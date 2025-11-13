Cupa Mondială 2026, cu sau fără Lionel Messi? Răspunsul starului argentinian îi pune pe jar pe fani
Fanatik, 13 noiembrie 2025 09:30
Leo Messi, jucătorul lui Inter Miami, a vorbit despre viitorul său și a numit condiția pe care o are pentru a juca la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada.
Acum 30 minute
09:30
09:20
Cum a ajuns Ionel Dănciulescu de la naţională direct la spital: “Am fost operat de urgenţă! Doctorul a venit din vacanţă, de pe Litoral”. A marcat o “dublă” în meciul cu Germania # Fanatik
Ionel Dănciulescu a vorbit despre experiența sa la prima reprezentativă a României. Fostul atacant a rememorat meciul fabulos cu Germania, dar și momentul în care a ajuns la spital înainte de o acțiune a naționalei.
Acum o oră
09:00
Costumația extravagantă care a stârnit rumoare pe internet! Cum a apărut starul de 85 de milioane de euro în cantonamentul naționalei. Foto # Fanatik
Campionatele din întreaga lume au luat o pauză pentru a face loc meciurilor echipelor naționale. Un mare star a surprins prin costumația pe care și-a ales-o la sosirea în cantonament.
Acum 2 ore
08:30
Târgurile de Crăciun 2025-2026: austeritate și nu prea. Cât vor plăti primăriile din Romania pentru luminițe, brăduți și ghirlande # Fanatik
Cât vor plăti primăriile din România pentru sărbătorile de iarnă 2025‑2026 într‑un an auster. Situație interesantă în Făgăraș, orașul natal al lui Nicușor Dan
Acum 4 ore
07:40
Jucătorii de la FCSB ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali pentru amenzi! MM Stoica: „Se cam rupe tot. E clar că relația e compromisă” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit în direct că jucătorii de la FCSB ar putea da în judecată clubul pentru amenzi. Într-un asemenea context, oficialul FCSB consideră că relația dintre cele două părți ar fi compromisă.
07:10
Mirel Rădoi ar fi putut rămâne la Universitatea Craiova! Scenariul dezvăluit din interior: ”S-a grăbit” # Fanatik
Mirel Rădoi a ales să se despartă de Universitatea Craiova. Nu toată lumea este împăcată cu plecarea sa, iar un om din interiorul clubului a prezentat scenariul prin care tehnicianul ar fi putut să-și continue mandatul.
06:40
Cine transmite la TV meciurile României U21 cu Finlanda și Spania din preliminariile EURO 2027. Decizia care i-a scandalizat pe fani # Fanatik
Pentru România U21 urmează întâlnirile cu Finlanda și Spania, din preliminariile EURO 2027. Cine transmite la TV și cum poți să vezi, de fapt, duelurile.
05:50
Cine este fostul specialist din MApN, ajuns directorul unei mari companii de stat. Și-a băgat în faliment propriile firme în doar câțiva ani # Fanatik
Compania de stat care are director un fost specialist MApN, veteran pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. Cum și-a băgat în faliment propriile afaceri
Acum 12 ore
00:10
Steaua continuă să caute jucători, deși nu are drept de promovare în SuperLiga. Cine este fundașul central brazilian care se află în probe la echipa din Ghencea.
12 noiembrie 2025
23:50
Revenit la națională, Ionuț Radu a dezvăluit marele regret al carierei sale: „Aș fi vrut să fiu acolo” # Fanatik
Ionuț Radu este pregătit să scrie istorie cu România. Înainte partidei cu Bosnia-Herțegovina, din grupa preliminară pentru Mondial, goalkeeper-ul le-a făcut o promisiune suporterilor.
23:40
Gigi Becali schimbă foaia la FCSB! Ce vrea de la Bîrligea, Tănase și Olaru: „Păi, ce, eu sunt bă cu tine?” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat ce schimbări vrea la FCSB pentru meciurile viitoare, asta după ce echipa sa a remizat în ultima etapă, 3-3, cu cei de la Hermannstadt.
23:20
Pontul zilei de joi, 13 noiembrie. Bet Builder de cotă 3.20 la Superbet pentru Anglia – Serbia # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 13 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.20 la meciul Anglia - Serbia, din preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
23:20
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham! Posibilă destinație pentru român: “Nu m-ar mira să-l vrea” # Fanatik
Radu Drăgușin a jucat fotbal după zece luni, însă ar putea pleca de la Tottenham, unde îi va fi greu să se impună ca titular. În ce campionat ar putea ajunge internaționalul român.
23:10
Câți bani primesc Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii Asia Express 2025. Cu cât rămân din marele premiu, de fapt, foștii fotbaliști # Fanatik
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii Asia Express 2025, nu vor pleca acasă cu premiul cel mare întreg. Mai exact, după impozitare, suma încasată va fi ceva mai mică.
22:50
Cornel Dinu, ultimele detalii despre starea sa de sănătate chiar de pe patul de spital: „Mi-au pus 12 senzori. Parcă eram RoboCop”. Exclusiv # Fanatik
Cornel Dinu se confruntă cu noi probleme medicale. Legenda clubului Dinamo a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK de ce a fost internat în spital.
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 13 noiembrie 2025. Câștig de 405 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 13 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 497 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din preliminariile Campionatului Mondial 2026
22:30
Cristi Chivu, comparat cu un antrenor de legendă al fotbalului mondial: „Îmi amintește de el” # Fanatik
Cristi Chivu impresionează în acest sezon pe banca lui Inter, iar un fost antrenor al “nerazzurrilor” îl compară cu un legendar tehnician din fotbalul mondial. Cine este italianul pe care românul l-a cucerit.
22:20
Adrian Mutu și-a anunțat revenirea pe bancă: „Am discuții cu două echipe”. Unde ar putea antrena din nou # Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit că are ofertele pe masă pentru a reveni pe banca tehnică. Antrenorul nu duce lipsă de propuneri și a anunțat când va reveni „în iarbă”.
22:00
„Zero!”. Mihai Stoica, răspuns tăios pentru Victor Angelescu, după ce președintele Rapid a spus: „Dobre e mai bun decât Miculescu” # Fanatik
Mihai Stoica a sărit în apărarea lui David Miculescu, după ce Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele Rapidului, a spus că Alex Dobre este mai bun decât fotbalistul FCSB.
21:50
„Femei în fotbal”, un nou proiect de succes al FRF care susține dezvoltarea carierelor în sport ale femeilor # Fanatik
Peste 100 de femei au luat parte la prima conferință din România, dedicată femeilor din fotbal. Ce s-a întâmplat la întrunirea la care a participat și președintele FRF, Răzvan Burleanu.
21:20
Transfer de Liga Campionilor în SuperLiga! Echipa forțează calificarea în play-off cu un brazilian. Exclusiv # Fanatik
Lupta pentru play-off se încinge în SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate că o echipă care visează să prindă Top 6 a ajuns la o înțelegere pentru transferul unui fotbalist brazilian.
21:10
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro pentru copiii săi. De unde provin banii # Fanatik
Un ministru din cabinetul Bolojan și-a trecut în declarația de avere cadouri în valoare de aproape 40.000 de euro primite de copiii săi. Cei mici câștigă bani frumoși și din dobânzi
21:00
Fostul selecționer, atac surprinzător la adresa jucătorilor naționalei României: „Îi înțep puțin! Nu au făcut niciun rezultat după EURO” # Fanatik
Ladislau Boloni a prefațat duelul dintre Bosnia și România. În mod surprinzător, fostul selecționer a ținut să ofere un atac către jucătorii convocați de Mircea Lucescu.
Acum 24 ore
20:40
Gigi Becali s-a săturat și anunță „revoluția” la FCSB: „N-o să mai avem închizători! Cisotti va fi Modric” # Fanatik
Gigi Becali pregătește schimbări majore la FCSB. Patronul renunță la închizători și modifică complet formula de la mijlocul terenului.
20:30
Cum arată apartamentul pe care Nadia Comăneci îl are în Los Angeles. Casa faimoasei gimnaste a costat milioane de dolari # Fanatik
Nadia Comăneci trăiește de ani buni în Statele Unite și a făcut și câteva investiții importante. Iar una dintre ele a fost chiar apartamentul din Los Angeles.
20:10
Scenariu șoc în preliminariile Cupei Mondiale! Fostele adversare ale României, bănuite că pregătesc un ”blat” # Fanatik
Europa fotbalistică se pregătește de ultimele două etape din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Înainte de aceste jocuri, două formații sunt bănuite că ar putea să o pună de un ”blat”.
20:00
Jucătorul Rapidului a răbufnit, chiar înainte de Bosnia – România. “Mă așteptam să fiu convocat”. Preferă titlul în locul calificării la Mondial # Fanatik
Jucătorul Rapidului este dezamăgit că nu a fost convocat la echipa națională, în condițiile în care, susține el, ar fi meritat. De ce își dorește mai mult titlul, în locul unei calificări la Cupa Mondială.
19:40
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător # Fanatik
O celebră sportivă a confirmat faptul că e într-o relație cu un alt sportiv! Vorbim despre cuplul momentului în tenis, având în vedere că ambii sunt cât se poate de apreciați.
19:40
Mihai Stoica a comentat „meciul” dintre Târnovanu și Zima pentru poarta FCSB. „A crescut în valoare” # Fanatik
Lukas Zima va apăra în Europa League după ce Ștefan Târnovanu a primit roșu direct în meciul cu Basel. Cum a comentat Mihai Stoica relația dintre cei doi portari ai lui FCSB
19:10
Dinamo a făcut o mutare excelentă și și-a prezentat „transferul” pe căile oficiale de comunicare. Cine se alătură clubului din Ștefan cel Mare
19:00
Echipa care a evoluat sezonul trecut în SuperLiga, exclusă de FRF din toate competițiile. Care este motivul: „Irevocabil!” # Fanatik
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a sancționat cu excluderea din toate competițiile echipa care, în sezonul 2024-2025, a evoluat în SuperLiga. Cum s-a ajuns la această decizie.
19:00
Profeţia lui Mitică Dragomir pentru meciul decisiv Bosnia – România: “Lucescu să se pregătească de celălalt baraj” # Fanatik
Mitică Dragomir și-a prezentat profeția pentru meciul decisiv Bosnia - România. Ce sfat i-a oferit fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal lui Mircea Lucescu.
18:40
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit pentru ce salariu ar merge Gică Hagi la o echipă din străinătate. Ce condiții trebuie să îndeplinească clubul ce îl ofertează pe acționarul majoritar al Farului Constanța.
18:30
România U19, victorie spectaculoasă în drumul către EURO. Cinci goluri într-o singură repriză! # Fanatik
România U19 a început cu dreptul drumul spre EURO 2026. Ce au făcut elevii lui Adrian Dulcea în prima întâlnire din turneul de calificare care se desfășoară în țara noastră.
18:10
FANATIK EXCLUSIV, joi, 13 noiembrie, ora 10:30. Daniel Băluţă faţă în faţă cu Horia Ivanovici, într-o ediţie cu multe dezvăluiri # Fanatik
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, deschide seria FANATIK EXCLUSIV printr-un dialog sincer cu Horia Ivanovici despre pasiunea pentru sport, familie, planurile pentru Bucureşti şi provocările campaniei electorale.
18:10
Preliminariile Cupei Mondiale revin în forță la finalul acestei săptămâni cu meciurile decisive pentru stabilirea echipelor europene calificate direct la turneul final din 2026. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, cu […]
18:10
Dialogul pe care Florentin Petre l-a avut cu Politic înaintea transferului la FCSB: “Dennis, eu n-aș putea să fac asta niciodată” # Fanatik
Florentin Petre a dat cărțile pe față în cazul lui Dennis Politic. Ce a spus despre actualul jucător al rivalei FCSB și ce au discutat, de fapt, înaintea transferului.
17:50
Radu Drăgușin a primit o veste uriașă. Tottenham, clubul fundașului central român, a făcut anunțul oficial pe căile de comunicare.
17:50
Probleme noi pentru Dani Mocanu. Un fost polițist de la IPJ Argeș cere blocarea conturilor manelistului, după ce a fost umilit public # Fanatik
Dani Mocanu, condamnat, urmărit de ANAF și acum executat silit de un fost polițist de la IPJ Argeș. Problemele se țin lanț pentru manelistul care l-a umilit pe agent pentru că a îndrăznit să-l amendeze
17:40
Jucătorul dorit de Gigi Becali, întors din drum de Mihai Rotaru! Transferul a picat doar cu un apel telefonic # Fanatik
Atacantul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB a fost deturnat din drumul său către trupa bucureșteană chiar de patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru.
17:20
După ce a primit o amendă record de la Gigi Becali, Daniel Bîrligea a mai primit o veste proastă! Anunțul Comisiei de Disciplină # Fanatik
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunțat ce sancțiuni a luat împotriva lui Daniel Bîrligea, amendat de Gigi Becali după eliminarea din ultima rundă din SuperLiga.
17:10
Spectacolul continuă în Liga Campionilor la handbal masculin cu etapa 7. Programul complet al lui Dinamo, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
17:10
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății # Fanatik
Compania unde aproape jumătate din veniturile totale se duc pe plata indemnizațiilor conducerii. Statul este acționar majoritar. Câți bani primesc salariații societății
16:50
Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei. Mario Felgueiras garantează pentru el: „Întotdeauna are o soluție!“ # Fanatik
Filipe Coelho și-a făcut scurtă prezentare ca antrenor la conferința de presă și a menționat care sunt atuurile sale. Cum l-a descris Mario Felgueiras, managerul sportiv al Universității Craiova.
16:20
Fosta jucătoare WTA care a apărut și în Playboy, întrebare intimă pentru Carlos Alcaraz. Ce a vrut să afle despre marele sportiv # Fanatik
O celebră jucătoare de tenis, care a ajuns să pozeze și în Playboy, a vrut să afle un amănunt picant din viața lui Carlos Alcaraz. Ce întrebare indecentă i-a pus sportivului?
16:20
Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până la nelansatul imn FCSB # Fanatik
Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Fostul mare compozitor era un fan înrăit Stelei, actuala FCSB. Relația sa cu Gigi Becali a fost însă una zbuciumată
16:00
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a trecut deja la măsuri radicale la FCSB! Ce decizie de ultim moment a anunțat patronul campioanei României
15:50
Proiectul ambițios al lui Daniel Băluță: vrea să extindă Bucureștiul dacă ajunge primar. Cât de posibil este # Fanatik
Daniel Băluță are un proiect ambițios pe care abia așteaptă să îl pună în practică atunci când va ajunge primar general, fiind vorba despre extinderea Bucureștiului. Cât de fezabil este acest plan?
15:40
Sondajul care bagă în corzi clasa politică: cum câștigă AUR și USR voturi de la ”România educată”. Moștenirea lui Klaus Iohannis # Fanatik
Cel mai recent sondaj, care dezvăluie date relevante despre profilul votanților AUR, USR și al restului partidelor, poate fi un semnal îngrijorător pentru clasa politică tradțională.
15:40
Legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, care are din nou probleme de sănătate și a fost internat în spital sâmbătă noapte, a oferit o scurtă declarație despre starea sa.
