Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite
StirileProtv.ro, 13 noiembrie 2025 07:50
Cel puțin 19 persoane au fost rănite, după ce un tren plin cu pasageri a sărit de pe șine, în capitala Argentinei.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
08:00
Polonia a introdus în școli cursuri de pregătire militară. Elevii vor învăța cum să folosească arme și drone # StirileProtv.ro
În Polonia, elevii nu mai învață doar matematică sau istorie, ci și cum să mânuiască armele. Școlile sunt nevoite să-și adapteze programul educațional.
08:00
”Cârnații din topor” de Vâlcea au intrat în ”meniul” produselor românești protejate din UE. ”Așa am învățat de la străbunici” # StirileProtv.ro
Un nou produs românesc intră în galeria gusturilor europene. Este vorba despre „Cârnații din topor”, din județul Vâlcea, care au primit statutul de „indicație geografică protejată”.
08:00
Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere # StirileProtv.ro
Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat în Italia, la Milano, după ce a încercat să-și incendieze soția într-o parcare.
08:00
O „ghicitoare” și fiica ei, arestate: au luat milioane de dolari de la victime promițându-le că vor deveni miliardari # StirileProtv.ro
O mamă și fiica ei – dintre care una pretinde că este ghicitoare și maestru feng shui – au fost acuzate că au înșelat victime vulnerabile din comunitatea vietnameză din Australia cu aproape 46 milioane dolari, scrie BBC.
Acum 30 minute
07:50
Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite # StirileProtv.ro
Cel puțin 19 persoane au fost rănite, după ce un tren plin cu pasageri a sărit de pe șine, în capitala Argentinei.
Acum o oră
07:40
SUA renunță la moneda de un cent după 232 de ani. Producția costă mai mult decât valoarea nominală # StirileProtv.ro
Statele Unite au emis miercuri ultima monedă de un cent, a cărei producție depășea valoarea sa nominală, punând capăt unei tradiții de 232 de ani, potrivit AFP.
07:40
O broşă care i-a aparţinut lui Napoleon, vândută la preţul record de 3,7 milioane de euro la Geneva # StirileProtv.ro
O broșă cu diamante care i-a aparținut lui Napoleon Bonaparte și a fost recuperată de armata prusacă la Waterloo s-a vândut la Geneva pentru suma record de 3,79 milioane de euro, a anunțat casa de licitații Sotheby’s.
07:40
Dinții perfecți, creați digital: inteligența artificială și imprimarea 3D transformă estetica dentară # StirileProtv.ro
Dinții perfecți pot fi desenați acum cu ajutorul inteligenței artificiale. Medicul poate apoi să desăvârșească lucrarea.
07:30
Cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, după ce un autocar s-a răsturnat într-o râpă de 200 de metri, în Peru # StirileProtv.ro
Cel puțin 37 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă în regiunea montană Arequipa, situată în sudul Peru, conform Reuters.
07:30
Turnul Eiffel, luminat în culorile drapelului francez la 10 ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015. FOTO # StirileProtv.ro
La zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015, Franţa se pregăteşte să aducă un omagiu victimelor acestor atacuri, care au făcut 132 de morţi în capitală şi în suburbii – cele mai sângeroase din istoria recentă a ţării.
07:20
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.
Acum 12 ore
23:30
Un milionar s-a ales cu pedeapsa triplată după ce a amenințat îngrozitor o stewardesă. A fost extrem de explicit # StirileProtv.ro
Un om de afaceri britanic care a amenințat că va „viola în grup” și va da foc unei însoțitoare de zbor a primit o pedeapsă cu închisoarea triplă față de cea a instanței de fond.
23:20
Veste bună pentru românii din străinătate. Ei vor putea să sune acasă fără costuri suplimentare # StirileProtv.ro
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită de minute., anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe Facebook.
23:10
Elon Musk critică democrația din Europa. El spune că Ursula von der Leyen ar fi trebuit să fie aleasă de popor # StirileProtv.ro
Magnatul din domeniul tehnologiei Elon Musk a lansat miercuri o nouă şarjă critică la adresa democraţiei europene şi a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Politico, preluat de News.ro.
23:10
Ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU este 13 noiembrie. Când vor fi comunicate rezultatele # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007. Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie.
22:50
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE - care va fi cel mai mare de până acum, cu o valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro.
22:50
Trump vrea să pune capăt celei mai lungi crize bugetare din SUA. Legea ar putea fi semnată în această seară # StirileProtv.ro
Donald Trump speră să promulge miercuri seara o lege care să pună capăt paraliziei bugetare record din SUA, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Karoline Leavitt, informează AFP şi Reuters, preluat de Agerpres.
22:20
O femeie care „vorbea” cu o statuie a Fecioarei Maria care „plânge cu sânge” a ajuns în fața justiției. Câți bani primea # StirileProtv.ro
Un mistic autoproclamat, care a atras sute de pelerini într-un orășel de lângă Roma susținând că o statuie a Fecioarei Maria plângea lacrimi de sânge, a fost trimis în judecată pentru presupusă fraudă.
22:00
Parlamentul francez a suspendat reforma pensiilor lui Macron. Măsura rămâne valabilă până după 2027 # StirileProtv.ro
Adunarea Naţională a Franţei a votat miercuri suspendarea până după alegerile prezidenţiale din 2027 a controversatei legi din 2023 ce ridica vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani pentru majoritatea angajaţilor, relatează Politico.
22:00
De ce au fost uciși milionarul rus în cripto și soția. Răpitorii i-au torturat pentru „sinceritate”, apoi i-au tranșat # StirileProtv.ro
Milonarul în criptomonede Roman Novak și soția au fost torturați de răpitori până ce le-au dat parolele portofelelor electronice, care au ajuns apoi la organizatorul operațiunii de extorcare, cred autoritățile ruse, care au dat noi detalii din caz.
21:50
Legendarul artist Akon a fost arestat în SUA pentru câteva ore. Care a fost motivul # StirileProtv.ro
Cântărețul și producătorul Akon a fost închis temporar în Georgia, SUA, după ce a fost arestat din cauza unui mandat de arestare neexecutat, conform autorităților locale.
21:40
Anchetă după moartea a doi muncitori prinși sub un mal de pământ. Sunt vizate infracțiuni de ucidere și neglijență # StirileProtv.ro
Un dosar penal care vizează mai multe infracţiuni, între care ucidere din culpă, a fost deschis de poliţiştii prahoveni după ce doi muncitori au decedat, miercuri, în localitatea Gherghiţa în urma surpării unui mal de pământ.
21:30
Horoscop 13 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne dăm interesul să facem treaba cu conștiinciozitate, să nu ni se poată reproșa nimic și să facem progrese, să tindem către un titlu.
21:10
Sindicatul Europol îl acuză pe șeful Biroului Rutier Medgidia de abuz și hărțuire. „Pretenaș, nu merge treaba așa" # StirileProtv.ro
Sindicatul Europol a distribuit înregistrări audio în care șeful Biroului Rutier Medgidia pare că rupe raportul de activitate al unui agent debutant și îl trimite ulterior să dirijeze traficul trei ore într-o intersecție aglomerată, supravegheat.
21:10
Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion” # StirileProtv.ro
Guvernul italian pregătește introducerea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.
21:10
Procurorii din Milano anchetează „lunetiștii de weekend” din timpul războiului civil din Bosnia. „Oameni care plăteau” # StirileProtv.ro
Procurorii din Milano anchetează mai mulți italieni suspectați că, în timpul războiului civil din Bosnia, din anii '90, au plătit soldați sârbi ca să-i lase să omoare oameni.
20:50
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat # StirileProtv.ro
După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.
20:40
Cât ar putea plăti un tânăr șofer de SUV la RCA, în București. ASF a publicat noile tarife de referință # StirileProtv.ro
Tarifele de referință RCA pentru primele șase luni ale lui 2026 au fost publicate de ASF. Acestea sunt doar punctul de plecare, prețul final find stabilit, în plus sau în minus, de asigurători, în funcție de istoricul de accidente și alți factori.
20:40
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT # StirileProtv.ro
Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.
20:40
Nicușor Dan despre reforma pensiilor magistraților: „Nu e normal ca un judecător să afle că va ieși la pensie peste 15 ani” # StirileProtv.ro
La Cotroceni, șeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliției, cu reprezentanții Ministerului Justiției și ai magistraților, ca să vorbească despre pensiile judecătorilor și procurorilor, subiect dezbătut intens în societate.
20:40
Robotul violoncelist poate fi admirat la București. Ce alte surprize au pregătit organizatorii GoTech World 2025 # StirileProtv.ro
Inteligența artificială își face prezența tot mai simțită în viața noastră și ne uimește tot mai mult de la o zi la alta.
20:40
Aproape 46.000 de persoane cer revocarea șefei CSM, Elena Costache. Petiția invocă metode de intimidare și lipsa de reacție # StirileProtv.ro
Aproape 46.000 de persoane au semnat o petiţie iniţiată de Declic prin care cer Adunărilor Generale ale Curţilor de Apel din România să o revoce pe şefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache.
20:40
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Un om de afaceri din Prahova, patronul unei firme de panificaţie care a avut contract inclusiv în cadrul programului „Laptele şi cornul”, a fost trimis în judecată într-un dosar în care este inculpat pentru infracţiunea de camătă.
20:30
Mărturia studenților despre profesorul din Iași demis pentru viol. „El a încuiat ușa și mai departe s-a întâmplat” # StirileProtv.ro
Un profesor universitar din Iași a fost concediat după ce Comisia de Etică a instituției a stabilit că ar fi violat o studentă chiar în biroul său.
20:30
Documente care susțin că Trump ar fi știut despre abuzurile lui Jeffrey Epstein, în ciuda negațiilor sale repetate # StirileProtv.ro
Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump "ştia despre fete", într-un email din 2019 atribuit omului de afaceri new-yorkez decedat la închisoare în acelaşi an şi dat publicităţii de parlamentari democraţi, informează miercuri AFP.
20:30
Tânăr de 17 ani, acuzat de viol după ce a obligat o minoră de nouă ani să facă acte indecente pe video. Cum a aflat poliția # StirileProtv.ro
Caz șocant cu consecințe deosebit de grave. Un tânăr de 17 ani este acuzat de viol asupra unei copile de 9 ani pe care, nu a întâlnit-o fizic.
20:30
Investiții prin PNRR în spitalele din România. Pacienții au tablete digitale, iar medicii pot consulta fișele in timp real # StirileProtv.ro
Investițiile cu bani din PNRR încep să se vadă în sănătate. În Institutul ORL, din Capitală, pacienții au acum tablete atașate la pat prin intermediul cărora pot chema o asistenta în caz de nevoie.
20:20
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii, care și-a luat destinul european în propriile mâini # StirileProtv.ro
Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.
20:10
Cea mai puternică furtună geomagnetică din acest an a lovit Pământul. „Va fi afectat internetul și alte activități” # StirileProtv.ro
Trei erupții solare majore produse în ultimele zile au aruncat în spațiu cantități uriașe de particule încărcate electric.
20:00
Candidat la Primăria Capitalei, cu dosare penale. „Makaveli” explică ce îl recomandă: „În primul rând nu sunt olimpic” # StirileProtv.ro
Cursa pentru Primăria Capitalei intră în linie dreaptă. Candidatul USR Cătălin Drulă a fost primul care şi-a depus dosarul de semnături la Biroul Electoral.
19:50
Pasaje importante din Capitală intră în reparații. Inginer: „Este nevoie urgentă de consolidare din lipsa mentenanței” # StirileProtv.ro
Peste 20 de poduri și pasaje din Capitală, unele extrem de aglomerate, ascund probleme serioase și, conform specialiștilor, pot deveni periculoase pentru miile de mașini care le traversează zilnic.
19:40
Risc pe piața carburanților. Oprirea rafinăriei Lukoil, care asigură 20% din producție, ar putea perturba prețurile # StirileProtv.ro
„România trebuie să preia controlul asupra companiei Lukoil", este anunțul făcut de ministrul Energiei.
19:40
Scade puterea de cumpărare a românilor. Topul scumpirilor în ultima lună: Fructele costă cu 23% mai mult # StirileProtv.ro
După o serie de creșteri alarmante, s-a mai temperat inflația. Luna trecută a ajuns la 9,8%, cu puțin sub lunile precedente, când creșterea TVA și a accizelor a generat scumpiri în lanț.
19:30
Ultimele imagini cu Horia Moculescuâ la un eveniment public. Era vizibil slăbit. „În relaţia cu Dumnezeu sunt dator vândut” # StirileProtv.ro
A murit renumitul compozitor, pianist şi orchestrator Horia Moculescu. Avea 88 de ani şi era internat la „Institutul Matei Balş" cu grave probleme de sănătate.
19:20
Reacția femeii care a ajuns „desfigurată” la spital după ce a folosit o cremă pe față. „M-au pus pe adrenalină” # StirileProtv.ro
Este anchetă în Bistrița după ce o femeie de 40 de ani a ajuns la spital în stare gravă, intoxicată cu mercur. Pacienta spune că a început să se simtă rău după ce și-a aplicat o cremă pentru pete pigmentare luată de pe internet.
Acum 24 ore
19:10
Sorin Grindeanu: „Reforma administrativ-teritorială este absolut necesară. Nu poți să le faci toate în primele luni” # StirileProtv.ro
Reforma administrativ-teritorială a României, care presupune comasări de localități și de județe este absolut necesară, în paralel cu descentralizarea actului de guvernare.
18:20
Anchetă la Spitalul din Târnăveni privind nereguli la psihiatrie: „25 de pacienți au murit asfixiați cu bol alimentar” # StirileProtv.ro
Este anchetă la Spitalul Municipal din Târnăveni, secția psihiatrie, după ce reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au descoperit acolo o mulțime de nereguli.
18:20
Jandarmul care ar fi zgâriat cu cheia o mașină, declarat nevinovat. Argumente precum „efect de seră” și zgârietura „mai mare” # StirileProtv.ro
Jandarmul care ar fi zgâriat intenționat, cu cheia, o mașină parcată în zona Cotroceni, a scăpat basma curată. Un procuror militar a clasat dosarul penal, în ciuda imaginilor surprinse de camera de supraveghere de la dosar.
18:20
Președintele Bulgariei a refuzat să promulge legea care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil # StirileProtv.ro
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil.
18:20
Peste 300 de beneficiari, eliminați de la Venitul Minim de Incluziune în Satu Mare. Cât s-a economisit la bugetul de stat # StirileProtv.ro
Peste 300 de persoane din judeţul Satu Mare au fost eliminate de pe lista beneficiarilor de Venit Minim de Incluziune (VMI) în urma unui control dispus de către prefectul Altfatter Tamas.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.