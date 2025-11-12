Scandal uriaș în familia văduvei lui Mario Iorgulescu. Melek, implicată într-un conflict care s-a lăsat cu arestări!
Cancan.ro, 12 noiembrie 2025 23:50
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a intrat într-un conflict care s-a lăsat cu plângeri la poliție și arest preventiv pentru mai multe persoane. Tânăra de 26 de ani are doi copii, mezinul cu Dani Vicol, […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
23:50
A “marcat” și în afara terenului. Acționarul din umbră de la Dinamo și noua cucerire par „făcuți unul pentru celălalt” # Cancan.ro
Fotbalul seamănă cu amorul. Unele achiziții le faci din calcul, pe altele din pură plăcere. Despre o astfel de achiziție pare să fie vorba în pozele obținute de CANCAN.RO cu Eduard Ciucu și o fată […]
23:50
Dan Bittman – Denise Rifai 1:1. Cum a replicat Dan Bittman la combinația Denise Rifai cu Alexa # Cancan.ro
După ce CANCAN.RO a publicat imaginile în care Denise Rifai apare alături de Dan Alexa, era de așteptat ca Dan Bittman să vină și el cu o reacție. N-a fost vorba de un mesaj, sau […]
23:50
Scandal uriaș în familia văduvei lui Mario Iorgulescu. Melek, implicată într-un conflict care s-a lăsat cu arestări! # Cancan.ro
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a intrat într-un conflict care s-a lăsat cu plângeri la poliție și arest preventiv pentru mai multe persoane. Tânăra de 26 de ani are doi copii, mezinul cu Dani Vicol, […]
23:50
Libertate cu gust amar pentru Andi Moisescu?! Un covor de frunze ruginii și juratul de la Românii au talent într-o jachetă kaki # Cancan.ro
Din nou burlac, după atâta amar de ani, divorțat relativ recent de Olivia Steer, omul de televiziune Andi Moisescu își împarte timpul în mare parte între locuință și studioul de filmări. CANCAN.RO a obținut imagini […]
23:50
Ce i-a spus mama Ramonei Olaru când a văzut că nu are gânduri de măritiș? Surpriză: „Nu am nicio reținere” # Cancan.ro
Nu mai este un secret faptul că Ramona Olaru încă nu și-a găsit alesul inimii. ”Vecina” de la Neața cu Răzvan și Dani nu și-a pierdut speranța, iar cel mai mare susținător al ei este […]
Acum 2 ore
22:50
Ce conținea crema de 500 de lei care a băgat-o pe Ramona din Bistrița în spital! A fost în mare pericol: „M-am trezit desfigurată” # Cancan.ro
O femeie din Bistrița a ajuns pe mâna poliție după ce a fost acuzată că a vândut cremă de față care conținea mercur. Una dintre clientele care a cumpărat produsul a ajuns de urgență la […]
Acum 4 ore
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Ce a descoperit Sânziana Negru despre Ștefan Floroaica, finalist la Asia Express: „Față de omul pe care îl am acasă” # Cancan.ro
În ziua finalei Asia Express 2025, Sânziana Negru, fosta câștigătorea America Express 2023 și actuală iubită a actorului Ștefan Floroaica, i-a transmis iubitului ei un mesaj emoționant. Miercuri, 12 noiembrie 2025, are loc mare finală […]
21:50
Cornel Dinu, unul dintre cei mai importanți jucători și antrenori din istoria clubului Dinamo București, a fost internat recent la Spitalul Universitar de Urgență București, din cauza unei probleme cardiace. Starea fostului fotbalist este stabilă, […]
21:10
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Sile Pușcaș # Cancan.ro
Invitatul zilei este Sile Pușcaș, om de afaceri. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:10
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei # Cancan.ro
Roman și Anna Novak, cunoscuți pentru stilul lor de viață extravagant și pentru activitățile în domeniul criptomonedelor, au fost dați dispăruți după ce au plecat spre o întâlnire cu potențiali investitori în zona stațiunii Hatta, […]
20:50
Horoscopul zilei de joi, 13 noiembrie 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec (21 martie – 19 aprilie ) Berbec, joi, tensiunea crește în viața ta. S-ar […]
20:40
Numele lui Donald Trump apare, din nou, în cazul lui Jeffrey Epstein! Mailurile care îl dau de gol pe președintele SUA # Cancan.ro
Apar noi informații și detalii în dosarul în care este implicat infractorul Jeffrey Epstein. Noi probe au fost făcute publice în presa străină, iar numele lui Donald Trump apare în mai multe e-mailuri incriminatorii, inclusiv […]
Acum 6 ore
20:20
Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie # Cancan.ro
România pierde încă o legendă a muzicii sale. Horia Moculescu, compozitor, pianist, textier și om de televiziune care a marcat zeci de ani din istoria divertismentului românesc, s-a stins din viață la vârsta de 88 […]
19:40
Câte zile libere au românii în 2026. Angajații își pot planifica deja prima mini-vacanță # Cancan.ro
Anul 2026 le aduce românilor numeroase zile libere de la stat. O parte dintre angajați pot să înceapă deja planificarea mini-vacanțelor de anul viitor. Vă prezentăm calendarul complet al zilelor nelucrătoare și a celor în […]
19:30
Trupul lui Timotei Onoriu, tatăl pilotului Daniel Onoriu, a fost adus în București. Unde își pot lua cei dragi adio de la el # Cancan.ro
Daniel Onoriu, fost pilot de raliuri, trece printr-o perioadă extrem de dificilă, marcând o adevărată tragedie în familie. La doar câteva săptămâni după ce și-a condus mama pe ultimul drum, fostul sportiv se confruntă cu […]
19:10
Legea Nordis, tot mai aproape de promulgare. Ce înseamnă asta pentru viitorii cumpărători de locuințe noi # Cancan.ro
Legea Nordis a fost adoptată în Parlamentul României. Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligația să țină cont de o serie de măsuri care au ca scop protejarea cumpărătorilor de locuințe. Iată despre ce este vorba! Pentru […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 13 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ciprian Ciucu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:50
ANAF demarează procesul împotriva lui Klaus Iohannis! Unde va locui fostul președinte după ce i se va pune sechestru pe casă # Cancan.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să inițieze la începutul săptămânii viitoare procedurile de sechestru pe vila în care locuiesc Klaus și Carmen Iohannis, după ce fostul președinte al României a acumulat un prejudiciu […]
18:50
Detalii din viața Zeiței de la Montreal. Secretul mariajului de 29 de ani + totul despre relația cu fiul ei. Nadia Comăneci: “Respectul este extrem de important” # Cancan.ro
Zeița de la Montreal, cum a fost supranumită fosta campioană la gimnastică, aniversează astăzi frumoasa vârstă de 64 de ani. Nadia Comăneci este stabilită cu soțul Bart Conner și fiul lor, Dylan, în America, dar […]
Acum 8 ore
18:20
Într-o perioadă în care fiecare minut contează, întreținerea hainelor nu ar trebui să fie o corvoadă. Mulți dintre noi am simțit disconfortul călcatului clasic: masa greoaie, cablurile încurcate și timpul pierdut pentru fiecare piesă vestimentară. […]
18:10
În ce stare ajunsese Horia Moculescu în ultima perioadă. Mihai Trăistariu s-a speriat: „Era dependent de acel tub de oxigen” # Cancan.ro
Lumea muzicii românești a fost zguduită de vestea morții compozitorului Horia Moculescu, care s-a stins la vârsta de 88 de ani. Plecarea sa lasă un gol uriaș în inimile celor care l-au cunoscut și l-au […]
18:10
Au ieșit la iveală detalii terifiante despre familia Mihaelei, tânăra de 25 de ani care a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț. Socrul fetei, tatăl călăului ei, a fost reținut de […]
17:40
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, o glumă de nota 10. Un medic își aduce studenții în vizită la un ospiciu de nebuni. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă […]
17:30
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare intersant. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 6 + 9 = 9. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă! Provocarea […]
17:20
LIVE VIDEO finala Asia Express 2025 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 35.000 € # Cancan.ro
Asia Express – Drumul Eroilor – a ajuns la final. Miercuri, 12 noiembrie, peste doar câteva ore, se va disputa lupta pentru trofeul campionilor, dar în special pentru cecul în valoare de 35.000 de euro. […]
17:20
Zodia rănită grav de Mercur retrograd. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Atenție la dușmani neașteptați” # Cancan.ro
În această săptămână, cerul pare să fie plin de tensiune și surprize, iar mișcarea planetelor ne provoacă să privim adevărul în față. Mercur retrograd, alături de tranzitele lui Jupiter și Saturn, arată o perioadă în […]
16:50
Ultimele informații despre starea lui Cornel Dinu, după ce a fost internat de urgență la Spitalul Universitar. Cum se simte # Cancan.ro
Cornel Dinu, fostul mare fotbalist și antrenor al echipei Dinamo București, a fost internat în noaptea de sâmbătă, fiind transferat ulterior la secția de cardiologie pentru investigații suplimentare. La vârsta de 77 de ani, Dinu […]
Acum 12 ore
16:20
„Dan Negru și Horia Moculescu, o prietenie, dincolo de generații! Prezentatorul și-a amintit de o replică genială a regretatului maestrului: “M-a sunat și…” # Cancan.ro
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în urma unor probleme de sănătate cu care se confrunta de mai multă vreme. Regretatul compozitor a lăsat în urma sa o moștenire […]
16:10
Amanetele din București au devenit, pe lângă locuri unde oamenii își pot rezolva rapid problemele financiare, adevărate scene ale surprizelor cotidiene. În timp ce majoritatea clienților vin cu bijuterii, ceasuri sau electronice, uneori la ghișeu […]
15:40
Ce pensie avea Horia Moculescu, după recalculare: „Mi-au tăiat 300 de lei.” Cât ajunsese să ia după 42 de ani de muncă # Cancan.ro
Puțini artiști au reușit să marcheze muzica românească așa cum a făcut-o Horia Moculescu. De-a lungul a peste patru decenii de carieră, maestrul a compus sute de piese, a urcat pe scene importante și a […]
15:10
Cum a apărut Anastasia Soare la petrecerea lui Kris Jenner? Românca a strălucit, la propriu # Cancan.ro
Anastasia Soare a strălucit, la propriu! Apariție spectaculoasă la petrecerea de 70 de ani a lui Kris Jenner. Românca a ieșit în evidență printre cele mai mari vedete ale lumii. Iată cum a apărut aceasta! […]
14:50
Irina Fodor a făcut dezvăluiri neașteptate despre problemele ei de sănătate! Prezentatoarea de la Asia Express a vorbit sincer despre o afecțiune cu care se confruntă de ceva vreme. De ce boală suferă Irina Fodor […]
14:50
Este doliu în România! Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață. Acesta a murit pe patul de spital, la vârsta de 88 de ani. În urmă cu ceva timp, artistul mărturisea că nu se […]
14:40
Ultimele imagini cu Horia Moculescu în viață sunt tulburătoare! Maestrul era în mari suferințe # Cancan.ro
Lumea artistică din România este în doliu. Horia Moculescu, unul dintre cei mai apreciați compozitori, pianiști și oameni de televiziune ai ultimelor decenii, a încetat din viață astăzi, 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 […]
14:40
Marina Almășan, răpusă de durere după moartea lui Horia Moculescu. Ce mesaj răvășitor a postat în mediul online # Cancan.ro
Marina Almășan este profund îndurerată după tragedia care a zguduit o țară întreagă: moartea celebrului compozitor Horia Moculescu. Acesta i-a fost prieten, iar prezentatoarea TV a transmis un mesaj răvășitor în mediul online. Ce a […]
14:10
Cum arată Ramona Gabor fără pic de machiaj! A renunțat complet la filtre și s-a postat naturală: „Fără editări” # Cancan.ro
În anul 2011, Ramona Gabor făcea o schimbare importantă în viața ei. Aceasta părăsea România și se muta în Dubai. Acolo a început o viață nouă și pare că este cât se poate de fericită. […]
13:50
Nu s-a stins până când nu i-a simțit prezența! Femeia care i-a fost alături până în ultimul moment: „Știu că nu s-a chinuit” # Cancan.ro
Trecerea în neființă a lui Horia Moculescu a lăsat un gol uriaș în sufletele celor care l-au iubit, l-au admirat și i-au fost aproape, familie, prieteni și colegi de breaslă. Una dintre persoanele care i-au […]
13:20
Fiul secret al lui Horia Moculescu a murit în urma unui accident bizar, la 31 de ani. Puțini știu povestea lui # Cancan.ro
Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. Îndrăgitul compozitor a lăsat un gol imens în urma sa, dar și o poveste de viață impresionantă. Puțini știu că acesta a mai avut un […]
13:20
Ce s-ar fi întâmplat cu Andrei Perneș, de fapt, în momentul accidentului! Sora acestuia rupe tăcerea la 9 luni de la moartea lui # Cancan.ro
Au trecut nouă luni de când Andrei Perneș s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de numai 28 de ani, în urma unui tragic accident rutier. În urma celor întâmplate au apărut numeroase […]
13:10
Monica Davidescu, copleșită de durere după moartea lui Horia Moculescu! Seară de reculegere, în memoria regretatului compozitor | EXCLUSIV # Cancan.ro
Zi neagră pentru familia și prietenii lui Horia Moculescu. Anunțul trist despre decesul regretatului compozitor l-a făcut fiica sa, Nidia. Problemele de sănătate ale acestuia se acutizaseră, iar ultimele zile și le-a petrecut la terapie […]
13:00
De ce s-au despărțit, de fapt, Horia și Mariana Moculescu? Ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani # Cancan.ro
Este doliu în lumea muzicii din România! Horia Moculescu, celebrul compozitor, a murit la vârsta de 88 de ani. Pianistul a avut o relație cu Mariana Moculescu, dar cei doi și-au separat drumurile în urmă […]
12:40
Vești triste au venit în această dimineață. Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 88 de ani. Ultimele zile le-a petrecut în spital, sub supraveghere medicală, însă, în […]
12:40
Andra Volos și Lele și-au cumpărat încă o casă. Cum arată locuința în care se vor muta curând # Cancan.ro
Andra Volos și Robert Lele trec printr-o etapă foarte importantă din viața lor. Cei doi și-au cumpărat o nouă casă pe care vor să o renoveze și care va deveni noul lor cămin. Influencerița le-a […]
12:20
Îndrăgitul compozitor Horia Moculescu a murit la vârstă de 88 de ani. Acesta se afla internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în […]
12:20
Veste bună după Turneul Campioanelor: este însărcinată! Fosta rivală a Simonei Halep a făcut anunțul # Cancan.ro
Ons Jabeur (Tunisia), campioana tenisului în vârstă de 31 de ani, care a jucat două finale la Wimbledon și una la US Open, va deveni mamă pentru prima oară alături de soțul ei, Karim Mamoun. […]
12:10
Este știrea momentului! Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după o săptămână în care a stat internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”. De-a lungul vieții […]
12:00
Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu! Strigăt de jale: ”Tăticule, dacă mă auzi…” # Cancan.ro
Horia Moculescu s-a stins din viață. Celebrul compozitor a murit la vârsta de 88 de ani. Acesta era internat în spital. Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Celebrul compozitor […]
11:50
Doliu în România! Horia Moculescu a murit. Celebrul compozitor a decedat la vârsta de doar 88 de ani. Acesta s-a stins din viață după ce fusese internat în stare gravă la spital, fiind intubat în […]
Acum 24 ore
11:30
Gigi Becali a făcut un anunț important. Latifundiarul din Pipera a impus cea mai bizară amendă la FCSB. Acesta a mărturisit că Daniel Bîrligea a fost amendat cu 10.000 de euro după ce atacantul a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.