mediului, a anunțat acesta într-o postare făcută pe Facebook luni seară. Administrația Prezidențială susține că actul normativ „ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”. Printre […] Articolul Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea ariilor protejate: risc de încălcare a obligațiilor europene apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.